‘Wie mooi wil zijn, moet een beetje lijden. Ik eet niet veel, doe 10.000 stappen per dag en neem elke ochtend een koude douche’

Noem hem geen modeontwerper, maar wel een couturier. Het verschil? Edouard Vermeulen (64) houdt rekening met de mode én met de klant, zolang hij maar niet zelf een knoop moet aannaaien. Het loont, want zijn modehuis Natan is al jarenlang hofleverancier van heel wat Europese royals. ‘Het Belgische koningshuis is mijn tweede familie.’

Nog voor de eerste vraag gesteld is, organiseert Edouard Vermeulen voor Humo een snelle doorloop in het hoofdkwartier van Natan aan de Louizalaan in Brussel. We krijgen de winkel op het gelijkvloers te zien (met een kopje koffie), de ateliers van de naaisters in witte jas (met een prachtige lichtinval), de communicatiecel (met een veelkleurig moodboard) en het kantoor van de Meester (met luidruchtig straatrumoer). Algauw schakelt Vermeulen over op het West-Vlaams als voertaal. Hij is afkomstig uit Ieper, en hij vermoedt dat ook fotografe Saskia Vanderstichele daar niet ver vandaan is opgegroeid. Zijn intuïtie bedriegt hem zelden.

EDOUARD VERMEULEN «Klanten weten doorgaans niet dat ik in Ieper ben geboren. Soms, als ik mensen in de winkel West-Vlaams hoor praten, stap ik op hen af: ‘Oje moet ulp eën, moeje’t mo vroahe.’ – ‘Meneer Vermeulen,’ zeggen ze dan, ‘gie klapt lik widere.’ (lacht) West-Vlamingen onder elkaar, dat blijft iets speciaals, hè.»

HUMO Noemt u zichzelf, na al die jaren in Brussel, nog een West-Vlaming?

VERMEULEN (knikt) «Een West-Vlaming wil het zo goed mogelijk doen. Heeft geen groot ego. Denkt altijd: het kan nog ietsje beter. Misschien is dat wel het gevolg van de gruwel die zich meer dan honderd jaar geleden in Ieper heeft afgespeeld: Ieperlingen moeten zich beter dan wie ook verdedigen.»

HUMO Vindt u ook dat het beter kan?

VERMEULEN «In mijn vak moet ik mezelf om de zes maanden volledig ter discussie stellen. Na elke collectie gaan we na wat het best en het slechtst heeft verkocht. Waarom heeft iets al dan niet gewerkt? Was dat het materiaal, de warmte, de kleur, de fit, het gebruik? We zijn kritisch voor elk stuk. Mode doet mensen dromen, maar het is wel een industrie: deze boîte van vijftig mensen heeft corona doorstaan omdat ik to the point ben. Ik zal ook nooit meer investeren dan ik aankan.»

HUMO Ook een West-Vlaams trekje.

VERMEULEN «Opvoeding: doe niet wat je niet kunt. En doe beter wat je wél kunt. Ik neem geen risico’s die mijn vennootschap in gevaar brengen. Pas op, ik leg mijn oor ook te luisteren bij alle mensen in het bedrijf, van hoog tot laag. En ik ken mijn klanten. In het Frans heb je een spreekwoord: ‘On a tort d’avoir raison trop vite.’ Je moet je tijd nemen om je gelijk te halen.»

HUMO U noemt zichzelf geen ontwerper.

VERMEULEN «Ik ben een couturier.»

HUMO Wat is het verschil?

VERMEULEN «Dries Van Noten en Ann Demeulemeester zijn ontwerpers. Zij vernieuwen. Een ontwerper is meer avant-garde dan een couturier. Ik hou ook rekening met de heersende mode én met de klant. Ik heb een maison de couture, als één van de laatsten in België: ik maak stukken op maat.»

HUMO Wat is uw unieke talent?

VERMEULEN «Ik loop al 38 jaar lang op dezelfde lijn: het DNA van dit huis is niet veranderd. Natuurlijk gaan we ook met onze tijd mee: in deze coronatijden kun je niet anders dan ook casual chic verkopen. Veel gelegenheid heb je niet om galakleding te dragen.»

