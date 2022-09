‘Woestijnvis is een genadeloze omgeving voor beginners. Als je ideeën niet goed zijn, word je keihard afgemaakt’

Wanneer TikTok-tutorials en Bijbelverzen niet volstaan als houvast in Het Leven, is er nog ‘Het leven.doc’ op VRT MAX, de achtdelige talkshow waarin Thomas Huyghe met BV’s praat over de do’s-and-don’ts van het leven. In de eerste aflevering leert u dat mensen het gelukkigst zijn op hun 18de en op hun 47ste. Met zijn 31 lentes zit Huyghe daar pal tussenin, maar ondanks een energetisch dipje door het prille vaderschap ziet hij er vrij tevreden uit. Of dat te maken heeft met een geslaagde passage in ‘De allerslimste mens’, kunt u vanavond zelf ontdekken. Maar eerst: zijn 7 Hoofdzonden!

THOMAS HUYGHE «Ik ben katholiek opgevoed en gedoopt, zoals dat hoorde in het Meetjesland. Mijn familie ging naar de mis en we hadden zelfs een tante non in de familie. Als kind was ik ook echt bang om in de hel te belanden.

»Op een gegeven moment ben ik van mijn geloof gevallen, maar ik weet niet precies meer wanneer ik besefte dat het allemaal een scam was (lacht). Wellicht omdat ik merkte dat religieuze mensen niet altijd heilig zijn. Daardoor ben ik een tijdlang militant antireligieus geweest. Nu vind ik religies vooral interessant, zeker de mythes errond. Ik denk graag na over concepten als de zeven hoofdzonden.»

IJDELHEID

HUMO In het Meetjesland ben je ‘gewoon de zoon van Dirk en Mieke,’ zei je ooit, en niet ‘Thomas van tv’. IJdelheid lijkt me niet je grootste zonde.

HUYGHE «Daar ben ik veel te lui voor. Voor de spiegel staan of kleren kiezen vind ik te veel gedoe, daarom draag ik bijna altijd zwarte of witte T-shirts. Buitenkomen bij de kapper, eruitzien als een deb en dat eventjes jammer vinden: verder gaat mijn ijdelheid niet. Ik kan me wel zorgen maken over mijn uitstraling, omdat ik niet onbeleefd of arrogant wil lijken. Maar ik wil mezelf geen bepaald imago aanmeten, of zo.

»Eigenlijk wil ik in alles gewoon neutraal zijn. Netjes in het midden. Ik wil niet saai overkomen, maar ook niet hyperactief. Niet te braaf, maar ook geen klootzak. Mijn doel in het leven is om zo vanille mogelijk te zijn.»

HUMO Vanille is underrated?

HUYGHE «Het is geen uitgesproken smaak, maar hij is wel altijd goed. Niemand voelt een diepe haat voor vanille, hè?»

HUMO Da’s een opvallend doel voor iemand in de tv-wereld.

HUYGHE «Ik ben er ook maar toevallig ingerold. Het was nooit mijn ambitie om met mijn hoofd op tv te komen. In tegenstelling tot veel collega’s móét het bij mij allemaal niet. Na ‘De slimste mens’ heb ik een tijdje een manager gehad, maar die mens werd knettergek van mij, want ik weigerde elke aanbieding om op tv te komen. Hij wilde me vaker op het scherm brengen, zodat ik ‘relevant’ zou blijven, maar daar had ik helemaal geen zin in.

»Ik wil écht niet bekender worden dan ik al ben. Mijn grootste nachtmerrie is dat Dag Allemaal ineens over mij zou schrijven, zonder dat ik ergens van weet. Ik zou me er héél ongemakkelijk bij voelen om die ‘bekendheidsgrens’ over te steken.»

HUMO Toch was het je droom om bij Woestijnvis te werken.

HUYGHE «Ja, maar ook dat kon ik relativeren. Als het me niet zou lukken – en die kans was groot – dan was ik daar klaar voor. Ik dacht niet: dit móét lukken, want anders is mijn leven voorbij.

