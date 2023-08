‘We wassen ons te veel, we zijn te proper geworden’

We zijn voortdurend in gevecht met allerlei ziekteverwekkers die ons lichaam willen binnendringen om zich te vermenigvuldigen, desnoods tot we met een dramatische zucht het loodje leggen. Dat we daar meestal niks van merken, hebben we te danken aan ons immuunsysteem. Het onwaarschijnlijk ingewikkelde en ingenieuze verdedigingsbolwerk behoedt ons niet enkel voor ziektekiemen, we kunnen het ook gebruiken om ons via vaccinatie te beschermen tegen kwaadwillige kiemen, kankers en straks misschien ook een hele reeks andere aandoeningen.

De voorbije jaren werden we er – covid, weet u nog – op brutale wijze aan herinnerd hoe belangrijk het immuunsysteem is, maar ook hoe sterk de afweer van persoon tot persoon verschilt, en hoe hetzelfde virus voor de ene dodelijk kan zijn en de andere zelfs geen snotneus bezorgt. Het is één van de specialisaties en fascinaties van onze deskundige gids: professor Isabelle Meyts, kinderarts en immunoloog verbonden aan het UZ Leuven en de KU Leuven.

HUMO Het immuunsysteem is volgens Wikipedia ‘een complex netwerk waarin gespecialiseerde cellen en eiwitten samenwerken om ons tegen ziekte en infectie te beschermen.’ Kunt u zich daarin vinden?

ISABELLE MEYTS «Dat is een vrij goede definitie. Ik zou nog toevoegen dat het immuunsysteem ons niet alleen beschermt tegen infecties, maar ook tegen lichaamseigen cellen die zijn veranderd door een virale infectie of kanker. Het beschikt bovendien over enkele zelfregulerende mechanismen om te voorkomen dat we onze eigen cellen aanvallen, zoals bij auto-immuunaandoeningen gebeurt.»

HUMO Het immuunsysteem bestaat uit twee delen: het aangeboren of natuurlijke systeem, en het verworven. Die kun je zien als twee verdedigingslinies: de eerste linie schiet meteen in actie bij een aanval, de tweede bouwt een muur tegen toekomstige bedreigingen.

MEYTS «Het natuurlijke immuunsysteem is er vanaf de geboorte: het heeft geen geheugen of eerder contact met een kiem nodig om in actie te komen. Het verworven immuunsysteem leert als het ware een les uit een eerste contact, en laat bij een herhaald contact met eenzelfde ziektekiem een uit gespecialiseerde cellen opgebouwd geheugen in werking treden, dat er op zijn beurt voor zorgt dat de immuuncellen zich vermenigvuldigen. Zo krijg je een grotere, krachtigere en specifiekere reactie.

»Maar het onderscheid tussen die twee systemen is niet zo eenduidig als het lijkt. Het is iets complexer – zoals ongeveer alles in de immunologie (lacht). Zelfs het aangeboren immuunsysteem heeft een soort geheugen, en de twee systemen oefenen voortdurend invloed op elkaar uit.»

HUMO De eerste linie bestaat uit allerlei soorten witte bloedcellen die de aanvallers opsporen en letterlijk opeten.

MEYTS «Die fagocyten, zoals we ze noemen, herkennen lichaamsvreemde cellen dankzij bepaalde patronen – bijvoorbeeld specifieke suikers die niet voorkomen op lichaamseigen cellen. Ofwel maken ze de bacterie onschadelijk door haar te verzwelgen, ofwel zetten ze processen in gang die de indringer vernietigen.

»De bacteriën beschikken wel over allerhande mechanismen om zich te verdedigen. Sommigen bacteriën en virussen slagen er zelfs in om te overleven als ze door een immuuncel worden opgenomen. Het is dus niet enkel de afweer die zich aanpast aan ziekteverwekkers, het omgekeerde gebeurt ook. Bacteriën bedenken voortdurend nieuwe strategieën en wapens om het immuunsysteem te trotseren of te misleiden.»

