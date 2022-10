Wie wil weten wat Sihame El Kaouakibi echt te zeggen had in het parlement, zal moeten wachten op Eric Goens

Of ze recht in haar schoenen stond, wilde de reporter van ‘De tafel van vier’ weten van een in het maagdelijk wit geklede Sihame El Kaouakibi, vlak voor ze het Vlaams Parlement binnenstapte. “Laat ons zeggen: ik sta hier en ik sta wel wat wankel. Omdat ik na twee jaar isolement nu naar buitenkom en dat is niet evident.”

Wie? Sihame El Kaouakibi, onafhankelijk Vlaams Parlementslid. Wat? Ze is beschuldigd van fraude en keert na twee jaar afwezigheid terug in het Vlaams Parlement op de dag dat dat beslist over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid. Waarom? El Kaouakibi geeft enkel een reactie aan ‘De tafel van vier’.

Gert Verhulst had politiek analist Wouter Verschelden (Business AM) aan zijn tafel gezet om de eerste zorgen toe te dienen. Hij wist dat de niet zo blijde intrede van El Kaouakibi er een beetje zat aan te komen: “Het gonsde van de geruchten naarmate dat het moment dichter kwam, er waren wat meer cameraploegen.”

"Ik sta wankel", zegt @SihameEIk voor de camera van #DeTafelvanVier vlak voor ze het Vlaams Parlement binnengaat waar ze haar parlementaire onschendbaarheid bespreken. #dtvv pic.twitter.com/lUWUicHd3R — De Tafel van Vier (@DeTafelvanVier) 19 oktober 2022

Bijna tegelijk zei Pieterjan De Smedt in ‘Terzake’ dat zelfs de parlementsleden niet hadden verwacht dat ze er ook effectief zou zijn. De VRT had geen reactie van El Kaouakibi, enkel een breed shot van het parlement op het moment dat ze binnenstapt. Een graficus had er het beste van gemaakt met de nodige pijlen en cirkels in liberaal blauw. Kijk! Daar is ze! Naast die pijl! In die cirkel!

Veel meer viel er niet te zeggen over El Kaouakibi, want parlementsvoorzitter Liesbeth Homans besliste om voor haar tussenkomst de deuren van het parlement te sluiten. Het idee erachter was beletten dat El Kaouakibi er een show van zou maken. Uit de reacties achteraf viel weinig op te maken, buiten dat het een emotioneel betoog was. “Ze kwam om iets te zeggen, ze heeft het gedaan”, zei Willem-Frederik Schiltz haast filosofisch.

Wees gerust, die show komt er nog. In het proces misschien, waarin El Kaouakibi kan veroordeeld worden voor onder meer gesjoemel met subsidies. Of in de reportage die Eric Goens al een tijdje aan het voorbereiden is over de bezieler van jongerenproject Let’s Go Urban. “De zenuwachtigheid in de Wetstraat is bijzonder groot”, wist De Smedt. In de Reyerslaan wellicht ook, als je je de enige reactie van El Kaouakibi laat afsnoepen door de concurrentie. Daar valt geen blauwe pijl op te trekken.