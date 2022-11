Wat zullen de Rode Duivels er in Qatar van bakken? Het grote WK-debat: ‘Hazard zou je niet meer mogen meenemen naar een WK’

Zondag gaat de bal eindelijk aan het rollen in Qatar. Wie kroont zich in de woestijn tot wereldkampioen? Kunnen de Rode Duivels de twijfels van zich af voetballen? Wie wordt topschutter, wie verrast en wie ontgoochelt? En welke wedstrijden moeten we in onze agenda zetten? Veel vragen, maar treft dat even: Humo’s huisanalisten keken in hun glazen bol en voorspellen nu al het verloop van het WK. ‘België is één van de topfavorieten, en Eden Hazard zal als vanouds uitblinken. Grapje!’

Humo trommelde een half elftal analisten en ingewijden op: Ariël Jacobs is voormalig assistent-bondscoach van de Rode Duivels en trainer van Anderlecht, en nu sportief directeur bij OH Leuven. Gilles Mbiye-Beya, bekend van de populaire podcast ‘Koolcast’, is voltijds voetbalgek. Vital Borkelmans was assistent-coach van de Rode Duivels tijdens de bloei van de gouden generatie. Youri Mulder is ex-profvoetballer, gewaardeerd analist en zoon van Jan Mulder, Anderlecht-legende en Humo-columnist. Peter Vandenbempt tot slot kennen we als de Sporza-man voor wie het WK een vierjaarlijkse hoogmis is, en de microfoon zijn maîtresse. De eerste vraag voor het panel ligt voor de hand:

WAT ZULLEN DE RODE DUIVELS ERVAN BAKKEN?

ARIËL JACOBS «We zijn geen favoriet meer, maar een outsider zoals vroeger. Het EK en de Nations League waren teleurstellend en zoutloos.»

PETER VANDENBEMPT «Ze zullen goed moeten zijn in de groepsfase met Marokko, Canada en Kroatië. Canada is geen wereldelftal, maar het is wel een vervelender tegenstander dan Panama. En daar hadden we het knap moeilijk tegen op het WK in Rusland.»

HUMO Het is dus een zware poule?

JACOBS «Het wordt knokken tegen Canada en Marokko. En daarna moeten we tegen de gewiekste en ervaren Kroaten. Hun middenveld is van wereldniveau, en ze hebben in september van Denemarken en Frankrijk gewonnen in de Nations League.»

GILLES MBIYE-BEYA «De poule van de Belgen is een taaie brok, en als we doorgaan, wacht Spanje of Duitsland. De kwartfinale of de halve finale zou al een succes zijn. We keren na de vette jaren stilaan terug naar de normale wereld. Na de gouden generatie heeft geen enkele jonge Belg zich kunnen bewijzen bij een topclub.»

VANDENBEMPT «Ik zie de Rode Duivels niet voorbij Spanje of Duitsland raken, want ze hebben al twee jaar lang geen enkel groot voetballand kunnen verslaan. De laatste winst was tegen Portugal op het EK, en dat was met hangen en wurgen. Daarna zijn alle confrontaties met de grote voetballanden op een teleurstelling uitgedraaid. Roberto Martínez mag wel beweren dat de Belgen beter zijn – ‘meer ervaren’ zou hij moeten zeggen – maar vandaag zijn ze toch minder sterk dan vier jaar geleden. Dat is toch geen belediging? Vincent Kompany en Thomas Vermaelen zijn gestopt, twee wereldtoppers. We hebben de unieke Marouane Fellaini niet meer en Eden Hazard haalt niet meer het niveau van de besten van de wereld. De logische conclusie is dat België aan kwaliteit heeft ingeboet.»

Beeld BELGA

HUMO We worden dus geen wereldkampioen?

MBIYE-BEYA «Wellicht niet. De winnaars van de afgelopen jaren beschikten altijd over een as van zes à acht absolute toppers. Wij tellen veel twijfelgevallen, geblesseerden en sinds kort zelfs weer spelers uit de Belgische competitie.»

VITAL BORKELMANS «Te veel sleutelspelers hebben de afgelopen maanden weinig gespeeld of zitten in een vormdip. We hebben gelukkig twee enorme troeven: Kevin De Bruyne zit in de vorm van zijn leven en is wellicht de beste middenvelder ter wereld, én we hebben Thibaut Courtois in doel. Ik geloof dus in een finale. Nee, ik hoop erop (lacht).»

