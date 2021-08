Weer tot laat op café en zorgpersoneel verplicht gevaccineerd. Alle beslissingen van het Overlegcomité op een rijtje

‘De vaccinaties hebben de regels van het spel veranderd en dat is heel goed nieuws,’ zo vertelde premier Alexander De Croo aan het begin van zijn persconferentie vanavond. Vanmiddag zat het Overlegcomité daarom weer samen om te spreken over verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Hieronder alle beslissingen op een rijtje.

Vaccinatie in de zorg wordt verplicht

Het coronavaccin blijft een individuele keuze, behalve als men in de zorg werkt. Zorgpersoneel zal zich in de toekomst verplicht moeten laten inenten, zo maakte De Croo bekend.

In alle wijken en gemeenten waar de vaccinatiegraad onder de 70% blijft, zullen extra acties moeten plaatsvinden om dit percentage te verhogen, zo vertelde De Croo daarnaast. ‘Deze gaten in onze verdediging moeten gedicht, en de enige manier hiervoor zijn lokale initiatieven.’

Thuis geen beperkingen meer

Vanaf 1 september vervalt de maatregel dat mensen met maximaal 8 personen mogen samenkomen in een privéwoning.

Geen coronaregels in horeca meer

Ook vanaf 1 september: het sluitingsuur voor de horeca wordt afgeschaft, net als het limiet op het aantal personen per tafel of gezelschap. Ook kun je weer iets drinken aan de bar. Wel is het nog verplicht om een mondmasker te dragen als je je verplaatst in een cafe of restaurant.

Dansen! Dansen!

Vanaf 1 oktober mag je ook weer dansen op café en kunnen de discotheken en clubs heropenen. Tenminste, als de gewesten het zelf zien zitten. Brussel zou de heropening bijvoorbeeld kunnen uitstellen.

Huwelijken en begrafenissen weer normaal

Huwelijksfeesten, begrafenissen, communiefeesten mogen weer zonder beperkingen doorgaan vanaf 1 september. Dat betekent dat er ook weer gedanst mag worden op het huwelijksfeest.

Kleine evenementen zonder maatregelen

Vanaf 1 september vervalt ook de mondmaskerplicht en het verplicht afstand houden voor evenementen tot 200 aanwezigen binnen of 400 aanwezigen buiten. Op 1 oktober wordt de drempel opgetrokken tot 500 aanwezigen binnen en 750 buiten.

Grotere evenementen die een Covid Safe Ticket vragen, kunnen vanaf 1 september ook doorgaan zonder maatregelen. Vragen ze geen Covid Safe Ticket, dan blijven de maatregelen met betrekking tot afstand houden en mondmaskers gelden.

Telewerk niet meer aanbevolen

Bedrijven mogen in Vlaanderen voortaan zelf kiezen of ze werknemers laten telewerken, zo vertelde Jan Jambon. De sterke aanbeveling vanuit de overheid verdwijnt, maar bedrijven wordt wel aangeraden een thuiswerkpolicy uit te werken.