Wie is Dave De Kock, de ‘knuffeloom’ van kleuter Dean? ‘Niets wees erop dat hij andere plannen had’

De vermiste kleuter Dean Verberckmoes uit Beveren is maandagavond dood teruggevonden. Zijn kidnapper, de 34-jarige Dave De Kock, werd eerder al veroordeeld voor de dood van een kind. Hij was sinds 2018 vrij zonder voorwaarden.

Om 13 uur maandagmiddag zat de moeder van de 4-jarige Dean Verberckmoes nog in het VTM Nieuws. “Breng mijn zoon naar huis of laat hem op een veilige plek bij mensen achter. Dat is het enige wat ik vraag”, richtte Elke Verberckmoes (39) zich tot de kidnapper van haar zoon.

Die kidnapper is de 34-jarige Dave De Kock. Hij is al een tijdje een vriend van Elke Verberckmoes en paste geregeld op haar zoontje, omdat zij vijf dagen per week naar het ziekenhuis moet voor de psychiatrische behandeling van haar depressie. Behalve afgelopen dinsdag: de vierjarige Dean moest toen geopereerd worden en zijn moeder bleef bij hem. Maar op woensdag ging ze weer naar het ziekenhuis en zou Dave De Kock op hem passen. “Ze kunnen het goed met elkaar vinden en Dean beschouwt hem als een soort ‘knuffeloom’”, zei Elke Verberckmoes maandagmiddag. “Niets wees erop dat hij dit keer andere plannen had.”

Eerder slachtoffer

Dave moest de jongen normaal de volgende dag bij de grootouders afzetten, maar kwam niet opdagen. “Ik heb hem donderdagavond nog aan de lijn gehad en toen was hij thuis in Sint-Gillis-Waas”, zegt de moeder aan Het Laatste Nieuws. “Hij woont er samen met zijn vriendin. Dave zei dat ze met mijn moeder hadden afgesproken om Dean nog een dagje langer bij te houden. Ik vond dat op zich geen probleem. Nadien bleek dat die afspraak nooit was gemaakt.”

Dave De Kock met Dean Beeld rv

Achteraf vernam Elke Verberckmoes dat Dave De Kock ruzie had gemaakt met zijn vriendin en vrijdagavond boos was vertrokken. Dean had hij meegenomen. “Ze zouden blijkbaar in de auto geslapen hebben. Tegen zijn vriendin heeft Dave gezegd dat hij Dean wou meenemen naar zijn grootouders in Antwerpen, maar daar is hij uiteindelijk nooit geweest. Wij waren zelf natuurlijk intussen erg ongerust geworden. Het laatste contact was zaterdagmiddag via sms-berichten. Hij zei dat hij in panne stond ergens in Hasselt, maar ook dat verhaal bleek niet te kloppen. Nadien kwam er geen enkele reactie meer op onze telefoontjes en berichten.”

Zondag stapte de moeder naar de politie. Die zag meteen de ernst van de situatie in. Ook omdat Dave De Kock geen onbekende is voor het gerecht. Hij werd in februari 2010 tot tien jaar cel veroordeeld voor de dood van een peuter. De toen 22-jarige De Kock had in juni 2008 beloofd om op Miguel Van Kriekinge, het 2-jarige zoontje van zijn toenmalige vriendin, te passen. Maar het kindje werd door hem zwaar mishandeld. Het jongetje belandde uiteindelijk in het ziekenhuis, maar stierf daar na enkele dagen in de zomer van 2008 aan de gevolgen van een hersenvliesbloeding. Hij vertoonde verschillende kwetsuren over het hele lichaam.

De Kock werd uiteindelijk in 2010 tot 10 jaar cel veroordeeld door de correctionele rechtbank in Turnhout. “Ik hoop dat deze straf u tot inzicht brengt”, zei de rechter bij de uitspraak. “Ik hoop dat u beseft welk leed u hebt aangericht.”

Vrij zonder voorwaarden

Volgens Gert Verreyt, de advocaat van de moeder van Miguel Van Kriekinge, kwam Dave De Kock in 2018 vrij nadat hij zijn volledige gevangenisstraf van 10 jaar – hij zat al sinds 2008 vast – had uitgezeten. “Daardoor zijn hem geen bijkomende voorwaarden opgelegd, buiten een contactverbod met de vader en mijn cliënte”, zegt Verreyt. “Ik sprak de mama van Miguel deze middag, haar ex was toen nog niet opgepakt, en ze zei niet te weten welke houding te kunnen aannemen. Ze zei dat ze enkel kon hopen dat het goed zou komen met de jongen.”

Bij ‘einde straf’ mijdt een gedetineerde overleg en contact met de psychosociale dienst en werkt dus niet mee aan maatschappelijke reclassering. Hij zit gewoon zijn volledige straf uit en verlaat de gevangenis zonder voorwaarden. Tijdens een eerdere zitting van de strafuitvoeringsrechtbank bepleitte de vader van Miguel “een levenslang verbod om met kinderen te werken”, maar doordat De Kock tot de laatste dag in de gevangenis bleef zitten kon die voorwaarde hem volgens advocaat Verreyt gewoon niet worden opgelegd.

Het lichaam van de vermiste Dean (4) werd maandagavond teruggevonden in Zeeland. Beeld Photo News/Pieter-Jan Vanstockstraeten

Dave De Kock koos na zijn vrijlating ook voor een collectieve schuldbemiddeling en moest maandelijks een klein bedrag betalen aan de ouders van Miguel, als schadevergoeding. “Voor zo ver ik kon nagaan is hij op dat punt de afspraken netjes nagekomen”, zegt de advocaat. “Ten tijde van het vooronderzoek en de rechtszaak had ik bij Dave De Kock een beeld van iemand die nog erg jong was en erg onkundig op het gebied van opvoeding. Nu zijn we meer dan tien jaar verder en weet ik even niet goed wat te denken.”

Er werd onder meer met een helikopter gezocht in de omgeving van Vlissingen in Zeeland en met verschillende patrouilles in Sprang-Capelle in Noord-Brabant. De man werd uiteindelijk opgepakt in de gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. Van Dean was er bij zijn arrestatie echter geen spoor. Ook een eerste verhoor van De Kock bracht geen duidelijkheid.

Maandagavond laat maakte de Nederlandse politie dan toch bekend dat het lichaam van de 4-jarige jongen gevonden werd. “De vermiste Dean is helaas zojuist overleden aangetroffen op een locatie in Zeeland”, klonk het op Twitter. “We bedanken iedereen voor de hulp en leven mee met de familie.”