VANDENBEMPT «De individuele klasse van De Bruyne en Courtois is de enige reden waarom ik me geen zorgen maak over de eerste ronde. Zij kunnen het verschil maken tegen ploegen als Canada en Marokko. Net als Romelu Lukaku.»

MBIYE-BEYA «Thibaut Courtois was met Real Madrid vorig seizoen in de Champions League bijna elke keer de man van de match. Ook nu lijkt hij onklopbaar. Als onze aanvallers efficiënt zijn en Courtois krijgt maar enkele ballen te verwerken, winnen we elke wedstrijd met 1-0. Doe dat zeven matchen na elkaar en je bent wereldkampioen.»

LEES OOK Een exclusief gesprek met de emir van Qatar: ‘Een deel van de kritiek was terecht, maar ik bekijk dit liever als een positief verhaal’

HUMO Het grote pijnpunt is de verdediging.

VANDENBEMPT «Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zitten in de herfst van hun carrière en spelen niet meer in de Premier League, maar in de Belgische competitie. Zijn ze nog goed genoeg tegen de besten van de wereld? Daar ben ik niet zo zeker van. Vroeger was scoren tegen de Belgen een hele opgave, nu kan elke tegenstander het. In de laatste zestien wedstrijden hebben we amper vier keer de nul kunnen houden. We hebben er maar de helft van gewonnen en zelfs vijf wedstrijden verloren: 2022 was het slechtste jaar in tien jaar.»

JACOBS «Vroeger hadden we Kompany, Vermaelen en een jonge Alderweireld en Vertonghen. Nu blijven alleen die laatste twee over. Vooral over Vertonghen ben ik bezorgd. Hij verloor zijn basisplaats bij Benfica en koos voor de veiligheid in Anderlecht. Daar verzuipt hij nu mee met de ploeg. Kan zo’n speler nog mee op het hoogste niveau? Ik heb daar mijn twijfels over.»

YOURI MULDER «Er zijn wel alternatieven. Wout Faes doet het geweldig bij Leicester en Arthur Theate staat in de basis bij Rennes. Ik zou altijd Vertonghen óf Alderweireld op de bank zetten voor één van die jonge spelers, maar Martínez durft dat niet. Die conservatieve aanpak wordt stilaan een probleem. Als hij na dit WK de defensie niet opfrist, moet de voetbalbond hem eigenlijk ontslaan.»

HUMO De kritiek klinkt steeds luider dat de bondscoach te behoudend is.

MBIYE-BEYA «Ik vind die kritiek overdreven. Roberto Martínez is net heel flexibel. Op het EK vorig jaar zette hij de struise Boyata tegen de grote spits van Rusland, tegen de snelle aanvallers van Denemarken speelde de beweeglijke Denayer, en tegen de sterren van Portugal koos hij voor de ervaring van Vermaelen. Martínez zal nu opnieuw spelers kiezen in functie van de tegenstander, naast Alderweireld en Vertonghen. Je kunt toch niet al die jonge spelers tegelijk opstellen?»

JACOBS «Je hebt de ervaring van Vertonghen en Alderweireld nodig. Martínez heeft te weinig alternatieven.»

BORKELMANS «Ik heb met Toby en Jan gewerkt: ze zullen absoluut willen laten zien dat ze het nog kunnen. Op snelheid zijn ze natuurlijk kwetsbaar, maar als we belegerd worden, zijn weinig verdedigers beter dan zij. De derde verdediger moet dan wél snel zijn.

»Ik maak me meer zorgen over de matige vorm van sleutelspelers zoals Axel Witsel en Yannick Carrasco bij Atlético Madrid. En zeker over de blessure van Lukaku.»

HUMO Hij mist wellicht het begin van het toernooi door een spierblessure. Misschien speelt hij zelfs helemaal niet.

JACOBS «Ik heb Romelu nog gecoacht bij Anderlecht. Hij heeft lang een haat-liefderelatie gehad met de fans van de nationale ploeg. Bij een mindere prestatie kreeg hij sneller kritiek dan zijn ploegmaats, waardoor hij zich miskend voelde. De laatste jaren is duidelijk geworden dat we hem niet kunnen missen. Hij is een garantie op goals.»

BORKELMANS «Hij is al eens teruggekeerd na die spierblessure en is meteen hervallen. Als hij niet op niveau kan spelen, hebben we een probleem.»

VANDENBEMPT «Een gróót probleem. Michy Batshuayi is een doelpuntenmaker, maar niet de man die in een moeilijke wedstrijd ineens een doelpunt maakt.»