HUMO In die eerste fase treden ook de cytokines in werking, eiwitten die allerlei processen in gang zetten en die een grote rol spelen bij de organisatie van de immuunreactie.

MEYTS «Er zijn heel veel cytokines met heel veel verschillende functies. Ze kunnen immuuncellen aantrekken, stimuleren of activeren en soms zelfs bepaalde organismen doden, maar ze reguleren vooral het immuunsysteem. Cytokines kunnen ook ontstekingen laten ontstaan in de weefsels. Bij een infectie activeren ze de cellen in de bloedvatwand, die dan immuuncellen aantrekken.»

HUMO In de beginfase van de afweer zijn vooral de macrofagen belangrijk.

MEYTS «De macrofagen zitten in de weefsels. Ze eten vreemde cellen op, maar ze activeren ook andere immuuncellen door hun kleine stukjes te tonen van de indringers, zodat die cellen weten waarnaar ze op zoek moeten. Ze zijn in veel gevallen de puinruimers onder de immuuncellen.»

HUMO Een immuuncel die alleen al wegens haar naam tot de verbeelding spreekt, is de natural killer- of NK-cel, die gespecialiseerd is in de vernietiging van geïnfecteerde lichaamscellen en kankercellen.

MEYTS «Dat doet ze onder andere door cytokines te produceren. De ontsteking die zij veroorzaken, maakt de ziekteverwekker onschadelijk. Maar door hun massale activiteit kunnen NK-cellen ernstige nevenwerkingen veroorzaken. Dat hebben we gezien bij covid, maar het kan ook voorkomen bij heel wat andere aandoeningen.»

HUMO Bij de tweede afweerlinie, het verworven immuunsysteem, spelen twee types witte bloedcellen de hoofdrol: de T- en B-lymfocyten.

MEYTS «Er zijn nog talloze andere celtypes bij betrokken, maar dat zijn de belangrijkste. De T-lymfocyten ontstaan uit een voorloper van het beenmerg, maar ze worden opgeleid in de zwezerik of thymus – vandaar de T in de naam. In dat orgaan, dat achter het borstbeen zit, leren de T-lymfocyten eigen cellen van lichaamsvreemde cellen te onderscheiden. Als ze te sterk aan lichaamseigen cellen binden, worden ze meteen geliquideerd. Dankzij enkele aanpassingen kunnen T-cellen een gigantisch aantal lichaamsvreemde cellen herkennen, en zo zijn wij in staat ons een leven lang relatief goed te beschermen tegen infecties.

»De B-lymfocyten – de B komt van de bursa van Fabricius, een orgaan dat belangrijk is voor de aanmaak van lymfocyten bij vogels – produceren antistoffen: eiwitten die zich aan het oppervlak van ziekteverwekkers binden, zodat ze worden geneutraliseerd.»

HUMO Als het lichaam ergens ontstoken raakt, treedt vaak een zwelling op, die rood en warm kan worden. Wat gebeurt er dan precies?

MEYTS «De immuuncellen scheiden cytokines af, die de bloedvaten op de plaats van de ontsteking laten uitzetten. Zo kunnen cellen de weefsels binnendringen, maar kan er ook een vochtophoping ontstaan in de weefsels. Zo krijg je een zwelling, zoals in een abces of een puistje.»

HUMO Een tijdje nadat de infectie is overwonnen, verdwijnen de meeste immuuncellen. Een aantal blijft echter in het lichaam achter: de geheugencellen, die een cruciale rol spelen bij vaccinatie.

MEYTS «Zelfs als we denken dat we er geen meer hebben, kunnen die geheugencellen lang achterblijven in het beenmerg of in de weefsels om bij een hernieuwd contact met die ziekteverwekker snel antistoffen aan te maken. Het mooie is dat de B-cellen zich kunnen aanpassen: bij een nieuw contact met de ziekteverwekker – of een licht verschillende variant – maken ze antistoffen aan die nóg beter werken. De immuunreactie wordt dus voortdurend verfijnd.»

