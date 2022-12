Weg met die kerstsfeer: wie denkt er aan vrede op aarde als je het voetbalshirt van een elfjarige kan stelen?

De eindejaarsperiode heeft de reputatie zelfs het hardste hoofd wat milder te stemmen. Plots wordt de file je niet meer te machtig, vind je kerstmarkten te verdragen en frons je zelfs de wenkbrauwen niet meer als Conner Rousseau over zijn voorliefde voor schuurmuziek begint. Eén uitzondering op deze regel van Rudolf: het sportveld.

Terwijl de wereld de vrede viert, blijft het oorlog in de sport. Neem nu het veldrijden, waar de kerstperiode een jaarlijkse slag bij Waterloo is. Nog liever hadden Wout van Aert, Mathieu Van der Poel en Tom Pidcock een fondueprikker tussen elkaars tanden geramd dan dat ze elkaar de zege cadeau zouden geven.

Ook in het voetbal is er geen tijd voor gezelligheid en al helemaal niet in Engeland, waar kerstvoetbal een traditie is. Dit jaar was de hoogspanning niet op het veld, maar naast het veld te vinden, zo bleek uit een viraal filmpje. Het begint nog mooi met Dan Burn, de linksachter van Newcastle, die zijn shirt uittrekt om het aan een jonge fan te geven. Altijd fijn, kan die knaap aan terugdenken als hij binnen dertig jaar op deze dag een droge kalkoen uit de oven sleurt. Helaas aast de dame naast hem ook op het textiel, zo erg dat ze het zonder dralen uit zijn handen probeert te trekken. Peace on earth? Geef haar portie maar aan Sven De Leijer.

Bij de mensen van goede wil rekenen we niet de voetbalsupporters die elfjarigen hun gedroomde cadeau afpakken. Gelukkig kon de jongen zijn shirt ongeschonden mee naar huis nemen. Nog mooier is dat hij die dag werd herinnerd aan de levensles die hij vorig jaar met Kerstmis leerde, toen hij dacht dat het laatste stukje kerststronk in de koelkast nog te eten zou zijn: niet elke oude taart is te vertrouwen.