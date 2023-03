Wat u niet mocht zien in VRT-serie over vermiste Elke Wevers: ‘Docuserie is gecensureerd door Justitie. Het wíl de dader niet pakken’

«Elke is vermoord! Ze willen het niet oplossen. Justitie schaam u!» Het protestbord hangt nog altijd tegen het ouderlijk huis van Elke Wevers, de 32-jarige vrouw uit Maaseik die op 9 december 2010 verdween en nooit werd teruggevonden. De VRT bracht deze week een pakkende docureeks over deze cold case, maar vader René Wevers bleef op zijn honger zitten.

RENE WEVERS «Ik ben blij dat de zaak op tv is gekomen, maar in de laatste aflevering over De Loodgieter - de verdachte die voor mij 1000 procent zeker de dader is - zijn verschillende uitspraken van mij en privédetective Ben Zuidema gecensureerd door de onderzoeksrechter van Tongeren, die het onderzoek leidt. Of beter: saboteert. Hij wou niet in beeld komen, maar hij heeft wel geëist dat hij alle afleveringen vooraf mocht zien en er vervelende dingen kon uithalen. Hoe rijm je die censuur met de persvrijheid?» (Bij productiehuis Borgerhoff & Lamberigts wordt bevestigd dat onderzoeksrechter Joris Raskin dat als voorwaarde stelde om mee te werken aan het programma en dat hij effectief zaken schrapte, red.).

HUMO Waarom doet Raskin dat?

WEVERS «Omdat het onderzoek wordt gemanipuleerd in het voordeel van de dader. Ze wíllen hem niet pakken! Door de passiviteit van politie en parket hebben wij in 2016 Ben Zuidema ingeschakeld: hij heeft de zaak opgelost. De Loodgieter woonde in hetzelfde woonblok als Elke. Uit telefoonverkeer blijkt dat hij daar was op de ochtend van haar verdwijning. Na een korte wandeling meldde Elke zich ziek op het werk en is ze teruggekeerd naar huis. Zoals altijd kwam ze binnen via de garage in de kelder van het gebouw. Wij vermoeden dat zij daar op De Loodgieter is gebotst. Zijn bergruimte in de garage lag naast de hare. Hij heeft haar iets aangedaan en haar daar tijdelijk verborgen. Twee dagen na Elkes verdwijning heb ik voetsporen gevonden in die garage. (toont foto’s van natte afdrukken van zware bottines op de vloer) Ze roken naar olie. De Loodgieter was een rommelaar die altijd jerrycans en smeerlapperij in zijn voertuigen had liggen. Maar dat oliespoor en dat berghok zijn nooit onderzocht!»

HUMO Maar waarom zou hij Elke hebben aangerand?

WEVERS «Hij was vroeger al verliefd op haar. Dat blijkt uit brieven die ze aan haar jeugdvriendin schreef. Na Elkes verdwijning is een meisje bij de politie gaan melden dat ze als minderjarige door die kerel is verkracht. (toont de pv van 14/7/2011) Ook drie andere slachtoffers uit de buurt wilden klacht tegen hem indienen wegens seksuele aanranding, maar een politieagent raadde hen dat af. Ik vind dat niet uit, hè. Dat heeft Zuidema allemaal naar boven gespit. Zelf heb ik ook met veel van zijn informanten gepraat.»

HUMO Jullie denken dat hij haar lichaam een week na de verdwijning heeft begraven vlakbij een kasteel in het Franse Meaux.

WEVERS «Hij voerde daar renovatiewerken uit samen met andere Limburgse aannemers. Hoewel de werken stil lagen, reed hij in het weekend van 17 en 18 december naar daar, langs kleine wegen, om niet gefilmd te worden bij de péage. Zijn gsm en gps stonden uit. De gerant van het kasteel heeft ons verteld dat De Loodgieter ’s nachts te voet bij dat kasteel aankwam, omdat hij zich in de sneeuw had vastgereden. De volgende ochtend zijn ze zijn wagen daar gaan uittrekken. Hij stond in een bos, waar hij niks verloren had, terwijl hij perfect de weg naar het kasteel kende. De dag nadien reed hij terug naar huis, zonder dat hij ook maar íéts in dat kasteel heeft gedaan. ‘Ik kwam de verwarming opzetten’, zei hij tegen de politie. Daar had hij toch gewoon de gerant voor kunnen bellen? Hij heeft géén uitleg voor wat hij daar kwam doen. Zijn verklaringen staan bol van de leugens. Hij beweerde dat hij zijn collega-werkmannen maar oppervlakkig kende – niet hun familienamen – terwijl ze regelmatig samen op café zaten op de camping van het Zavelbos. Zijn vrouw zegt dat hij in november op dat kasteel is beginnen werken, hij beweert dat het pas tussen kerst en nieuw was, en dat hij zich heeft vastgereden omdat hij de weg niet wist.»