JONGEN IN DE BUBBEL

HUMO Er zijn erg veel verschillende immuunaandoeningen. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen aangeboren en verworven.

MEYTS «Een belangrijke groep binnen de aangeboren aandoeningen zijn de primaire immuundeficiënties of PID’s: zeldzame afweerstoornissen die niet ontstaan door bepaalde medicijnen, behandelingen of een andere ziekte, maar waarbij de fout of de verandering in het afweersysteem zelf zit. Het lichaam kan zich dan niet voldoende verdedigen tegen bacteriële of virale schimmelinfecties. PID-patiënten lopen een verhoogd risico op bepaalde auto-immuunziekten, inflammaties, allergieën of kankers.

»PID’s zijn aangeboren en manifesteren zich meestal op kinderleeftijd. De grootste groep is te wijten aan problemen met de antistoffen. De tweede grootste groep zijn aandoeningen waarbij zowel de T- als de B-cellen tekortschieten. PID’s kunnen verklaren waarom het ene kind weinig last heeft van een streptokokkeninfectie, terwijl een ander kind eraan kan sterven.»

HUMO PID’s worden vooral vastgesteld bij kinderen van jonger dan 1 jaar, maar soms worden ze pas later gevonden.

MEYTS «Als we ouder worden, begint er wel meer te haperen, en denken artsen dus niet snel aan een PID. Maar er zijn aangeboren immuunaandoeningen waarbij patiënten pas op rond hun 40ste ziek worden. En sommige PID’s kennen we nog maar een paar jaar, zodat ze niet gediagnosticeerd kónden worden.

»We kennen intussen meer dan vijfhonderd PID’s. We hebben steeds meer aandacht voor ongewone infecties, auto-immune problemen, zware allergieën of heel vroege tumoren, allemaal symptomen die op een PID kunnen wijzen. Pakweg vijftien jaar geleden dacht men dan niet snel aan een PID. Bij steeds meer volwassenen die niet wisten dat ze een aangeboren aandoening hebben, kan genetisch onderzoek tot een diagnose en een aangepaste behandeling leiden.»

HUMO Een ernstige immuunaandoening is SCID (severe combined immunodeficiency), ook bekend als het boy in the bubble-syndroom. David Vetter, een Amerikaans patiëntje, bracht zijn korte leven door in een plastic tent en de NASA ontwierp een speciaal pak voor hem, waarmee hij toch af en toe naar buiten kon. Paul Simon droeg het nummer ‘The Boy in the Bubble’ aan hem op.

MEYTS «SCID-patiëntjes worden geboren zonder afweersysteem. Door een genetisch defect maken ze geen immuuncellen aan, waardoor ze zich niet kunnen verweren tegen ziektekiemen. Ze moeten heel vroeg worden gediagnosticeerd. Het probleem is dat de eerste infectie bij zulke patiënten erg banaal lijkt. Je moet het ziektebeeld echt wel kennen. Het is een zeldzame aandoening, maar als de diagnose niet wordt gesteld, overlijdt het kind. In de VS wordt bij de hielprik al heel lang een SCID-test gedaan. Bij ons nog niet, maar de Vlaamse regering heeft zich gelukkig geëngageerd om de test ook bij ons op te nemen in de neonatale screening.

»Covid heeft de discussie over immuundeficiënties aangezwengeld. Plots werden we in snelheid genomen door een virus waaraan de ene niets overhield en de andere stierf. Dat herinnerde ons eraan hoe belangrijk het is om zulke aandoeningen tijdig op te sporen, en de potentieel desastreuze gevolgen te vermijden.»

HUMO SCID toont wat er met ons zou gebeuren als we geen, of een slecht werkend immuunsysteem hadden.

MEYTS «Je kunt het een beetje vergelijken met aids. Hiv tast de T-helpercellen aan, waardoor patiënten ongeveer dezelfde aandoeningen kunnen krijgen als bij SCID: virale longziekten, schimmelinfecties of een hevige reactie op banale infecties.»

HUMO De meest voorkomende immuunstoornis is common variable immunodeficiency (CVID). De oorzaak is vaak onbekend.

