Wintersport in de kerstvakantie wordt steeds onzekerder

Skiën in de kerstvakantie wordt met de dag onzekerder. Oostenrijk vreest andermaal miljarden euro’s minder omzet zonder wintersporters. ‘Boek alleen met een goede annuleringsmogelijkheid.’

Oostenrijk is al een week dicht door de vierde lockdown die het land treft. Zwitserland eist dat Belgen tien dagen in quarantaine gaan in een poging om de omikronvariant van het coronavirus buiten te houden. In Italië zijn de restricties voor wintersporters overal anders, in Zuid-Tirol geldt een avondklok vanaf 20.00 uur en in sommige plaatsen met veel besmettingen moet de horeca om 18.00 uur sluiten. Vanaf volgende week maandag voeren de Italianen 2G in. Met een negatieve test kom je dan de skiliften of horeca niet meer in. Ook Frankrijk scherpt de regels aan.

Gevaccineerd

Ongeveer een kwart van de Belgische wintersporters trekt doorgaans naar Oostenrijk, en maar liefst 60 procent van de Nederlanders. ‘Maar de coronacijfers daar zien er niet goed uit. Niemand weet of de lockdown over twee weken wordt opgeheven’, zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging. Er wordt wel iets meer gevaccineerd, maar Oostenrijk zit nog steeds op een povere 66 procent van de bevolking die volledig is gevaccineerd. Met dit tempo zit het Alpenland pas in het voorjaar op een vaccinatiegraad van 80 procent. Dagelijks zijn er ondanks de lockdown nog duizenden nieuwe besmettingen.

‘Vóór de kerstvakantie gaat het nog wel, maar rond die twee weken komen geen boekingen binnen’, zegt Wibke van der Linde van appartementencomplex Landhaus Kitzblick vlak bij het Oostenrijkse Kaprun. ‘Ik heb er een hard hoofd in dat we weer open mogen. De besmettingen dalen wel maar niemand weet of het genoeg is. Nederlandse gasten bellen me met de vraag of de skivakantie door kan gaan. Ik weet het niet.’

Skidorp Kaprun is uitgestorven. Alleen de supermarkten zijn open. Van der Linde: ‘Daar komen de meeste Oostenrijkers zo min mogelijk. Je weet nooit of je een ongevaccineerde tegen het lijf loopt. Als je bij de priklocaties kijkt, zijn het vooral mensen die voor hun derde prik komen.’ De lockdown voelt voor de skifanaten nu extra wrang, want er ligt aan het begin van het skiseizoen meer sneeuw in Oostenrijk dan in jaren. Zelfs in de dalen ligt een pak van 40 tot 50 centimeter. Maar de pistes zijn leeg.

2,7 miljard euro

Oostenrijkse skioorden zijn een paar weken voordat het grote geld verdiend moet worden veranderd in witte spookdorpen. De Oostenrijkse regering breekt zich het hoofd over manieren om de lockdown toch te beëindigen. De economische belangen zijn enorm voor het land. In de skioorden wordt 70 procent van al het geld binnengebracht door de wintersporters. De korte lockdown van drie weken kost al 2,7 miljard en als-ie wordt verlengd tot oudjaar dan loopt de teller op naar 5,1 miljard euro.

Alle opties om de lockdown te beëindigen op 13 december liggen op tafel bij de Oostenrijkse regering in Wenen. Er wordt zelfs nagedacht over het verlengen van de lockdown voor de horeca, maar een uitzondering te maken voor de hotels, appartementen en de skipistes.

Boekingen voor wintersportvakantie Oostenrijk fors teruggelopen Het aantal boekingen voor Oostenrijk is de afgelopen week fors teruggelopen. Dat zeggen reisorganisaties Sunweb en TUI. Klanten die op korte termijn naar Oostenrijk zouden gaan, boeken volgens Sunweb vaker een reis naar Frankrijk, maar niet massaal. ‘We krijgen vragen van onze klanten of ze eind januari of februari op wintersportvakantie kunnen gaan’, zegt een woordvoerster van Sunweb. ‘Wij raden aan om even af te wachten totdat er meer duidelijk is.’ TUI geeft hetzelfde advies. Die reisorganisatie merkt dat veel klanten zelf al afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt tot vlak voor de kerst, als het skiseizoen echt begint. ‘Op dit moment ziet het er zorgelijk uit, maar we hebben nog een paar weken te gaan. Oostenrijk heeft de drastische maatregelen nu genomen om straks toch mogelijkheden voor een skivakantie te bieden.’ Hoewel het aantal boekingen voor Oostenrijk met de helft is teruggelopen, loopt het aantal aanvragen voor Frankrijk en Italië gewoon door, aldus Sunweb. ‘De honger naar wintersport was al groot en we merken dat die er nog steeds is’, aldus een woordvoerster. TUI raadt mensen aan niet in paniek te raken. ‘Houd de ontwikkelingen in de gaten, dat doen wij ook, we zijn flexibel en we vinden een oplossing.’

Après-ski

‘We hebben het onderzocht. Als er geen après-skimogelijkheid is, dan is dat voor slechts tien procent van de wintersporters geen reden om te gaan. Het gros wil gewoon lekker die berg af en eet en drinkt dan wel gezellig met familie of vrienden in het hotel of appartement’, zegt De Graaf. Hij denkt dat skiërs vooral huiverig zijn voor een onverwachte lockdown, zoals half maart 2019 toen het land - destijds de coronabrandhaard van Europa - plotsklaps in lockdown ging. Wintersporters moesten halsoverkop hun biezen pakken en vertrekken.

Ongevaccineerde skiërs kunnen het deze winter sowieso vergeten. In geen enkel land zijn ze welkom. De Graaf: ‘Het onzekere is dat het over twee weken weer overal anders kan zijn. In Zwitserland geldt nu een quarantaine voor Nederlanders, maar blijft dat zo als omikron ook in Zwitserland is geconstateerd?’

Frankrijk leek lang de beste kaarten voor een skivakantie te hebben, maar het land besloot zojuist dat ook toeristen straks een booster nodig hebben voor een geldige coronapas en dus om restaurants, cafés en musea in te mogen. Testen mag ook, maar dat moet elke 24 uur. ‘Al met al geen goede omstandigheden om ontspannen naar je skivakantie toe te leven. Wie boekt moet vooral goed naar de annuleringsvoorwaarden kijken.’

(AD)