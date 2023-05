‘Wie hier geen slappe van krijgt, moet naar de dokter’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Racisme, antisemitisme en naziverheerlijking bij Schild en Vrienden: ‘In een map zaten 200 pagina’s met chatgesprekken over hoe de leden me de mond zouden snoeren. Heel akelig’

Het proces van Schild & Vrienden is er een met een torenhoge politieke inzet dat vanuit zowel linkse als rechtse hoek met argusogen wordt gevolgd. Maar waar gaat het precies over? En hoe gaat het vandaag met Schild & Vrienden?

‘De mol’-presentator Gilles De Coster en eindredacteur Wouter Verstichel: ‘Een BV-editie is uitgesloten, ’t is immers de bedoeling dat de kandidaten niet dronken worden’

Omdat het elfde seizoen van ‘De mol’ zondag alweer aan zijn grote finale toe is, hebben we het in Humo uitgebreid over de gevaren van jeukpoeder, Amerikaanse parkeerplaatsen, en die ene keer dat Gilles De Coster stiepel-, maar dan ook stíépeldronken stond te presenteren.

Bart De Strooper ziet een remedie tegen alzheimer: ‘De oplossing ligt binnen handbereik, het is alleen nog een kwestie van geld’

Jarenlang was er voor mensen met alzheimer of een verhoogd risico op de ziekte geen enkele hoop: de weinige beschikbare medicatie had er geen verhaal tegen. Dat lijkt sinds kort gekeerd.

Salman Rushdie: ‘Een fatwa maakt je onweerstaanbaar: ik ben daarna nog drie keer getrouwd’

Toen Salman Rushdie vorige zomer 75 werd, had hij een rustige oude dag in gedachten. Maar zo ging het niet: op 12 augustus vorig jaar werd Rushdie tijdens een lezing op een haar na vermoord. ‘Vijftien messteken, zó pak je het dus aan.’

King Charles III en Camilla Beeld Getty Images

De 7 Hoofdzonden van Camilla: ‘Camilla is als morfine voor Charles: ze kalmeert en relativeert’

Ooit was ze de gehaatste vrouw van het Verenigd Koninkrijk: ‘that wicked woman’, noemde de Queen haar. Op 6 mei wordt ze, voor het goedkeurend oog van de natie en haar echtgenoot, gekroond tot koningin. Wie is die vrouw die er zo goed in slaagde om te transformeren van vloek tot zegen?

Filip Müller moest werken in de crematoria en gaskamers van Auschwitz: ‘Met een lange vork moesten we in de lijken poken, anders brandden ze niet snel genoeg’

‘Sonderbehandlung/Speciale behandeling’ van Filip Müller was het eerste in Duitsland gepubliceerde ooggetuigenverslag van een Joodse Sonderkommando-gevangene in Auschwitz-Birkenau. Het is uitzonderlijk dat Müller van mei 1942 tot januari 1945 kon overleven. Zijn getuigenis is bijzonder aangrijpend.

Alexia Bertrand: ‘In Amerika wekt rijkdom bewondering, hier moet je jezelf verantwoorden’

Als dochter van één van de rijkste twintig Belgen had Alexia Bertrand (43) in de schaduw veel geld kunnen verdienen in het bedrijf van haar vader. Toch koos de advocate voor de slangenkuil van de politiek. ‘Als Vivaldi in 2024 niet doorgaat, wacht ons de chaos.’

Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder Beeld rv

Louis Vervaeke & Ilan Van Wilder, meesterknechten van Remco Evenepoel: ‘Het gebeurt dat je alles aan het geven bent en Remco in je oortje roept: ‘Rapper!’’

Vorig jaar won Remco Evenepoel met veel machtsvertoon zijn eerste grote ronde, de Vuelta. Vanaf zaterdag doet hij een gooi naar eindwinst in de Giro d’Italia. Zijn meesterknechten Louis Vervaeke (29) en Ilan Van Wilder (22) zijn er klaar voor. ‘De concurrentie mag bang zijn: we zijn nog sterker dan vorig jaar in de Vuelta.’

Hoogleraar migratie Ruud Koopmans: ‘Het vluchtelingenbeleid is mislukt, en dat heeft tot meer criminaliteit geleid’

Ruud Koopmans heeft een nieuw boek uit: ‘De asielloterij’. Zijn cijfers en statistieken laten weinig heel van het Europese vluchtelingenbeleid. ‘Als we vluchtelingen na hun aankomst in Europa overbrengen naar Marokko of Senegal, zullen ze de oversteek in een gammel bootje niet meer wagen.’

De vrouwen van de vissers uit ‘Een jaar op zee’: ‘Het zout op zijn lippen, de geur van stookolie in zijn kleren, het ruwe van zijn handen: die eerste kus aan wal is telkens weer een sensatie’

In ‘Een jaar op zee’ laat Wim Lybaert de zee zwijgen en de vissers praten. Een bijzonder leven is het, dat van de Belgische vissers. Maar wie bewaakt intussen de wal? Humo sprak met drie vissersvrouwen.

Ed Sheeran Beeld Disney+

Ed Sheeran: ‘Ik was een dwangmatige eter. Ik propte mezelf vol en kotste het weer uit’

Tenzij het zoveelste plagiaatproces de zaak onverhoopt op de lange baan schuift, brengt Ed Sheeran nu vrijdag zijn nieuwste plaat uit, ‘–’. De hoogste tijd voor een intens gesprek over roem en de tol ervan, over drugs en depressies, de kanker van zijn vrouw en de dood van twee goeie vrienden.

De Verschrikkelijkste Hits Aller Tijden: ‘Wie hier geen slappe van krijgt, moet naar de dokter’

Smaak is subjectief, een mening maar een mening, en tolerantie über alles. Maar zelfs de ruimdenkendste, minst discriminerende muziekliefhebber kent wereldhits waar hij zich het chronische schurft aan ergert. Dit is Humo’s parade der Verschrikkelijkste Hits Aller Tijden.