»Daardoor was ik weerbaarder voor de Woestijnvis-cultuur, want voor beginnelingen is het hier geen feestje, hoor. Je wordt heel snel op je plaats gezet – té snel, eigenlijk. Op mijn eerste dag bij ‘De ideale wereld’ arriveerde ik netjes op tijd, maar behalve de eindredacteur was er nog niemand. Hij keek niet op van zijn laptop, ik wist niet waar ik mocht gaan zitten... Dus bleef ik maar gewoon staan. Uiteindelijk keek hij op en zei hij: ‘Wilt ge een ontvangstcomité, misschien?’ Ik ben dan maar op een willekeurige stoel gaan zitten, waarop natuurlijk de tweede eindredacteur aankwam en fijntjes zei: ‘Je zit op mijn plaats.’ (lacht)»

HUMO Veel 24-jarigen zouden de rest van de dag huilend op het toilet doorbrengen.

HUYGHE «En toen was de werkdag nog niet eens écht begonnen! Elke ochtend moet je tijdens de brainstorm je ideeën voorleggen. Als die niet goed zijn, word je genadeloos afgemaakt. Dat is keihard, maar als je een goed idee hebt, wordt het óók gezegd.

»Ik heb die aanpak wel leren appreciëren, want door elke dag te moeten vechten voor mijn plaatsje, ben ik beter geworden in mijn vak. Ik ben vaak vloekend naar huis gereden, maar na een tijdje besefte ik meestal dat mijn grap misschien toch niet zó grappig was.»

HUMO Slecht tegen je verlies kunnen is ook een vorm van ijdelheid. Deed het pijn om in 2019 de finale van ‘De slimste mens’ te verliezen tegen Lieven Scheire?

HUYGHE «Ja, omdat het zo nipt was. Ik ben vrij competitief, ik verlies niet graag. Soms ben ik zo gefrustreerd dat het me niet lukt om oprecht blij te zijn voor de winnaar. Of kan ik het niet laten om – na de verplichte felicitaties – uit te leggen waarom hij of zij toch wel héél veel geluk heeft gehad in het spel.

»Bij ‘De slimste mens’ was ik wel snel over mijn nederlaag heen. Zeker toen ik zag dat Lieven nog een uur moest poseren voor foto’s, terwijl ik al kon gaan feesten op de afterparty (lacht).»

HUMO Ben je bang om gezichtsverlies te lijden in ‘De allerslimste mens’?

HUYGHE «Ik ben blij dat ik nog eens kan meedoen, maar ik heb niets meer te bewijzen. Bovendien zit ik nu in een heel drukke periode, waardoor ‘De allerslimste mens’ eerder een bijkomstigheid is. Er is veel veranderd sinds mijn vorige deelname. Ik ben twee nieuwe programma’s aan het maken én ik ben papa geworden. De vorige keer was ik nog jong, energiek en gedreven, nu ben ik gewoon moe.»

HUMO Het cliché luidt dat het ouderschap helpt om triviale zaken als een tv-quiz te relativeren.

HUYGHE «Dat is ook zo. Het is nu vooral makkelijker om dingen te verwerken. Maakt niet uit hoe verschrikkelijk mijn werkdag was: zodra ik mijn zoontje zie, is dat weg. Het zal wel iets biologisch zijn.

»Ik moest wel heel hard wennen aan het feit dat ik voor het eerst sinds mijn 18de weer naar iemand anders moet luisteren. Want zelfs als werkende volwassene heb je nog steeds veel vrijheid: je kunt verlof nemen, ’s ochtends wat later komen of van job veranderen. Dat kan nu allemaal niet: ik kan geen verlof nemen van het vaderschap. Die baby heeft nú honger, heeft nú een pamper nodig. Dat is vrij confronterend, zeker als je weet dat het nog zeker 18 jaar zo zal zijn.

»(Denkt na) Als je het rationeel bekijkt, is het eigenlijk geen goed idee om kinderen te krijgen. Ik snap niet dat mensen al sinds de prehistorie baby’s maken. Hoe deden die dat in een koude grot, met weinig voedsel en leeuwen die je elk moment kunnen opeten? Ik vind het nu al zo moeilijk, terwijl ik gewoon Deliveroo kan bestellen.

