‘We kunnen wel ruziemaken, maar daar krijgen we ons geld niet mee terug’

Als je onderneming in het slop raakt en de balans steeds roder oogt, who you gonna call? Faillissementsbuster Kamal Kharmach natuurlijk: in ‘Andermans zaken’ hielp hij opnieuw de ene na de andere noodlijdende zelfstandige uit de brand. Maar één zaak moest toch de deuren sluiten: de Antwerpse groente- en fruitwinkel Fruithofje ML van Meryam Boujamaa (31) en Leyla Yachou (30). ‘Ik moet Leyla tegenhouden, of ze geeft alles gratis weg.’

‘We hebben veel bedrijven kunnen redden. Mijn hart breekt dat het in mijn hometown niet helemaal gelukt is,’ noteerde Kamal na de uitzending op Facebook. Meryam en Leyla pakten de sluiting van Fruithofje ML niet al te zwaar op: samen staan ze nu twee keer per week op de markt in Antwerpen met een groente- en fruitkraam, en daar is het sinds de uitzending dringen geblazen.

MERYAM BOUJAMAA «Veel klanten die we nog nooit gezien hebben, komen speciaal naar ons om ons te steunen. Soms hebben ze niet eens fruit nodig, maar willen ze ons gewoon iets geven. Een dame die wel iets kocht, overhandigde ons daarna een envelop. Toen we die thuis openden, bleek er 20 euro én een heel mooie tekst in te zitten.»

LEYLA YACHOU «De reacties zijn zó positief, dat had ik echt niet verwacht.»

HUMO Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

MERYAM «Ik werkte bij kledingwinkel Forever 21 in Antwerpen als verantwoordelijke toen Leyla in dienst kwam. Ik moest haar opleiden en tijdens de pauzes begonnen we met elkaar te praten. Daar begon onze vriendschap en ook daar hebben we ons eerste faillissement meegemaakt, want ook die winkel moest de deuren sluiten (lacht).»

LEYLA «We zien elkaar elke dag en doen alles samen: op vakantie gaan, sporten, winkelen... Het gaat zelfs zover dat ik, als ik alleen bij mijn familie ben, meteen de vraag krijg: ‘Waar is Meryam? Hebben jullie ruzie of zo?’»

HUMO En toen kregen jullie het idee om samen een winkel te beginnen.

LEYLA «Het was mijn grote droom om zelfstandige te worden. Mijn eigen geld verdienen, mijn eigen baas zijn, mijn eigen ding doen en niemand die me zegt wat ik moet doen.»

MERYAM «Leyla werkte al jaren op de markt voor een groente- en fruitkraam en haalde mij erbij. Toen onze baas stopte, vond ik het een mooi moment om met een winkel te beginnen.»

HUMO Maar al snel na de opening van het Fruithofje dachten jullie: we moeten ‘Andermans zaken’ inschakelen?

LEYLA «Ik zag een oproep op Facebook en heb ons opgegeven, zonder er veel over na te denken.»

MERYAM «We wilden vooral meedoen omdat het programma ons een leuke uitdaging leek. Wat kunnen we nog verbeteren? Wat zouden ze ons leren? We hadden toen nog geen idee dat er echt hulp nodig was.»

HUMO Kwam dat besef tijdens de tomatenopdracht, toen jullie ontdekten dat er op zeventien plekken in de directe omgeving óók tomaten werden verkocht?

MERYAM «Ja. Op dat moment waren we ook onze boekhouding aan het doornemen. We wisten natuurlijk wel dat het elke dag heel rustig was in de winkel, maar we dachten dat het door het coronavirus kwam. We beseften niet dat het aan de winkel lag. Als Kamal er niet was geweest, waren we er waarschijnlijk nog steeds zeven dagen per week geld en energie in aan het steken, zonder dat het iets opleverde.»

HUMO Hoe moeilijk was de beslissing om de deuren te sluiten?

MERYAM «We kregen vier opties: met het team van experts de winkel proberen te redden, de zaak sluiten, verhuizen óf een nieuw concept uitproberen, zoals cupcakes of jurken verkopen.

»Kamal liet die beslissing aan ons over, maar we hadden ondertussen de harde cijfers gezien en wisten dat we met één dag op de markt meer omzet haalden dan met de winkel in een hele maand. Het was snel duidelijk voor ons.»

LEYLA «En voor een nieuwe locatie of een ander concept hadden we wéér moeten investeren.»

HUMO Leyla, jij had tienduizenden euro’s spaargeld in de winkel gestoken.