HUMO Houdt u van casual chic?

VERMEULEN «Toch wel, met de nadruk op chic (lacht). Tegenwoordig willen mensen van 50 eruitzien als dertigers. Dat is het gevolg van andere voedingsgewoonten en het sporten: mensen stralen zo lang mogelijk jeugdigheid uit.

»Ik ben geboren in 1957, de tijd van de Expo. Bekijk de foto’s van toen maar eens: élke man droeg een das en een kostuum. Een vrouw vertoonde zich niet zonder hoed of handschoenen op straat. En bekijk dan het straatbeeld van nu. Daarom spartel ik wat tegen: ik geef de chic niet op. Het huis Natan laat mensen dromen van tijdloze vrouwelijke elegantie, maar tegelijk bieden we ook een goede prijs en comfort. We mogen ons niet te ver van de markt begeven.»

HUMO Hebt u al eens een model op sneakers laten lopen?

VERMEULEN «Niet op sneakers, nee.»

HUMO U haat sneakers, hè?

VERMEULEN «Ik heb vanochtend sneakers gedragen, om te wandelen in het Ter Kamerenbos. Het geeft me, eerlijk gezegd, geen beter gevoel dan wandelen met schoenen.

»Mensen zeggen te snel: ‘Het moet comfortabel zitten.’ Ik begrijp zo’n uitspraak uit de mond van een man die alle knoopjes van zijn hemd moet sluiten en daar nog eens een das overheen moet knopen, maar al die anderen?»

HUMO Een vrouw mag niet klagen?

VERMEULEN «Die hoeft geen das te dragen, toch? Oké, je kunt zeggen: vrouwen lopen op hakken, dat is ook niet makkelijk. Maar de hieltjes worden steeds platter, ook bij Natan.»

HUMO U vindt, als vertegenwoordiger van de oude school: wie mooi wil zijn, moet ook een beetje lijden?

VERMEULEN «Voor alles moet je een beetje lijden. Ik eet niet te veel. Ik doe mijn tienduizend stappen per dag. Ik neem elke ochtend een koude douche.»

‘Ik sta bekend als een mondaine man, omdat ik na de kantooruren geregeld ga dineren. Maar dan zit ik daar, tussen al die andere disgenoten, in mijn dooie eentje. En dan voel ik de eenzaamheid. Beeld Saskia Vanderstichele

Strak korset

HUMO U zei ooit: ‘De vrouw van Natan moet behagen.’

VERMEULEN «Ah ja, natuurlijk: de vrouwelijkheid, de galanterie begint met de uitstraling van een persoon. Tegenover een vrouw die iets uitstraalt – en dan heb ik het niet over schoonheid – zeg ik met plezier (maakt een hoofs gebaar met de arm): ‘Na u.’ Feministen houden niet van dat discours, ik weet het. Maar ik zeg: ‘Wees vrouwelijk, je zult vanzelf meer respect krijgen.’

»Weet u: als ik naar de bank ga, kan ik niet meer aan de kleding zien wie daar werkt en wie er als klant over de vloer komt. Dat is jammer. Het is allemaal zo uniform geworden, zo donker, zo grijs.»

HUMO Zijn we onze klasse kwijt?

VERMEULEN «Zou het niet jammer zijn als een clown geen clownsbroek meer mag dragen? De kleding is wezenlijk voor de uitstraling van een persoon. Mensen zijn nog maar net in de winkel of ze verontschuldigen zich al: ‘Ik ben niet meer naar de kapper geweest.’ Maar daar gaat het niet om, een knipbeurt meer of minder: een vrouw die zich verontschuldigt voor wie ze is, is niet en accord met zichzelf.»

HUMO Het verschil in vrouwenkleren zit, volgens u, in de schouders en de taille.