MBIYE-BEYA «Hij weegt minder op een verdediging dan Lukaku, maar hij scoort wel bijna altijd. Tegen Canada zal het hem zeker lukken.»

MULDER «Ik zou Leandro Trossard van Brighton op de plek van Lukaku zetten. Hij maakte drie goals tegen Liverpool, en één op het veld van Manchester City. Hij speelt daar als diepe spits en verkeert in de vorm van zijn leven.»

BORKELMANS «Helemaal akkoord. Waarom zouden we niet opteren voor een aanvalslinie met Trossard, Hazard en De Bruyne? Op het middenveld spelen dan Axel Witsel, Youri Tielemans en Amadou Onana. Onana loopt zich te pletter en komt vaak in de zestien meter, Trossard en Hazard duiken de gaten in, en De Bruyne en Tielemans kunnen rustig balletjes strooien naar één van hen. Mijn bijou bij de nationale ploeg was Divock Origi, maar hij speelt nauwelijks bij AC Milan en nu is hij er zelfs niet bij.»

HUMO Roberto Martínez valt Eden Hazard niet af, ook al speelt die amper nog bij Real Madrid.

MULDER «Eigenlijk zou je Eden Hazard niet meer mogen meenemen naar een WK. Hij speelt weinig en als hij meedoet, is hij onzichtbaar. Misschien ligt hij fantastisch in de groep en dwingt hij respect af bij de jonge spelers, maar zijn selectie is niet meer te verantwoorden. Als hij in de eerste wedstrijden weer ondermaats speelt, zal er wrevel ontstaan in het team.»

VANDENBEMPT «Als hij in vorm is, is het heerlijk om hem bezig te zien. Maar het is al zeker drie jaar geleden dat we dat nog hebben mogen meemaken. Dan mogen we ons toch afvragen: kan hij het nog wel? Ik zou altijd Leandro Trossard opstellen. In de Premier League laat hij wedstrijd na wedstrijd zien wat hij allemaal kan. En toch speelt hij weinig voor de Rode Duivels, terwijl Eden Hazard elke keer weer aan de wedstrijd begint. Dat is niet meer te rechtvaardigen. Zelfs Yannick Carrasco mag de voorkeur krijgen op Hazard. Als wingback doet hij ongelofelijk zijn best, maar brengt hij de ploeg minder bij.»

JACOBS «Ik begrijp de bondscoach wel. Eden Hazard was op het vorige WK fenomenaal. Ik vind het logisch dat je zo iemand vertrouwen blijft geven. De vraag is alleen: zal zijn lichaam het uithouden?»

BORKELMANS «Eden Hazard moet volgens mij altijd spelen. Bij Real was hij vaak geblesseerd of bankzitter, maar bij de Rode Duivels was hij heel gedreven in de eerste helft tegen Wales in de Nations League. Niet de oude Hazard, maar wel een speler op wie elk land jaloers is. Geef hem speeltijd in de voorbereidingsmatch tegen Egypte, en daarna in de poulewedstrijden in Qatar, en hij zal het gelijk van Martínez bewijzen.»

HUMO Amadou Onana charmeert als middenvelder bij Everton.

BORKELMANS «Hij is zoals Fellaini, maar dan sneller.»

JACOBS «Hij heeft een uniek profiel: hij is een grote en sterke stofzuiger, en toch heeft hij goede voeten. Hij legt veel kilometers af en komt vaak op het juiste moment in de box. Alleen is Witsel incontournable voor de bondscoach, dus ligt Onana in balans met Tielemans.»

HUMO Naar wie kijken jullie nog uit?

MBIYE-BEYA «Naar Wout Faes: niemand had een jaar geleden geloofd dat hij in aanmerking zou komen voor een basisplaats, maar sinds zijn transfer naar Leicester is hij opengebloeid. En ik ben benieuwd naar Jérémy Doku. Op het EK is hij ontploft, maar sindsdien sukkelt hij met blessures. De laatste weken speelt hij weer meer bij Rennes. Als hij in vorm is, bibbert elke verdediger.»

BORKELMANS «Ik kijk ook uit naar Loïs Openda. Hij is snel en scoort makkelijk bij Lens. Zo’n speler kun je altijd gebruiken.»

Beeld Photo News

2 WIE WINT HET WK?

MBIYE-BEYA «Twintig jaar geleden heeft Brazilië als laatste Zuid-Amerikaanse land het WK gewonnen. Sindsdien is de beker telkens naar Europa gegaan – achtereenvolgens naar Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Ik voorspel dat het nu een Zuid-Amerikaans team wordt. Argentinië en Brazilië zijn heel sterk.»

