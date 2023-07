‘Wim Hof heeft minstens dertien sterfgevallen op zijn geweten, en de lijst wordt enkel langer’

Het evangelie van Wim Hof verspreidde zich de afgelopen jaren als een lopend vuurtje door de Verenigde Staten. Maar nu ligt de Iceman er net ónder vuur, door een serie van verdrinkingen. Is Hof verantwoordelijk? De onderzoeksjournalist die de carrière van de Nederlander in de VS tot grote hoogte stuwde, voelt zich inmiddels ‘schuldig’ en ‘verantwoordelijk’. ‘Wim is als een skydive-instructeur die zegt: je hebt die reserve-parachute niet nodig.’

Als er iemand moet worden aangewezen die Wim Hof en zijn methode groot maakte in de Verenigde Staten, behalve de Iceman zelf natuurlijk, dan verdient Scott Carney die eer. Carney, een Amerikaanse onderzoeksjournalist, volgde jaren geleden het spoor van Hof voor een verhaal in Playboy, waarin hij de Nederlander wilde ontmaskeren als een charlatan.

Het liep anders. In 2017 publiceerde Carney het boek ‘What doesn’t kill us’ (bij ons uitgebracht als ‘Oerkracht’). Daarin komt hij tot de conclusie dat veel wat Hof beweert over ademhaling en omgaan met kou allesbehalve onzin is. ‘What doesn’t kill us’ werd in Amerika een bestseller en katapulteerde de carrière van Wim Hof in de VS. ‘Je kunt mijn boek beschouwen als ground zero voor die hype’, zegt Carney nu.

Juist daarom voelt hij zich inmiddels ‘schuldig’ en ‘verantwoordelijk’, zegt Carney in een video-interview vanuit zijn woonplaats Denver. Een maand geleden zette hij een YouTube-documentaire van ruim een uur online waarin hij de vloer aanveegt met Hof en zijn bedrijf Innerfire. In de video stelt Carney dat het afgelopen decennium mogelijk dertien mensen, en waarschijnlijk zelfs meer, zijn overleden na het doen van Wim Hof-oefeningen.

‘Voor de duidelijkheid’, zegt Carney, ‘Ik houd van Wim. Ik pas zijn methodes nog altijd toe. Daarmee heeft hij heel veel mensen wereldwijd geholpen. Maar het probleem is: Wim wordt in de media en door zijn eigen bedrijf altijd neergezet als een heroïsche profeet. Als de onoverwinnelijke Iceman die alles verslaat: de kou, zijn eigen lichaam, wereldrecords, de wetenschap. Zelf heb ik de voorbije jaren ook niets anders gedaan dan dat deel van het verhaal vertellen. Maar het is niet het héle verhaal. De andere kant is: Wim is een mad man, en dat is hij al jaren. Het is gevaarlijk om een miljoenenbedrijf te bouwen rond zo iemand. Vooral als diegene doorgaat met het verkondigen van een boodschap die gevaarlijk kan zijn.’

Wim Hof en Scott Carney Beeld Scott Carney

Hof en zijn bedrijf Innerfire liggen in de Verenigde Staten onder vuur nu er steeds meer verhalen opduiken van mensen die zouden zijn overleden na het toepassen van oefeningen van Hof. Specifieker: Hof-adepten die zouden zijn verdronken, omdat ze het bewustzijn verloren na het doen van heftige ademhalingsoefeningen in het water. Dit wordt shallow water blackout genoemd, ook een aantal Nederlanders is in het verleden op die manier overleden.

Carney kwam ‘na wat zoekwerk’ tot dertien sterfgevallen, waarvan het merendeel in de VS. De vader van een van de slachtoffers, de 17-jarige Madelyn Metzger uit Californië, heeft zelfs een schadeclaim van 67 miljoen dollar tegen Hof en Innerfire ingediend (zie kader).

Dat er mensen overlijden die de Wim Hof-methoden toepassen, gaat Innerfire aan het hart, zei Wims zoon Enahm Hof afgelopen week. Maar, blijft het bedrijf benadrukken: we plaatsen overal waarschuwingen dat je de ademhalingsoefeningen, die hyperventilatie of een kort verlies van bewustzijn tot gevolg kunnen hebben, niet in het water moet doen. Innerfire zou inmiddels ook alle video’s waarin Wim Hof de oefeningen doet in of bij het water hebben verwijderd.

Hier zit nu net het probleem, zegt Carney. Innerfire kan wel waarschuwingen plaatsen dat de ademoefeningen in het water gevaarlijk zijn, maar wat heb je daaraan als Hof, het uithangbord, er mee blijft doorgaan? ‘In januari was hij met een groep cursisten in Polen, Wim liet ze de ademhalingsoefening doen in een meertje. Daar is videomateriaal van. In een onlinecursus die Innerfire verkocht, moedigt hij klanten aan om precies hetzelfde te doen. ‘Dit moet je doen, je gaat hyperventileren in het water, doe je hoofd in het water’, zegt hij daar. In de BBC-serie met hem, ‘Freeze the fear’, doet hij het zelf. En in februari was hij te gast in een podcast, ook toen had hij het er over.’

Scott Carney maakte een montage van een aantal momenten waarop Wim Hof zijn ademhalingsoefening in verband brengt met water....

Scott Brust, de advocaat in de zaak-Madelyn Metzger, noemt de publieke optredens van Wim Hof ‘roekeloos’. ‘Je ziet hem altijd in en om het koude water. Het is een van de hoekstenen van zijn imago. En Innerfire, toch een miljoenenbedrijf, is niet in staat hem te beteugelen. Dat heeft in onze ogen geleid tot nogal wat overlijdens, niet alleen van Madelyn.’