VERMEULEN «U hebt de bustes in ons atelier gezien. Dertig jaar geleden waren die zo (tekent de aflopende zijden van een driehoek), nu zijn ze zo (tekent de zijden van een rechthoek). In de prêt-à-portercollectie mag je in de taille bijna 10 centimeter erbij rekenen voor dezelfde maat: minder heupen, meer carrure. Dat is het gevolg van wat ik daarnet zei: anders eten, meer sporten. Onze houding is ook helemaal veranderd: we zitten meer voorovergebogen. De schuld van de computer. Maar sorry, een vrouw die mooi rechtop loopt, blijft fascinerend.»

HUMO Verdwijnt de etiquette?

VERMEULEN «Spijtig genoeg. Te weinig mensen durven er een opmerking over te maken.»

HUMO U durft dat wel?

VERMEULEN «Ik zeg niet tegen een klant: ‘Mevrouw, ga een beetje rechtop zitten.’ Maar mensen die ik goed ken, neem ik tijdens een pasbeurt bij de schouders vast om hun rug een beetje te laten kantelen. Het belangrijkste voor elegantie is: een goede houding. Goed bewegen. En daar voegen wij nog iets artificieels aan toe: een jurkje. Maar mensen denken: elegantie is een mooi jurkje. Nee! Fout!»

HUMO Is uw schoonheidsideaal in de loop der jaren hetzelfde gebleven?

VERMEULEN «De mooiste periode van de mode blijft de jaren 50: Dior, Balenciaga, die mensen. Zij hebben de mode vervrouwelijkt, glamoureuzer gemaakt. Het is nog altijd mijn bron van inspiratie.

»Mijn grootmoeder droeg indertijd avondkledij met daaronder een strak korset. Niemand wil dat nog dragen, tenzij voor een trouwfeest of zo. Achteraf hoor ik dan: ‘Na drie minuten voelde ik het niet meer.’ Dat klopt: je lichaam went daar snel aan. Als mensen een avondkleed bij ons kopen, verplicht ik hen soms een korset te dragen: ‘Mevrouw, als u dat niet wilt, neemt u maar iets anders.’ Ja, kijk, anders is het geen gezicht. (Tekent weer) Met een korset kun je de vorm van een diabolo verkrijgen, zelfs als het lichaam niet meer zo strak is. Pas op, we gaan niemands ribben breken voor een fijne taille. Die tijd is al lang voorbij (lacht).»

HUMO Maar Audrey Hepburn is nog altijd de mooiste?

VERMEULEN «Audrey Hepburn en Jackie Kennedy zijn nog altijd iconen, precies omdat ze zo fijn en vrouwelijk waren. Ook de mannequins van toen zijn onvergetelijk. (Zwijgt) Op een diner droegen mensen nog juwelen en avondkleding.»

HUMO Begin jaren 60 trok u, aan de hand van uw moeder, naar de boetieks van het nabijgelegen Rijsel.

VERMEULEN «Op woensdag had ik geen school. Dan bezochten we familie in het noorden van Frankrijk, we aten een hapje in een patisserie en keken naar fraaie vitrines. Wat mode betreft, stond Rijsel een eind verder dan Brussel. Parijs, Rijsel en Lyon zijn de grote Franse modesteden.»

HUMO Was uw moeder een elegante vrouw?

VERMEULEN «Dat is ze nog, op haar 91ste. Laatst moest ze voor een onderzoek naar het ziekenhuis. Voor we bij de dokter binnengingen, zei ze: ‘Haal de lipstick eens uit mijn handtas: ik zie er zo bleek uit.’ De dokter gaf haar meteen een compliment: ‘U bent zo elegant, mevrouw.’ Waarop mijn moeder: ‘Ik moet wel: mijn zoon is couturier.’ (lacht).

»Mijn moeder is mijn grote voorbeeld, ook al heeft ze geen makkelijk karakter. Ze geeft niet op. Nooit.»

HUMO Was ze streng toen u jong was?

VERMEULEN «Ze dwong ons zorg te dragen voor onze kleding. Twee keer per jaar gingen we naar Brussel om kleren te kopen – dezelfde kleren voor mijn broer en mij.»

HUMO Dat is niet prettig.

VERMEULEN «Zestig jaar geleden had je niet te kiezen als kind. Nu beslist een 6-jarige naar welke school hij gaat, welke kleren hij draagt, wanneer hij op tafel danst. Ik kon me pas vrij gedragen op mijn 18de, toen ik in Brussel op kot ging om binnenhuisarchitectuur te studeren.»

