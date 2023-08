‘We denken in termen van rendement en tijdverlies, en over lanterfanten voelen we ons schuldig’: hoe we slaaf zijn geworden van onze agenda

Zwemmen, uit eten, een avondje naar de film: er zijn nog weinig activiteiten waarvoor je niet tijdig moet reserveren. Hoe komt dat, en wat met de spontaniteit? ‘Vandaag zijn veel dingen veel gemakkelijker dan vroeger, maar het gevolg is wel dat we het wachten verleerd zijn.’

Een doodgewone donderdag, enkele weken geleden. Een vriendin vraagt om ’s avonds iets te gaan eten, maar elk restaurant dat we voorstellen blijkt volzet. Of die zondag, enkele maanden geleden, waarop we de kinderen in de wagen laadden en naar het zwembad reden. Tevergeefs, want we hadden niet gereserveerd en we konden er niet meer bij.

‘40 tot 70 procent van onze klanten koopt op voorhand tickets’, weet Lore Walrave van LAGO-zwembaden. Voor corona was er geen online reservatiesysteem en stonden er vaak wachtrijen tot buiten. ‘Dat is natuurlijk niet leuk met kleine kinderen. Nu kunnen mensen online zien wanneer het rustiger zwemmen is.’

De nood om ook onze vrije tijd tijdig vast te leggen in tijdsslots − van een avondje uit over een zwembeurt tot een museumbezoek − noemde een journalist van de Nederlandse krant Het Parool recentelijk (en enigszins geïrriteerd) de ‘reserveringssamenleving’. Geïrriteerd omdat je, willen of niet, mee moet doen. Anders dreigt je spontane etentje te eindigen in de frituur, of kun je op reis onmogelijk dat mooie kasteel waar je toevallig voorbijrijdt bezoeken omdat de tickets al maanden de deur uit zijn. Geïrriteerd ook omdat die agendadwang het laatste restje spontaniteit uit ons doorgaans al strak georganiseerde bestaan dreigt te zuigen.

Lanterfanten

De nood en de mogelijkheid om te reserveren is veelal een restant van corona, maar er zit meer achter, vertelt de Nederlandse journalist Tom Grosfeld, auteur van het boek ‘Agendahedonisme’. Hij stelt dat we onze vrije tijd inrichten en vormgeven zoals ons werk: rationeel, doelgericht en geoptimaliseerd. ‘We moeten er zoveel mogelijk uithalen, anders voelt het als tijdsverlies aan’, legt hij uit aan telefoon.

Of hoe je voor je weken vooraf geplande date night zeker wil zijn dat de avond ook culinair voldoet en dus ruim op tijd een tafeltje in een goed restaurant boekt. Met een we-zien-welmentaliteit riskeer je immers dat je een middelmatige pasta voorgeschoteld krijgt, en dat zou toch echt een gemiste kans zijn. Zonde van de babysit ook. ‘Het kapitalistische denken sijpelt in ons hele leven door. We denken in termen van rendement en tijdverlies, en over lanterfanten voelen we ons schuldig. Tijdig plannen, reserveren dus, is daar een uiting van’, zegt Grosfeld.

Socioloog Ignace Glorieux: 'We doen meer met meer mensen. En is er een tentoonstelling van Vermeer, dan gaat iedereen, ook mensen die nooit naar een museum gaan.' Beeld Photo News

In een geoptimaliseerd leven wil je ook niets missen: als iedereen naar Pukkelpop gaat en dat breeduit op sociale media afficheert, wil jij dan de sukkel zijn die thuis afwacht wat de dag brengt? ‘We doen meer met meer mensen’, vat socioloog Ignace Glorieux (VUB) het samen. Terwijl hij het aantal pretparkbezoeken uit zijn kindertijd op één hand kan tellen, is het voor veel jonge gezinnen niet zo ongewoon om elk jaar op een rollercoaster te kruipen. ‘En is er een tentoonstelling van Vermeer, dan gaat iedereen, ook mensen die nooit naar een museum gaan’, stelt Glorieux vast. Zo is alles rap volzet, natuurlijk.

Het is bovendien makkelijker dan ooit: men neme de smartphone en in een minuutje is het gepiept. ‘Vandaag zijn veel dingen veel gemakkelijker dan vroeger, maar het gevolg is wel dat we het wachten verleerd zijn. We willen dat alles vlot en snel verloopt en als dat niet lukt, irriteert ons dat. Plannen lost dat probleem enigszins op.’

Ticketswap

Maar wat dan met onze nood aan spontaniteit? Niets leuker toch dan onverwachte avondjes in de stad of een gestolen uurtje bij een verrassende tentoonstelling? ‘Ik denk dat we op zoek zijn naar een evenwicht’, vertelt Saskia Neirinckx van The Wicked, een bureau dat pr-advies geeft aan restaurants als Zilte en Mission Masala. Zij ziet hoe zulke zaken zekerheid nodig hebben. ‘Maar ze beseffen ook wel dat klanten het leuk vinden om op het laatste moment aan te komen waaien, en proberen daarom vaak wat tafeltjes vrij te houden. De horeca is nog volop aan het aansterken na de moeilijke coronajaren: zodra de sector bekomen is, zal er volgens mij ook meer ruimte zijn voor spontaniteit’, voorspelt Neirinckx.

Tegelijk ziet ze ook de perverse gevolgen van een zekere hang naar spontaniteit: mensen die op voorhand reserveren in vijf restaurants tegelijk om dan op het laatste moment te kiezen. ‘Die no-shows − vaak verwittigen mensen niet eens dat ze niet komen opdagen − zijn heel vervelend en verlieslatend voor restaurants zonder spontane passage. Velen vragen nu noodgedwongen voorschotten bij de reservatie’, vertelt Neirinckx.

Dat last minute beslissen, is dat trouwens zo anders dan maanden op voorhand een concertticket kopen, om het twee dagen voor het optreden op Ticketswap te gooien omdat het je toch niet goed uitkomt? Het illustreert alleszins dat zo’n volgestouwde agenda niet alles is. ‘Op voorhand voelt het goed, drie mooi geplande weekends in het verschiet’, zegt Grosfeld. ‘Maar het kan ook benauwend aanvoelen, en hoe kun je nu weten of je binnen drie weken zin hebt in een avondje theater? Dat is lastig, want zo worden leuke activiteiten ook dingen die moeten en waar je niet zomaar onderuit kunt.’

Hoe brengt Grosfeld zelf spontaniteit in zijn leven, willen we tot slot weten? Zijn verhuis van het Amsterdam naar Tilburg bracht alvast soelaas, vertelt hij. ‘Vrijdagavond was hier in de buurt nog een tafeltje vrij in een leuke wijnbar. In het drukke Amsterdam zou dat nooit zijn gelukt.’

(DM)