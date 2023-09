‘We krijgen vaak vragen van het genre: ‘Mag ik de burrata met bieten, maar zonder bieten’’: hier ergeren restaurants zich aan

Laten we duidelijk zijn, ze hebben het motto ‘klant is koning’ op hun voorhoofd getatoeëerd en in hun hart gesloten. Ze zien u graag. Maar zelfs de meest gemotiveerde chef, sommelier of gastvrouw/-heer moet af en toe een milde irritatie wegslikken. De kleine ergernissen van het restaurantleven.

Met stip op 1: no-shows

‘Niet komen opdagen en niets laten weten, dat is zowat het vervelendste wat ons kan overkomen’, zegt Sam Verstuyf, chef van August Wijnbar. ‘Als we de no-shows dan contacteren, lijken ze zich oprecht van geen kwaad bewust. ‘We geraken er niet meer’, zeggen ze simpelweg, als ze al antwoorden. Ze beseffen blijkbaar niet hoe erg wij het vinden om met een leeg tafeltje te blijven zitten. Iemand anders had een leuke avond kunnen beleven. We hadden het misschien met minder personeel kunnen stellen.’

‘Er kan altijd iets misgaan. Je kan een datum fout genoteerd hebben of ziek zijn geworden’, zegt Bernard Dewitte van Benoit & Bernard Dewitte. ‘Als je niet komt opdagen, om welke reden dan ook, laat het weten. Zelfs al bel je een uur op voorhand. Dat is niet ideaal, maar dan kunnen we nog een lastminute-oproepje op sociale media zetten of zo.’

‘Ik, en al mijn collega-chefs, we zitten allemaal in de hospitality. We staan allemaal ten dienste van de klant, laat dat duidelijk zijn’, aldus Olly Ceulenaere van Publiek. ‘Maar no-shows hebben veel impact. Je stelt niet alleen de chef, de sommelier en het personeel van het restaurant teleur maar ook de boer die de producten met liefde heeft geteeld, en de wijnleverancier die trots is op zijn flessen. Er werken een heleboel mensen samen om je een mooie avond te bezorgen en je laat die allemaal zitten.’

‘Dat gasten niet komen opdagen terwijl we anderen moesten weigeren, doet pijn aan ons hart’, zegt Loewy Claeys van Repasse. ‘En het is dodelijk voor de business. Dit is een sector waar elke euro telt, waar we loonlast en foodcost gezond willen houden tegenover de omzet. Op basis van de reservaties stellen we ons team voor de avond samen, kijken we of er genoeg product is en sturen we bij waar nodig. No-shows zorgen voor onvoorspelbaarheid en extra druk.’

‘Het is jammer dat je bijna genoodzaakt wordt om de gasten te stalken’, aldus Niki Van Sant van Nage. ‘Je sms’t, je mailt en je belt nog een keer op de dag zelf om hen aan hun reservatie te herinneren. En dan nog komen ze niet opdagen.’

‘Wij hebben recent een kredietkaartgarantie ingesteld’, zegt Hoa Truong van BUN. ‘Uitsluitend in het weekend, want het schrikt gasten af en je maakt jezelf er niet meteen populair mee, maar we kunnen haast niet anders. No-shows zijn desastreus.’

We zijn te vroeg/te laat

‘Dit zal klinken alsof wij nooit tevreden zijn, maar een half uur te vroeg of te laat komen is evenmin praktisch’, zegt Victor Avonds van Victor. ‘Wij proberen de boekingen te spreiden om alles in goede banen te leiden. Als iedereen tegelijkertijd arriveert, kan de keuken niet volgen.’

Een duidelijke tweede: allergieën, intoleranties en dieetvoorkeuren last minute meedelen

‘Vijf jaar tot tien jaar geleden had niemand er last, vandaag zijn allergieën en intoleranties heel aanwezig’, zegt Olly Ceulenaere van Publiek. ‘Wij werken met witte bonnen voor tafels die het gewone menu volgen en gekleurde bonnen voor mensen die een aanpassing nodig hebben. Ik kan je vertellen dat we in de keuken vaak een heuse regenboog zien. Voedselintoleranties komen waanzinnig veel voor en we kunnen dat aan, áls we de volledige informatie op voorhand krijgen. Als je pas laat weten dat je geen tomaten verdraagt wanneer je ze op het menu ziet staan, dan wordt het lastig om nog een creatieve en hoogwaardige vervanging te vinden.’

