Winnaar Vincent Voeten: ‘Één dag na de finale had ik corona. Bedankt, Humo!’

Het applaus was lang, oprecht en verhit: de finale van Humo’s Comedy Cup had een avondje van uitgelaten hinniken, proesten en bulderen opgeleverd. Met dank aan de drie superbe finalisten, natuurlijk. Charles Le Riche, Jade Mintjens en Vincent Voeten speelden elk een bevlogen set. Al kon er maar eentje de kussen van juryvoorzitter Guy Mortier krijgen: Voeten, de politie-inspecteur uit Beerse, won.

Charles Le riche: ‘Geurverfrissers’

Charles Le Riche (30) – né Karel De Rijcke – ijverde op het podium voor een dieet van chocolade en Duvel, liet zich van zijn Ingeborgste kant zien, en bewees dat airfryers kunnen praten: baldadige en absurde humor is niet dood.

KAREL DE RIJCKE «Zonder ironie: die finale, dat was een jongensdroom die in vervulling ging. Ik ben al lang bezig met comedy, en eindelijk in dé finale van dé comedywedstrijd van Vlaanderen staan voelde als een verwezenlijking. Ik heb er echt van genoten. Van de dag erna iets minder – klootzak van een kater gehad (lacht).»

HUMO En nu? Lacht de toekomst je toe?

DE RIJCKE «Ik meen toch een grijnsje te zien, ja. Er komen try-outs voor een avondvullende show aan, en hopelijk kan ik hier en daar wat redactiewerk doen voor televisie, of in panelshows zitten. Zo zou ik almaar dichter bij mijn uiteindelijke doel komen: tot de middag in mijn nest liggen, en zo mijn puberjaren herbeleven.»

HUMO Je doet in absurde, ongerijmde humor. Dat verdeelt een publiek weleens.

DE RIJCKE «Het is waar: een deel van de zaal blijft soms stil. Ik vind het dan plezierig om die mensen recht in de ogen te kijken en ze nóg ongemakkelijker te maken. Al zal ik ze nooit kleineren – het moet wel een beetje aangenaam blijven.»

HUMO Je bent al lang bezig met comedy, zei je net.

DE RIJCKE «Ik was 16 toen ik voor het eerst op een podium stond met eigen materiaal. Maar eigenlijk moet ik nog verder terug in de tijd: mijn eerste optreden was op de bonte avond in het vijfde leerjaar. Klasgenoten playbackten iets en deden een dansje, ik had mijn scoutskostuum aangetrokken en imitaties geïmproviseerd. De zaal ging plat, en dat maakte heel veel indruk op de 10-jarige Karel. Ik had een roeping!»

HUMO Wat heb jij eigenlijk met Ingeborg Sergeant?

DE RIJCKE «Ik vind haar een indrukwekkende carrièrevrouw. Ze deed op jonge leeftijd al veel voor televisie, en toen dat een mentale tol eiste, gooide ze het roer krachtig om. Haar ideeën over mindfulness spreken me ook aan. En ze weet van alles geld te maken – dat is toch een kwaliteit.»

HUMO Voel je ook iets bij de combinatie van Everyday-chocolade en Duvel, die je uittest op het podium?

DE RIJCKE «Ik eet graag chocolade en ik drink graag alcohol, en ik ben van het idee dat apart goed ook samen goed is.»

HUMO Opvallend: na je show bracht je gepersonaliseerde geurverfrissers aan de man.

DE RIJCKE «Comedians verdienen soms meer met de verkoop van merchandising dan met het optreden zelf. Ik wilde dus ook iets. Maar dvd’s worden niet meer gekocht, niemand plakt nog stickers, een stylo is zo knullig, en aanstekers schijnen niet zo kindvriendelijk te zijn. Maar wie wil er nu geen geurverfrisser? Het enige nadeel is dat ik een héél grote oplage moest bestellen om het een beetje winstgevend te maken. Plots werden er drieduizend geurverfrissers aan de deur geleverd. Maar kijk, nu ruikt het bij mij in de gang altijd fris: ik moet al twee jaar niet meer dweilen.»

Jade Mintjens: ‘Beetje gehuild’

Jade Mintjens (23) maakte het oeuvre van K3 een ietsje minder kindvriendelijk, riep de gure actualiteit tot de orde, en ontkrachtte het idee dat ‘meisje met gitaar’ als vanzelf leidt tot kampvuurmeligheid.

JADE MINTJENS «Net na het verdict was ik heel teleurgesteld. Ik heb een halfuurtje gehuild, maar toen was het eraf.»

HUMO Had je je optredens in de voorronde en de halve finale zorgvuldig bestudeerd?

MINTJENS «Absoluut. Ik had mijn opname van de halve finale minutieus bekeken. Heel analytisch, ja: prutsen aan volgorde, tempo en timing. Dat is heel droog werk, want ik heb m’n eigen moppen intussen zo vaak gehoord dat ik ze niet meer grappig vind (lacht).»

HUMO Jij gaat gulzig aan de slag met de actualiteit. Daarmee was je een uitzondering in deze editie.

