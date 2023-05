Wie is kersvers wereldkampioen Luca Brecel? ‘Ik zie mezelf op mijn 45ste nog spelen’

Luca Brecel (28) is wereldkampioen! Na Ronnie O’Sullivan en Si Jiahui legde hij gisterenavond ook Mark Selby over de knie. De Britse pers is lyrisch, maar wie is The Belgian Bullet?

De afgelopen zeventien dagen zal het tv-toestel in de huiskamer van heel wat Vlaamse sportliefhebbers zowat automatisch op een van de BBC- of Eurosport-kanalen zijn geëindigd. Het was weer eventjes die tijd van het jaar waarbij het uitkijken is naar, op een enkele halve hooligan na, fijn gecoiffeerde en soms ietwat mollige heren die kromgebogen over een groen laken de onmogelijkste stoten uit hun keu toveren. Of ballen die je zelf in een overmoedige bui ook nog wel denkt te kunnen potten, op onverklaarbare wijze missen. Plaats van gebeuren was het Crucible Theatre, gemeenzaam The Crucible genoemd, aan huisnummer 55 in Norfolk Street, in wat ooit het epicentrum van de staalindustrie was, Sheffield.

Nooit eerder bereikte Brecel de tweede ronde in Sheffield. Vijf keer sneuvelde hij al in zijn eerste partij, zes keer overleefde hij de kwalificaties niet. Maar dit keer moest de op 8 maart 1995 in Dilsen-­Stokkem geboren Belg met een van oorsprong Italiaanse moeder en een vader met Kroatisch-­Sloveens-­Bosnische roots geen voorrondes spelen op het WK. Als negende reekshoofd werd hij uitgeloot in de bovenste tabelhelft.

Eind februari was er even slecht nieuws: verontrustende bloedresultaten. Oververmoeid, zo liet Brecel zelf weten, gevolg van het vele reizen naar al die toernooien op de meest exotische plekken. Hij laste een rustpauze in. Bij zijn terugkeer, half maart, verloor hij van een amateur, waardoor hij dit jaar niet mag meedoen aan het Tour Championship met de beste acht spelers van 2023. Flinke tegenvaller.

Mag het iets meer zijn?

The Belgian Bullet, zo wordt Brecel in het circuit genoemd. Snooker­spelers hebben allemaal zo’n kleurrijke bijnaam. The Rocket (Ronnie O’Sullivan). The Jester from Leicester (Mark Selby). The Welsh Potting Machine (Mark Williams). The Magician (Shaun Murphy). Judd Trump heeft er zelfs drie: Mr. Haircut 100, The Ace in the Pack en The Juddernaut. Ook de groten uit het verleden hadden een koosnaampje: Stephen Hendry was The Golden Boy (en later King of the Crucible, omdat hij er zeven keer won), Steve Davis The Nugget, Alex Higgins Hurricane en Jimmy White The Whirlwind. De vorige Belgische (sub)topper Bjorn Haneveer, tegenwoordig cocommentator op Eurosport, ging als The Iceman door het snooker­leven.

Het ging razendsnel voor de Belgische kogel. Op zijn negende kreeg Luca Brecel zijn eerste keu in de handen gestopt, nadat hij het eerst als voetballertje had geprobeerd. Zijn ouders verbouwden hun huis om er een professionele snookertafel te kunnen neerpoten. Op zijn twaalfde won hij al wedstrijdjes van doorgewinterde profs. Op zijn veertiende werd hij Europees kampioen bij de beloften, op zijn vijftiende Europees kampioen bij de grote jongens en de jongste Belgische kampioen ooit, op zijn zestiende maakte hij zijn eerste maximumbreak, de magische 147, iets wat hij als volwassene nog één keer zou herhalen. Na zijn winst op het EK bij de beloften klonk het in april 2009 zelfbewust: ‘Veel Britten verwedden nu al geld op mij dat ik binnen een aantal jaren wereldkampioen zal zijn.’

In de buurt van het groene laken speelt de lichte vorm van autisme die bij hem gediagnosticeerd werd hem weinig parten. 17 jaar en 45 dagen jong was hij toen hij voor het eerst The Crucible betrad, op dat ogenblik de jongste WK-deelnemer uit de geschiedenis. Er is echter een maar: sinds hij in 2011 prof werd, bleef Brecel een hele tijd hangen in de categorie ‘eeuwige belofte’. Tot zijn overwinning op dit Wereldkampioenschap had hij in totaal drie rankingtoernooien en twee non-rankingtoernooien gewonnen, plus drie Belgische kampioenschappen.

‘Als alles goed draait, als ik de juiste techniek vind en als ik nog een paar jaar kan rijpen, dan kan ik in de buurt van Ronnie O’Sullivan komen’, zei Brecel begin vorig jaar in een interview op Sporza. ‘Ik weet wat ik op een tafel kan. Het is de kunst om het altijd op een matchtafel te tonen.’