MEYTS «We hebben lang gedacht dat CVID een verworven aandoening was, maar intussen hebben we toch een aantal genen gevonden die eraan kunnen worden gelinkt. CVID manifesteert zich vaker op latere leeftijd, waardoor we vermoeden dat bepaalde genen door interactie met de omgeving worden geactiveerd, of dat er meerdere afwijkingen in de genen voor nodig zijn.

»CVID-patiënten hebben vooral last van herhaalde luchtweginfecties door een antistoffentekort. Typisch zijn ophopingen van macrofagen en lymfocyten die ontstekingen veroorzaken in de weefsels. Dat kan tot chronische long- of darmziekten leiden, soms met ernstige complicaties. Daarom is het belangrijk dat artsen er iets over weten: anders breng je een zware darmontsteking niet in verband met een PID.

»CVID is doorgaans ongeneeslijk, maar we kunnen het wel behandelen met antistoffen uit het bloedplasma van donoren. Antistoffen zijn trouwens de hoeksteen van bijna alle behandelingen van immuundeficiënties. Daarmee houden we CVID-patiënten grotendeels infectievrij. Daarnaast geven we immunosuppressiva (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, red.) om ontstekingen in de longen en de darmen tegen te gaan.»

HUMO Ook een grote groep zijn de auto-immuunziekten: er zijn er meer dan vijftig, met als meest voorkomende reumatoïde artritis, de ziekte van Hashimoto (een schildklierafwijking) en diabetes type 1. Bij die ziekten valt het immuunsysteem de eigen weefsels of cellen aan.

MEYTS «Het immuunsysteem is erg actief en moet daarom goed gereguleerd worden. Bij auto-immuunziekten werkt dat proces niet goed. In de thymus worden de T-cellen aan een selectieproces onderworpen, zodat ze geen lichaamseigen cellen aanvallen. Er zijn ook mechanismen die ervoor zorgen dat het immuunsysteem kalmeert wanneer een ziekteverwekker is overwonnen. Daarvoor zorgen ondere meer de regelcellen, T-cellen die in de thymus een klein beetje reageren met de eigen cellen, maar die andere cellen ertoe aanzetten om dat minder te doen. Een ander systeem zorgt ervoor dat de lymfocyten na activatie worden opgeruimd. Als dat niet gebeurt, kun je een ziekte krijgen waarbij je je eigen bloedcellen of bloedplaatjes afbreekt.

»We leren steeds meer over de genetische oorzaken van die ziekten, en over hoe kleine afwijkingen in een eiwit tot een heel krachtige auto-immuniteit kunnen leiden. Wie weet ontrafelen we ooit hoe bijvoorbeeld lupus genetisch ontstaat, en kunnen zo nieuwe therapieën worden ontwikkeld.»

HUMO Auto-immuunziekten komen steeds vaker voor, maar we weten niet waarom.

MEYTS «Auto-immuniteit bestaat in vele vormen. De mildere vormen, waarvan mensen niet veel hinder ondervinden, treffen ongeveer 5 procent van de bevolking. Hebben we het over de meer uitgesproken vormen, dan komen we aan ongeveer 1 op 1.000 – wat ook niet weinig is. We kennen intussen het gen dat de T-cellen aanleert welke cellen ze moeten aanvallen en welke niet: kleine varianten in dat gen kunnen bij 1 op de 1.000 mensen auto-immuniteit veroorzaken. Dat is een interessante ontwikkeling.

»Voor het overige zijn er inderdaad nog veel raadsels. Mogelijk spelen omgevingsfactoren die bepaalde genen inschakelen een rol. Infecties zijn ook een mogelijke oorzaak. Dat hebben we ook weer gezien bij covid: het virus zette het lichaam aan tot een erg actieve productie van antistoffen. Mogelijk zijn zo antistoffen opgewekt die niet alleen goed werken tegen een stukje van het covidvirus, maar die ook cellen van het lichaam aanvallen. Hoe dat werkt, begrijpen we nog niet helemaal.»