HUMO Uw ouders waren brouwers. Hebben ze er niet op aangedrongen dat u in de zaak zou stappen?

VERMEULEN «Ze waren de tweede generatie die Ypra brouwde, een blond bier van hoge gisting. Alleen, mijn ouders zijn op hun 20ste getrouwd. Als ik in de zaak was gekomen, zou ik nog dertig jaar met mijn vader hebben moeten samenwerken. Dat leek mijn moeder geen goed idee. Mijn broer kwam ook niet in aanmerking: die studeerde al rechten.»

‘De Nederlandse pers aanvaardt dat Máxima Belgisch koopt. Er is minder kritiek op haar dan op Mathilde in de Belgische pers, omdat zij zogezegd altijd bij Natan koopt.’ Beeld Belgaimage

Gordijnen of kleren?

HUMO U was, las ik, een aanstormende binnenhuisarchitect in een Alfa Spider.

VERMEULEN «Een bruine Alfa Romeo Spider décapotable.»

HUMO Uw wagen was een rijdende grot van Ali Baba: hij zat vol spulletjes.

VERMEULEN «Een promotie op het Autosalon. Die wagen straalde iets uit, ik was er op slag verliefd op. Mijn moeder vond ’m niet praktisch. Maar ik zei: ‘Als ik iets moet transporteren, zet ik het dak wel open.’ (lacht)»

HUMO U stond toen bekend om uw tomeloze energie.

VERMEULEN «Die energie heb ik nog: schoonheid is mijne moteur, ik ben altijd in beweging. In het begin deed ik ongeveer alles in mijn eentje, dan moet je uit je pijp komen. Het was ook niet vanzelfsprekend om als binnenhuisarchitect in de mode te gaan. Ik heb Christiane Buyck, een naaister en coupeuse, in dienst genomen. Maar ik wist echt niet: laat ik haar gordijnen of kleren maken?»

HUMO Klopt het dat u zelf geen knoop kunt aannaaien?

VERMEULEN «Ik heb daar geen interesse voor, maar intussen zie ik wel of mensen het volgens de regels van de kunst doen of niet.

»In dit huis aan de Louizalaan, waar ik als binnenhuisarchitect een kamer had, baatte mevrouw Léonard jarenlang een klerenwinkel uit: ‘Jacqueline Léonard, couture, ancienne maison P. Natan’. Toen zij er op haar 75ste mee wilde ophouden, heb ik haar zaak overgenomen. Haar clientèle was te oud voor mij, maar de naam Natan heb ik behouden: klanten associeerden ’m nog met mode. En niet onbelangrijk: hij lag goed in de mond bij Frans- én Nederlandstaligen.

»Het was het begin van de prêt-à-porter. Ik dacht: met Natan bouw ik mijn eigen merk, zoals Scapa en Strelli dat hebben gedaan. Christiane Buyck heeft me ertoe aangezet om, één jaar na de overname, een klein defilé te houden. ‘Ik kan de stukken maken,’ zei ze. (Zwijgt) Geweldige vrouw, Christiane. Ze heeft dertig jaar voor mij gewerkt.»

HUMO Dat defilé was uw doorbraak als couturier: prinses Paola was er aanwezig, als bij toeval.

VERMEULEN «De Vereniging voor Blinden had me gevraagd iets te doen voor het goede doel. Het bestuur bestond hoofdzakelijk uit mensen van adel. Ik was al lang blij dat ze opgetogen waren over mijn voorstel voor een defilé. Plotseling kreeg ik ook telefoon van het paleis: prinses Paola, die erevoorzitter van de vereniging was, zou ook komen. Daar is het contact met onze koninklijke familie ontstaan.»

HUMO Klopt het dat u, op grond van uw contact met prinses Paola, een grote lening hebt gekregen?

VERMEULEN (verbaasd) «Daar is niets van waar, waar haalt u dat? In mijn hele leven ben ik geen grote lening aangegaan. Dat is een werkpuntje: ik ben altijd bang dat ik er niet zal raken.»

