‘Wie pessimistisch is over de jeugd, heeft niet goed gekeken. Of is gewoon oud aan het worden’

BEN WEYTS: ‘OVER DE LAT WIPPEN’

Ben Weyts (52), Vlaams minister van Onderwijs (N-VA), was één van de initiatiefnemers van ‘De Canon van Vlaanderen’, en hij vindt dat het resultaat stof noch spinrag verdient: laten leven, dat verleden!

BEN WEYTS «De canon wordt nog te veel gezien als alleen een boekwerk, terwijl er ook een heel rijk gestoffeerde website bij hoort die een hoop werelden toegankelijk maakt. Bij elk lemma vind je doorverwijzingen naar foto’s, filmpjes... Dat is voor iedereen handig, maar zeker voor wie lesgeeft. Voor mij is dat één van de belangrijkste functies van ‘De Canon van Vlaanderen’: leerkrachten de instrumenten aanreiken waarmee ze kinderen en jongeren op een boeiende manier de nodige culturele bagage kunnen bezorgen.

»De minimumdoelen – de nieuwe en betere naam van de vroegere eindtermen – zijn duidelijk geformuleerd. Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs krijgen leerkrachten dus heel precies mee wat jongeren horen te weten. Maar ze zijn behoorlijk vrij in hoe ze die kennis overbrengen. Of ze nu aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst of Nederlands geven: de canon kan hen helpen.»

HUMO Er zijn dus een hoop dingen die iemand móét kennen op het einde van de middelbare school? Het volstaat niet om ze gewoon aan te reiken, en te hopen dat de 18-jarige toehapt?

WEYTS «Inderdaad. Die minimumdoelen zijn geen vodje papier, hè. Het is de lat die op een bepaalde hoogte wordt gelegd. Vervolgens is het aan de leerkrachten om kinderen en jongeren over die lat te helpen.

»We hebben bevlogen verhalenvertellers nodig. De canon vertelt de grote geschiedenis, maar wel vanuit een menselijk perspectief. Ik denk aan het verhaal van Pedro de Gante, een Vlaamse monnik die in de 16de eeuw naar het Amerikaanse continent reisde. Hij was niet de hoofdrolspeler van die tijd, maar zijn leven biedt wel een heldere inkijk in de gevolgen van de kolonisatie. Zo worden historische gebeurtenissen en evoluties tastbaar – en precies dát zou ook in de klas moeten gebeuren. Leerkrachten moeten ook de link naar nu leggen. In welke mate heeft de geschiedenis impact op ons leven van vandaag?»

HUMO De PISA-onderzoeken, die de kennis en de vaardigheden van scholieren wereldwijd vergelijken, tonen al jaren aan dat het onderwijsniveau in Vlaanderen daalt. Hetzelfde blijkt uit de PIRLS-testen, de internationale barometer voor begrijpend lezen.

WEYTS «Voor mij is het glashelder: we moeten kennis weer opwaarderen. In de afgelopen decennia is een valse tegenstelling gecreëerd tussen kennis en welbevinden. Terwijl het ene het andere versterkt! En ja, dat verwijt ik degenen die in het verleden verantwoordelijk waren voor ons onderwijs: ze verwarden gelijke kansen met gelijke uitkomsten. De lat werd almaar lager gelegd, want iederéén moest erover kunnen. Maar je moet de lat net hoog leggen, en iedereen maximaal prikkelen om erover te wippen. Inderdaad, dat zal niet voor elk kind evident zijn. Ik durf die boodschap ook te brengen: een goede basiskennis van het Nederlands is noodzakelijk én leren vergt inspanning. Er is niets mis met een efforke doen, net zoals er niets mis is met mislukken. Want de volgende keer lukt het misschien wél. Dat wil ik graag aan de jeugd van nu zeggen: wees niet bang voor ambitie.»

HUMO Had u zelf een mooie bagage als 18-jarige?

WEYTS (denkt na) «Ik mag mezelf gelukkig prijzen met de opleiding die ik heb gekregen: die was zeer degelijk. Al had ik het aan de universiteit wel moeilijk om mijn volle potentieel aan te boren.»

HUMO U deed er negen jaar over om uw diploma te halen. Daar wordt weleens lacherig over gedaan.

WEYTS «Goh, daar heb ik het zelfs niet over. Ik werkte indertijd in de horeca, want ik betaalde mijn studies zelf. Soms was het een bewuste keuze om een jaar te laten schieten, omdat ik zo het geld kon verdienen dat ik nodig had.

»Nee, wat ik bedoel, is dat ik de overgang tussen het secundair en het hoger onderwijs veel te bruusk vond. Ik kwam uit een omgeving met veel structuur en controle: elke dag les van halfnegen tot halfvier. Aan de universiteit moest ik daar van de ene dag op de andere zélf voor zorgen, anders was er alleen vrijheid, blijheid. Dat viel me moeilijk, ja. Nu proberen we middelbare scholieren veel beter voor te bereiden op de autonomie die het hoger onderwijs hun schenkt, bijvoorbeeld door hen thuis zelfstandig leerstof te laten verwerken.»

