Werd de corona-pandemie al aangekondigd op de Olympische Spelen van 2012?

1. De pandemie werd aangekondigd op de Spelen van 2012

De claim: De openingsceremonie van de Olympische Spelen van Londen in 2012 waren een symbolisch ritueel waarmee de coronapandemie werd aangekondigd. De Facebook-post waarin dat werd beweerd, ging vergezeld van beelden van de ceremonie waarop te zien is hoe verpleegsters rond lege ziekenhuisbedden dansen terwijl een Magere Hein-achtige figuur bij hen opdoemt – zogezegd een duidelijke verwijzing naar het drama dat zich tijdens de pandemie in de Britse ziekenhuizen zou voltrekken. De scènes op het Britse platteland zouden dan weer verwijzen naar de positieve impact van de coronacrisis op het milieu: tijdens de verschillende lockdowns was het gras merkelijker groener, was de lucht blauwer en waren de wolken witter.

Hoe het echt zit: De ceremonie, geregisseerd door Oscarwinnaar Danny Boyle, was eigenlijk één lange, in drie akten verdeelde ode aan de Britse geschiedenis en cultuur. In de tweede akte wilde Boyle een hommage brengen aan de National Health Service, de gezondheidsdienst die in het Verenigd Koninkrijk geldt als een hoeksteen van de maatschappij. De figuren die uit de ziekenhuisbedden oprijzen, zijn bekende booswichten uit de Engelse literatuur. De Magere Hein-achtige figuur stelt niet de dood voor maar Voldemort uit de Harry Potter-boeken. En de passage op het platteland is volgens de website van het Internationaal Olympisch Comité een verbeelding van de Britse boerenbuiten zoals die in het klassieke gedicht ‘Jerusalem’ van William Blake wordt gemythologiseerd.

In de openingsceremonieën van de Spelen van Rio (2016) en Tokyo (2020), die toch korter voor de pandemie plaatsvonden, werden dan weer géén verwijzingen naar corona teruggevonden.

2. De vaccins veranderen je DNA

De claim: De mRNA-vaccins dringen onze cellen binnen en veranderen ons DNA, veranderingen die we aan de volgende generatie kunnen doorgeven. Je kunt, volgens deze theorie, beter geen lichaamsvochten met gevaccineerden uitwisselen. Gevaccineerden en niet-gevaccineerden zullen alleen nog onder elkaar trouwen en nageslacht verwekken, zodat er op termijn twee aparte mensenrassen ontstaan. Wie een mRNA-vaccin heeft gekregen, en bij wie het DNA dus is gewijzigd, is strikt biologisch en juridisch gezien zelfs geen mens meer maar een genetisch gemanipuleerd organisme (ggo) – en verliest daarmee zijn mensenrechten. Dat hadden ze er in het vaccinatiecentrum toch wel even bij mogen vertellen!

Hoe het echt zit: ‘De mRNA-vaccins kúnnen niet op het DNA ingrijpen. Het mRNA dringt wel de cel binnen, maar niet de celkern, waar zich het DNA bevindt,’ zegt professor Leroux-Roels.

HUMO Het ggo-verhaal is wellicht terug te brengen tot de virale vectorvaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca: die bevatten wel een genetisch gemanipuleerd virus.

LEROUX-ROELS «Ja, maar dat is genetisch zo bewerkt dat het zich niet kan vermenigvuldigen. Je kunt het zien als een koerier die een pakketje DNA aflevert: dat wordt omgezet in mRNA – wat onze cellen voortdurend doen – en mRNA wordt omgezet in eiwit.»

HUMO Bij elke infectie die we oplopen, maken we bovendien zélf mRNA aan. Veel meer zelfs dan we via een vaccin binnenkrijgen.

LEROUX-ROELS «Inderdaad. Als elk virus ons RNA of DNA zou aantasten, zou iedereen al flink gemuteerd rondlopen (lacht).»

