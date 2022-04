‘We schakelden ons brein uit en gingen mee in het verhaal van Van Ranst’: deze tien verhalen van vorige week zullen u verrassen

1. In de tweede aflevering van ‘Blind gekocht’ kon je niet anders dan medelijden hebben met Jani

Waar waren we ook alweer? Juist, bij dat schandalige en wraakroepende geval van lintbebouwing, op een klein perceeltje in het centrum van Beringen, geprangd tussen de huizen van talloze nieuwsgierige buren.

Beeld SBS

2. Haar huwelijk met Will Smith was een vergissing, besefte Jada Pinkett al snel

Ze is ex-drugsdealer, frontvrouw bij een metalband, ex-bestie van wijlen rapper Tupac Shakur, succesvol actrice en kinderboekenschrijfster die een eigen ­talkshow heeft. Toch denkt u bij de naam Jada Pinkett Smith (50) wellicht enkel nog aan Het Oscarincident. En dat is zonde.

3. Humo sprak met slachtoffers van agressie op de weg: ‘Hij dwong me op de pechstrook, stapte uit en gooide een ijzeren staaf naar mijn auto’

De Belgische automobilist is agressiever en gefrustreerder dan zijn Europese collega’s: meer dan de helft van de Belgen heeft het voorbije jaar met agressie in het verkeer te maken gehad. Humo sprak met slachtoffers van woede op de weg. ‘Ze sloegen me in elkaar en takelden me toe met terrasstoelen. Ik kreeg trappen toen ik op de grond lag, en daarna sprongen ze terug in hun wagens en reden ze weg.’

4. VRT-journalist Luc Pauwels bekent schuld: ‘We schakelden onze hersenen uit en gingen we mee in het verhaal van Marc Van Ranst’

Leugenaars. Linkse ratten. Regimepers. Subsidieslurpers. Als nooit tevoren krijgen journalisten af te rekenen met haat en vooroordelen, en dat is deels onze eigen schuld, vindt VRT-journalist Luc Pauwels (56). Zijn boek ‘Journalistiek in tijden van fake news’ is een motiverende schop onder de kont van de media en biedt buitenstaanders een blik achter de schermen van Vlaanderens bekendste nieuwsredactie. ‘We zijn waakhonden met botte tanden geworden.’

5. Paul De Grande (‘Stukken van mensen’) blijft maar onderhandelen: ‘Ik kom al van €1,50, je bent toch naar hier gekomen om broodjes te verkopen?’

De laatste aflevering van het zevende seizoen van ‘Stukken van mensen’ gemist? Geen getreur: wij zetten de meest opvallende momenten op een rij.

Beeld Humo

6. De 7 hoofdzonden van Zelenski: ‘Zijn jeugd was een maffiafilm. Bendes streden om terrein en zijn ouders betaalden voor bescherming’

Vandaag kent de wereld hem als de oorlogspresident die Europese leiders de les leest en staande ovaties oogst voor zijn moed en onverschrokkenheid. Maar wie ís de man in het olijfgroene shirt?‘Vladimir Poetin dacht dat hij met een clown te maken had. Hij heeft zich schromelijk vergist.’

7. Makelaar Béa uit ‘Blind Gekocht’: ‘Voor 300.000 euro een huis kopen lukt niet meer en die prijsstijging zal niet stoppen’

Het vierde seizoen van ‘Blind gekocht’, het ‘Blind date’ voor radeloze kopers en aannemers die graag kortingen uitdelen in ruil voor schermtijd, draait op volle toeren. Voor alle info over ligging, oriëntatie en afbetaling kan u terecht bij Béa Vandendael, de vaste vastgoedealer van het programma: ‘Voor veel mensen is het basiscomfort niet meer betaalbaar’.

8. Met deze tips drukt u uw facturen thuis en in de auto: met 2 euro bespaart u makkelijk 100 euro per jaar

Extreme energieprijzen en steeds duurdere benzine. Voor velen onder ons is het dagelijkse realiteit, terwijl snel investeren in extra isolatie, een warmtepomp of een elektrische wagen lang niet voor iedereen een optie is. Volgens de federale overheid bereidt u uw filet pur beter in de microgolf, maar wij hebben smakelijkere tips voor een zuinigere levensstijl.

9. Sarah (16), de dochter van tv-maker Arnout Hauben: ‘Als ik iets stukmaak van vrienden, kan ik dat goedmaken met een gesigneerd boek van papa’

‘Ik ben best jaloers als ik hem zie vertrekken,’ zegt Sarah Hauben over haar vader Arnout, de reporter die van wandelen zijn broodwinning heeft gemaakt en nu te zien is in ‘Dwars door de Lage Landen’ op Eén. Zelf blijft ze dichter bij huis: ze gaat naar de topsportschool in Vilvoorde, waar haar leven al sinds haar 12de in het teken van volleybal staat. ‘Ik was verrast dat de trainers iets in me zagen: zo goed vond ik mezelf niet.’

Beeld Marco Mertens

10. In aflevering drie van ‘De mol’ droeg één kandidaat bij aan het spel als een spijkermat aan een Formule 1-wedstrijd

lke ‘De mol’-kandidaat heeft wel één aflevering waarin hij of zij als een rijpe bloem tot volle wasdom komt. Denk aan Flipper vorig jaar bij de domino-opdracht, of Joeri toen die zich met Joker-achtige grimas op een boot hengstte: heroïsche, karakterbepalende momenten. Wie viel die eer deze aflevering te beurt? Emanuelle, natuurlijk!