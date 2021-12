Wie is ‘Bolle Jos’, de nieuwe drugskoning van de Antwerpse haven? ‘Keihard en schuwt geweld niet’

De Belgische autoriteiten zijn met man en macht op zoek naar Nederlander ‘Bolle Jos’, die volgens hen verantwoordelijk is voor grootschalige drugshandel via de Antwerpse haven. Wie is deze 30-jarige crimineel uit Breda?

Het is 24 augustus 2020 en op de Belgian New Fruit Wharf in de Antwerpse haven meert de Nave Andromeda aan. Het schip is vertrokken in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. Op hetzelfde moment voeren twee mannen via hun versleutelde Sky-telefoons een gesprek. ‘Secu werkt vandaag. Laat me weten wat u wilt doen. Secu vraagt 150k. Sluit camera’s. Sluit ogen. Kaai (kade) is van u.’ Dat stemt de ander tevreden. ‘Kan u secu toevoegen? Even alles bespreken.’

De Belgische recherche stelt dat Jos L. uit Breda (alias Bolle Jos) en een medeverdachte in dit gesprek bespreken hoe een corrupte beveiligingsmedewerker tegen betaling van 150.000 euro een oogje dicht zal knijpen, zodat zijn uithalers een fikse partij cocaïne kunnen veilig stellen. Jos L. is naar aanleiding van deze zaak door de Belgische politie op de opsporingslijst geplaatst en bronnen bij de Nederlandse opsporingsdiensten bevestigen dat ook de Nederlandse autoriteiten driftig op zoek zijn naar hem.

De Nave Andromeda in Southampton. Via dit schip probeerde Jos L. drugs te smokkelen. Beeld Getty Images

Bolle Jos, ook bekend als El Presidente

Hij is weliswaar pas 30 jaar, maar toch loopt Jos. L al een tijdje mee in de onderwereld. Zijn vader werd gerekend tot de inner circle van de beruchte Jülietbende uit Breda. En hoewel hij nog jong is, komt hij al in een aantal grote strafdossiers voor. Zijn naam wordt genoemd in het omvangrijke liquidatieproces Eris, waarin hij - zonder concrete verdenking - wordt gelinkt aan de moord op de Antwerpse zakenman Stefan Bogaerts.

In februari van dit jaar werd zijn naam voor het eerst in de openbaarheid gebracht, toen ‘Opsporing Verzocht’ meldde dat de politie ‘sterke aanwijzingen ziet’ dat hij ‘betrokken is bij de mysterieuze verdwijning’ van Naima Jillal. Zij was een sleutelspeler in de internationale cocaïnehandel en de politie gaat ervan uit dat ze niet meer leeft. Ingewijden in het criminele milieu zeggen dat L. geweld niet schuwt en ‘keihard’ zou zijn. Hij heeft naast Bolle Jos nog meer bijnamen: El Presidente en El Ganador, de overwinnaar. Beide namen gebruikt hij in de versleutelde Sky-chatapp als gebruikersnaam. Dankzij het kraken van Sky is de politie erin geslaagd de versleutelde communicatie leesbaar te maken.

De politie vermoedt dat Jos L. betrokken is bij de verdwijning van Naima Jillal. Beeld Politie

Het plan: het kapen van de vrachtwagen

Terug naar de Antwerpse haven. Eigenlijk is het de bedoeling dat de cocaïne uit container CLRU1260370 al vier dagen eerder wordt veilig gesteld. Het plan is als volgt: de vrachtwagen die de container vervoert, wordt gekaapt als die het haventerrein verlaat. ‘Agressie en vuurwapengeweld zal niet worden geschuwd’, staat in de justitiedocumenten die deze site hierover heeft ingezien. Na de kaping wordt de vrachtwagen naar een loods gereden om de cocaïne vervolgens uit de container te halen. Als blijkt dat de container naar een andere kade wordt gereden, wordt het plan uitgesteld.