Luca Brecel in actie. Nooit eerder bereikte hij de tweede ronde op het WK in Sheffield. Zal het nu in de eerste ronde tegen Ricky Walden wel lukken? Beeld Photo News

In januari noemde O’Sullivan Brecel vóór hun onderlinge duel op de Masters nog ‘de meest getalenteerde speler van het circuit’. Waarna hij de Belg vervolgens alle kanten van de tafel liet zien. Dat respect is wederzijds. Brecel over O’Sullivan: ‘Hij is zeer speciaal. Soms denk je dat je tot zijn vriendenkring behoort, maar de volgende keer ziet hij je niet staan. Dan besef je: dat is Ronnie. Hij is ongrijpbaar, voor iedereen.’

Die andere legende, Stephen Hendry, was minder vriendelijk over Brecel na die match tegen O’Sullivan. ‘Soms lijkt hij te spelen alsof er niets door zijn hoofd heen gaat. Luca kan fenomenaal goed zijn, maar als hij hogerop wil raken, zal hij zich beter moeten leren concentreren. Die concentratie moet er elke minuut van de wedstrijd zijn.’

Of zoals Bjorn Haneveer vijf jaar geleden over zijn landgenoot zei: ‘Hij is zo onregelmatig dat hij ook wereldkampioen kan worden.’ Profetische woorden, zo blijkt.

Hyperventileren

Op cuetracker.net kun je nagaan hoeveel snookerspelers verdienen. Luca Brecel verdiende in zijn hele carrière al 1.351.041 pond aan prijzengeld, iets meer dan anderhalf miljoen euron nu komt daar nog 500.000 pond bij. Verdeeld over twaalf profseizoenen is dat gemiddeld 155.000 euro. Ter vergelijking: in zijn financiële topseizoen, 2018-2019, verdiende de inmiddels 47-jarige Ronnie O’Sullivan 922.000 pond. Meer dan u en ik, minder dan een maandloon van een topvoetballer.

Dit verklaart mee waarom de beste snookerspeler ter wereld onlangs stevige kritiek had op de huidige gang van zaken: te weinig spelers kunnen ervan leven, 128 profs is veel te veel, de populariteit van de sport boert achteruit en de bonzen van de World Snooker Federation hebben er geen verstand van, met hun onverantwoorde pogingen om de sport te verjongen en zo een hipper publiek aan te trekken. O’Sullivan verwees onder meer naar de introductie van de Shoot Out: een toernooi met wedstrijden van één frame tegen een shotklok en met een publiek dat sfeer mag maken.

Alsof snooker een beetje darts mag worden. Daarin is Brecel overigens ook best aardig. ‘Ik gooi toch geregeld een 180', vertelde hij achteloos aan ‘Knack’.

Via ‘Het Belang van Limburg’ kwamen we dan weer te weten dat de tatoeages op het lichaam van Brecel gezet worden door Frank The Butcher uit Houthalen. Uit datzelfde vraaggesprek samen met zijn vriendin Gaelle leerden we dat zij vooral gecharmeerd was door zijn stem en zijn accent. ‘Enorm rustgevend: geen stress.’

Minder rustgevend is dat snooker best een eenzame sport is. Regelrechte psychologische terreur, met die camera’s die inzoomen op al je bewegingen, terwijl je alleen aan tafel een oplossing moet zien te bedenken voor wat je doortrapte tegenstander daar heeft achtergelaten. Van de huidige nummers één en twee van de wereld, Ronnie O’Sullivan en Mark Selby, is geweten dat ze geregeld depressies en zenuwaanvallen hebben. The Rocket vertimmert weleens zijn hotelkamer als iets hem niet zint – en dat is behoorlijk veel. The Belgian Bullet is een braver type. In 2016 had hij plots last van hyperventilatie, sindsdien laat hij zich begeleiden door een psycholoog. ‘Never go too high or too low’, zei viervoudig wereldkampioen John Higgins in dat verband: houd je emoties onder controle, bij winst én bij verlies.

En dan is er ook nog het onzichtbare gedeelte: een topper traint minstens zes uur per dag, élke dag van de week, in z’n eentje. Niet alleen met de keu in de hand, want ook lopen en fitnessen horen erbij.

‘In deze sport heb je vrijheid en vrije tijd, je reist veel en je ziet veel van de wereld,’ vertelde Brecel vorig jaar nog aan Sporza. ‘Voetballers hebben veel verplichtingen, wij moeten meer onszelf verplichten en dat werkt iets makkelijker. Ik zie mezelf op mijn 45ste nog spelen, hopelijk nog wat langer. Wat een eventueel gevaar kan zijn? Het probleem is dat wij fysiek niet in orde hoeven te zijn. Je hebt de keuze of je gezond leeft of niet. Doe je dat niet, dan heb je kwaaltjes. Je moet jezelf begeleiden en dat is een potentiële valkuil.’