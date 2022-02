Wordle doet het internet ontploffen. Maar is het spelletje de hype waard?

Tussen de antivax-posts van Piet Piraat en matrozen is het op sociale media vandaag struikelen over de opscheppers die pronken met hun Wordle-resultaten. De mozaïeken van groen-geel-zwarte vierkantjes zijn zo alomtegenwoordig dat zelfs Marc Van Ranst van Wordle-plezier wordt beticht wanneer de lay-out van zijn covid-grafieken op Twitter iets te hard lijkt op die van het razend populaire internetspelletje. Terwijl experts aller landen zich er het hoofd over breken, nam Onze Vrouw de proef op de som: is Wordle de hype waard?

Geen salvo aan licht en geluid, geen winkeltje of levels om te ontgrendelen, geen premiumlidmaatschap: gewoon een witte achtergrond, een raster van zes bij vijf vakjes en onderaan een toetsenbord. Wordle lijkt op het eerste gezicht een spel uit vervlogen tijden, toen Pieter Loridon nog gewoon basketbal speelde en Bart De Pauw nog geen gsm had – kortom: betere tijden.

Zes pogingen heb ik om het vijfletterwoord van de dag te raden, een woord dat voor elke speler hetzelfde is en klokslag middernacht verandert. Kleurt er een vakje groen, dan komt de letter in het woord voor en staat die op de juiste plaats. Geel betekent een juiste letter, maar een foute plek. Is het vakje grijs, dan komt de letter er niet in voor.

Wordle is evenzeer een spel voor pretzoekers met een korte aandachtsspanne als voor betweterige fanatiekelingen. Wie niet veel tijd of zin heeft om de hersenen te pijnigen, kan zonder al te veel nadenken zes beredeneerde gokjes wagen, en soms nog geluk hebben ook. En anders helpt hogere wiskunde of gewoon degelijke logica om niet met de billen bloot te gaan.

Een gouden tip: leg geen letters die bij scrabble een hoge score opleveren. Bereken vervolgens de kans welke vaak voorkomende letters op welke plaats in het woord kunnen staan, of raadpleeg woordenlijsten, en de kans dat je faalt, daalt tot bijna nul. Ik speel de Engelstalige en de Nederlandstalige versie van het spelletje al een week en ik heb nog geen enkele keer het woord niet kunnen raden. Toegegeven, sinds kort pieker ik ’s nachts vaker over vijfletterwoorden, en o wee als ik op een dag het woord niet kan raden: dan sta ik niet in voor de gevolgen.

Wordle Beeld Wordle

Dat je via de deelfunctie kunt uitpakken met je succes, is voor competitiebeesten een aanmoediging om het spelletje toch elke dag opnieuw te spelen. Josh Wardle, de software-ingenieur die de game ontwierp voor zijn vrouw en het daarna online gooide, zegt dat hij zich bewust heeft ingehouden om Wordle zo aan te kleden dat het een hit zou worden. Een dikke twee maanden en drie miljoen actieve spelers later heeft hij krek het tegenovergestelde bereikt.

Hoe kan zo’n banaal spelletje zoveel mensen in de ban houden? Trendwatchers goochelen met theorieën, maar het eenvoudige antwoord luidt: niemand weet het. Of het zou de simpele maar doeltreffende kruising tussen Mastermind en Lingo moeten zijn. Wat er ook van zij, leun achterover en geniet.