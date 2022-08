Wie wordt topschutter en welke club degradeert? Het voetbalseizoen nu al voorspeld

Mathematisch kan alles nog, twee speeldagen ver in het nieuwe voetbalseizoen. Dus legde Humo de trainers uit de hoogste voetbalklasse op de rooster. Wie wordt kampioen? Alweer Club Brugge, of toch iemand anders? Wie is de beste transfer? En wie wordt topschutter? Nu al zeker: alles wordt anders, met drie dalers en een wereldkampioenschap pal in het midden van het seizoen. ‘We gaan paniekvoetbal zien. Het wordt een gekkenhuis tijdens de wintermercato, en trainers zullen en masse de laan uitvliegen.’

WIE DEGRADEERT? 1. Seraing (6) 2. Zulte Waregem, Eupen (1) 3. Geen antwoord (7)

Omdat er na dit seizoen opnieuw met zestien ploegen gevoetbald zal worden in de Jupiler Pro League, zullen er op het eind van deze jaargang maar liefst dríé dalers zijn. Dat is slecht nieuws voor Seraing: de trainers uit onze hoogste klasse hebben maar weinig vertrouwen dat de kleine club uit het Luikse zich kan redden.

ROLAND LOUF (voormalig algemeen directeur Seraing) «Het wordt een abnormaal seizoen. Let op mijn woorden: na drie maanden gaan we paniekvoetbal zien. De wintermercato wordt een gekkenhuis, trainers zullen vliegen.

»Ik heb de Tour de France gevolgd: aan die formule verandert nooit iets, maar toch blijft ze miljoenen mensen begeesteren. Dat de Pro League daar een voorbeeld aan neemt. Stop met aan het competitieformat te sleutelen. Het dient toch maar om de centen te herverdelen, niet om het niveau op te krikken.»

HUMO Wordt Seraing het eerste slachtoffer van de jongste hervorming?

LOUF «Weet je nog, vorig jaar? Seraing moest barrages spelen tegen Waasland-Beveren om te kunnen promoveren. Tegen alle verwachtingen in won het: 2-5. Afgelopen seizoen was het weer van dat, dit keer om erin te blijven. Tegen RWDM trok Seraing opnieuw aan het langste eind. Is het dan wel zo verstandig om de club opnieuw automatisch te veroordelen?

»Natuurlijk, Seraing is enorm afhankelijk van de financiële steun van Metz. Van die club is zijn hoofdaandeelhouder Bernard Serin namelijk de voorzitter. Maar Metz is gedegradeerd uit de hoogste Franse klasse. Daardoor heeft het wellicht minder financiële armslag om Seraing te helpen.»

Roland Louf Beeld BELGA

HUMO Wat zijn Serins plannen met Seraing?

LOUF «Toen hij de club kocht, speelde ze in eerste provinciale. Hij was toen CEO van staalreus John Cockerill, en wilde goodwill creëren bij de lokale gemeenschap. Hij heeft mij toen gevraagd om een club te zoeken die haar stamnummer verkocht, zodat Seraing meteen in tweede klasse kon starten. Francs Borains zat in vieze papieren en stemde ermee in zijn stamnummer over te dragen. Zo heeft Seraing in één klap de sprong naar het profvoetbal gemaakt.

»Op vraag van Serin ben ik toen algemeen directeur geworden. Na vier maanden heb ik mijn taken neergelegd: het was me te amateuristisch. De club draaide op mensen die na al die jaren in provinciale plots in het profvoetbal terechtkwamen.

»Na dat eerste jaar al degradeerde Seraing naar derde. Toen kwam trainer Emilio Ferrera. Hij bracht hen opnieuw naar tweede en vervolgens ook naar eerste. Maar, heel vreemd: hij ging niet mee. ‘Ik stop’, zei hij. Ook de twee trainers die na hem kwamen, hebben er de brui aan gegeven. Het is een patroon, te herleiden tot één fundamenteel probleem: een gebrek aan professionalisme.»

HUMO Misschien is het net slim van Seraing om niet gek te doen.

LOUF (knikt) «Het is in ieder geval slimmer dan je club aan onrealistische ambities kapot te laten gaan. Seraing is altijd het sympathieke broertje in de Luikse regio geweest. De realiteit is echter dat het voor zeer weinig toeschouwers speelt. Ik weet zeker dat Serin plannen had voor een nieuw stadion – ik heb ze namelijk zelf gezien. Maar of hij ze nu nog heeft? Ik betwijfel het.

»Wat Serin nu dus doet – of niet doet – is heel verdedigbaar. Hij wilde een Belgische tweedeklasseclub waar hij jonge spelers van Metz kon laten rijpen. Of waar hij Afrikanen uit zijn academie in Senegal kon stallen – in België is dat goedkoper dan in Frankrijk – alvorens ze naar Metz te brengen. Hoger mikte hij niet. Tot Emilio hen haast per toeval naar eerste bracht. Dat was eigenlijk nooit zijn bedoeling.»