HUMO Hebt u dé gouden tip voor een 18-jarige? Dat ene werk, die ene kunstenaar die een jong leven kan opschudden?

WEYTS «Je moet iets vinden dat een nieuwe wereld voor je opent, dat je misschien wel de weg wijst naar een passie. Ik was 10 of 11 jaar toen ik ‘Vertel eens wat over Vlaanderen’ van Cyriel Verleyen heb gelezen. Hij laat een opa het verhaal van de Vlaamse emancipatorische geschiedenis vertellen aan zijn kleinzoon. Ik was nog jong, maar ik heb me door het hele boek heen gewurmd. In de krant bladerde ik niet langer meteen door naar het sportkatern, maar slorpte ik ook de politieke verslaggeving gulzig op. Er loopt een rechtstreekse lijn van dat boek naar mijn politieke loopbaan. Dáárom is culturele bagage dus belangrijk: ze kan je leven in een mooie, nieuwe plooi leggen.»

DALILLA HERMANS: ‘GAMEN IS CULTUUR’

Dalilla Hermans (37) staat al haar hele leven kniehoog in kunst en cultuur: ze is theatermaakster, schrijfster, columniste en sinds dit jaar de trajectcoördinator die van Brugge in 2030 de culturele hoofdstad van Europa moet maken.

DALILLA HERMANS «Als kind was ik gefascineerd door een afbeelding van ‘De nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn. Mijn vader en oom namen me mee naar het Rijksmuseum in Amsterdam, zodat ik het schilderij in het echt kon zien. Blijkbaar wilde ik er niet meer weg, ik blééf kijken en naar details zoeken. Zelf herinner ik me dat niet meer, ik moet nog heel klein geweest zijn.»

HUMO Je werd dus thuis aangemoedigd om cultuur te ontdekken?

HERMANS «Ja. Mijn ouders namen me al heel vroeg mee naar festivals en naar het theater. Ik mocht kunstacademie en muziekschool volgen. Ze ramden me niets door de strot: ze boden me de mogelijkheid aan, en ik deed ermee wat ik wilde. En ik vond het niet allemáál geweldig, hoor. Zo ontdekte ik op de muziekschool dat ik geen goed muzikaal gehoor heb. Maar dat is niet erg: het cadeau was dat ik het kón ontdekken.»

HUMO Waarom is dat zo belangrijk?

HERMANS «Omdat je dankzij kunst en cultuur altijd een manier vindt om je te uiten. Als je niet goed kunt babbelen, kun je schilderen, tekenen of schrijven. Wat er ook in je hoofd speelt, je kunt het kwijt. Dat probeer ik nu ook aan mijn kinderen mee te geven.»

HUMO Met succes?

HERMANS «Met wisselend succes (lacht). Ze zijn 10, 8 en 6 jaar. De oudsten kunnen al goed lezen, maar ze zijn niet echt geïnteresseerd in boeken. Jammer, maar je moet dat loslaten en op zoek gaan naar andere vormen. Ik ga nu geregeld met hen naar de film – vooral naar kleine, onafhankelijke bioscopen. Daarna regisseert mijn zoon thuis filmpjes waarin z’n zussen meespelen. Mijn man is producer en rapper, en de kinderen maken nu ook zelf af en toe beats. Dat zijn ook manieren om een verhaal te vertellen. Want dat is tenslotte waar cultuur over gaat: storytelling, verhalen een vorm geven.»

HUMO Moet cultuur per definitie een diepere boodschap bevatten?

HERMANS «Voor mij is dat belangrijk, ja. Maar dat is míjn beleving, het hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Er zijn bijvoorbeeld hypermoderne dansvoorstellingen waarin nauwelijks wordt bewogen: ik heb daar weinig aan, maar anderen zitten met tranen in de ogen te kijken.

»Abstracte kunst ligt me gewoon minder. Zelfs boeken met lang aanslepende beschrijvingen vallen me zwaar. Ik zit in de jury van de Libris Literatuur Prijs: ik moet dit jaar honderdzestig romans lezen. Dat is soms doorbijten, want ik wil ze natuurlijk allemaal een eerlijke kans geven.»

HUMO Vind je dat scholen voldoende aandacht besteden aan cultuur?

HERMANS «Ik denk dat het afhangt van wat je studeert. Er zijn richtingen met een heel degelijk aanbod, maar in de meer technische richtingen mis ik dat wel. Ik zou graag zien dat cultuur in het hele onderwijs hoger op de agenda staat.»

HUMO Dat is allicht nodig: uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds minder lezen.