Op verzoek van Jos L. is er een groepsgesprek aangemaakt met de beveiligingsmedewerker. Om 22.15 uur schrijft hij dat hij akkoord is. ‘Hetgeen ik voor jullie kan doen is mijn ogen dicht doen en niks melden. Mijn taak is direct melden als er beweging is op de kaai en alarmeren. Jullie kennen de taak van een secu.’ Hij meldt dat ook de douane actief is en dat ze moeten uitkijken. En hij heeft nog een belangrijke waarschuwing. ‘Jullie kunnen niet voor 00.30 uur binnen. Onthoud dat goed. Want dan is er nog een andere collega, en als die wat ziet alarmeert die direct. Dus wacht op mijn teken.’ Jos L. reageert meteen. ‘Doen we broer, op uw teken.’

De beveiliger meldt dat hij graag helpt, maar dat zijn mogelijkheden niet onbeperkt zijn. Hij kan bijvoorbeeld geen collega’s, die niet in het complot zitten, weg toveren. ‘Maar dan weet je wat ik wel en niet kan. Voornaamste is dat ik ogen sluit voor jullie. En zeker direct meld wanneer Douane binnenkomt.’ Jos L. heeft wel ideeën hoe hij die extra service kan afdwingen. ‘U bent security. Betaal ik u goed extra voor. Dat die weg is daar, een stukje. Geef die man eten en drinken. Laat hem als koning voelen.’ De beveiliger zegt het te gaan proberen. ‘Ik ga dat straks bekijken. Als dat een brandwacht is, dan is dat iemand die iets specifieks in het oog moet houden. En dan kan ik daar niks aan doen.’

‘Of we gijzelen hem. Heb SWAT-team’

Als de beveiliger nogmaals aangeeft dat de brandwacht een groot probleem kan zijn om de drugs ongezien uit de container te halen, blijkt dat Jos L. bereid is fors geweld te gebruiken. ‘Of we gijzelen die of zo. Heb SWAT-team, gaan prof (professioneel) zo op hem. Maar liefst even dat u hem weg krijgt. Tactisch even weg lokken, even wat eten ofzo.’

De New Fruit Wharf in Antwerpen, waar het schip met de drugs aankwam. Beeld Getty Images

In de uren die volgen is er voortdurend contact tussen de beveiliger en Jos L. over de geplande actie. Zo geeft de beveiliger de tip mee dat als zijn handlangers het terrein ongezien op willen komen, het hekwerk zorgvuldig moet worden ingeknipt. Er zal niet direct een alarm afgaan, maar het is zaak van links naar rechts te knippen, en niet van beneden naar boven. Dat valt namelijk minder op. ‘Zodra er sporen zijn wordt dat gemeld, en wordt er een heel onderzoek ingesteld. Dus werk netjes.’

Dan volgt een eerste signaal dat het misschien wel eens mis kan gaan op de kade. Eerst heeft de beveiliger al gemeld dat een witte Mercedes die de mannen van Jos L. gebruiken is opgevallen bij een collega. Die moet zo snel mogelijk weg. Om 00.42 uur schrijft hij vervolgens dat hij ‘slecht nieuws’ heeft. Er is inderdaad een brandwacht aanwezig die de wacht houdt. En als de beveiliger drie kwartier een ronde over het terrein doet en de brandwacht aanspreekt, vertelt die dat hij orders heeft om te blijven. Hij zit in zijn auto en kijkt voortdurend op zijn telefoon, meldt de beveiliger.

‘We hebben busje gegijzeld. Scherp zijn’

Dan gaat het plots snel. Het is 01.15 uur, als vijf gemaskerde mannen op de auto af rennen en de brandwacht uit zijn auto sleuren. Terwijl de brandwacht mee wordt getrokken, krijgt hij klappen en trappen op zijn hoofd van zijn belagers. De brandwacht wordt naar een container dertig meter verderop getrokken, terwijl zijn belagers proberen een zak over zijn hoofd te trekken. Zijn telefoon wordt van hem afgenomen. Dan trilt de telefoon van de beveiliger. ‘We hebben busje gegijzeld. Dus geen fouten meer. Scherp zijn’, stuurt Jos J. Wat hij dan nog niet weet, is dat de brandwacht aan zijn belagers weet te ontsnappen en in het water van het Leopolddok is gesprongen.