»Kortom, als er nog Humo-lezers twijfelen om aan kinderen te beginnen: ik zou het gewoon niet doen (lacht).»

HUMO Ik neem aan dat de kinderwens bij jou niet heel dringend was?

HUYGHE «Ik wilde niet per se géén kinderen, maar ook niet per se wél. Ik denk niet dat er ooit een moment zou zijn gekomen waarop mijn vriendin en ik zeiden: já, nu zijn we er klaar voor, we maken een baby. Het is per ongeluk gebeurd, maar we hebben vrij snel beslist dat we ervoor zouden gaan. En zodra ze zwanger was, voelde het helemaal niet fout aan. Nu hij er is, zijn we gewoon erg blij. Ik zou het altijd weer opnieuw doen, ook al slaat het nergens op.»

HUMO Jullie werken allebei bij Woestijnvis. Je vriendin is er producer.

HUYGHE «Ik zag haar onmiddellijk zitten, maar onze relatie was een werk van lange adem. Maandenlang heb ik met haar gecarpoold, en andere collega’s weggejaagd zodat ik alleen met haar in de auto kon zitten. Dat klinkt nu wel enger dan het in werkelijkheid was (lacht).

»Momenteel werken we aan hetzelfde programma, wat voor- en nadelen heeft. Vroeger kwamen we thuis en kloegen we tegen elkaar, elk over onze eigen programma’s. Nu is het beter: we praten thuis minder over het werk, omdat we toch al alles weten van elkaars dag. Dat is ook meteen het nadeel. Als je bij een ander bedrijf werkt, kun je elke situatie navertellen zoals je zelf wilt: je baas is altijd een klootzak en je collega een idioot. Maar dat kunnen wij niet doen, want zij weet dat ík de idioot was.»

‘Mijn nederlaag tegen Lieven Scheire was nipt, maar ik was er snel overheen. Terwijl hij nog een uur moest poseren voor foto’s, kon ik al gaan feesten op de afterparty.’ Beeld Play4

ONKUISHEID

HUMO Wat betekent onkuisheid voor jou?

HUYGHE «Het is een heel katholiek en middeleeuws woord. Alsof zelfs je penis vasthouden om te plassen al onkuis is. Volgens mij is alles wat met seks te maken heeft, strikt genomen al onkuis.»

HUMO Het hangt ervan af of die seks binnen het huwelijk gebeurt.

HUYGHE «Ja? Ik kan me toch niet herinneren dat er in de Bijbel staat dat wurgseks oké is, zolang je het maar met je vrouw doet.»

HUMO Er staat ook niet expliciet dat het níét oké is.

HUYGHE «Da’s waar. En volgens de Bijbel mag vrouwen wurgen waarschijnlijk wel, als ze niet gehoorzamen.»

HUMO Betekent vreemdgaan voor jou de doodsteek voor een relatie?

HUYGHE «Nee. Mijn vriendin en ik zijn daar vrij open over. We zijn ons ervan bewust dat we voor elkaar zijn gemaakt, maar we beseffen ook dat het saai is om voor de rest van je leven bij één iemand te blijven. Soms kun je eens zin hebben in iemand anders. Het gaat vooral over de stap écht zetten. Die dingen kunnen gebeuren, zeker op een dronken avond. Shit happens, je hebt niet alles in de hand. Ik heb het gevoel dat daar ruimte voor is binnen onze relatie. Of nee, laat ik het anders zeggen: er kan minstens over gepraat worden.

»(Droog) Ik ben mezelf gewoon al aan het goedpraten voor het geval ik ooit vreemdga op een dronken feestje, dat snap je wel.»

HUMO Jullie werken wel in een bedrijf met bovengemiddeld veel aantrekkelijke mensen.

HUYGHE «Ik denk dat je snel van mening zou veranderen als je hier een paar weken kwam werken (lacht).