HERMANS «Er zijn natuurlijk veel meer opties dan vroeger. Ik was een gigantische boekenwurm, maar in mijn tijd waren er geen duizend games, en ook geen Netflix. Boeken waren de enige ontsnappingsroute. Ik probeer de huidige evolutie niet als iets negatiefs te zien. Jongeren zijn voortdurend online: we kunnen daar veel slechts over zeggen, maar ze praten ook een pak beter Engels dan wij vroeger. Ze komen in contact met ideeën van mensen aan de andere kant van de wereld, ideeën die wij in onze jeugd nooit te horen kregen. Dat ze geen uren meer stilzitten met een boek, hoeft niet te betekenen dat ze verhalen niet belangrijk meer vinden. Ze krijgen ze gewoon binnen in een andere vorm, op een manier die wij misschien niet snappen.»

HUMO Is gamen ook cultuur?

HERMANS «Absoluut. Ik ben zelf geen gamer, de helft van de tijd begrijp ik niet wat er gebeurt. Maar mijn kinderen doen het wel graag, en het is vaak fantastisch om hen bezig te zien. Dan roepen ze: ‘Mama, kom kijken, ik heb een huis gebouwd!’ Het is hun manier om samen te spelen. Misschien is het niet de manier die ik in m’n hoofd had, maar ik heb gelezen dat de gamingindustrie groter is dan de film- en de tv-industrie samen: een gigantisch deel van de wereld beschouwt gamen dus als de voornaamste cultuurbeleving. Het zou arrogant zijn om dat weg te zetten als ‘zomaar een spelletje spelen’.»

HUMO Zijn er boeken, theater- of muziekstukken die jongeren gelezen, gezien of gehoord moeten hebben vóór ze de middelbare school verlaten?

HERMANS «Er zijn een aantal musea waar iedereen vóór z’n 18de geweest zou moeten zijn. Kazerne Dossin in Mechelen bijvoorbeeld, en het Afrikamuseum in Tervuren. Maar boeken en muziek? Ik weet het niet. Cultuurbeleving is zo subjectief en persoonlijk. Ik kan honderden titels opsommen die ik interessant vind, maar ik kan niet voor anderen beslissen wat hén moet raken.

»Ik denk dat je vooral moet vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren. Hiphop is op dit moment het grootste muziekgenre ter wereld. Maar wie kent de geschiedenis? Waar is het genre ontstaan? Wat was de oorspronkelijke boodschap? Zulke dingen vind ik belangrijk: weten hoe je eigen wereld, die waarin jij navigeert, is ontstaan. Als tiener heb ik de biografieën van Malcolm X, Martin Luther King en Rosa Parks gelezen: je kunt je wel voorstellen wat dat deed met een zwarte puber uit de Kempen die haast geen rolmodellen had. Het oeuvre van Maya Angelou (Amerikaanse schrijfster, red.) was zowat mijn leidraad. Nog steeds, trouwens: als ik het even niet meer weet, herlees ik haar boeken.

»Ik vind niet dat je cultuur mag verplichten, want daarmee kun je ook aversie uitlokken. Maar verplicht met de klas naar het theater, dat vind ik wél goed. Vorig jaar heb ik een voorstelling gemaakt waarnaar veel schoolgroepen kwamen kijken, en het verbaasde me hoeveel jongeren zeiden dat het hun eerste theaterstuk was. Tot je 18de ben je op dat vlak grotendeels afhankelijk van wat je ouders interessant vinden: als zij de meerwaarde van theater niet inzien, krijg je als kind niet de kans om het te ontdekken.»

HUMO Kan cultuur een middel zijn om racisme te bestrijden?

HERMANS «Een krachtig middel, zelfs. Als ik op lange termijn op het beleid wil wegen, kan ik cijfers aanhalen en onderzoeken doen. Maar als ik iemand écht van idee wil laten veranderen, moet ik een verhaal vertellen. Dat lukt het best met cultuur, in welke vorm dan ook. Een goede documentaire over Black Lives Matter, bijvoorbeeld, komt totaal anders binnen dan een spreadsheet met cijfers over discriminatie.

»Daarom vind ik ‘De Canon van Vlaanderen’ een beetje een gemiste kans. Het idee is mooi: alles is vluchtig en vergankelijk, dus is het goed om een aantal belangrijke culturele momenten, makers en stromingen op te lijsten, zodat ze niet verloren gaan. Maar ik snap niet dat het initiatief uit politieke hoek is gekomen. Het is een cultureel verhaal: daar hebben politieke leiders die voor een bepaalde periode zijn verkozen toch weinig mee te maken? En een tweede bedenking: waar is ónze geschiedenis? Dit land is grotendeels gebouwd op een gruwelijk koloniaal verleden. Ook in ‘De Canon van Vlaanderen’ blijft men dat als een detail beschouwen: er wordt wel naar verwezen, maar de omvang van wat de Belgen hebben aangericht in hun voormalige kolonie wordt nergens duidelijk. Of we het nu fijn vinden of niet: dat stukje geschiedenis behoort óók tot onze cultuur. Laten we dat vooral niet vergeten te vertellen aan onze 18-jarigen.»