De mannen zijn inmiddels bezig om de cocaïne uit de container te halen. Die zit onder de aluminium vloer van de container, waar normaal een isolatielaag zit, en moet worden los geslepen. Pottenkijkers zijn dus niet gewenst, en als er toch mensen binnen komen zal er worden geschoten met automatische vuurwapens. ‘AK’s binnen, schieten alles plat wat beweegt’, schrijft Jos. De beveiliger meldt op zijn beurt dat hij een camera heeft kunnen uitzetten. ‘Is jullie voordeel. Voorlopig alles safe.’

Om 02.30 uur vraagt Jos nog eens aan de beveiliger om goed op te letten. Zijn mannen zijn nog steeds bezig om de coke veilig te stellen. ‘Secu, let op hè. Zijn nu slijpen, vloer is nog niet los. Dus deur bak (container) staat open. En let op hè, als iets anders komt binnengereden.’ Een half uur later is er paniek. ‘Ik hoor er is blauw (politie). Waarom meldt u niks’, vraagt Jos, gevolgd door vijf vraagtekens. ‘Is ziekenwagen’, reageert de beveiliger.

Het klopt. De ontkomen brandwacht heeft, naar later blijkt zwaargewond, drie kwartier in het water gelegen en zich verscholen achter het schip. Daarna heeft hij de bemanning van het schip weten te alarmeren, die hem aan boord helpt en de hulpdiensten bellen.

De brandwacht was toch in het water gevallen?

De beveiliger pakt snel zijn telefoon en stuurt berichten. ‘Opletten mannen. De politie komt nu. Die man heeft flikken (politie) gebeld.’ Jos heeft dan nog geen idee. ‘Welke man?’ vraagt hij. ‘Jullie hebben die man geslagen. Die is gaan lopen en heeft de politie gebeld.’ Heel langzaam daalt dan het besef in wat er aan de hand is. ‘Klopt niet. Die was in het water gevallen. Ze zagen hem niet meer, zeiden die idioten.’

De politie vindt in de containers uiteindelijk een flinke hoeveelheid cocaïne: 476 kilo. Een dag later is Jos L. alweer bezig met de volgende partijen; een partij van 550 kilo en later nog eens 308 stuks coke.

De vijf mannen die bezig waren bij de container weten aan de politie te ontkomen. Wel laten ze een slijptol en een mobiele telefoon achter, en op de camerabeelden waar ze wél op staan zijn ze onherkenbaar. Op de plek waar de auto van de brandwacht stond, herinnert alleen een opgedroogde plas bloed nog aan het heftige geweld. De dag erna bespreekt de beveiliger het incident met een andere man die in het complot lijkt te zitten. ‘Die brandwacht slaan, heeft ze de das omgedaan.’ Daar is zijn gesprekspartner het mee eens. ‘Anders moeten die eens een les nemen. Persoon vasthouden for dummies.’

Advocaat Guy Weski, de raadsman van Jos L., laat weten niet te willen reageren.

Eind november werd een groot aantal verdachten gearresteerd. Volgens het parket van Antwerpen zijn in totaal twintig personen opgepakt, die zo’n 6 miljoen euro zouden hebben verdiend met de drugssmokkel. Een aantal van hen wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het geweld met de brandwacht. Ook de ‘secu’ is aangehouden. Sommige verdachten, onder wie enkele Amsterdamse criminelen zijn voortvluchtig en tegen hen is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Onder hen ook Jos L. Volgens de Belgische justitie is L. de opdrachtgever en coördinator van de smokkel. Hoe het nu met de brandwacht gaat is onduidelijk; hij raakte zwaargewond en liep onder meer een hersenbloeding op. Ook brak hij enkele ribben.