»Maar de kans dat één van ons beiden vreemdgaat, lijkt me sowieso vrij klein, juist omdat we er zo ruimdenkend mee omgaan. Het is minder spannend, want het mag!»

HUMO Zou je er ook mee kunnen omgaan als je vriendin verliefd wordt op iemand anders?

HUYGHE «Dat zou ik moeilijker vinden. Als je relatie een dronken misstap niet kan overleven, lijkt het wel alsof die fysieke trouw het enige was wat je samenhield. Terwijl er zoveel meer is tussen ons. Ik zou het raar vinden om dat allemaal weg te gooien omdat er op één vlak een fout is gemaakt. Verliefdheid zou ik moeilijker kunnen plaatsen: die raakt aan de essentie van onze relatie.»

JALOEZIE

HUYGHE «In het begin van onze relatie was ik wel jaloers. Het heeft een paar maanden geduurd voor we wisten of we ‘echt’ samen waren, en dat maakte me onzeker. Nu heb ik daar veel minder last van.»

HUMO En op professioneel vlak?

HUYGHE «Ik kan echt jaloers zijn op collega’s die een steengoed programma maken. En bij ‘De ideale wereld’ kon ik soms gefrustreerd zijn als iemand anders met een betere sketch op de proppen kwam. Maar ook dat is de laatste jaren verbeterd. Sinds corona heb ik een soort rust gevonden in mijn werk. Ik doe gewoon mijn job, en daar ben ik gelukkig mee.

»Toen ik hier net kwam werken, hoopte ik wel stiekem dat ik ooit prijzen zou winnen, of interviews zou mogen doen. Met die prijzen is het nooit wat geworden, interviews heb ik wél gedaan. Maar, met alle respect: uiteindelijk stelt dat ook niet veel voor, hè?

»Ik hoef niet meer per se de beste te zijn. Ik ben lang gefrustreerd geweest omdat ik absoluut de beste wilde zijn in zowat alles. Er bestaat zelfs een homevideo van mij als kleuter waarin ik, met een mond vol choco, sta te roepen dat ik de beste ben. Maar ik wéét nu dat ik niet de beste ben. Ik hoor bij de middenmoot, en dat is oké. Ik weet wat ik kan, ik doe het graag én ik word ervoor betaald. Ik ben gelukkig met mijn vriendin en mijn kind, veel meer heb ik niet nodig. Nu wil ik vooral de status quo behouden.»

TRAAGHEID

HUMO Sommige mensen zouden dat traagheid noemen, of een gebrek aan ambitie.

HUYGHE «Ik bén minder ambitieus geworden. Ik wil programma’s maken die ik zelf goed vind, zonder dat alle recensies lovend moeten zijn. Niet iedereen moet mij tof vinden.

»Toen ik animatie studeerde aan het KASK in Gent, barstte ik van de ambitie. Ik wilde absoluut naar Amerika, om samen te werken met mijn grote helden. Maar na mijn studies moest ik noodgedwongen mijn freelance animatiewerk opgeven, omdat ik er niet van kon leven. Dat heeft mijn ego wel een flinke knauw gegeven. Ik heb daarna een jaar bij een softwarebedrijf gewerkt, tot ik die aanbieding van Woestijnvis kreeg.

»Toen zag ik mijn droom weer heropleven. Het zou een opstapje kunnen zijn naar grotere dingen, dacht ik: eerst misschien naar Engeland, en dan zo naar Amerika. Maar nu besef ik hoeveel geluk ik heb om hier in België te kunnen doen wat ik graag doe. Ik hoef niet zo nodig meer de oceaan over te steken om me succesvol te voelen.»

HUMO Heb je nog de ambitie om op het scherm te komen?

HUYGHE «Niet echt. In de eerste plaats ben ik programmamaker, dat is wat ik het liefste doe. Als ik zelf iets presenteer, is dat alleen maar omdat het gemakkelijker is. Nooit meer op tv komen? Dat kan me eigenlijk niet schelen.

»Daarom zit ik ook zo graag bij Woestijnvis. Ik krijg hier alle ruimte om te doen wat ik graag doe, ik ben heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Zo ijzig koud als die eerste dagen waren, zo’n warm nestje is het nu. Dat, of ik lijd aan een hardnekkige vorm van het stockholmsyndroom.»

