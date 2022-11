‘We buiten ze uit en dat is pri-í-ma. Ááálles voor het WK.’ Nederlands zangduo maakt kritisch WK-lied

Onze Duivels dansen in de Qatarese kleedkamer op ‘Warrior’ van Oscar and the Wolf, een half opgestoken middelvinger van onze voetbalbond naar de dictatuur door te kiezen voor een artiest die op mannen valt. In Nederland gaat het officieuze WK-lied van BENR nog een grote stap verder: ‘Wat mensenrechten schenden, dat hoort er eenmaal bij.’

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Het ongefilterde WK-lied van Nederlands duo BENR. Waar? In hun tweewekelijkse rubriek bij SBS6 talkshow HLF8. Waarom is het opvallend? Waar de meeste media nog te vaak de kerk in het midden willen houden als het op het WK aankomt, is dit een treffer van formaat.

Qatarese ‘fans’ die nog voor het rustsignaal het op lijken gebouwde stadion verlaten, andere ‘fans’ die zingen zonder enige snars van voetbal te begrijpen, of Peter Vandenbempt die onsubtiel te kennen geeft dat de champagne in de vipruimte vloeit als het bloed van gastarbeiders terwijl in het stadion elke druppel alcohol je op zweepslagen komt te staan. Bij de openingsmatch van het WK waren er, zoals verwacht, meer controverses dan doelpunten. De grote mediahuizen blijven een dubbele blik op het Wereldkampioenschap werpen, schipperend tussen kritiek en verslaggeving. Het Nederlandse zangduo vindt daar het zijne van: ‘Want mensenrechten schenden, dat hoort er eenmaal bij. De wereld is het eens met ons, want iedereen die kijkt.’

‘Elke twee weken maken we een liedje over het nieuws’ staat te lezen op het Youtubekanaal van Bart Maessen en Robin Zomer. Dit keer klonk hun WK-kritiek op de tonen van Höhners ‘Viva Colonia’, in Nederland natuurlijk veel bekender als het officiële EK-lied in 2008: ‘Viva Hollandia’ van Wolter Kroes: ‘De FIFA en Qatar zijn alleen maar positief, zelfs bij 6500 doden doen ze niets.’ Let vooral ook op de reactie van Nederlandse Youtuber en rapper Qucee (de man met de pet).

Het WK kan blijven rekenen op kritiek en de ronduit gênante speech van FIFA-president Gianni Infantino - ‘Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel African’ - heeft voor niet veel verbetering gezorgd. De gele kaart die volgt als Hazard en co. met een ‘One Love’- armband het veld betreden, is niet reglementair en gewoonweg schrijnend. Hoeveel meer redenen heb je nodig om het WK te boycotten? En nu is er voor al wie meedoet dus een catchy soundtrack. Wat wil je nog meer?