HUMO Welke clubs moeten nog vrezen voor degradatie?

LOUF «Cercle Brugge heeft vorig seizoen een mirakel gerealiseerd met z’n Oostenrijkse trainer. Met hun hoge pressing creëerden ze een shockeffect, maar ik betwijfel of dat twee jaar op rij zal werken. En Eupen heeft met Bernd Storck wel een goede trainer, maar budgettair gaat het ook daar flink bergaf.»

HUMO U was tien jaar geleden betrokken bij de overname van Eupen door de Qatarezen van Aspire. Waarom zouden ze de kraan dichtdraaien?

LOUF «Toen tien jaar geleden werd beslist dat het WK 2022 in hun land mocht doorgaan, gingen de Qatarezen inderhaast op zoek naar een club in Europa om spelers klaar te stomen voor hun nationale ploeg. Die hadden ze immers niet: er zijn gewoon te weinig voetballende Qatarezen. Nu het WK er over een halfjaar aankomt, vervalt het doel van de Qatarese overname. Ik vrees dat Eupen het met minder financiële middelen zal moeten rooien. Nu, Qatari zijn fiere mensen. Ik geloof nooit dat zij ermee kunnen leven een degraderende club achter te laten. Zeker niet zo kort na een door henzelf georganiseerd WK. Ik vermoed dus dat ze het huidige seizoen nog in schoonheid willen afsluiten. Ik zou Eupen dus niet te snel afschrijven. En tegen wie graag een club wil overnemen, zeg ik: hou Eupen in de gaten. Er zullen geen schulden zijn en het beschikt over een prachtige infrastructuur.»

HUMO Nog tips voor potentiële overnemers?

LOUF «Als je geld hebt voor nieuwe infrastructuur: Eendracht Aalst. Ik zag hun wedstrijd tegen Mandel: 4.500 toeschouwers! Het potentieel daar is enorm.»

HUMO U was eerder dit jaar zelf even actief bij Mandel. Een clubje van niets, maar in Franse handen.

LOUF «Het is het lot van vele Belgische clubs. Union heeft een exploitatieverlies van tegen de 10 miljoen euro. OHL, idem. Zonder Brighton en Leicester zouden zij nooit in eerste klasse spelen. Chapeau wat Club Brugge doet met eigen mensen en eigen kapitaal. Net als Anderlecht, Genk, Gent en Antwerp – niet toevallig de topclubs. De rest kan niet meer mee. Zelfs in de lagere reeksen duiken steeds meer buitenlandse investeerders op. Er liggen veel zieltogende clubs op het kerkhof van ons voetbal, in Wallonië én in Vlaanderen. Er is maar één verschil: de Vlaamse infrastructuur is veel beter dan die in Wallonië. De beste barometer zijn de toiletten: die zijn veel properder in Vlaanderen (lacht).»

HUMO Een jaar geleden stapte u op bij Francs Borains, de club van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

LOUF «Ik heb er drieënhalf jaar gewerkt, maar slechts een jaar onder zijn voorzitterschap. Toen hij zei dat eerste klasse het doel was, wist ik: dit is bluf. Ik heb altijd mijn clubs gediend, nooit heb ik toegestaan dat ze voor iemands eigenbelang werden misbruikt. Bij Francs Borains zag ik iets anders. Daar wilde ik niet aan meewerken.»

WIE WORDT TOPSCHUTTER? 1. Vincent Janssen (Antwerp) (5) 2. Tarik Tissoudali (AA Gent) (3) 3. Hans Vanaken (Club Brugge), Sebastiano Esposito (Anderlecht), Cyriel Dessers (Racing Genk), Paul Onuachu (Racing Genk), Michael Frey (Antwerp), Cyle Larin (Club Brugge) en Ayase Ueda (Cercle Brugge) (1)

Al vroeg in zijn carrière verhuisde hij voor grof geld – 22 miljoen euro – naar de Premier League, en verwierf hij een topstatus bij het Nederlandse elftal. Hoewel daarna een handvol mindere seizoenen volgden – in godbetert de Mexicaanse competitie – vermoedt menig trainer in kersverse Antwerp-aanwinst Vincent Janssen de nieuwe topschutter van de Jupiler Pro League. ‘Voor Vincent zou dat een geweldige comeback betekenen’, zegt Fred Grim, oud-keeper van Ajax en de man die hem als coach van Almere City redde voor het profvoetbal, nadat Feyenoord hem als jeugdspeler had doorgestuurd.

HUMO Voor iemand die de voorbije drie jaar uit beeld is geweest, is dit best een opmerkelijke rentree.

FRED GRIM «Misschien wel, ja. Maar Marc Overmars zal wel zijn redenen hebben gehad om Vincent naar Antwerp te halen.»