MINTJENS «Eigenlijk is dat niet zo slim van mij. Veel comedians kiezen bewust niet voor de actualiteit, omdat die moppen vergankelijk zijn. En dat klopt, hè: hoe briljant zo’n grap ook is, ooit zal ze gedateerd zijn.»

HUMO Ik las dat je ooit een eindwerk schreef waarin je onderzocht hoe comedians hun materiaal kiezen.

MINTJENS «Klopt. Ik vroeg gasten als Xander De Rycke, Bart Cannaerts, Adriaan Van Den Hoof en William Boeva waar ze precies hun inspiratie haalden. Het antwoord: een beetje overal. Nu denk ik: Jade, wat een kutvraag was dat toch! Nee, wie revolutionaire inzichten wil, kan beter naar mijn shows komen dan die paper te lezen (lacht).»

HUMO Je speelt mooie voorprogramma’s, bereidt een eindejaarsshow voor en werkt voor ‘De ideale wereld’: vergis ik mij of loopt het lekker?

MINTJENS «Ik ben heel blij met wat ik allemaal mag doen. Net voor de pandemie was ik gestopt met mijn studie filosofie. Ik kreeg steeds meer optredens aangeboden, en wilde mijn kans grijpen. Maar vervolgens ging de boel op slot, en stond ik daar... Ik ben toen in een kledingwinkel gaan werken. Nu krijg ik weer volop kansen en da’s fijn.»

HUMO Vertel je tot slot nog iets over Vincent Voeten dat we niet weten?

MINTJENS «Dat hij een zachtgekookt ei is! Hij is niet die snoeiharde vent vanop het podium, wel een warme, lieve mens.»

Vincent Voeten: ‘Dode kinderen’

Dat zachtgekookt ei glorieerde dus in de finale met een salvo van gortdroge, indrukwekkend getimede, hárde grappen.

VINCENT VOETEN «Ik heb er wel corona aan overgehouden. De dag na de finale had ik prijs. Bedankt, Humo!»

HUMO De eerste drie grappen in je set waren meteen perfect à point, waardoor het publiek als een blok voor je viel.

VOETEN «Ik heb een heel uitgesproken stijl, en ik maak soms ook mee dat de verf niet pakt. Dat de zaal na drie moppen beslist: hier houden we niet van. Maar in de finale at het publiek na twee jokes uit mijn hand, en ging mijn zelfvertrouwen door het plafond. Dat in een volle Arenberg mogen doen: kicken.»

HUMO Je bent gespecialiseerd in het grovere werk.

VOETEN «Niet élk publiek houdt daarvan. Speel ik in het voorprogramma van Alex Agnew, dan weet ik dat het wel zal loslopen. Maar doe ik dat van Jens Dendoncker, dan is het harder werken. Een familiepubliek zit niet altijd te wachten op moppen over dode kinderen, hè.

»Ik hou het meest van de aarzelende, licht beschaamde lach. Mensen die zich afvragen of het niet te grof is, of er wel mág gelachen worden – en het vervolgens toch niet houden. Die spanning vind ik geweldig.

»In een workshop vertelde Bas Birker eens dat je als comedian zo dicht mogelijk bij jezelf moet blijven. Maar ik doe net het omgekeerde. Ik ben geen harde, cynische seksist. Maar ik vind het leuk om op het podium een eikel te spelen – het type dat de hoofdpersoon zou kunnen zijn in een roman van Herman Brusselmans.»

HUMO Aan het einde van je finaleset zat ook een stukje sérieux.

VOETEN «Ik wilde laten zien dat ik meer kan dan gewoon een moppentrommel zijn. En ook: uitleggen waaróm ik het scherp van de snee opzoek. Omdat ik me weleens onbehaaglijk voel bij mens en maatschappij: ik ben geen lentezonnetje. Vijf jaar geleden zat ik niet goed in mijn vel, en toen ben ik met comedy begonnen. Dat bleek de perfecte uitlaatklep: sindsdien gaat het veel beter.»

HUMO Je stond ook heel zelfzeker en beheerst op het podium.

VOETEN «De finale was één van mijn meest ontspannen optredens ooit. Ik had er erg naar toegeleefd, maar ik was niet hypernerveus. Zo heb ik ervan kunnen genieten. Terwijl ik me van de halve finale bijvoorbeeld bijna niets meer herinner. En de voorronde vond ik extreem stresserend. Je hebt daarin maar vijf minuten, hè. Gaat het fout, dan heb je niet de kans om dat recht te trekken.»

HUMO Je werkt als politie-inspecteur. Is dat houdbaar, nu je beroemd dreigt te worden?

VOETEN «Als mensen me echt beginnen te herkennen, kan dat lastige situaties opleveren. Maar voorlopig valt het mee: de meesten kennen heus wel het verschil tussen de flik en de comedian. Nu goed: ik denk er wel over om loopbaanonderbreking te nemen, en even alles op comedy te zetten. Ik ben voorzichtig van aard, maar nu voel ik: het moment is daar.»

