Wouter, Kaat, Evelien, Toon en Tine Torfs: ‘Wees blij dat we geen wc-papier verkopen’’

Ik ben ten huize Torfs uitgenodigd aan de vooravond van het jaarlijkse familieweekend: er heerst een gezellige drukte rond moederkloek Annemie en pater familias Wouter Torfs (65), met kinderen in alle gradaties van zindelijkheid, die Cirque du Soleil-gewijs uit de coulissen opduiken en weer verdwijnen. ’s Avonds zullen Wouter en Annemie zich terugtrekken in een caravan in de tuin en de bedden in huis aan hun kinderen Kaat (36), Evelien (35), Toon (32) en Tine (28) en de kleinkinderen laten – kon ik tekenen, ik goot het in een ‘Liefde is...’-plaatje. Maar eerst zullen we het hebben over goede genen, de lusten en lasten van een bekende familienaam, en de wondere wereld der familiebedrijven.

HUMO Om te beginnen: hebben jullie allemaal schoenen van Torfs aan?

WOUTER, EVELIEN, TOON EN TINE TORFS «Zeker.»

KAAT TORFS «O, nee! Ik niet! Ik draag loopschoenen die ik op vakantie heb gekocht. Het is zowat het enige paar in mijn schoenenkast dat niet van Torfs is.»

HUMO Wie heeft er naar mijn schoenen gekeken toen ik binnenkwam?

WOUTER «Ik. Je moet ze dringend eens behandelen, Jonas. Ze snakken naar voeding.»

HUMO Ik gooi ze straks wel een stukje pizza toe. Maar eigenlijk wilde ik weten wie van jullie echt door schoenen gepassioneerd is.

TINE «Ik hou erg van mode. Dus ook van schoenen.»

HUMO En u, meneer Torfs? Ik had begrepen dat u in het begin niet veel voor schoenen voelde?

WOUTER «Het was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Toen ik in het familiebedrijf begon te werken, vond ik die bezoeken aan schoenenbeurzen vreselijk. Mijn vader zag dat en zei: ‘Jongen, wees blij dat we geen wc-papier verkopen.’ (lacht) Later heb ik wel ingezien wat schoenen voor mensen kunnen betekenen.»

HUMO Hoe aanwezig was het bedrijf Torfs in jullie jeugdjaren?

KAAT «Er werd thuis veel over gepraat, ja. Als je vader boekhouder of beursanalist is, kun je je daar weinig bij voorstellen. Wij wisten: papa verkoopt schoenen en mama is tandarts. Dat snap je snel.»

EVELIEN «Hij nam ons graag mee naar de winkels. Soms mochten we dan schoenen uit de nieuwe collectie passen.»

WOUTER «Jullie hebben ook meegewerkt aan reclamecampagnes, hè?»

HUMO Waren zij goedkope werkkrachten?

WOUTER «Dat speelde ook mee (lacht).»

TOON «Bij de jeugdbeweging was onze bijnaam de Shoe Postjes, naar de concurrerende schoenwinkelketen Shoe Post. Er werden wel mopjes gemaakt, maar die namen we niet persoonlijk.»

KAAT «Nee, we werden niet echt gepest.»

TOON «We beseften wel dat onze papa de baas was van een bedrijf met aanzien. We waren trots.»

HUMO Wat kregen jullie van jullie ouders mee over het ondernemerschap?

EVELIEN «Het concept van zelfstandigheid. Toen ik afgestudeerd was, kon ik me amper voorstellen dat ik voor een baas zou werken die mij vertelt hoe laat ik moet beginnen, wanneer ik vakantie mag nemen... Werken voor een baas had voor mij iets weg van slavernij (lacht).»

TINE «Dat is ook zo (lacht).»

EVELIEN «Intussen ben ik drie jaar mindfulnesstrainer en -coach. Ik heb veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid. Als zelfstandige moet ik sterk in mijn schoenen staan, want er is geen baas die in mijn plaats beslissingen neemt.»

HUMO Het voorbeeld van je ouders had jullie ook kunnen afschrikken. Jullie vader was vaak zes dagen per week aan het werk.