HUMO Bent u een selfmade man?

VERMEULEN «Ik heb een modehuis uit de jaren 50, dat aan het verkruimelen was, weer leven ingeblazen. Is dat selfmade? Mijn ouders hebben geholpen met het investeringskapitaal, dat klopt, maar eerlijk is eerlijk: ik kon niet met een kleinere vennootschap beginnen. Mijn ouders hebben me het kapitaal voor een winkel gegeven. Later is niemand naar mij toe gekomen om fors in Natan te investeren.»

HUMO Hoe verklaart u dat?

VERMEULEN «Misschien heb ik te weinig naar een investeerder gezocht. Misschien staat de vennootschap te dicht bij mij. Ik neig ook niet naar risico’s nemen: ik ben bang voor mislukkingen.»

HUMO Maar niemand gaat zo zelfverzekerd met royals om.

VERMEULEN «Doordat ik de trouwjurk van Mathilde heb gemaakt, heeft heel België me leren kennen. Intussen werk ik 38 jaar met hen samen: het hof is mijn tweede familie geworden, al spreek ik hen nog altijd met ‘u’ aan – al mijn klanten, trouwens.»

‘Feministen houden niet van dat discours van ‘Na u’, ik weet het. Maar ik zeg: ‘Wees vrouwelijk, je zult vanzelf meer respect krijgen.’’ Beeld Saskia Vanderstichele

Vriend van Oranje

HUMO Hoeveel generaties van het koningshuis hebt u gekleed?

VERMEULEN «Drie.»

HUMO U onderschat zichzelf.

VERMEULEN (somt op) «Lilian, Fabiola en Paola, Claire en Mathilde, Elisabeth en Eléonore. In Nederland is het twintig jaar geleden begonnen met Máxima. In Luxemburg met groothertogin Joséphine- Charlotte: ik had haar grijze pak gemaakt voor de begrafenis van Boudewijn.»

HUMO U vergeet het Zweedse vorstenhuis.

VERMEULEN «Silvia had een broer die in Eupen woonde. Als ze hem bezocht, sprong ze ook eens in Brussel binnen. Zo is dat gegaan.»

HUMO Passen die mensen hun kleren in de winkel, net als de andere klanten?

VERMEULEN «Dat is het eenvoudigst: het gaat om de stoffen, die je op je lichaam moet zien. We leven ook niet meer in de tijd van Lodewijk XIV, het koningshuis staat tussen de burgers. En: wij werken op afspraak, wij zijn discreet. Wij hebben een vipruimte op de bovenste verdieping.»

HUMO Er zou ook een appartement in Elsene zijn, dat vroeger aan Leopold III heeft toebehoord, waar uw hoogste gasten terechtkunnen.

VERMEULEN «Ik ontvang mensen in mijn appartement om er samen een glaasje te drinken en naar mijn decoratie te kijken. Dat is interessant voor hen. Als je iemands interieur ziet, weet je wat voor smaak hij heeft. Dries Van Noten heeft een kasteel.»

HUMO Hij werkt aanzienlijk minder voor Laken. Wat hebt u voor op anderen?

VERMEULEN «Begrip voor wat royals nodig hebben?»

HUMO Tijdloze elegantie?

VERMEULEN «Ik kan mijn stijl ook voor de gelegenheid aanpassen. Maar na al die jaren geniet ik hun vertrouwen, vermoed ik: we kunnen rustig over kleding spreken. Dat is weer het verschil tussen een couturier en een ontwerper: ik overleg met koningin Mathilde over wat haar goed zou staan. Ik dring niets op. (Blaast) Ik kan toch niet over mezelf zeggen dat ik het waard ben?»

HUMO Dezelfde vraag anders gesteld: waarom draagt Máxima op het moment dat ze met koning Willem-Alexander de macht overneemt, de kleren van een Belgische en niet van een Nederlandse ontwerper?