HUMO Na Toby Alderweireld is hij de best verdienende voetballer aller tijden in het Belgische voetbal.

GRIM «Ik ken Vincent goed genoeg om te weten dat hij daar helemaal niet mee bezig is. Ik vrees ook niet dat het voor extra druk zal zorgen: Vincent is stressbestendig. Hij staat met beide voeten op de grond, heeft een geweldige mentaliteit, en een enorme drive om beter worden. Als iets hem bezighoudt, is het goals maken en belangrijk zijn voor het team.»

HUMO Hij was 22 toen hij bij AZ Nederlands topschutter werd. Dat leverde hem een transfer naar Tottenham op én de positie van diepe spits in het Nederlands elftal, waar u op dat moment assistent van bondscoach Danny Blind was. Zo snel ging het. Te snel, misschien.

GRIM «Nou, dat weet ik niet. Misschien was het na dat goede seizoen bij AZ beter geweest als hij nog een paar jaar in Alkmaar was gebleven, of eerst een tussenstap had gezet. Maar als een club als Tottenham langskomt, zegt geen enkele speler nee.

»Uiteindelijk is het bij Tottenham niet gelopen zoals verwacht. Zo vreemd is dat ook niet: het niveau is er enorm hoog. Bovendien had hij op zijn positie niet de minste concurrentie: Harry Kane is een wereldspits.

»Daarna is hij inderdaad uit de spotlights verdwenen. Maar toen ik hem laatst in het Nederlands elftal zag terugkeren, herkende ik toch nog veel van de kwaliteiten die hij altijd heeft gehad. Hij is enorm gevaarlijk in de box. Maar dan moet je als coach wel zo willen spelen dat zijn kwaliteiten het best renderen. Vincent is een aanspeelpunt, goed in het afschermen van de bal. Vervolgens doet hij er zelf iets mee, of brengt hij zijn medespelers in stelling. Zowel met links als met rechts, wat toch een bijzondere gave is.»

Fred Grim Beeld Photo News

HUMO Hij is niet de verfijnde technicus.

GRIM (knikt) «Hij blinkt inderdaad niet uit in de kleine ruimte.»

HUMO Nederlands bondscoach Louis van Gaal riep hem na vijf jaar afwezigheid uit het niets weer op voor het recente Nations League-vierluik.

GRIM «De meningen waren verdeeld, maar Van Gaal kreeg wel gelijk: Vincent heeft het goed gedaan.»

HUMO Toen Antwerp hem aan de pers voorstelde, daagde er amper een Nederlandse journalist op.

GRIM «Misschien hadden ze hem allemaal al gesproken bij zijn terugkeer bij het Nederlands elftal (lacht).»

HUMO Bij Oranje eiste hij destijds meteen de strafschoppen op, en ook bij Tottenham vielen zijn eerste doelpunten vanop de stip. Dat getuigt van lef.

GRIM «Bij Almere was het al zo: kregen we een penalty, pakte hij meteen de bal om hem om te zetten. Als trainer is het prettig om iemand in je team te hebben die zijn verantwoordelijkheid durft te nemen.»

HUMO Hoe belangrijk is het dat hij met trainer Mark van Bommel en sportief directeur Marc Overmars twee landgenoten treft bij Antwerp?

GRIM «Van Bommel en Overmars hebben ongetwijfeld veel vertrouwen in Vincent, anders hadden ze hem niet gehaald. Dat is een fijn gevoel, erg belangrijk voor het zelfvertrouwen van élke speler.»

HUMO Een spits zou op zijn 28ste op z’n best moeten zijn, maar afgaand op zijn parcours langs onder meer Mexico wijst weinig daar op.

GRIM «Nu klink je toch erg negatief, hoor. Als je hem goed gebruikt, kun je veel aan Vincent hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat ook zal laten zien. Ook als je 28 bent, kun je nog beter worden. Misschien moet je ’t gewoon even afwachten, en het een kans geven.»

Werkten mee aan deze enquête: Carl Hoefkens (Club Brugge), Karel Geraerts (Union), Felice Mazzù (Anderlecht), Mark van Bommel (Antwerp), Hein Vanhaezebrouck (AA Gent), Wouter Vrancken (Racing Genk), Edward Still (Charleroi), Danny Buijs (KV Mechelen), Karim Belhocine (KV Kortrijk), Marc Brys (OHL), Yves Vanderhaeghe (KV Oostende), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge), Bernd Storck (Eupen), José Jeunechamps (Seraing) en Jonas De Roeck (Westerlo).

Werkten niet mee: Ronny Deila (Standard), Bernd Hollerbach (STVV) en Mbaye Leye (Zulte Waregem).

Volgende week: De Rode Duivels, Europees voetbal en de Gouden Schoen.