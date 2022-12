‘We gaan ons voor de hele wereld belachelijk maken’: het proces van de eeuw in tien aangrijpende verhalen

Na een valse start in oktober is vandaag dan toch het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel begonnen. Met deze stukken bent u weer volledig mee.

De advocaten van het terreurproces: ‘De beelden van de ontploffingen achtervolgen me in mijn dromen’

‘Het proces van de eeuw,’ zeggen sommigen. ‘Een catastrofe waarmee België zich belachelijk maakt,’ klinkt het elders. Na een valse start in oktober is vandaag dan toch het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel begonnen. Humo luisterde nu al naar de pleidooien van advocaten van slachtoffers en beklaagden.

De honderden stille helden over de langste dag uit hun leven: ‘Een vliegtuig dat laag overscheert, een deur die dichtslaat: elk onverwacht geluid kan me uit evenwicht brengen’.

Beeld Wouter Van Vaerenbergh

Procureur Frédéric Van Leeuw: ‘Dit dossier is veel te ingewikkeld om over te laten aan het oordeel van een volksjury’

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw is een bekend gezicht in de strijd tegen terreur. Bedaard en slagvaardig, bekommerd om de slachtoffers die op 22 maart herdacht worden. Hij moet het monsterproces tegen de daders in goede banen leiden. ‘We gaan ons voor de hele wereld belachelijk maken.’

Sébastien Bellin, 204 centimeter lust for life, was vijftien jaar lang professioneel basketbalspeler, maar op 22 maart 2016 verwoestte een splinterbom een deel van zijn linkerkuit. Net na de aanslag hadden de dokters hem gezegd dat hij nooit nog zou kunnen lopen, maar intussen liep hij de marathon van Brussel uit.

Beeld BELGA

Hoe Oussama Atar voor de ogen van de regering de aanslag in Brussel organiseerde: ‘Onze regering heeft zélf om zijn vrijlating uit een Iraakse cel gevraagd’

Niemand vermoedde in hem een terrorist, met zijn engelachtige gezicht en zijn wakkere blik. Toch is de Belg Oussama Atar het brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel. ‘Het verhaal van Atar is extreem gênant voor België. Een staatszaak waar niemand graag over praat.’

Vier maanden lang hebben Lionel D. en zijn collega’s van de Speciale Eenheden jacht gemaakt op Salah Abdeslam, de meest gezochte terreurverdachte van Europa. Op vrijdag 18 maart 2016 weet de politie eindelijk waar hij zit: in een kelder van een rijhuis in Molenbeek, op nog geen 500 meter van zijn ouderlijk huis. In het boek ‘Terroristenjager’ doet Lio het verhaal van de arrestatie van de man die de politiediensten maandenlang om de tuin leidde.

Beeld ap

Op 22 maart 2016 bliezen drie terroristen zich op in Brussel en Zaventem. Twee beslisten het niet te doen. Op basis van hun verhoren kon de fatale dag, met 35 doden en 700 gewonden, gereconstrueerd worden. ‘Toen we onze metrotickets kochten, heb ik hem gezegd dat ik het niet wou doen.’

De daklozen van Zaventem, oftewel ‘de vergeten slachtoffers van 22/3': ‘Op slag waren we alles kwijt’

De bommen van 22 maart 2016 in de vertrekhal van Zaventem troffen niet alleen reizigers, luchthavenpersoneel en veiligheidsmensen, maar ook een honderdtal daklozen die in en rond het luchthavengebouw woonden. Humo ging op zoek naar de vergeten slachtoffers van 22/3.

Beeld Siska Vandecasteele

De onderzoeksrechter die Salah Abdeslam pakte: ‘Zelfs de rechters van het aanslagenproces krijgen geen bescherming’

Vijftien jaar lang heeft onderzoeksrechter Isabelle Panou terroristen in ons land opgespoord. De bekendste jihadist die het in haar bureau mocht komen uitleggen, is Salah Abdeslam. Ook de meeste andere verdachten die in Brussel terechtstaan voor de aanslagen op Zaventem en in het metrostation Maalbeek, kent ze door en door. ‘Je hebt de straatcriminelen en de echte IS-strijders, maar ze zijn allemaal even gevaarlijk.’

Karima Douch koppelde koffers aan slachtoffers: ‘Slachtoffers die nu in een vertrekhal komen, willen met hun rug tegen de muur staan, om het overzicht te behouden’

Tien dagen na de aanslagen arriveerden drie vrachtwagens aan de luchthaven van Brussels Airport, gevuld met zo’n drieduizend stuks bagage die door het parket in beslag waren genomen. Karima Douch koppelde achtergelaten koffers aan slachtoffers van de aanslagen: ‘Als een moeder met haar kleuter binnenkomt op zoek naar een halfverbrande knuffel, dan moet je toch even slikken.’