VERMEULEN «We kenden elkaar al lang. Máxima woonde vóór haar verloving in Brussel, waar ze stage liep bij een bank. Op een vernissage liep ik haar tegen het lijf. Ik zag dat ze een jurkje van mij droeg. We raakten met elkaar in gesprek, en zes maanden later bleek ze zich met Willem-Alexander te hebben verloofd.

»Intussen komt ze hier al meer dan twintig jaar over de vloer: 42 collecties! We vieren weleens een verjaardag samen. Ik ben bij haar familie op vakantie in Griekenland geweest. Koningin Beatrix heeft hier pasbeurten bijgewoond. Ik mag zeggen dat er een hechte vriendschap met de Oranjes is ontstaan.

»De Nederlandse pers aanvaardt dat Máxima Belgisch koopt. Er is minder kritiek op haar dan op Mathilde in de Belgische pers, omdat zij zogezegd altijd bij Natan koopt. Wat kan ik daarop zeggen? Een producent van T-shirts en sportkleding moet geen stukken voor het koningshuis maken.»

HUMO Sinds Máxima met motorpech ter hoogte van Antwerpen langs de snelweg stond, weten we dat ze in haar eentje in Brussel komt shoppen.

VERMEULEN «Daar hield ze wel van, zonder chauffeur of bodyguard naar Brussel komen, helemaal incognito. Zo onderhield ze haar rijvaardigheid, zei ze. ‘En ik kan luisteren naar de muziek die ik wil en telefoneren met wie ik wil.’

»Op een keer verlieten we samen een winkel in Brussel toen de verkoopster ons achterna kwam gerend: ‘Bent u niet koningin Máxima?’ ‘Inderdaad.’ ‘Ik had u eerst niet herkend, maar omdat u in het gezelschap van meneer Vermeulen was, wist ik het zeker: u bent het wel degelijk.’ (lacht)»

HUMO Even in het buitenland shoppen, dat doet Mathilde vast niet.

VERMEULEN «Nee. Belgen zijn klassieker en afstandelijker dan Nederlanders. Maar onderschat de complicité met onze koningin niet. Haar familie, d’Udekem, is ook afkomstig uit West-Vlaanderen. Ik zeg soms: ‘We hebben dezelfde roots.’»

HUMO U moet er wel voor uitkijken dat de kleren van Mathilde niet te hard op die van Máxima lijken.

VERMEULEN «Het zijn twee verschillende koninginnen, elk met hun eigen uitstraling. Máxima is een vrouw van het zuiden, Mathilde van het noorden. Hun kleuren zijn anders, hun pasvormen ook. Als het gevaar voor gelijkaardige kleding dreigt, zeg ik dat ook.»

HUMO Mathilde en Máxima hebben ooit ongeveer hetzelfde aangehad in elkaars bijzijn.

VERMEULEN «Een moeilijk moment: het motief was hetzelfde, gelukkig droegen ze een andere kleur.»

HUMO Ligt u daar wakker van?

VERMEULEN «Ik lig van weinig wakker.»

HUMO En als prinses Claire op het nationaal defilé een hoed van Fabienne Delvigne draagt die, volgens de gespecialiseerde pers, op een fruitschaal van IKEA lijkt?

VERMEULEN (lacht) «Ik ben van nature zelfkritisch: als het niet goed is, zeg ik het.»

HUMO De kritiek op Natan luidt steevast: ‘Te braaf.’ Wat antwoordt u daarop?

VERMEULEN «Nogmaals, ik maak kleren voor bepaalde mensen en gelegenheden. Dat maakt mijn collecties een tikje statischer en klassieker. Op een nationaal defilé hoeft Mathilde nu eenmaal niet veel te bewegen.

»Nu is er kritiek gekomen op de foto’s van Elisabeth naar aanleiding van haar 20ste verjaardag: ‘Op die leeftijd mag ze best een beetje speelser zijn.’ (zucht) Dat meisje droeg een jeans, een hemdje en een tweed jasje, hoeveel speelser kan het eigenlijk nog? Het waren overigens niet onze kleren.»

HUMO Te braaf betekent dat: te weinig sexy?