HUMO Hij zou Elkes lichaam naar Frankrijk hebben vervoerd in een koelwagen, maar parketmagistraat Cedric Stuyck zegt in de docuserie dat die pas op 18 december werd afgeleverd en op 24 december werd ingeschreven.

WEVERS «Zijn collega’s van toen zeggen dat hij wel degelijk in het weekend van de 17de naar Frankrijk is gereden. Vlak voordien zaten ze samen op café. Ook de conciërge zegt dat het zéker voor kerst was. Ik heb de weergegevens van die periode opgevraagd: van 17 tot 19 december heeft het veel gesneeuwd, in het kerstweekend niet. Hoe kon hij zich in dat weekend dan vastrijden in de sneeuw?»

«Die koelwagen heeft hij rap-rap gekocht ter vervánging van het voertuig waarmee hij Elke heeft laten verdwijnen. Tegen een informant verklaarde hij: ‘De politie heeft mijn voertuigen onderzocht, maar ik heb er toch eentje buiten de boeken gehouden’. Tegen iemand anders zei hij: ‘Mocht ik iets te maken hebben met die Elke Wevers, dan zouden ze mij niet pakken. Ik zou mijn kleren verbranden en mijn auto verbergen.

«Die kerel is een echte griezel. Als tiener heeft hij zijn moeder mishandeld. Dat weten we van de buurman. Zijn pa verplichtte hem om zijn ma te slaan, te schoppen en in de kelder op te sluiten. Daar had hij plezier in. Het arme mens zit al jaren in de psychiatrie. In Maaseik en omstreken heeft iedereen schrik van hem. Een jong koppel dat hem een klus liet doen in hun huis, heeft aan een informant verteld hoe De Loodgieter hun zoontje ontvoerde. Hij moest snel iets gaan kopen in de winkel en vroeg of de kleine mee mocht. Urenlang bleef hij weg. Die mensen waren doodongerust. Ze wilden klacht indienen, maar opnieuw praatte de politie hen dat uit het hoofd, want ‘jullie zoon is nu toch terug?’ Zet een profiler op deze zaak, leg alles naast elkaar en je bent er. Ik heb de onderzoeksrechter daar op mijn blote knieën om gesmeekt, maar hij weigerde.»

HUMO Waarom zouden politie en justitie De Loodgieter beschermen?

WEVERS «Wij denken dat hij een politie-informant is. Hij is al meermaals met meerdere combi’s opgepakt in drugszaken. Eén keer heeft de hele buurt dat gezien. Maar toen onze advocaat Jef Vermassen aan de onderzoeksrechter vroeg of dat waar was, ontkende die dat. Wat heeft die dan te verbergen? Ex-politieagenten hebben ons verteld dat ze de Loodgieter niet mogen pakken, wegens een ‘interesseconflict’. Hij zegt ook tegen onze informanten: ‘Ik heb ze allemaal in mijn handen’. Door alle zaakjes die hij doet, weet hij te veel. Vermassen heeft al meermaals bijkomende onderzoeksdaden gevraagd om het Franse spoor deftig te onderzoeken, maar die worden telkens afgewezen. Om de vier maanden kijken wij in het dossier, er gebeurt niets meer. Zonder de media-aandacht hadden ze het dossier al lang afgesloten.»

Detective Ben Zuidema bevestigt dat Wevers’ verhaal is gebaseerd op zijn bevindingen.

‘Waar is Elke Wevers’ is te bekijken op VRT MAX.