Carney vergelijkt Hof en zijn bedrijf met een skydive-onderneming die met klanten de lucht ingaat. ‘Op de zijkant van het vliegtuig staat in koeienletters: neem een reserve-parachute mee. Maar de instructeur zegt tegen de klant: nergens voor nodig, laat die extra parachute maar hier. Hof is die instructeur.’

Advocaat Geert Jan Knoops, gespecialiseerd in internationaal recht, stelt dat de waarschuwingen die Innerfire op de website heeft staan, juridisch in het voordeel van het bedrijf pleiten. Maar, zegt Carney. ‘In de VS leggen we meer verantwoordelijkheid bij een trainer of instructeur, en minder bij de klant. Volgens mij is het hier makkelijker om iemand te blamen dan in Europa.’

Advocaat Geert Jan Knoops. Beeld ANP / ANP

Er zullen vanuit de VS nog meer aanklachten tegen Hof en Innerfire volgen, waarschuwt de onderzoeksjournalist. Hij sluit niet uit dat de lijst met potentiële slachtoffers langer wordt dan de dertien waarop hij met wat zoekwerk op internet uitkwam. ‘Sterker nog: ik heb al tips gekregen over andere sterfgevallen.’

Carney is in zijn YouTube-docu heel fel richting Wim Hof en diens zoon Enahm. Tussen alle feiten door heeft het soms wat weg van een persoonlijke afrekening. ‘Maar dat is het niet’, bezweert hij. ‘Ik heb in het verleden de fout gemaakt dat ik als journalist bevriend raakte met mijn bron, Wim dus. Dit kun je zien als een correctie daarop. Ik ken Wim, ik weet hoe beroemd hij is. Juist daarom wil ik vertellen wie hij is. Een geweldig persoon, maar wel iemand die steeds een beetje gekker is geworden. Meer waarschuwingen op de website van Innerfire gaan hem niet veranderen, hij trekt zich daar niets van aan. Daarom moet Innerfire hem niet meer als held en expert op een voetstuk plaatsen.’

Het advies van Carney voor Innerfire: ‘Focus je op de methode, en stap af van de marketingmachine rond Wim Hof. En verkoop die methode op een eerlijke manier. Met heldere uitleg over de voor- en nadelen. Want nadelen zijn er ook, niet iedereen gaat zich er beter van voelen. En met niet mis te verstane waarschuwingen over de gevaren. Dan verdien je misschien minder geld, maar heeft de wereld er wel echt iets aan.’

Voor dit verhaal is Innerfire, het bedrijf van Hof, op verschillende manieren om wederhoor gevraagd. Daarop kwam geen reactie.

Advocaat: Madelyns vader doet het niet voor het geld Advocaat Raphael Metzger, die 67 miljoen dollar (ruim 60 miljoen euro) schadevergoeding eist van Wim Hof en Innerfire voor de dood van zijn dochter Madelyn, ‘doet het niet voor het geld’. Dat stelt advocaat Scott Brust, die de zaak namens Metzger voert. Raphael Metzger is de baas van Brust. ‘Raphael wil zich niet verrijken,’ bezweert Brust. ‘Mochten we winnen, dan wil hij het geld in een goed doel stoppen. We zijn al in overleg met Caltech, de universiteit waar Madelyn wilde gaan studeren, om een studiebeurs in haar naam op te zetten.’ Madelyn werd in augustus vorig jaar door haar vader levenloos in het familiezwembad aangetroffen. Raphael Metzger is ervan overtuigd dat ze verdronk na het doen van ademhalingsoefeningen van Wim Hof. Ze had in 2020 op internet gezocht naar de methode-Hof, bleek uit haar browsergeschiedenis. Bovendien sprak ze er wel eens over met Tammy, de ex-vrouw van Raphael Metzger. Zij is door hem ook aangeklaagd, omdat ze Madelyn, een minderjarige, niet zou hebben gewaarschuwd voor de gevaren. Volgens de Nederlandse advocaat Geert Jan Knoops, gespecialiseerd in internationaal recht, wordt het voor het kamp-Metzger lastig om te bewijzen dat de verdrinking het gevolg was van de Hof-technieken. Brust ziet dat anders. ‘Andere medische oorzaken zijn door experts eenvoudig uit te sluiten. Madelyn was gezond, en een goede zwemmer. Data op haar smartwatch kunnen ons extra informatie geven, daar kijken we nog naar. Ik heb er vertrouwen in.’ Madelyn was ‘briljant’, zegt Brust. ‘Ze was ontzettend goed in wiskunde. Ze kon kiezen naar welke universiteit ze wilde, dat zou dus Caltech worden, een van de beste van het land. Ze was ontzettend geliefd, een heel aardige meid.’ Enahm Hof stelde in Amerikaanse media dat Raphael Metzger de dood van zijn dochter ‘gebruikt om zijn ex-vrouw en ons aan te klagen’. Tammy Metzger noemde de aanklacht ‘weer een voorbeeld uit het handboek voor echtscheidingstactieken waarmee hij mij en mijn dochter martelde’. Brust wil van dat alles niets van weten. ‘Dit is geen manier om woede over de scheiding te botvieren. Raphael Metzger heeft één belangrijk doel: zorgen dat de methoden van Wim Hof niet meer in Californië worden onderwezen, zodat er geen mensen meer door verdrinken.’ Wim Hof en Innerfire stellen in een reactie op de aanklacht dat ze geen zakelijke banden met Californië hebben, iets dat het team-Metzger bestrijdt. In september beslist de rechtbank over dit verweer, en zal blijken of Metzger de zaak kan voortzetten.