VERMEULEN «Ieder zijn stijl. De hedendaagse vedettes van het internet noem ik niet goed gekleed. Elegantie vind je niet in het sexy aspect van vrouwenkleding, wel in het vrouwelijke aspect. Vrouwelijk is: raffinement, mooie materialen.»

Begrafenis

HUMO Is het voor u in deze tijden, waarin de geslachten door elkaar heen lopen, nog helder wat mannelijk en vrouwelijk is?

VERMEULEN «Ik heb daar nog geen seconde aan getwijfeld. Op de Fashion Week in Amsterdam heeft een mannelijk model laatst wel in kleren van Natan gelopen om duidelijk te maken dat iedereen zich daar goed in kan voelen.

»Ik vind de open mind van vandaag fantastisch. Mannen mogen zich, wat mij betreft, een beetje vrouwelijker kleden. Maar vrouwen hoeven er niet noodzakelijk mannelijker uit te zien. Of vindt u van wel?»

HUMO (blaast)

VERMEULEN «Ik heb nog niet zo vaak een vrouw gezien die zich in een man verkleedt. Hoewel, Coco Chanel was natuurlijk mannelijker dan mannelijk.»

HUMO U hebt voor Natan ook mannenkleding gemaakt, maar dat heeft niet lang geduurd.

VERMEULEN «Het is te zeggen: een medewerker, wiens grootvader prachtige dandyachtige kostuums had nagelaten, heeft de kans gekregen daar een eigen collectie op te inspireren. Het resultaat was behoorlijk heftig: zwart-oranje pakken met veel ruiten, op zijn Engels. Het was ook duur. En het verkocht niet. Hij is er snel mee opgehouden. Daarna hebben we een winkel met merkkleding voor mannen in de Naamsestraat geopend: PH, wat stond voor Pour Hommes of Patrick Henderiks, de naam van de medewerker.»

HUMO Ook PH heeft niet gewerkt.

VERMEULEN «De winkel is tien jaar open geweest.»

HUMO PH is in vereffening gegaan.

VERMEULEN «Ik heb tegen Patrick Henderiks gezegd: ‘Laten we alle leveranciers betalen en de zaak sluiten.’ De stukken in de winkel waren erg duur. En hij verkocht ze vaak tegen verminderde prijzen. Dat kon niet blijven duren.»

HUMO Was dat pijnlijk voor u?

VERMEULEN «Voor hém. Achteraf heeft hij niets meer in de mode ondernomen.»

HUMO Patrick Henderiks gold de eerste tien jaar als ‘de man in de schaduw bij Natan’. Hij heeft, zegt hij zelf, de prêt-à-portercollecties in de markt gezet. En gewezen op het belang van accessoires.

VERMEULEN «Dat heeft hij gedaan, absoluut: zijn energie en positivisme van die eerste jaren zal ik niet vergeten. Maar om nu te zeggen dat hij het imperium heeft opgebouwd, nee. (Stil) Het is jammer dat we al jaren geen contact meer hebben.»

HUMO Hebben Patrick Henderiks en u een relatie gehad?

VERMEULEN «Ja, toen we jong waren. Daarom hebben we de samenwerking op een bepaald moment beëindigd. Moeilijk? Nee, dat was het niet. Wat komt er na de liefde? Vriendschap, hè. Ik ben heel correct in die dingen. In mijn leven streef ik slechts naar één ding: zuiverheid. Tegenover mezelf, mijn werk en mijn medewerkers.»

HUMO U bent 64. Is het moeilijk op die leeftijd alleen te zijn?

VERMEULEN (knikt)

HUMO Hebt u ongeluk in de liefde gehad?

VERMEULEN «Ik heb geen geluk gehad. Begrijpt u de nuance?»

HUMO Hebt u niet de ware ontmoet?

VERMEULEN «Ik denk nog altijd: als je goed in je vel zit, komen de goede dingen vanzelf je richting uit. Daarnet vertelde ik dat ik niet goed snapte waarom ik geen investeerder op mijn weg heb ontmoet. Ook in mijn privéleven is er geen partnership geweest. Dat zal mijn aura zijn. Zulke dingen trek je aan.»

HUMO Maakt Natan u gelukkig?