Over welke gevolgen dat zogezegd gewijzigde DNA zou hebben, blijven de theorieën opvallend vaag. Wat dan weer aanleiding geeft tot uiteenlopende en vaak door andere complottheorieën geïnspireerde speculaties. Zo zou Pfizer, ook de fabrikant van Viagra, met zijn vaccin een permanente erectiestoornis willen veroorzaken om – kassakassa – meer erectiepillen te kunnen verkopen. De onvermijdelijke Bill Gates en zijn kornuiten zouden met een genetische ingreep dan weer zoveel mogelijk mensen willen steriliseren om de groei van de wereldbevolking onder controle te houden.

Volgens een reeks posts op sociale media heeft Tal Zaks, het hoofd van de medische afdeling van Moderna, zélf gezegd dat mRNA-vaccins het DNA veranderen. Verwezen wordt naar een TedTalk die Zaks in 2017 gaf. Daarin heeft hij het over het hacken van ‘de software van het leven’ en de mRNA-technologie als een ‘besturingssysteem’, maar hij gebruikt die termen uiteraard figuurlijk en zegt nergens dat de technologie op het DNA ingrijpt. Ze is inderdaad te vergelijken met een besturingssysteem, waar je verschillende programma’s – vaccins of medicijnen voor allerlei aandoeningen – op kunt draaien. Alleen de genetische code die de cellen opdraagt een bepaald eiwit aan te maken, moet je telkens aanpassen.

3. Van de Vaccins krijg je de gekkekoeienziekte

De claim: De vaccins kunnen allerlei – uiteraard onder de mat geveegde – aandoeningen veroorzaken: de al aangestipte auto-immuunziekten, maar ook hartaandoeningen en neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer, parkinson, huntington, amyotrofische laterale sclerose (ALS) enzovoort. De lijst is lang en voortdurend duiken nieuwe kwalijke bijwerkingen op. In sommige gevallen kunnen de vaccins ook tot de dood leiden, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

Hoe het echt zit: ‘De coronavaccins zijn wellicht de best bestudeerde farmaceutische middelen aller tijden,’ zegt professor Leroux-Roels. ‘Of er bijwerkingen zijn, wordt nauwgezet opgevolgd.’

LEROUX-ROELS «En ze blijken goed mee te vallen. We weten bijvoorbeeld dat het AstraZeneca-vaccin, dat bij ons al een tijdje niet meer wordt toegediend, in amper 1 op de 100.000 gevallen tot een type trombose met een tekort aan bloedplaatjes kan leiden. De mRNA-vaccins kunnen bij jonge mensen in zeldzame gevallen myocarditis, een ontsteking van de hartspier, of pericarditis, een ontsteking van het hartzakje, veroorzaken. Meestal gaat de ontsteking vanzelf voorbij en merkt de patiënt er zelfs weinig of niks van. De kans op myocarditis is overigens hoger na een infectie met corona.»

HUMO De mRNA-vaccins zouden ook de ziekte van Bell veroorzaken, waarbij de aangezichtsspieren aan één kant verlamd zijn.

LEROUX-ROELS «Bij twee derde van de patiënten verdwijnt de verlamming spontaan. Uit een recent onderzoek blijkt dat de mRNA-vaccins geen verhoogd risico op de ziekte geven. Bij het Chinese CoronaVac – geen mRNA-vaccin – was er een licht verhoogd risico, maar volgens de onderzoekers woog dat niet op tegen de voordelen van de prik.»

HUMO Mensen die kort voordien behandeld zijn met cosmetische fillers kunnen bij de mRNA-coronavaccins twee dagen na de prik een zwelling in het gelaat krijgen.

LEROUX-ROELS «De immuunactivatie reageert blijkbaar met de stoffen in die fillers, maar de zwelling is van voorbijgaande aard en goed behandelbaar. En ze is zeldzaam (in de Verenigde Staten werden 3 gevallen geregistreerd bij meer dan 15.000 mensen met fillers, red.).»