Laurens Snykers (Leeuw) is zelf lactose-intolerant. ‘Ik ben dus de eerste om er begrip voor op te brengen en pas uiteraard het menu aan. Maar als er dan als dessert kaas wordt gevraagd, of een dame blanche, dan volg ik even niet meer. Soms weet de klant ook niet goed waar hij nu net allergisch voor is, terwijl wij graag het volledige plaatje krijgen: gaat het om een lactose-intolerantie of een koemelkallergie? Ze geven een schelpdierenallergie door, maar bedoelen schaaldieren; en bestellen dan toch de extra gang met garnalen. Het is niet altijd even duidelijk.’

‘Allergieën, intoleranties, of voor mijn part zelfs zaken die je eigenlijk niet zo graag eet. Als we het op voorhand weten, kunnen we er rekening mee houden’, zegt chef Isabelle Arpin. ‘Op de avond zelf meedelen dat je vegan bent, dat maak het ons erg moeilijk. Gasten gaan ervan uit dat een aanpassing niet zoveel voorstelt: geen boter gebruiken, melk vermijden, gluten weglaten... Maar haal één element uit een doordacht gerecht, en er blijft soms niet veel van over. Laat het dus op tijd weten. Dan kunnen we een alternatief bedenken waar wij blij mee zijn en waar u van kan genieten.’

‘Natuurlijk passen we de gerechten aan’, zegt Niki Van Sant (Nage). ‘Wie wil er nu dat de klant zich niet goed voelt? We maken het menu volledig lactosevrij als dat gevraagd wordt, met plezier. Maar als die tafel aan het eind van de avond een cappuccino met gestoomde melk bestelt, dan zucht ik toch even.’

‘Bij het binnenkomen zeggen sommige gasten: ‘Wij verdragen geen look, noten, ui of champignons, dat zal toch geen probleem zijn?’ Maar in een plant based restaurant, is het dat eigenlijk wel’, aldus Camille Dubois van Camionette. ‘We zullen alles uit de kast halen om aan uw eisen tegemoet te komen, maar graag een seintje bij het reserveren.’

Beeld Getty Images

Iedereen is een chef, of een recensent

‘Het hoort erbij’, aldus Loewy Claeys (Repasse). ‘Een steak terugsturen omdat de cuisson niet juist is, terwijl de bakwijze wel degelijk is zoals gevraagd. De fles wijn weigeren omdat ze ‘niet lekker’ is, wat absoluut niet de bedoeling is van het proeven. Maar daar gaan we vlotjes en met de glimlach mee om. Mensen suggereren zelfs gerechten die we op de kaart zouden moeten zetten, al hebben die niets met ons concept van Belgische klassiekers te maken.’

‘Mensen staan niet altijd open voor een nieuwe ervaring’, aldus Esger Van Lysebetten (Bar Pêche). ‘Bij het reserveren wordt vaak al gesteld: ‘We willen absoluut geen natuurwijn’. Terwijl de wine pairing voor ons deel uitmaakt van de totale beleving. Als je na het proeven niet overtuigd bent, doen wij daar uiteraard niet moeilijk over. Dan krijg je gewoon iets anders.’

Iedereen heeft een mening (maar niet altijd in het restaurant)

‘We leven in het tijdperk van de mondige consument, en dat kan je alleen maar toejuichen, vindt Loewy Claeys (Repasse). ‘Reviews zetten ons op de kaart en helpen ons vooruit. Wat we jammer vinden, is dat die eigen mening zelden in het restaurant wordt geformuleerd. Op verschillende momenten van de avond, en zeker bij de afrekening wordt er gepolst of alles in orde was. Die vraag is niet pro forma. We vragen oprecht om feedback. Als er dan iets niet goed was, kunnen we daar nog op reageren en van leren. Soms krijgen we ter plekke positieve commentaar en verschijnt er nadien een vernietigende recensie. Kijk, dat is jammer want dan is er geen dialoog meer mogelijk.’

‘We doen onze job graag, dus we zijn tegen veel bestand’, aldus Caroline Baerten (Humus x Hortense). ‘Maar wat me raakt, zijn volledig verzuurde, anonieme reviews op sociale media. Je hebt de hele dag geen klacht of commentaar gehoord, en dan plots: een volle laag kritiek op het net. Waarop je niet meer kan reageren. Een open gesprek had zoveel meer kunnen betekenen.’

