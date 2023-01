Wie is drugsbaron Flor ‘De vingerknipper’ Bressers? ‘Jarenlang hadden we niks van hem vernomen. En daar was hij opeens weer, op de Most Wanted-lijst’

In Antwerpen is privédetective Gilbert S. gearresteerd. Hij werkte voor de Limburgse drugsbaas Flor ‘De vingerknipper’ Bressers (35) en schaduwde voor hem politiemensen en magistraten. Dat melden de kranten van Mediahuis vandaag. Bressers wordt beschouwd als een van de kopstukken van de cocaïnemaffia in ons land. Zijn naam dook op in het onderzoek naar de ontvoeringspoging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, maar zelf ontkent hij daar iets mee te maken te hebben. Een portret van een student uit de Kempen die het schopte tot de Most Wanted-lijst van gezochte criminelen.

In 2009 overviel de toen 22-jarige kleine drugsdealer Flor Bressers een taverne in het kleine Lommel. Nog geen zeven jaar later hield hij zich op met de groten: drugsbonzen die tonnen heroïne en cocaïne importeren en hun hand niet omdraaien voor gijzeling, foltering of moord.

Kris Bertels, uitbater van brasserie Den Brugwachter in Lommel, staarde twee weken geleden verbijsterd naar de foto van Flor Bressers op zijn televisiescherm.

KRIS BERTELS «In 2009 heeft hij mijn zaak overvallen en is hij er met mijn dagopbrengst vandoor gegaan. Jarenlang hadden we niks van hem vernomen. En daar was hij opeens weer, op de Most Wanted-lijst. ‘Kijk,’ zei ik tegen mijn vrouw, ‘die man moet ons nog 20.000 euro.’»

HUMO Hij is onvindbaar. Denkt u dat geld ooit terug te zien?

BERTELS «Ik vrees ervoor, wellicht zit hij in Dubai of zo. Die laat zich hier niet meer zien.»

Op de Most Wanted-lijst van het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie prijkt het gezicht van Bressers nu naast dat van voortvluchtige Syrië-gangers, moordenaars en andere misdadigers. Maar ten tijde van de overval op de brasserie was Bressers nog groen achter de oren. Hij was 22 jaar, ritselde kleinschalig met drugs, en gebruikte zelf ook af en toe. De hold-up op Den Brugwachter werd zijn eerste grote zaak. Op die avond van 16 augustus hield hij de wacht in de vluchtauto terwijl twee kompanen, alarmpistool in de hand en bivakmuts over het hoofd, binnen een ober neersloegen en de portefeuilles van het dienstpersoneel mee­gristen.

BERTELS «Ik was thuis die avond, we wonen tegenover de brasserie. Rond een uur of elf hoorde ik een schot en snelde ik meteen naar de zaak. Wat ik toen zag... Een ober lag gewond op de grond, de klanten zaten onder de tafels, met hun handen op het hoofd. Ik riep dat iemand de politie moest bellen en rende naar buiten. Daar zag ik een Volkswagen Polo wegscheuren. Ik sprong in mijn auto en ging in de achtervolging. Maar in het centrum van Lommel raakte ik hen kwijt. Ik had wel hun nummerplaat onthouden.»

Diezelfde nacht al kwam de politie de daders op het spoor. De auto stond ingeschreven op naam van de moeder van een zekere S., de vriendin van Flor Bressers. S. werd in de ochtend uit haar bed gelicht. Ze vertelde dat ze de auto ’s avonds laat had uitgeleend aan Bressers en dat ze het voertuig pas uren later had teruggekregen. ‘Flor vertelde mij dat hij in de auto is blijven zitten terwijl Jelle V.D.S. en een derde persoon de brasserie overvielen,’ verklaarde ze aan de politie.

Diezelfde dag werd het drietal aangehouden. Bressers bekende vrij snel. Hij ­vertelde dat hij het alarmpistool en de vluchtauto had geregeld. Dat hijzelf niet de taverne was binnengegaan, was niet omdat hij niet durfde, wel omdat hij zo groot is. ‘Ze zouden mij onmiddellijk herkend hebben,’ zei hij. Iedereen kende ‘De Lange’ in Lommel.

De jonge Flor Bressers leek niet voorbestemd om in de misdaad te belanden. Hij kwam uit een welgesteld gezin, met ouders die zich graag lieten zien in het Lommelse sociale leven. Zijn moeder was schooldirectrice. Hij studeerde criminologie aan de VUB, zou na de zomer beginnen aan zijn vierde jaar en moest zijn thesis nog schrijven. Vandaar ook zijn in de onderwereld weinig gebruikte bijnaam ‘De Universitair’.

Bressers woonde nog bij zijn ouders, al liep die relatie vrij stroef. Een jaar eerder had hij even in voorhechtenis gezeten tijdens een drugsonderzoek. En dus moest hij veel stiekem doen. Van zijn relatie met S. ­wisten zijn ouders niets. Van zijn gebruik van anabole steroïden, waarmee hij hoopte wat meer spieren te ontwikkelen, evenmin. Zijn geritsel met drugs had vader en moeder Bressers het schaamrood op de wangen bezorgd, klinkt het bij kennissen, die liever anoniem blijven.

EEN KENNIS «Het is een delicate zaak. Ik wil Flor Bressers liever niet voor het hoofd stoten, zelfs al is hij spoorloos.

»Voor de ouders was die voorhechtenis een ramp. Wisten zij veel dat dat nog maar het begin was. Ik kende hem als een verstandige jongen. Al had hij wel enkele verkeerde vrienden, wier namen opduiken in grote drugszaken. Jelle V.D.S en diens tweelingbroer Glenn bijvoorbeeld. Net als de ­derde man van de overval, Jean-Loup J.»

