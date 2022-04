Wie mishandelde wie? En hoe verloor hij zijn vingertopje? De zaak-Depp in 6 vragen uitgelegd

Steracteurs Johnny Depp en Amber Heard beschuldigen elkaar van vergaand huiselijk geweld in de Amerikaanse rechtbank. Wat is er gebeurd, en hoe verloor Depp zijn vingertopje?

Alle vuile was uit huize Depp-Heard hangt in de rechtbank van Virginia. Daar staan de servers van de The Washington Post, dus vindt daar de rechtszaak plaats die begon met een essay dat actrice Amber Heard schreef voor die krant. Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) ontmoetten elkaar in 2009 op de set van ‘The Rum Diary’. In 2015 trouwden ze - en nog hetzelfde jaar raadpleegden ze een relatietherapeut.

Lees ook: Wat de Reuzegommers vertelden op hun eerste procesdag én wat ze níét wilden vertellen. ‘Sorry, ik was daar niet bij’ In de WhatsAppgroep van Reuzegom na de dood van Sanda Dia: ‘kheb daar echt helemaal geen medelijden mee. You can’t fix stupid’

Een jaar later lagen ze in scheiding en verscheen Heard met blauwe plekken in haar gezicht in de rechtbank waar ze om een contactverbod vroeg. Ze schreef twee jaar later een artikel waarin ze zichzelf presenteerde als slachtoffer van huiselijk geweld. Depp sleepte haar vanwege dat stuk voor de rechter.

Waarom spande Johnny Depp haar een proces aan?

Depp vindt dat Heard hem belasterd heeft in het essay. Ze noemt Depp niet bij naam, maar wie de roddelbladen had gevolgd, kon eruit afleiden dat het deels over haar relatie met hem ging. Depp ontkent dat hij haar ooit heeft geslagen, zegt dat hij zelf slachtoffer is van een gewelddadige Heard en wil nu 50 miljoen dollar aan schadevergoeding. In Hollywood is hij niet meer welkom, klaagt de acteur.

Amber Heard heeft Johnny Depp daarna óók beschuldigd van laster vanwege zijn aantijgingen tegen haar en eist nu een bedrag van 100 miljoen dollar. De zaak gaat volgende week verder en zal naar verwachting zes weken duren. Heard heeft beroemde bekenden als acteur James Franco en Tesla ceo Elon Musk opgeroepen als getuigen. Ze had na haar huwelijk een tijdje een relatie met Musk en zou Franco ooit haar blauwe plekken hebben laten zien. Depp meende dat ze een affaire had met Franco, zei hij in de rechtbank.

Amber Heard in de rechtbank. Beeld AP

Wat heeft Johnny Depp verklaard in de rechtbank?

Hij vertelde in de rechtbank over de demonen in zijn leven: een zware jeugd waarin hij geslagen werd door zijn ouders en een verslaving aan alcohol en drugs, waarmee hij al op 11-jarige leeftijd mee in aanraking kwam. Hij sprak van ‘zelfmedicatie’ om te ontsnappen aan zijn eigen brein, maar meende dat hij nooit de controle verloor. Sinds het succes van de ‘Pirates of the Caribbean’-films leeft hij met beveiligers.

Depp vond zijn relatie met Heard aanvankelijk ‘te mooi om waar te zijn’, maar stelde dat zij binnen anderhalf jaar in ‘een ander mens’ getransformeerd zou zijn. Ja, er was geregeld ruzie, erkende hij, maar ‘nooit ben ik zelf op het punt gekomen om mevrouw Heard op welke manier dan ook te slaan, noch heb ik ooit in mijn leven een vrouw geslagen’. In 2020 oordeelde een Britse rechtbank anders, toen Depp The Sun aanklaagde omdat de tabloid hem een ‘vrouwenmepper’ had genoemd. Dat was voldoende bewezen, oordeelde de rechter.

Amber Heard en Johnny Depp in 2015, toen ze nog bij elkaar waren. Beeld Joel Ryan/Invision/AP

En wat heeft Amber Heard verklaard?

Zij komt later aan het woord, maar haar advocaat las alvast de agressieve sms’jes voor die haar man over haar schreef. ‘Ik zal haar verbrande lijk daarna neuken om er zeker van te zijn dat ze dood is’, schreef hij bijvoorbeeld aan een vriend. In de scheidingsprocedure verklaarde Heard voor de rechter: ‘Ik heb buitensporige emotionele, verbale en fysieke mishandeling van Johnny doorstaan, waaronder boze, vijandige, vernederende en dreigende aanvallen op mij wanneer ik zijn gezag in twijfel trok of het niet met hem eens was.’ Als Depp gedronken of gebruikt had, verklaarde ze toen, werd hij een heel ander mens, vaak gewelddadig. ‘Het Monster’ noemden ze die versie van haar man.

In geluidsopnames van ruzies die de rechtbank deze week afspeelde, lijkt Heard te erkennen dat zij ook sloeg. ‘Ik heb je niet in je gezicht gestoten, ik heb je geslágen’, zegt ze. Depp beschreef meerdere momenten waarop ze hem te lijf gegaan zou zijn. Na een gewelddadige ruzie op haar 30ste verjaardag vertrok hij, om later wat spullen op te halen in de woning die hij met Heard deelde. Zijn beveiliger waarschuwde hem volgens Depp dat het geen goed idee was, omdat menselijke uitwerpselen aan zijn kant van het bed waren gevonden. Diezelfde beveiliger claimt dat Amber juist haar man mishandelde.

Wat is er gebeurd met dat vingertopje?

Dat is Depp verloren in Australië. Het stel was daar omdat Depp er werkte aan zijn vijfde ‘Pirates of the Caribbean’-film. Depp zegt dat zijn vinger ernstig gewond raakte toen Heard een wodkafles naar hem gooide - ze hadden ruzie over de scheidingspapieren en zij zou woest zijn geworden toen ze hem weer zag drinken. In het dossier zit onder meer een foto van Depp die languit op een brancard ligt met zijn vinger in een servet. ‘Ik zag mijn bot eruit steken’, vertelde Depp. Hij schreef met zijn bebloede vinger op een spiegel, erkende hij. Heard zegt dat hij zelf zijn vingertopje afsneed in een jaloerse woedeaanval vol drugs, alcohol en waanideeën die volgens haar team neerkwam op een ‘gijzeling van drie dagen’. Haar advocaat schetste ook dat hij haar toen seksueel misbruikt zou hebben met een drankfles. Depp ontkent.

Beeld via REUTERS

Waarom bleven ze bij elkaar?

‘Ik wilde proberen om het te laten lukken’, zei Johnny Depp daarover. ‘Ze had een paar keer over zelfmoord gesproken, dus dat wordt ook een factor, dat is iets wat in je achterhoofd leeft.’ Heard schreef kort voor de start van de rechtszaak op Instagram dat ze ‘altijd liefde voor Johnny is blijven voelen’. ‘Het doet me veel pijn om de details van ons oude leven samen voor de wereld te moeten herbeleven.’

Wie heeft gelijk?

Een jury zal daarover moeten oordelen. De relatietherapeut die met Depp en Heard werkte getuigde eerder in een videoverklaring dat zij de problemen zag als ‘wederzijds misbruik’.

(AD)