‘Na een restaurantbezoek voelt iedereen zich geroepen om een review te posten’, zegt Tim Van den Heuvel van Mission Masala. ‘En als je klachten over onvriendelijk personeel of aangebrande maaltijden hebt, dan wil je die delen, dat begrijp ik. Maar waarom iets posten als ‘niet zo lekker’, ‘te pikant’ of ‘erg rumoerig’. We hebben ooit zelfs een superlange bespreking van ons interieur gekregen. Het was ‘niet Indisch genoeg’. Dat zijn persoonlijke maatstaven. Als u dat zo aanvoelt, dan gaat u de volgende keer toch gewoon elders eten? Een restaurant kan nu eenmaal niet voldoen aan de smaken, wensen en verwachtingen van iedereen.’

Voor mij graag iets wat niet op de kaart staat

‘Wij zijn een gastronomisch restaurant’, zegt Bernard Dewitte (Benoit & Bernard Dewitte). ‘We sleutelen erg lang aan het menu, ook aan de aperitieven en het nagerecht. Als iemand dan zegt: ‘Voor mij mag het dessert een dame blanche zijn’, terwijl dat niet op de kaart staat, dan is dat een opdoffer voor ons. Wij hebben voor een menu van kwaliteit gezorgd, met een mooie opbouw en onderlinge cohesie. Je mag erop vertrouwen dat het dessert dat wij hebben voorzien, de perfecte afsluiter zal zijn.’

‘Onze kaart is beperkt: drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en evenveel desserts’, zegt Esger Van Lysebetten (Bar Pêche). ‘We krijgen vaak vragen van het genre: ‘Mag ik de burrata met bieten, maar zonder bieten’. Of: ‘Kan de saus van de visschotel en de groente van de vegetarische keuze gecombineerd worden met het vlees?’ Wij zijn erg trots op onze gerechten en werken lang aan dat menu. Het is geen kwade wil, maar ik zou liever niets serveren waar ik niet achter sta.’

‘Omdat we bij de ontbijt- en brunchgerechten veel vragen kregen voor extra porties – wat meer spek, nog een derde eitje, een extra rosti - hebben we die uiteindelijk gewoon op de kaart gezet’, zegt Mathias Smet van Frank. ‘Extra side on your plate, not sold seperately. Onmiddellijk krijg je toch bestellingen voor alleen maar extra’s. Terwijl dit allemaal zaken zijn die op het menu staan, verwerkt in een gerecht. Het zit blijkbaar in de menselijke natuur om iets te willen wat je niet kan krijgen.’

Onbegrip over de rekening

‘We dachten dat we de lessen uit covid langer zouden vasthouden’, zegt Leonard Pollet van Brut. ‘Lokaal winkelen, bio kopen, gezond eten. Uiteindelijk zijn we in het nieuwe normaal vooral gefixeerd op prijsbewust shoppen, en de bio-sector krijgt harde klappen. We moeten vaker dan vroeger tekst en uitleg geven over de rekening: onze prijzenstructuur uitleggen, argumenteren over de meerwaarde van duurzaam en milieuvriendelijk koken. Er is minder begrip dan vroeger.’

‘Het is wel duur voor groenten’, hoort Camille Dubois van Camionette sommige klanten zeggen. ‘Ik zou ze dan zo graag een dagje in het restaurant laten meedraaien. Laten zien hoe we alles van scratch maken. Hoeveel zorg en tijd er in de voorbereiding kruipt. Meenemen naar onze leveranciers zodat ze kunnen vaststellen wat lokaal, biologisch en duurzaam produceren inhoudt.’

‘Wij bieden een gastronomisch menu met vier aperitiefhapjes en vijf gangen aan 90 euro’, zegt Bart Springael van Trente. ‘Laten we dat verrekenen als 15 euro per gang. Voor een pizza vinden mensen dat niet veel. Voor ons gerecht dat met zorg is bedacht en bereid, en waarvoor topproducten werden gebruikt, vinden ze dat behoorlijk duur. Ik volg die logica niet zo goed.’

‘Er ontstaat weleens discussie omdat we de rekening niet willen splitsen’, zegt Mathias Smet van Frank & Francine. ‘Dat wordt duidelijk vermeld op de kaart, maar toch geeft het bij het afrekenen vaak nog wat heisa. Bij een groep van tien iedereen afzonderlijk laten betalen, dat vraagt simpelweg te veel tijd.’