VANDENBEMPT «Het wordt één van die twee. Ik tip op Brazilië. Vier jaar geleden, op het WK in Rusland, had het al een bijzonder sterk elftal. Dat de Belgen hen toen hebben uitgeschakeld, is een prestatie die nog eens in de verf gezet mag worden.

»Neymar en Lionel Messi zijn al maanden in topvorm bij PSG. Dat is geen toeval. Messi heeft opnieuw de versnelling gevonden uit zijn betere jaren bij Barcelona, en Neymars statistieken zijn de strafste van de laatste jaren. Hij verdedigt zelfs mee. Ik kan dat alleen maar verklaren doordat ze hun laatste kans willen grijpen om wereldkampioen te worden. Als ze allebei hun groep winnen, kunnen ze elkaar trouwens treffen in de halve finale.»

HUMO Laten we Brazilië eens van naderbij bekijken.

MBIYE-BEYA «Zij zijn hét sterrenensemble van dit WK. Voorin zijn de opties eindeloos. Gabriel Jesus van Arsenal, Antony van Manchester United, Raphinha van Barcelona en nog een hoop spitsen van Real Madrid. De grote ster is Neymar, die in bloedvorm verkeert.»

VANDENBEMPT «Ze hebben een ijzersterke verdediging, die op Europese leest is geschoeid. Wat Thiago Silva op zijn gezegende leeftijd – hij is 38 – nog kan, is echt straf.»

MULDER «Brazilië is dé favoriet. In de verdediging hebben ze ervaren spelers, op het middenveld staat de topper Casemiro van Manchester United, en in het doel kunnen ze kiezen tussen Ederson en Alisson, de keepers van Manchester City en Liverpool. Hun laatste resultaten spreken boekdelen: 4-0, 5-0, 3-0…»

MBIYE-BEYA «En toch heeft Argentinië de Braziliaanse sterren vorige zomer geklopt in de finale van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap, uitgerekend in Brazilië.»

VANDENBEMPT «De aanvallende weelde van Brazilië doet me toch voor hen kiezen. En het geheel is spectaculairder.»

BORKELMANS «Het WK win je als ploeg. Daarom is Argentinië voor mij topfavoriet. Messi wordt er omringd door sterspelers die bereid zijn het vuile werk op te knappen voor hem. Ze hebben ervaring, maken slimme foutjes en rekken veel tijd bij een voorsprong.»

MBIYE-BEYA «Argentinië heeft met Lautaro Martínez, de spitsbroeder van Romelu Lukaku bij Inter Milaan, ook een heel complete aanvaller. En het kan rekenen op Manchester United-verdediger Lisandro Martínez, één van de grote revelaties in de Engelse competitie. Vroeger had Argentinië weleens keepersproblemen, maar die zijn ook van de baan. Ze zijn al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen. Nog drie en ze hebben het wereldrecord verbroken.»

JACOBS «Ik denk dat Argentinië tekort zal schieten omdat er enkele belangrijke spelers uitgevallen zijn, zoals Giovanni Lo Celso. Die geeft veel assists en staat bekend als de lijfwacht van Messi: hij ruimt veel op voor hem.»

MULDER «De druk op Messi is enorm: hij móét zijn land wereldkampioen maken. Hij zal wel één of twee keer het verschil kunnen maken, maar volgens mij zal de beker naar een team gaan dat minder afhankelijk is van één ster.»

HUMO Welke ploeg zien we over het hoofd?

BORKELMANS «De titelverdediger: Frankrijk. Kylian Mbappé van PSG is een wereldster en Karim Benzema van Real Madrid is net bekroond tot beste voetballer ter wereld.»

MBIYE-BEYA «Maar ze hebben het vorige WK gewonnen met Paul Pogba en N’Golo Kanté op het middenveld, en Samuel Umtiti en Raphaël Varane in de verdediging. Die spelers zijn nu geblesseerd of uit vorm: de hele centrale as is dus verdwenen. Bijna de helft van de selectie van 2018 er niet meer bij. Ook hun keeper, Hugo Lloris, is niet altijd even betrouwbaar. In de WK-finale tegen Kroatië heeft hij trouwens geweldig geblunderd, maar dat zijn veel mensen vergeten.»

