Wouter Beke: ‘Ik ben tevreden over de vaccinatiegraad, maar bezorgd over de hardnekkige deltavariant’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

WOUTER BEKE «Het was letterlijk een jaar van golven. Maar terwijl de besmettingen fel toenamen, lagen er dankzij het vaccin maar evenveel patiënten op intensieve zorgen. Mijn gevoel is dan ook dubbel: ik ben tevreden over de vaccinatiegraad, maar bezorgd over de hardnekkige deltavariant.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

BEKE «Beste radio: ‘Touché’ met Bashir Abdi (Radio 1).»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

BEKE «Boeken: Jan Hendrik Bakker (‘Nabijheid’) en Stefan Hertmans (‘De opgang’). Film: ‘Father’.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

BEKE «Ik wens iedereen een zorgzame buurt toe, waar je bij elkaar terechtkunt voor het kleine helpen en waar je aan je buren, kennissen of familieleden iets kunt vragen zonder dat er meteen iets terug verwacht wordt.»