Daar is de gsm

‘Iedereen is er zich blijkbaar van bewust hoe storend het is om in een restaurant een oproep aan te nemen, dus dat komt bijna niet meer voor’, aldus Bernard Dewitte (Benoit & Bernard Dewitte). ‘Wat nu wel gebeurt, is dat tafelgenoten elkaar YouTube- of TikTok-filmpjes tonen, met het geluid erbij. Dat is voor de andere gasten niet altijd even prettig.’

‘Sinds de komst van sociale media wordt er via tal van kanalen gecommuniceerd’, zegt Esger Van Lysebetten (Bar Pêche). ‘Dat brengt vaak veeleer koele en korte boodschappen met zich mee. ‘Lokale producten?’ ontvangen we dan via Instagram. Of: ‘Prijs?’ Als u een vraag hebt over onze aanpak, aarzel niet om ze te stellen: bel of mail. Instagram en aanverwante lenen zich minder tot genuanceerde en menselijke gesprekken.’

Beeld Shutterstock

We kunnen niet wachten!

‘Brood komt bij ons niet altijd meteen op tafel’, zegt Benard Dewitte (Benoit & Bernard Dewitte). ‘Soms geven we graag eerst een proevertje. We vermelden dat dan duidelijk op het menu: brood bij de tweede gang. Maar dat schijnt niemand te lezen. ‘We hebben nog geen brood gehad!’ klinkt het. ‘En de mensen naast ons wel’, komt er dan achteraan. Dan moeten we uitleggen dat die al aan de tweede gang zitten. Je kan gerust vertrouwen op de service, echt. Wat u ook nodig hebt, we zorgen dat het op tijd op tafel komt, dat is onze job.’

‘We hebben een open keuken en soms staat er plots iemand naast mij die vraagt waar zijn aperitiefje blijft’, zegt Victor Avonds (Victor). ‘Mensen zijn snel bezorgd dat we hun bestelling vergeten zijn. Maar dat laten we niet gebeuren hoor, nooit.’

‘Meer dan dertig jaar ervaring helpt om een en ander te relativeren’, zegt Jurgen Lijcops (Bar Burbure). ‘Wat ik zeg, is niet echt een ergernis, beschouw het als een tip: het is niet zo beleefd om een lege fles omgekeerd in de ijsemmer te zetten. De legende wil dat dit een praktijk is die uit de bordelen komt, waar de meisjes het deden om de consumptie op te drijven. De barman had het dan meteen gezien en er kon snel een andere fles gebracht worden. In gewone restaurants en cafés is dit dus niet nodig. Je draait toch ook geen bord om als je gedaan hebt met eten? Je mag echt vertrouwen op de professionaliteit van de kelner. Hij zal wel in de gaten houden wanneer de fles leeg is, ze op het gepaste moment wegnemen en vragen of u nog iets nodig hebt. En nu we het er toch over hebben: glazen omdraaien als je geen wijn wil, hebben we ook liever niet. Zeg gewoon aan de kelner dat je niet meedrinkt en hij zal de glazen afruimen.’

Hoezo geen plaats?

‘Mensen worden boos als we laten weten dat het restaurant vol zit’, zegt Victor. ‘Ze begrijpen niet dat het onmogelijk is om snel ergens wat stoelen bij te zetten of een extra tafel te installeren. Dat lukt gewoon niet. En dat zeggen we niet voor de fun.’

‘Creatief zijn de gasten zeker’, aldus Camille Dubois (Camionette). ‘Ons systeem laat niet toe om voor acht mensen te reserveren, maar dan boeken ze twee tafels van vier. Helaas kunnen we die tafels niet altijd samen zetten. Er is een reden dat we groepen vragen om telefonisch te boeken. Net omdat we u dan een mooie, grote tafel kunnen bezorgen.’

‘Zelfs een vijfde persoon ontvangen als er voor vier is gereserveerd, is op onze kleine locatie problematisch’, zegt Esger Van Lysebetten (Bar Pêche). ‘Je merkt aan de reactie van gasten dat ze dit moeilijk begrijpen, het brengt vaak discussies met zich mee. Maar er is bij ons echt geen extra plaats, zonder dat je de andere tafels gaat hinderen. Waarom zouden we een klant mislopen als dat niet hoeft?’

(DM)