‘We wassen ons te veel, we zijn te proper’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

De zomer van de ufo’s: ‘Omdat het bestaan van niet-menselijke wezens zo ingrijpend is, willen mensen het niet geloven’

Waar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tot voor kort nog zo weinig mogelijk te maken wilde hebben met ufo’s, liet het enkele weken geleden weten dat het ufo-meldingen ‘zeer serieus’ neemt. En in het Congres mocht een voormalig topmilitair komen vertellen dat de Verenigde Staten al decennialang in het bezit zijn van neergestorte ufo’s en ‘dode, niet-menselijke piloten’. Humo trekt met aluhoedje op het hoofd op onderzoek uit.

Milan en Billie, de kinderen van Faroek Özgünes: ‘Papa kan geen bloed zien: bij een moord in het nieuws zet hij de tv uit’

Op televisie praat Faroek Özgünes (59) vlot over moorden en andere misdrijven, maar zijn publiek thuis weet beter. ‘Aan tafel mogen we er niet over praten’, zeggen zijn zoon Milan en dochter Billie. De twee kijken op naar hun vader, maar bewandelen hun eigen pad, dat bestaat uit studeren, reizen, veel nadenken en verrassend eenvoudige toekomstdromen.

Milan en Billie, de kinderen van Faroek Özgünes Beeld Marco Mertens

Noël Slangen en Jean-Marie Dedecker: ‘Ik hoor dat de nieuwe voorzitter van Open Vld geopereerd is: ze hebben zijn ruggengraat eruit gehaald’

Noël Slangen (58) bekende onlangs dat hij vrijwel elke dag aan Jean-Marie Dedecker (71) denkt in tijden van modderstromen, bosbranden en hitterecords. Humo bracht de ex-VLD’ers samen voor een festival van puntige analyses en oneliners. ‘Dit land zit niet op z’n tandvlees, het gebit is rót.’

Adriaan Van Dis: ‘Ik word heel vaak een beetje verliefd. Op een caissière, of zomaar iemand die voorbij huppelt’

‘Je begrijpt me helemaal. Dat gebeurt niet vaak.’ Wat hangt daar, loom en lustig als een zuiders briesje, in de lucht tussen schrijver Adriaan van Dis (76) en Onze Vrouw?

Katrien Vanderlinden: ‘Mijn leven begint in een prachtige plooi te vallen, te beginnen bij Flip’

Wanneer Katrien Vanderlinden (37) geen vreugde op kinderkamermuren schildert in ‘Tussen 4 buren’, maakt ze prachtige olieverfdoeken, ontwerpt ze gigantische streetartconcepten én regisseert ze, tussen het moederen over twee kinderen door, geweldige televisie. Enkel in de liefde multitaskt ze niet: sinds vorig jaar mag Flip Kowlier zich haar man noemen.

Katrien Vanderlinden Beeld Carmen De Vos

Geweld bij jongeren (2): ‘Ik stond niet stil bij wat ik dat meisje aandeed. Het enige waar ik aan dacht was geld, geld, geld’

Jarenlang ging hij over de tongen bij de Antwerpse politie. Hij was berucht als gangstarapper die jongeren op het slechte pad bracht met videoclips over cocaïne, wapens en snel geld. Para Turk (27), zoals iedereen Ibrahim Altin kent, veroorzaakte overal problemen. Maar vandaag, op een paar weken van zijn definitieve vrijlating, is hij naar eigen zeggen veranderd. ‘Ik wil een rolmodel worden.’

Dylan, Kevin & Jonathan Borlée: ‘Na zeven jaar depressie hebben mijn goede resultaten mij erbovenop geholpen’

In 2024, na de Olympische Spelen in Parijs, gooien Jonathan (35) en Kevin (35) Borlée de handdoek in de ring. Zestien jaar nadat ze in Peking voor het eerst met de andere leden van de Belgian Tornados op de Olympische Spelen zijn aangetreden. In 2016 liep jongere broer Dylan (30) in Rio voor het eerst mee en grepen ze naast het brons. Parijs is hun allerlaatste kans op de medaille waar het hun al hun hele leven om te doen is.

Op reis door uw lijf: het immuunsysteem. ‘We wassen ons te veel, we zijn te proper geworden’

We zijn voortdurend in gevecht met allerlei ziekteverwekkers die ons lichaam willen binnendringen om zich te vermenigvuldigen, desnoods tot we met een dramatische zucht het loodje leggen. Dat we daar meestal niks van merken, hebben we te danken aan ons immuunsysteem.

Violet Braekman en Inge Coleman: – ‘Ik heb toch helemaal geen drankprobleem?’ – ‘Je faciliteert vooral andermans drankprobleem’

Dochter Violet Braeckman (27) trippelde dit jaar als prima ballerina en hoofdverdachte door ‘Assisen’ en baande zich zwalpend een weg door haar twintigerjaren in ‘F*** You Very, Very Much’. Als kostuumontwerpster zorgt moeder Inge Coleman (60) er intussen al drie decennia voor dat het acteursgild op z’n patentst kan trippelen en zwalpen.

Inge Coleman en Violet Braeckman Beeld Johan Jacobs

Loreen: ‘Onlangs noemde iemand me een weird bitch. Ik kan me geen mooier compliment indenken’

Na Loreens (39) eerste overwinning met ‘Euphoria’ in 2012 kaapte de Zweeds-Marokkaanse zangeres in mei voor de tweede keer de hoofdprijs weg met ‘Tattoo’, dat nu al 21 weken in de hoogste regionen van de Vlaamse Ultratop bivakkeert. Over songfestivalitis, een moeilijke jeugd, sterke vrouwen en een robbertje vechten met een Azerbeidzjaanse dictator: ‘Ik gebruik mijn stem voor méér dan enkel liedjes zingen.’

Humo’s treffende tributeband-tribuut: van Abbacadabra tot Zoo 2

Time waits for no one, zongen The Rolling Stones. En de voorbije jaren ging het steeds sneller: een volledige generatie muzikale helden valt weg, renteniert of verliest z’n stem. Fans die moeilijk afscheid kunnen nemen of domweg te laat werden geboren, hebben één troost: de tribute- en coverbands tieren welig.