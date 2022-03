Will Smith loopt podium op en verkoopt Chris Rock een dreun na grap over zijn vrouw

De film ‘CODA’ is met de prijs voor beste film de grote verrassing geworden bij de 94ste uitreiking van de Oscars, maar daar heeft niemand het vanmorgen over. De grootste schok van de avond was de uitval van acteur Will Smith, die woedend het podium op liep en comedian Chris Rock een harde mep gaf.

Gastpresentator Chris Rock maakte een grap over Jada Pinkett Smith waar haar echtgenoot, Will Smith, niet mee kon lachen. Rock zei dat ze de volgende keer wel de rol van G.I. Jane - de legendarische film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar de hoofdrol speelt - kon spelen. Pinkett Smith lijdt aan alopecia, een aandoening waarbij iemand met hevige haaruitval kampt. Daarop stond Smith op van zijn stoel, liep het podium op en gaf Rock een ​​klap. Vervolgens schreeuwde hij dat Rock het ‘niet in zijn fucking hoofd moest halen om de naam van zijn vrouw nog één keer te gebruiken’.

Het moment zorgde voor een lange, ongemakkelijke stilte bij het aanwezige Oscar-publiek. Op sociale media circuleerden al snel foto’s van diverse gechoqueerde sterren op het moment dat het gebeurde. Ook Chris Rock moest zich na het incident ook zichtbaar even herpakken en zei: ‘Dat was uhh... de beste avond uit de geschiedenis van de televisie.’

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscars pic.twitter.com/VX7EzFyJ22 — LORRAKON (@LORRAKON) 28 maart 2022

Nadat Smith later op de avond zelf naar voren werd geroepen om de prijs voor beste acteur in ontvangst te nemen, voor zijn rol in ‘King Richard’ (over de jeugd van de tennissende zussen Serena en Venus Williams), volgde een lange, emotionele speech. ‘Ik weet dat als je doet wat wij doen, je om moet kunnen met kritiek en gemene grappen, met mensen die geen respect hebben voor jou en je familie. Je moet glimlachen en doen alsof het oké is. Denzel Washington zei me zonet: pas op, want op je hoogtepunt probeert de duivel je te pakken te krijgen. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden bij de Academy en bij al mijn mede-genomineerden’, snikte Smith, met tranen in de ogen. Chris Rock kreeg geen excuses. ‘Kunst imiteert het echte leven: ik kom hier nu ook over als de gestoorde vader. Liefde laat je gekke dingen doen. Ik hoop dat de Academy mij in het vervolg nog wil uitnodigen.’