HUMO Auto-immuunaandoeningen komen veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Zo zouden vrouwen twee keer meer kans hebben op multiple sclerose.

MEYTS «Dat is één van de grote mysteries van de immunologie. Bij jonge vrouwen zien we vaak schildklierproblemen of een opflakkering van bepaalde auto-immuunziekten na een zwangerschap. Het vrouwelijke hormonaal systeem is erop gericht om de foetus – die in wezen een massa lichaamsvreemd materiaal is – niet te laten afstoten door het lichaam. Het is mogelijk dat dat complexe systeem, waarbij de bloedsomlopen van moeder en foetus met elkaar in contact komen, de afweer na de zwangerschap ontregelt.»

HUMO Allergieën zijn ook een gevolg van een niet goed functionerend immuunsysteem. Wat loopt dan precies mis?

MEYTS «Bepaalde cytokines zetten een reactie in gang waardoor B-lymfocyten antistoffen aanmaken. Die binden zich aan cellen die stoffen vrijgeven, zoals histamine, waardoor ontstekingen ontstaan. Daarop kun je allergisch reageren. Er bestaan vervelende, maar onschuldige vormen van allergie, en erg extreme. Sommige patiënten hebben een ernstige allergie die enkel genetisch te verklaren valt. Zo hebben we een aantal genetische afwijkingen gevonden die ertoe kunnen leiden dat kinderen al van bij de geboorte zware allergieën hebben.

»Ook rond voedselallergie moet nog heel wat onderzoek gebeuren. We hebben gelukkig goeie medicatie, maar het blijft wereldwijd een groot probleem. Sommige voedselallergieën zijn levensgevaarlijk. Een mogelijke verklaring voor de toename van de voorbije decennia is de hygiënehypothese: door onze verbeterde hygiëne worden kinderen minder blootgesteld aan bepaalde omgevingsprikkels, waardoor het immuunsysteem kan reageren op onschuldige stoffen. We zijn te proper geworden: we wassen ons te veel, we wonen in een net huis met weinig mensen, ons voedsel bevat veel minder bacteriën en we komen niet meer in contact met vee op de boerderij. Maar de alomtegenwoordige vervuiling heeft natuurlijk ook een invloed.»

Reis door uw lijf

PILLEN VOOR POLLEN

HUMO Ernstige immuunaandoeningen kunnen nu gelukkig veel beter worden behandeld dan vroeger.

MEYTS «De voorbije decennia was een stamceltransplantatie altijd het laatste redmiddel. Als we vandaag een ernstige PID diagnosticeren, transplanteren we meteen. Vroeger voerden we die behandeling vooral uit bij erg jonge kinderen, maar nu de chemotherapie die eraan voorafgaat veel minder toxisch en belastend is geworden, kunnen we ze ook toepassen bij oudere en minder stabiele patiënten.»

HUMO Het immuunsysteem wordt steeds vaker ingezet om kanker te bestrijden. Sommige kankercellen worden wel aangevallen door het immuunsysteem, maar er zijn er ook die erin slagen het te omzeilen. Met immuuntherapie kunnen die sluwe kankercellen wél worden bestreden.

MEYTS «Tumorcellen kunnen zich onzichtbaar maken door de typische moleculen aan hun buitenkant niet meer te ontwikkelen, of ze verzwakken het immuunsysteem in hun omgeving door de rekrutering van immuuncellen te verhinderen. T-cellen en NK-cellen kunnen genetisch gemanipuleerd worden om specifieke kankercellen te herkennen en aan te vallen. Andere therapieën zijn er dan weer op gericht om de T-cellen die door de kankercellen zijn uitgeschakeld opnieuw te activeren. Bij uitgezaaide huidkanker en longkanker worden die therapieën al met veel succes toegepast. Onder andere bij de behandeling van leukemie kunnen we het moleculaire defect nu aanpakken met een zeer doelgerichte therapie.»

HUMO Het immuunsysteem is wellicht nooit zo intensief bestudeerd als tijdens de pandemie. Heeft dat nieuwe inzichten opgeleverd?