JACOBS «Frankrijk lag er in het EK vorig jaar vroeg uit en heeft ook een slechte Nations League-campagne achter de rug: ze eindigden als derde in hun poule met Kroatië en Denemarken.»

MBIYE-BEYA «De sfeer is verziekt sinds Mbappé een nieuw monstercontract bij PSG heeft getekend. Hij lijkt groter dan de club en gedraagt zich soms arrogant. En Karim Benzema was jarenlang geschorst bij de nationale ploeg omdat hij een ploegmaat had afgeperst over een sekstape. Zullen ze wel willen werken voor elkaar?»

JACOBS «Ik tip op Spanje. De bondscoaches hebben nauwelijks voorbereidingstijd gehad, maar Spanje speelt al meer dan tien jaar in hetzelfde systeem, met veel technische voetballers. Zowel in 2014 als in 2018 lagen ze snel uit het toernooi, maar er is een nieuwe generatie opgestaan. De jongelingen zijn snel en technisch ijzersterk. Op het EK vorige zomer hebben ze maar nipt de finale gemist.»

MBIYE-BEYA «Hun probleem is dat de talenten nauwelijks ervaring hebben op het hoogste niveau. De bondscoach heeft ook David de Gea van Manchester United niet geselecteerd, nochtans de beste doelman van Spanje.»

HUMO Welke groot land zal ontgoochelen?

JACOBS «Engeland. Na enkele magere jaren is er weer een talentrijke generatie, maar ik blijf toch wat op mijn honger. Ze hebben vorig jaar de EK-finale verloren, en ik vrees dat ze geen herkansing meer krijgen.»

BORKELMANS «Ze hebben met Harry Kane wel een doelpuntenmachine, maar ze missen een genie als Kevin De Bruyne, Messi of Neymar. Fysiek is het een ijzersterke ploeg, maar er is niemand die het verschil kan maken met een briljante actie.»

MBIYE-BEYA «Ze hebben ook sterke verdedigers, zoals Reece James van Chelsea en Kyle Walker van Manchester City, maar die zijn geblesseerd. Bondscoach Gareth Southgate moet het nu doen met spelers die niet in vorm zijn of bij hun ploeg op de bank zitten. Ze zitten bovendien in een poule met Wales en de VS: dat zijn geladen wedstrijden. Ze kunnen er al in de groepsronde uit liggen.»

VANDENBEMPT «Ik zeg het tegen mijn zin, maar ze hebben de verkeerde bondscoach. Southgate is te behoudend, terwijl hij zóveel offensief talent ter beschikking heeft – denk maar aan Jude Bellingham en Mason Mount. Dan moet je je team toch vrank en vrij laten voetballen? Maar goed, ze hebben wel de halve finale van het WK en de finale van het EK gespeeld.»

HUMO Het gaat nauwelijks over Duitsland in de voorbeschouwingen.

MULDER «Duitsland speelt gewoon niet zo lekker. Ik zag ze vorig jaar aan het werk tegen Nederland: dat ging heel moeizaam. En onlangs hebben ze van het bescheiden Hongarije verloren.

»Toch zal Duitsland ver raken, want ze beschikken over een dozijn absolute topspelers. Hun middenveld is gestoffeerd met sterren van Bayern München en Manchester City, en in het doel kunnen ze kiezen tussen Marc-André ter Stegen van Barcelona en bijna-legende Manuel Neuer van Bayern. Voorin loopt de aanvalslinie van Bayern München: Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Jamal Musiala… En dan is er nog Kai Havertz van Chelsea. Hij oogt soms afwezig, maar op de kritieke momenten trapt hij altijd een bal binnen. Vorig jaar scoorde hij het winnende doelpunt in de Champions League-finale.»

VANDENBEMPT «Duitsland heeft een sterk elftal en met Hansi Flick een geweldige bondscoach. Joshua Kimmich vind ik één van de beste middenvelders ter wereld, ik ben fan van Havertz en zoals Musiala zich ontwikkeld heeft, wordt hij één van de sterren van dit WK. Ik verwacht dat Duitsland niet zal ontgoochelen.»

MBIYE-BEYA «Ook Portugal heeft veel talent in de aanval: Cristiano Ronaldo, João Felix van Atlético Madrid, Bruno Fernandes van Manchester United… Ze tellen met João Cancelo, Bernardo Silva en Rúben Dias ook enkele sterren van Manchester City. Kortom, het is een wereldploeg.»

VANDENBEMPT (knikt) «Klopt, maar ze hebben één groot nadeel: ze komen vrij snel tegen Brazilië uit.»