Niet iedereen vond Bressers sympathiek. Anderen omschrijven hem als een manipulator, een ‘gladde’ die telkens maakte dat hij net niet werd gepakt. Iemand die uit was op snel geld verdienen.

Undercover

Het proces rond de ­overval op Den Brugwachter ­startte pas eind 2014. Niet omdat de politie vijf jaar nodig had om de zaak te onderzoeken, maar omdat Bressers ook verdacht werd in andere onderzoeken. In een eerste dossier werd hij, samen met Glenn V.D.S., aangewezen als opdrachtgever voor de gijzeling van iemand die Bressers zou hebben verklikt in een drugsdossier. De jongeman werd uit zijn auto gesleurd en in elkaar geslagen. Met een snoeischaar werd één van zijn pinken afgeknipt. In een ander dossier ging het eveneens om slagen en verwondingen, en gijzeling. En een laatste onderzoek draaide rond het bezit van vuurwapens en enkele pillen van het ­illegale erectiemiddel Kamagra. Het proces van eind 2014 bundelde al die zaken. Een zevental verdachten moest voor de rechter komen, de tweeling Jelle en Glenn V.D.S. en Flor Bressers werden berecht als opdrachtgevers.

Opvallend was dat Bressers intussen zijn eerste advocaat aan de kant had geschoven. Toppleiter Pol ­Vandemeulebroucke, die vorig jaar nog figureerde in het tv-programma ‘Justice for All’, werd zijn nieuwe raadsman. Vandemeulebroucke was toen al bekend voor zijn verdediging van zware criminelen. Voor velen in Lommel was zijn komst het teken dat Bressers voortaan tot de ‘groteren’ mocht worden gerekend.

INSIDER «Vanaf dat moment wist iedereen dat Flor Bressers zich opwerkte in de drugswereld.»

HUMO Van het rustige Lommel?

INSIDER «De rust hier is bedrieglijk.»

BERTELS «Deze regio is het epicentrum van de drugstrafiek tussen Nederland en België. Je mag niet vergeten dat hier in Lommel enkele grote namen woonden, hè. Op een steenworp van onze taverne ligt camping Blauwe Meer, waar de serie ‘Undercover’ met Tom Waes werd opgenomen. Die is gebaseerd op het leven van de Eindhovense drugsbaron Janus van Wesenbeeck, die hier ook echt woonde. Van Wesenbeeck was goed bevriend met Eric Stiers, een ex-rijkswachter, eveneens uit Lommel, die is veroordeeld voor overvallen op geldtransporten. Stiers was op zijn beurt een bekende van de Nederlander John ­Mieremet, de grote hasjhandelaar. Die woonde iets verder, in Neerpelt.»

Flor Bressers werd begin 2015 veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel. Hij werd alleen schuldig bevonden aan de overval op Den Brugwachter en voor verboden wapenbezit. Dat hij de opdracht gaf om iemands pink af te knippen, achtte de rechter niet bewezen. Toch zou de bijnaam ‘De Vingerknipper’ voorgoed aan hem blijven plakken. Een berouwvolle Bressers zei tegen de rechter dat hij voortaan op het rechte pad zou blijven. Een stommiteit, noemde hij de overval. ‘Ik heb nu een slechte naam in Lommel. Ik heb de perceptie tegen en moet daarmee leren leven.’ Hij zou uit de criminaliteit stappen, zei hij nog.

Dat deed Bressers niet. Wat hij wel achter zich liet, was het kleine Lommel. Hij trok naar Brasschaat en mengde zich onder drugsbonzen met naam en faam. In 2016 hield Bressers zich op met drugshandelaar Koen Van Staay. Die was ooit lid was de beruchte ‘Bende van 700 miljoen’ en werd bij het grote publiek bekend als één van de gevangenen in het tv-programma ‘Alloo in de gevangenis’. Bressers en Van Staay werden opgepakt voor de gijzeling en foltering van een andere drugsdealer die een partij heroïne, die toebehoorde aan Van Staay, was kwijtgeraakt. De man werd in elkaar geslagen en bewerkt met een scheermes. Voor zijn aandeel in de feiten kreeg Bressers vier jaar cel.

Dat Flor Bressers met ‘slechts’ vier jaar cel op de Most Wanted-lijst prijkt tussen moordenaars en boeven die levenslang kregen, heeft vooral te maken met twee dossiers die nog niet zijn afgerond. Eén van de onderzoeken kwam er nadat de politie vorig jaar EncroChat, een versleutelde berichtendienst, had gekraakt, en maandenlang de communicatie tussen grote drugshandelaars kon volgen. Dat bracht informatie aan het licht over nakende liquidaties, smokkelroutes en namen van handlangers. Eén van de berichten trok de aandacht van speurders in Brugge. Een man genaamd ‘Bongoking’ liet zijn teleurstelling blijken over het feit dat een container vol cocaïne, die via het Antwerpse bedrijf Kriva Rochem naar België werd gesmokkeld, in Nederland was ontdekt. ‘Maar we hebben toch een mooie reeks neergezet,’ zei hij. De politie verdenkt Bressers ervan Bongoking te zijn. Het tweede dossier draait rond containers met rijst, waarin drugs zaten verstopt. Ze werden in 2018 besteld door een Belgische ereconsul in Moldavië en verstuurd door een rijsthandelaar uit Suriname. De handelaar werd later vermoord teruggevonden. De politie werd getipt dat ‘De Lange’ een hand had in de zaak.

Pol ­Vandemeulebroucke is in al die jaren Bressers’ advocaat gebleven. Hij wil geen kwaad woord kwijt over de man. ‘Mijn cliënt is een zeer integere en ­intelligente man. En de vriendelijkheid zelve.’