MEYTS «Bij een infectie kijken we nu zowel naar de patiënt als naar het virus: als een virus extra hard toeslaat, kan een immuunafwijking bij de patiënt de oorzaak zijn.

»We hebben ook veel geleerd over vaccinatie. We weten nu dat we een vaccin kunnen ontwikkelen tegen een virus dat veel sneller muteert dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Dat is in mijn ogen één van de grootste medische wonderen van de voorbije honderd jaar.

»Onlangs heeft men bovendien ontdekt dat long covid te wijten kan zijn aan een ontregeling van het immuunsysteem door achtergebleven viruspartikels. Dat inzicht is ook van toepassing op mensen met een postviraal chronischevermoeidheidssyndroom (cvs, red.). Voor cvs-patiënten is er dus eindelijk een mogelijk bewijs dat hun klachten niet alleen tussen de oren zitten, zoals hun weleens wordt verweten.»

HUMO Wat zijn op dit moment de meest veelbelovende evoluties in uw vakgebied?

MEYTS «Wat mij betreft: de link tussen de klassieke immunologie en hoe we reageren op een ziekteverwekker en de fundamentele cellulaire mechanismen en metabolismen: de opruiming van eiwitten, de omgang met cellulaire stress en de energiecentrales van de cellen. Het verband tussen die twee facetten is volgens mij een nieuw spoor dat héél veel zal kunnen verklaren – niet alleen op het vlak van infecties, maar ook van neurologische problemen en veroudering. Ik denk dat ook het onderzoek naar auto-inflammatoire syndromen (zeldzame ziekten die het gevolg zijn van een overactief immuunsysteem, red.) in die richting zal evolueren. Al kan ik er natuurlijk ook volledig naast zitten (lacht).»

HUMO Mensen met een ernstige pollenallergie kunnen nu al worden geholpen met een injectie of een pil. Er zou ook onderzoek worden gedaan naar een prik die meteen voor álle allergieën werkt.

MEYTS «Er zijn nu al middelen op de markt die de cytokines kunnen blokkeren die allergieën kunnen veroorzaken. Je moet ze tweewekelijks of maandelijks inspuiten, maar ze zijn duur én je kunt andere problemen krijgen, zoals infecties met parasieten, omdat de afweer daartegen ook wordt onderdrukt.

»Een vaccin tegen álle allergieën is in principe mogelijk. De combinatie van biotechnologie en toegepaste immunologie kan erg mooie resultaten opleveren. De ontwikkeling van zo’n universeel allergievaccin zal dus vooral een kwestie van tijd en middelen zijn. En er is een enorm grote markt voor, dat helpt natuurlijk ook.»

'Sinds de pandemie wordt vaker gezocht naar immuunafwijkingen bij patiënten. Die kunnen verklaren waarom de ene amper een snotneus heeft, terwijl anderen long covid krijgen of zelfs sterven.'

ONTRAFELWERK

HUMO Wat kunnen we zelf doen om ons immuunsysteem een boost te geven?

MEYTS «Gezonde voeding is de hoeksteen. Er is een enorme markt van supplementen die je immuunsysteem zogenaamd versterken, maar je kunt net zo goed gevarieerd en gezond eten. Dan krijg je alle stoffen binnen die je nodig hebt.

»Ook voor het microbioom (o.a. de bacteriën in de darmen, red.) is gezonde voeding – met name voldoende vezels – erg belangrijk. De interactie tussen het microbioom en het immuunsysteem is heel complex, maar we weten dat de darmbacteriën signaalmoleculen kunnen afgeven die het immuunsysteem beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld je handen wast vóór het eten, bescherm je jezelf tegen heel wat infecties.»

HUMO Van bepaalde voedingsmiddelen wordt gezegd dat ze het immuunsysteem versterken, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen.

MEYTS «Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar ik pleit er altijd voor om excessen te vermijden. Gebruik je gezond verstand: eet met mate en vermijd bewerkte voeding. Elke dag een citroen of kilo’s broccoli eten zal niet veel effect hebben op je immuunsysteem, vrees ik.