GULZIGHEID

HUMO De tv-wereld wordt weleens geassocieerd met alcohol, drugs en andere uitspattingen.

HUYGHE «Ik heb nooit gerookt of drugs geprobeerd. Het spreekt me niet aan, en als me dan toch eens iets werd aangeboden, vond ik het nooit moeilijk om te weigeren. Ik drink wel, soms te veel, maar dat ontspoort nooit in comazuipen, of zo.

»Ik vind het oprecht jammer dat ik dat zelfs als student nooit heb gedaan. Ik had graag een beetje dommer geleefd – eens wakker geworden op een politiebureau of zo – maar daar ben ik te berekend voor. Te angstig ook, ik wil graag de controle behouden. Voor het vrijgezellenfeest van mijn broer hadden we een huis gehuurd, en een paar kerels zijn vanaf het dak in het zwembad gesprongen. Ik wou dat ik dat ook durfde. Toch zal ik het nooit doen, want ik wil niet voor de rest van mijn leven verlamd zijn. Soms wil ik die knop graag omdraaien, en iets roekeloos doen zónder eerst alle potentiële gevolgen te analyseren.»

HUMO Sta je gulzig in het leven?

HUYGHE «Tot op zekere hoogte wel, want ik raak snel verveeld. Als ik te vaak dezelfde wandelroute naar huis neem, ga ik op zoek naar een andere. Daarom ben ik ook gestopt bij ‘De ideale wereld’: na een paar jaar was ik het kotsbeu om elke dag grappen te bedenken over wat er in de krant stond. Ik zou nu ook liever iets compleet nieuws maken dan bijvoorbeeld een tweede seizoen van ‘Het leven.doc’. Maar mijn basis blijft wel altijd dezelfde: ik heb een huis, een vriendin, een vast inkomen. Dat zal ik niet zo snel omgooien.»

‘Ik ben lang gefrustreerd geweest omdat ik absoluut de beste wilde zijn. Nu hoeft dat niet meer zo nodig. Ik weet dat ik bij de middenmoot hoor, en dat is oké.’ Beeld Koen Bauters

HEBZUCHT

HUMO Zou je weggaan bij Woestijnvis voor een grote smak geld?

HUYGHE «Op dit moment niet, nee. Ik hecht niet zoveel belang aan geld. Het is fijn dat ik genoeg verdien om ons huis af te betalen en af en toe Deliveroo te bestellen, maar meer hoeft dat niet te zijn. Ik word nog steeds blij wanneer ik me kleine dingen kan veroorloven: een voorgerecht bestellen op restaurant, of niet moeten rekenen aan de kassa van de supermarkt.

»Het enige waaraan ik veel geld durf uit te geven, is een nieuwe gitaar. Ik draag geen dure kleren of schoenen, mijn grootste aankoop was de lening voor ons huis. Allemaal heel braaf. Zolang we af en toe op reis kunnen gaan, ben ik blij. (Mompelt) Al gaat dat nu natuurlijk ook niet meer, met die stomme baby.»

HUMO Dat nieuwe huis staat in Molenbeek. Zie je jezelf nog terugkeren naar het Meetjesland?

HUYGHE «Nee. Wij wonen heel graag in Brussel, er is altijd wel iets te doen. Ik vind het plezant om terug te keren naar het dorp waar ik ben opgegroeid, maar het is er véél te rustig. Het klopt gewoon niet. ’s Avonds mis ik de sirenes, overdag mis ik de pisgeur op straat.

»Wat ik wel zou willen, is ooit genoeg geld verdienen om een tweede huis te kopen op het platteland. Mijn kindertijd heeft zich afgespeeld in zo’n idyllische Marc de Bel-omgeving: naar school fietsen tussen de koeien en zo. Dat gun ik mijn zoontje ook wel, al is het maar af en toe.»

HUMO Je bent een gelukzak in het leven. Geef je ook genoeg terug, denk je?