VERMEULEN «Natan is mijn partner. C’est ma vie. Het geeft me goeie medewerkers en mooie creaties: ik hou van dat leven.»

HUMO Bent u vaak alleen of eenzaam geweest?

VERMEULEN «Eenzaam. Ik heb voortdurend mensen om me heen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ik sta bekend als een mondaine man, omdat ik na de kantooruren geregeld ga dineren. Maar dan zit ik daar, tussen al die andere disgenoten, in mijn dooie eentje. En dan voel ik de eenzaamheid.»

HUMO Hoe gaat u daarmee om?

VERMEULEN «Ik pieker daar niet meer over. Met het ouder worden voel ik minder de behoefte om uit te gaan: ik verlang naar stilte en rust om me heen.»

HUMO Bent u bang om oud te worden?

VERMEULEN «Ik heb het leven niet zien voorbijkomen. Het ging te snel, van de ene collectie naar de andere, met telkens zes maanden daartussen, altijd maar door. In de mode loop je harder dan je leeftijdsgenoten. Toen Coco Chanel na een defilé de vraag kreeg wat ze zelf van haar nieuwe collectie vond, zei ze: ‘Démodé.’ Voor je het beseft, zijn je creaties achterhaald.»

HUMO U hebt acht exclusieve Natan-winkels, waarvan één in Amsterdam en één in Parijs. Wat wil u, vóór u ermee ophoudt, nog zeker gedaan hebben?

VERMEULEN «Volgend seizoen hebben we een stand op de Bon Marché in Parijs. Misschien trekken we daar de aandacht, en is dat het begin van een nieuw en groots avontuur.»

HUMO Droomt u nog van de Franse, Engelse of Amerikaanse markt?

VERMEULEN «Uitbreiding zou mooi zijn om de cijfers op te krikken. Maar ik zal er niet ziek van zijn als het mislukt.»

HUMO Verkoopt u Natan, of geeft u het door?

VERMEULEN «Blijft de huidige ploeg op post met de hulp van een investeerder? Blijft alleen de ploeg? Ik heb er voorlopig geen idee van. Maar ik weet wel zeker dat de opvolging organisch zal verlopen. Giorgio Armani is 87, Karl Lagerfeld was 85 toen hij in volle bedrijvigheid stierf. Mensen die hun ziel en zaligheid in hun creatieve activiteit leggen, blijven doorgaan.

»Vorige week was mevrouw Alexander De Croo hier op bezoek. Mooi figuur, dynamisch type, verstandige vrouw. Ze was zo blij dat ze, in ons pakje, de first lady van een ander land zou ontvangen. (Slaat de handen voor zijn gezicht) U weet niet hoe gelukkig me dat maakt. Dat zijn vitamines, hè. Maar om op uw vraag terug te komen: op dit moment is er niets voor de toekomst geregeld.»

HUMO Ik geloof u niet.

VERMEULEN «Mensen van Deloitte komen naar mij toe: ‘Meneer Vermeulen, hebt u al aan uw toekomst gedacht?’ Ik zeg: ‘Alstublieft zeg, wilt u misschien ook al mijn begrafenis regelen?’ Mijn ouders hebben hun bedrijf ook pas heel laat losgelaten. Zolang ze nog bezig waren, hadden ze het stevig in handen.

»Ik ben zelfstandig: ik hoef niet op mijn 65ste met pensioen. En de mensen in het bedrijf sporen me aan om door te gaan: ‘U bent de ziel van dit huis.’ Ik ga door: ik teken voor nog eens vijf jaar.»

HUMO Vijf jaar geleden hebt u in uw geboortestad Ieper een grote overzichtstentoonstelling gekregen in het Merghelynck Museum. Is de cirkel stilaan rond?

VERMEULEN «Mijn ouders wonen nog in Ieper. Als zij een stapje buiten de deur zetten, is het van alle kanten: ‘Dag meneer Vermeulen, dag mevrouw Vermeulen.’ Zij hebben veel voor de mensen gedaan. Eerlijk gezegd: mijn ouders waren trotser dan ik. Ik ben vooral dankbaar dat ik het heb kunnen doen.»