»Scholen zouden meer aandacht moeten schenken aan gezonde voeding, want ik merk dat de algemene kennis kleiner wordt. Gezond eten zou een levensstijl moeten zijn.»

HUMO Onze slaap zou ook een invloed hebben.

MEYTS «Ongelooflijk, maar waar: het immuunsysteem volgt ons slaap-waakritme. Hoeveel cytokines er worden afgescheiden, hangt af van het tijdstip. Er is ook een verband met het hormonale systeem: tijdens de diepe slaap treden herstellende hormonen in werking die ook van belang zijn voor onze immuun- en bloedstamcellen. Het is een heel ingewikkeld raderwerk waarvan we de finesses nog lang niet hebben doorgrond. Wat we wel weten, is dat één nachtje slecht slapen geen invloed heeft op het immuunsysteem. Een langdurig, structureel slaapgebrek heeft wél gevolgen.»

HUMO Hoe zit het met lichaamsbeweging?

MEYTS «Als je beweegt, komen allerlei cytokines en andere gunstige stoffen vrij die een impact hebben op veroudering en ontstekingen. Maar je hoeft je niet meteen aan een triatlon te wagen: met elke dag vijf- à zesduizend stappen, de trap nemen op het werk of op tijd en stond een fikse wandeling kom je ook aan een gezonde dosis beweging. En ook hier geldt dat je niet mag overdrijven: als je té veel beweegt en niet voldoende tijd neemt om te herstellen, heeft dat net een negatieve impact op het immuunsysteem.»

HUMO Ook stress zou niet goed zijn voor het immuunsysteem. Wie weinig stress heeft, wordt bijvoorbeeld minder snel verkouden. Een Amerikaans onderzoek toonde zelfs aan dat koppels die vaak kibbelen meer tijd nodig hebben om te genezen van wondjes die op hun armen waren aangebracht.

MEYTS «Cortisol, het belangrijkste stresshormoon, wordt vaak als medicijn gegeven om het immuunsysteem af te remmen. Een langetermijneffect is dat het aantal lymfocyten afneemt – de basisvechters, dus. Dat is één van de beste middelen om het immuunsysteem te kalmeren. Er dus zeker een link tussen stress en het immuunsysteem, maar dan vooral als het gaat over langdurige, hevige stress. In kleine dosissen kan stress namelijk ook positief zijn.»

HUMO Eigenlijk is het een mirakel dat niet méér mensen te maken krijgen met een immuunaandoening, als je ziet hoe ongelooflijk complex het immuunsysteem in elkaar zit en hoe hard het moet werken om ons de klok rond te beschermen tegen oude, nieuwe en voortdurend van gedaante of strategie veranderende indringers.

MEYTS «We hebben veel uitzonderlijke omstandigheden en zeldzame aandoeningen besproken, maar het gros van de mensen heeft een goed werkend immuunsysteem. Tijdens de pandemie is nog maar eens gebleken hoe goed onze afweer in staat is zich aan te passen. Hoe ingenieus en miraculeus het immuunsysteem is, merken we pas wanneer het fout loopt. Gelukkig kunnen we daar tegenwoordig veel aan doen met de bestaande behandelingen.»

HUMO Zullen we het immuunsysteem ooit volledig kunnen doorgronden?

MEYTS «Elke immunologische vraag die we stellen, roept honderden bijvragen op die we óók moeten onderzoeken – en die vaak onbeantwoord blijven. Er zijn bijvoorbeeld miljarden gespendeerd aan onderzoek naar covid, maar er blijven veel vraagtekens bestaan. Het voornaamste resultaat is dat we nu weten dat er nog heel veel gezondheidsproblemen zijn waarbij het immuunsysteem waarschijnlijk een rol speelt, en dat we daar nu misschien meer inzicht in zullen krijgen. En dat de immunologen dus nog héél veel ontrafelwerk voor de boeg hebben.»

