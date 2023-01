Wat te doen met uw centen in 2023? ‘Parkeer toch wat geld op uw spaarboek, zo kunt u klappen opvangen’

2022 was een moeilijk jaar voor de economie en dus ook voor ons spaargeld. Intussen zitten we nog met veel onzekerheden. Wat moeten we in 2023 dan doen met onze spaarcenten? Geduld blijkt de belangrijkste raadgever.

Aandelen: kijk de kat uit de boom

Heel lang was het zo dat je bijna blindelings aandelen kon kopen om een hoog rendement te halen. Die tijden zijn voorbij. Op dit ogenblik doen de beurzen het allesbehalve goed. Door de hoge inflatie hebben de centrale banken moeten ingrijpen met het verhogen van de beleidsrente. Dat is geen goed nieuws voor de bedrijven, die het zo ook veel lastiger krijgen om te investeren en verder te groeien. En dan loert het recessiespook al snel om de hoek. Dat betekent ook dat het niet zo eenvoudig is om geschikte aandelen aan te kopen.

‘Het voordeel is wel dat beleggers nu de nodige tijd hebben’, zegt Tom Simonts, hoofdeconoom van KBC. ‘Als je de volgende zes maanden alles rustig bekijkt, zal je geen grote opportuniteiten laten liggen. Het is echt afwachten tot heel wat onzekerheden zijn opgelost: wanneer zal de rente plafonneren en de inflatie in toom worden gehouden? Als belegger is het goed om in te stappen als er minder inflatie en weinig groei is. Dat is nu zeker nog niet het geval.’

Op dit moment staan de aandelen in defensieve sectoren nog altijd hoog, zoals in de gezondheidszorg of in kwaliteitsmerken als Microsoft of Unilever. ‘Wat wel vrij goedkoop staat, zijn de aandelen in cyclische en groeigevoelige sectoren, zoals technologie: Google, Facebook of Ali Baba. Maar je kan gerust nog even wachten, deze aandelen kunnen nog verder zakken. Het is ook niet zo belangrijk om al meteen die eerste koersstijging mee te hebben.’

Obligaties: eindelijk weer interessant

Obligaties, schuldpapier van de overheid of bedrijven, lieten investeerders consequent links liggen omdat het rendement zo laag was. Maar de afgelopen maanden nemen velen door de zwakke beurs toch weer hun toevlucht tot deze veilige haven, die ook weer meer oplevert. In België bedraagt de rente in tien jaar intussen al 2,9 procent, in Duitsland gaat het om 2,3 procent. Bedrijfsobligaties van een iets minder grote onderneming leveren tussen de 3,5 à 4 procent op. ‘Het moet zeker en vast deel uitmaken van een goede investeringsmix’, zegt Simonts. ‘Ik vind het moeilijk om te zeggen of het nu over 50 of 40 procent van je portefeuille moet gaan. Dat hangt ook een beetje van je risicoprofiel af. Zo kan je in ieder geval je koopkracht enigszins beschermen.’

Spaarboekje: laat wat geld staan voor opportuniteiten

Jarenlang bracht geld op het spaarboekje slechts 0,11 procent rente op. Toen de inflatie eind vorig jaar piekte naar meer dan 10 procent, betekende dat een aanzienlijke verarming voor de spaarder. Er is al een beetje beterschap, maar met rentes van amper 0,5 tot 0,7 procent gaat er nog steeds veel geld in rook op. Toch blijft het interessant om wat geld te parkeren op het spaarboekje. ‘Zo kan je heel snel inspelen op opportuniteiten die zich zouden voordoen of kan je bepaalde klappen opvangen. Met de onzekere tijden die we tegemoet gaan, is het niet uitgesloten dat nog wat bedrijven overkop zullen gaan’, zegt Simonts.

Vastgoed: zeer moeilijk door de hoge rentes

Deze doorgaans enorm betrouwbare sector heeft het niet onder de markt. Door de gestegen rentes is het voor vastgoedontwikkelaars moeilijker om grote projecten te financieren en potentiële klanten hebben het lastiger om een hypothecaire lening af te sluiten. Verwacht wordt dan ook dat de de prijzen van vastgoed de volgende maanden zeker niet exponentieel zullen stijgen.

Dat geldt trouwens niet enkel voor de huizenmarkt, maar ook voor commerciële ontwikkelaars in de ouderenzorg of in de logistieke sector. ‘Deze bedrijven deden het de voorbije jaren vooral ontzettend goed door talrijke overnames. Dat zal er in 2023 niet meteen inzitten. Dat maakt dat de dividendrendementen enigszins zijn teruggevallen’, zegt Simonts.

Bezoekers staan boven op een grote zoutberg in een mijn waar lithium wordt ontgonnen in de Atacama-woestijn in Salar de Atacama, Chili. Investeren in die grondstof is momenteel bepaald niet goedkoop. Beeld Getty Images

Grondstoffen: veel fluctuaties en onvoorspelbaarheid

Hier moet er een onderscheid worden gemaakt tussen wat Simonts omschrijft als de ‘domme’– ijzererts, koper, zink, nikkel – en de ‘slimme’ – lithium, aluminium – grondstoffen. De eerste zijn veelal in prijs gedaald, de laatste worden vaak gebruikt in de energietransitiesectoren en hebben intussen al een grondige mark-up gekregen. Daardoor zijn ze op dit moment niet goedkoop.

‘De markt van de grondstoffen is zeer moeilijk te doorgronden omdat hier veel meer een invloed heeft dan louter het spel van vraag en aanbod’, zegt Simonts. ‘Je moet dat van heel nabij volgen, aangezien de prijzen enorm kunnen fluctueren. Als er bijvoorbeeld een nieuwe mijn opengaat, dan kan dat plots voor een schok zorgen.’ Niet echt een makkelijke investering, dus. Goud levert ook weinig rendement op, al blijft het wel een zekerheidje waar je gerust een paar procentjes van je spaargeld in kan steken.

Cryptomunten: niets om zuurverdiende spaarcenten in te steken

Cryptomunten kregen in 2022 rake klappen na het ineenstorten van FTX, een van de grootste cryptobeurzen. Het einde van de bitcoins werd al aangekondigd. ‘Sommigen zeggen dat ze in 2023 met 4.000 procent gaan stijgen, anderen beweren dat ze met 70 procent zullen dalen. Met andere woorden, het is onvoorspelbaar en zeker niets om in te beleggen. Als je graag een gokje wil wagen: ga je gang. Maar bekijk het dan ook op die manier’, besluit Simonts.