HUMO Dat zelfs de zeldzaamste bijwerkingen worden opgepikt, moeten we eigenlijk ook als iets positiefs zien.

LEROUX-ROELS «Absoluut. Het bewijst dat het surveillancesysteem werkt.»

Dat houdt sommigen niet tegen om naarstig verhalen over negatieve bijwerkingen te blijven verspreiden. Het zijn er zoveel dat de antivaxwebsite Artsen Voor Vrijheid zelfs een aparte rubriek heeft voor berichten over ‘vaccinatieschade’. (Enkele titels: ‘WHO-baas Tedros: ‘Sommige landen geven boosters om kinderen te doden’’, ‘Hoofdcardioloog waarschuwt: studie die covidvaccins linkt aan massale toename van hartaanvallen totaal genegeerd’ en ‘Wetenschapper toont ​​vaccinschade bij autopsies. Geloof je het niet? Kijk zelf maar!’).

Vorige maand nog ging een video van de Amerikaanse wetenschapper Robert Malone viraal waarin hij allerlei foutieve beweringen doet over het effect van de vaccins op kinderen. Malone presenteert zichzelf als ‘de originele uitvinder van de mRNA-vaccins’, wat de weerklank van zijn video verklaart. In de jaren tachtig deed hij weliswaar onderzoek naar de mRNA-technologie, maar hij is slechts één van de talloze wetenschappers wier onderzoek de voorbije decennia aan de ontwikkeling van de nieuwe mRNA-vaccins heeft bijgedragen.

Malone argumenteert dat het stekeleiwit dat de mRNA-vaccins produceren bij kinderen onherstelbare schade kan aanrichten aan de hersenen, het zenuwstelsel, allerlei vitale organen en hart- en bloedvaten, onder meer door de vorming van bloedklonters. De vaccins zouden ook funest zijn voor de geslachtsorganen en het immuunsysteem permanent wijzigen. Voor al die beweringen bestaat geen enkel bewijs.

De claim dat de mRNA-vaccins hersenziekten kunnen veroorzaken, lijkt dan weer terug te gaan op één enkele studie waarin beweerd wordt dat de vaccins tot de vorming van zogenoemde prioneiwitten kunnen leiden. Die eiwitten werken niet naar behoren en veroorzaken allerlei hersenaandoeningen, onder andere de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Maar die studie verscheen in een wetenschappelijk tijdschrift dat tegen betaling artikelen opneemt. Ze werd niet, zoals het zou moeten, door andere wetenschappers nagekeken en beoordeeld.

LEROUX-ROELS «De vaccins kúnnen geen hersenziekten veroorzaken: de aangemaakte stekeleiwitten circuleren nauwelijks in ons bloed, laat staan dat ze tot in de hersenen zouden kunnen doordringen. Creutzfeldt-Jakob kun je oplopen door besmet vlees te consumeren – sommigen zullen zich wellicht nog de uitbraak van gekkekoeienziekte in de jaren 90 herinneren – of via donormateriaal van iemand die de ziekte heeft. Maar in de coronavaccins zitten geen producten van runderen.»

Volgens Robert Kennedy Jr., een neef van president John F. Kennedy en één van de invloedrijkste antivaxers in de VS, zijn de coronavaccins de dodelijkste vaccins die al werden ontwikkeld. Ze hebben, zegt hij, het laatste jaar in de VS al meer doden veroorzaakt dan de 72 andere vaccins die er de laatste dertig jaar toegediend zijn. Maar hij staaft zijn claim met cijfers van het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), een database die mogelijke bijwerkingen van vaccins in kaart brengt. VAERS is voor iedereen toegankelijk, waardoor er ook veel bijwerkingen of overlijdens (dagelijks sterven gemiddeld 2.800 mensen in de VS) in worden vermeld die niet aan de coronavaccins gelinkt zijn.

