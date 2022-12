William Boeva: ‘Het n-woord kwetst mensen. Waarom is het dan zo moeilijk om het niet meer te gebruiken?’

Is de deuger verdwenen of wordt er in stilte nog volop gedeugd? Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: comedian William Boeva.

WILLIAM BOEVA «Ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Daarom kan ik het ook zo moeilijk aanzien dat mensen met een beperking vaak aan de rand van de maatschappij staan. Ze worden weggezet als een groep die de samenleving ten laste is, in plaats van na te gaan hoe ze die kunnen verrijken.»

HUMO Dat geldt niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor mensen van vreemde origine.

BOEVA «Ja, daar spelen dezelfde vooroordelen. Je ziet het ook in de Black Lives Matter-beweging en bij de holebigemeenschap. Het verschil met hen is wel dat mensen met een beperking twintig jaar achterophinken.»

HUMO De open brief waarin je het gebrek aan vertegenwoordiging van mensen met een beperking in de media aankaartte, schreef je niet voor jezelf.

BOEVA «Ik kom genoeg op televisie, ik heb een podium. Maar ik ben één van de weinige mensen met een beperking die hun stem kunnen laten horen, en dat is onaanvaardbaar. 19 procent van de wereldbevolking heeft een beperking, maar die groep is totaal onzichtbaar.

»We zouden tv-programma’s moeten laten presenteren door mensen met een beperking, er zouden ministers met een beperking moeten zijn, of deskundigen met een beperking bij wie die beperking niet hun expertise is – een econoom in het journaal, bijvoorbeeld. Er is pas inclusie als je mensen met een beperking inzet voor iets wat niets met hun beperking te maken heeft.»

HUMO Tegelijk klinkt er felle kritiek als een acteur zonder beperking een personage met een beperking speelt, of als een niet-transgender persoon een transgender persoon neerzet.

BOEVA «Iemand zonder een beperking moet een personage met een beperking kunnen spelen, maar er zijn al zo weinig rollen voor mensen met een beperking, dat het niet verantwoord zou zijn. De tijd is ook voorbij dat een witte persoon nog een zwart personage speelt.»

HUMO Je brief oogstte bijval, maar kreeg ook behoorlijk wat kritiek.

BOEVA «Sommige mensen hebben het erg persoonlijk opgevat. Ze lijken hun denkbeelden het koste wat het kost te willen verdedigen, om maar niet te moeten inzien dat het ook anders kan. Maar van mening veranderen is toch iets moois? Dat je denkbeelden evolueren en je beseft: ah, dat heb ik toen niet zo goed ingeschat.»

HUMO Wanneer heb jij dat het laatst gedacht?

BOEVA «Ik heb lang geen deel willen uitmaken van de groep mensen met een beperking. Ik was bang voor de associatie omdat ik naar hen keek zoals de samenleving dat doet. Ik distantieerde me van hen: ‘Ik ben helemaal niet zoals jullie.’ Nu ben ik er juist trots op dat ik bij die groep hoor.»

HUMO Vind jij als comedian dat een platte grap over minderheden, transgender personen en mensen met een beperking nog moet kunnen?

BOEVA «Een grap moet een grap kunnen zijn, maar de situatie, de tijd en de context spelen een rol. Mensen verstoppen zich heel vaak achter het excuus ‘Het is maar humor’, maar die humor moet wel ergens op gestoeld zijn.»

HUMO Met iedereen kunnen lachen zou ook een teken van inclusie kunnen zijn.

BOEVA «Dan nog blijft de intentie belangrijk. Als je een mop over transgender personen maakt, terwijl je vindt dat het een modeverschijnsel is en er eigenlijk maar twee geslachten bestaan, dan is het geen onschuldige grap.

»Wat me stoort, is dat je nu vaak hoort dat je niets meer zou mogen zeggen. Stel je voor dat je één van je maten altijd voor de grap een dikzak noemt en hij zegt op een dag: ‘Ik vind dat toch niet zo tof.’ Dan zou je toch een enorme eikel zijn als je er niet mee stopt? Nu zegt een hele groep mensen dat het n-woord hen kwetst. Waarom is het zo moeilijk om het dan niet meer te gebruiken? Zelfs als je het niet begrijpt, verlies je er toch niets mee door iets anders te zeggen?»

Deugscore: 89/100