HUYGHE «Nee, en dat besef ik. Wij wonen vlak bij ’t Klein Kasteeltje, soms liggen die mensen letterlijk tegen onze voordeur te slapen. Ik geef af en toe wel geld aan goede doelen, maar ik weet dat ik meer zou kunnen doen. Mijn job is totaal niet sociaal geëngageerd, daar maak ik mezelf ook niet heel nuttig mee. (Zucht) Ik wíl wel iets doen, maar ik weet niet goed wat. Misschien zou ik er een programma over kunnen maken.

»Ik heb het gevoel dat de wereld compleet kapot aan het gaan is. Het sociale weefsel valt uit elkaar, er is zoveel miserie en iedereen lijkt ontevreden te zijn. En ik zit er maar naar te kijken en haal mijn schouders op. Het enige wat ik doe om een steentje bij te dragen, is stemmen. Maar de enige partij met een belangrijk programmapunt, het klimaat, wordt geleid door de grootste dweilen ooit – waardoor ik het gevoel heb dat mijn stem niet veel uitmaakt.

»Alsof onze problemen nog niet ingewikkeld genoeg zijn, worden onze tijd en energie ook nog eens verspild door ontkenners. Waar zijn we mee bezig als figuren zoals Jean-Marie Dedecker in ‘De tafel van vier’ doodleuk mogen beweren dat er geen klimaatprobleem ís? Alsof zijn mening even belangrijk is als die van een wetenschapper! Haal er dan meteen ook een flat earther bij, hè. Want kunnen we er wel écht zeker van zijn dat de aarde rond is?»

HUMO Vind je het moeilijk om je sociale bewustzijn te verenigen met programma’s zoals ‘De ideale wereld’?

HUYGHE «Ik denk heel vaak na over waar de grens ligt, ja. En die schuift ook nog steeds op. Ik heb vroeger ongetwijfeld grappen gemaakt in ‘De ideale wereld’ waarvoor ik me nu kapot zou schamen. Of gebruik ik nu woorden die over enkele jaren niet meer door de beugel kunnen. In de programma’s die ik maak, houd ik in elk geval rekening met diversiteit – en probeer ik zoveel mogelijk te vermijden om bepaalde mensen of groepen doelbewust tegen de schenen te schoppen.

»Ik geef William Boeva gelijk als hij zegt dat programma’s als ‘Down the Road’ niet écht inclusief zijn. Maar zolang ze met goede bedoelingen worden gemaakt, kan ik daar wel begrip voor opbrengen. Ik trap misschien een open deur in, maar het is erg moeilijk geworden om iets te maken waarmee je helemaal níémand voor het hoofd stoot.»

WOEDE

HUMO Word je vaak kwaad?

HUYGHE «Nee. Ik klaag wel veel over de wereld, maar écht kwaad word ik zelden. Ik ben sowieso geen roeper.»

HUMO Je bent niet zo van de grote emoties, zei je al tegen de fotograaf.

HUYGHE «Ik mocht aanvankelijk zelfs niet deelnemen aan ‘De slimste mens’, omdat ik tijdens de cafétest niet enthousiast genoeg was. Ik stak af bij de andere kandidaten, die steeds zaten te verkondigen hoe blij ze waren dat ze mochten deelnemen. Als andere mensen zo enthousiast zijn, dan ben ik het net mínder. Ik denk al snel: je moet niet zo overdrijven.

»Soms vrees ik dat ik een negatieve invloed heb op de uitbundigheid van anderen. Op het trouwfeest van mijn broer stond ik de hele avond aan de kant te babbelen, omdat ik geen zin had om te dansen. Mijn vriendin, die vroeger geen seconde van de dansvloer weg te slaan was, heeft zich pas na een tijdje bij de dansers gevoegd. Dan denk ik achteraf: ben ik de partypooper die haar er onbewust van weerhoudt om plezier te hebben? Maar ik bén gewoon zo: droog.»

HUMO Jelle De Beule omschreef het ooit zo: ‘Thomas heeft een soort lulligheid die niet aan te leren valt’.