LEYLA «Ja. Ik heb altijd veel gewerkt en veel kunnen sparen. Soms schrik ik van mezelf: amai, waar ik haal ik al die kracht vandaan? Maar ik werk graag. De hele dag voor de televisie zitten, dat kan ik niet. Ik moet iets doen en als ik niet werk, ga ik sporten.»

HUMO Jullie zijn ook niet lang bij de pakken blijven zitten.

MERYAM «Iedereen verwerkt een faillissement op zijn eigen manier. Leyla blijft altijd heel nuchter: ‘Het komt wel goed, geld komt en gaat, dit is een leermoment.’ Ik heb het wel even moeilijk gehad, maar we hebben elkaar nooit iets verweten. We kunnen wel ruziemaken, maar daar krijgen we ons geld niet mee terug. Leyla heeft me juist veel gesteund in die tijd, we gingen dan samen iets eten of gingen sporten.»

HUMO In de uitzending vertelde je dat je ook troost vond in je geloof.

MERYAM «Het brengt me rust. Soms gebeuren er dingen in het leven waar je moeite mee hebt of die je niet begrijpt, maar dan weet ik dat God er waarschijnlijk wel een bedoeling mee heeft. Misschien was die oproep op Facebook ook een teken van God voor Leyla om zich in te schrijven voor het programma, zodat we op tijd konden stoppen met de winkel voor we ons echt in de schulden zouden steken.»

HUMO Jullie hebben geen lening aangegaan om de zaak op te zetten: was dat ook ingegeven door jullie geloof?

MERYAM «Ja. Niet elke moslim ziet het zo strikt – mijn broers hebben een lening afgesloten om een huis te kunnen kopen – maar zelf zou ik nooit geld willen lenen. Eigenlijk ben je dan niet de echte eigenaar van wat je koopt, maar een soort gekke tussenpersoon. Dan werk ik liever hard voor iets, zodat ik kan zeggen: het is mijn winkel, mijn auto, mijn appartement.

»In ‘Andermans zaken’ zag je ook een dure kledingzaak. Die mensen hebben superveel geïnvesteerd, maar ze hebben ook meerdere leningen lopen. Als zij ermee moeten stoppen, moeten ze die nog jarenlang afbetalen. Wij konden de deuren sluiten zonder één euro schulden.»

HUMO Twee jonge Marokkaanse vrouwen die hun eigen marktkraam uitbaten, komt dat vaker voor?

LEYLA «Nee, ik wil laten zien dat vrouwen dat ook kunnen. Ik hoor ook vaak op de markt: ‘Leyla, die groenten en fruit, dat is toch mannenwerk?’ Nee, hoor! Wij doen alles zelf. We onderhandelen zelf, kopen goederen in en sjouwen met zware palletten. Daar hebben mannen wel respect voor.»

MERYAM «Leyla is heel goed in onderhandelen. Ze weet precies waar ze moet zijn en sluit altijd goede deals.

»Wij rijden trouwens ook met de camion, we laden in en uit, en rijden er zelf mee naar de keuring.»

HUMO Jullie kunnen wellicht ook goed overweg met lastige klanten?

LEYLA «Meryam is daar iets beter in dan ik.»

MERYAM «Ik ben gewoon heel direct. Op de markt moet je een grote mond hebben, want het is een harde wereld.»

LEYLA «Ik heb een zachter karakter.»

MERYAM «Ja, véél te zacht. Voor Leyla is nooit iets een probleem.»

LEYLA «Voor mij is altijd alles goed.»

MERYAM «Dat is een irritante eigenschap, hoor. Als een klant vraagt: ‘Mag ik die aardappelen gratis hebben?’, dan hoor ik haar antwoorden: ‘Ja, pak maar.’ Nee, sorry, je krijgt hier niets gratis!»

LEYLA (lacht) «Op dat vlak matchen we heel goed. Wij samen op de markt: dat is een ideale combinatie.»

MERYAM (tot Humo) «Kunnen jullie trouwens ook vermelden dat we elke vrijdag in Borgerhout op de markt staan, en elke zondag op de vogeltjesmarkt?»

HUMO Tot uw dienst. En is er een product dat aangeprezen moet worden?

MERYAM «Wij staan bekend om onze tomaten.»

HUMO Toch weer die tomaten!

MERYAM «Ja, dat is echt ons topproduct, vers van de boer. Er komen veel klanten op af en we verkopen elke week alle negentig kisten in twee uur, dus je zult snel moeten zijn.»

HUMO We haasten ons!