HUYGHE «Ik heb er helemaal geen probleem mee om op tv als een complete sukkel over te komen. Als ‘DIW Sports’-journalist móést ik ook knullig zijn, dat maakte het net grappig. En die houding sluit toevallig ook aan bij mijn persoonlijkheid.»

HUMO Zak jij dan nooit eens door de grond van schaamte, zoals gewone stervelingen?

HUYGHE «Natuurlijk wel, constant! Op tv maakt het me niets uit, maar in het dagelijkse leven maak ik de hele tijd gênante momenten mee. Ik tap veel flauwe moppen: soms zijn ze grappig, maar soms ook ongepast, ongemakkelijk of ronduit cancelbaar. En dan sterf ik eventjes van schaamte. Bovendien heb ik een goed geheugen, dus ik vergeet die momenten niet. Ze blijven rondspoken in mijn brein, en op onbewaakte momenten komen ze me vaak gezellig even opzoeken. Samen met alle antwoorden die ik tijdens ‘De slimste mens’ had moeten kennen.»

HUMO Worden andere mensen soms boos op jou?

HUYGHE «Op VRT MAX kreeg ‘Het leven.doc’ overwegend positieve reacties, maar sinds het programma ook op Canvas wordt uitgezonden, is er heel veel negatieve kritiek gekomen – vooral van bejaarden die het niet snappen. Die hebben haatbrieven naar de VRT gestuurd, die zij vervolgens – heel vriendelijk – aan mij bezorgden: ‘Goedkoop programma’, ‘Die presentator kan niet babbelen’, ‘Belachelijke tijdverspilling’… Op sociale media werd er ook steen en been geklaagd. Dan denk ik echt: Jezus, Yvonne, 65 jaar, is dát jouw leven? Ik snap niet dat mensen zich daarmee bezighouden.»

‘Ik maak het ene gênante voorval na het andere mee. Op een onbewaakt moment komen die weleens gezellig door mijn hoofd spoken – samen met alle antwoorden uit ‘De slimste mens’ die ik had moeten kennen.' Beeld Koen Bauters

HUMO Je bent zelf niet zo actief op sociale media.

HUYGHE «Vroeger vond ik het grappig om rare foto’s te posten op Instagram, van een random wc-pot op straat of een schel hespenworst, of zo. Maar toen ik meer volgers begon te krijgen, werden die posts veel minder spontaan. Ik betrapte mezelf erop dat ik zat na te denken of iets wel grappig genoeg was.

»Doordat ik in de tv-wereld zit, kan ik me er niet volledig van losmaken, maar die hele ‘Kijk eens waar ik nu ben’-vibe op sociale media interesseert me echt geen hol. Ik volg heel wat bekende mensen, vrienden van me, maar ik kijk amper naar wat ze posten. Wie met wie in de VIP zit op Tomorrowland: het boeit me gewoon niet. In het begin was ik wel onder de indruk toen ik bij Woestijnvis al mijn grote tv-helden ontmoette, maar intussen zijn ze gewoon collega’s geworden.

»Ik werk nu aan twee programma’s: eentje met en eentje zonder BV’s. Dat laatste is zóveel makkelijker. Het hangt me de keel uit dat die bekende mensen zoveel zorg en aandacht nodig hebben: de make-up, de catering, al dat gepamper... Doe eens normaal, zeg. Alsof ze allemaal Brad Pitt zijn.»

HUMO Durf je je bekende vrienden daar ook op aan te spreken?

HUYGHE «Euh… nee. Dat zullen ze moeten lezen in Humo (lacht). Ik zou het wel graag willen, want dat zou van mij een betere vriend maken. Maar ik ben niet iemand die anderen snel confronteert met hun gedrag.

»Nu ja, misschien denken mensen soms ook over mij dat ik me aanstel – bijvoorbeeld als ik voor de zoveelste keer een panelshow weiger. Misschien denken de programmamakers dan: amai, die Thomas Huyghe, wat is zijn probleem? Dat kan ik dan ook wel weer begrijpen. Ik ben tenslotte óók Brad Pitt niet, hè.»