EVELIEN «Da’s waar. We hebben hen altijd hard zien werken, maar ook gráág zien werken. Ze hebben nooit geklaagd, terwijl het niet simpel geweest moet zijn om hun drukke jobs te combineren met de zorg voor vier kinderen.»

WOUTER «Hebben jullie de indruk dat wij het zelfstandig zijn gepromoot hebben?»

EVELIEN «Nee, voor ons waren vrijheid en zelfstandigheid vanzelfsprekend. Ook de passie waarmee jullie je werk deden, is een voorbeeld geweest. Wij zijn opgevoed met het idee dat je werkt omdat het zinvol is, omdat je het graag doet of omdat je zo je talenten kunt ontplooien, en dus niet alleen om centen te verdienen.»

HUMO Zoals u aangaf, heeft het wel even geduurd voor u die passie voelde, meneer Torfs.

WOUTER «Absoluut. Ik wilde advocaat worden en heb stage gelopen aan de Antwerpse balie. Mijn werkgever was tevreden, ik mocht blijven als ik wilde en ik deed die job echt graag. Maar toen zocht Schoenen Torfs een nieuwe CEO. ‘Als jij het niet doet, zoeken we iemand buiten de familie,’ kreeg ik te horen. Toen ben ik in het bedrijf gestapt, ook omdat ik een regelmatiger leven kon leiden. Ik kon de kinderen elke avond mee in bad en bed stoppen, als advocaat was dat minder vanzelfsprekend. Maar de eerste twee jaar waren niet de gelukkigste. Ik was niet voorbereid op de taak, en Schoenen Torfs verkeerde ook in zwaar weer. Er was nooit kritiek op hoe ik het deed, maar je voelde de twijfel: zal dat hier wel goed aflopen? Dat is veranderd zodra ik er mijn ziel in kon leggen, door in te zetten op het welzijn van de werknemers en te zien hoe dat de resultaten beïnvloedde. Vanaf dat moment voelde het als mijn bedrijf aan.»

HUMO U hebt er zelf voor gekozen om uw vader op te volgen. Hebt u dat ooit verwacht van uw eigen kinderen?

WOUTER «Ik heb het wel gehoopt. Ik herinner me een gesprek met Kaat over haar studiekeuze. Zij wilde communicatiewetenschappen studeren, maar ik raadde haar economie of rechten aan, omdat dat haar beter zou voorbereiden op mijn job. Maar ze zei: ‘Papa, ik dénk er niet aan om die te doen.’ Toen heb ik dat losgelaten. Maar ik ben blij dat Toon voor het bedrijf werkt, en dat Tine er drieënhalf jaar aan de slag is geweest.»

HUMO Heeft iemand van jullie er ooit van gedroomd CEO van het bedrijf te worden?

TOON «Gedroomd is een groot woord, maar toen ik tiener was, leek iedereen het vanzelfsprekend te vinden dat ik dat later zou worden. Dan ga je daar wel over nadenken.»

EVELIEN «Mij hebben ze die vraag nooit gesteld (lacht).»Toon «Maar ik heb er nooit echt van gedroomd. Ik wilde wel van jongsaf zinvol werk doen en impact hebben. Vandaag hou ik me bij Schoenen Torfs bezig met innovatie en duurzaamheid: in die zin is mijn droom uitgekomen.»

KAAT «Ik was de oudste van de vier, en lange tijd leek mijn pad uitgestippeld te zijn: ik zou advocaat worden en doen wat papa deed. Uiteindelijk is het anders uitgedraaid. Ik heb na mijn studie een jaar door Zuid-Amerika gereisd en ben elf jaar geleden bij VIA Don Bosco (ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Zuid-Amerika steunt, red.) beginnen te werken. Dat doe ik nog altijd.»

HUMO Wordt een familielid anders bekeken door de werknemers?

TOON «Toen ik bij Telenet werkte, was ik één van de velen. Maar bij Torfs voel ik wel dat er naar me wordt gekeken – dat heeft iedereen van de familie weleens ervaren. Maar ik probeer dat zoveel mogelijk van me af te zetten.»

HUMO Je zit nu ook in het management. Veel mensen zullen denken dat je dat aan je familienaam te danken hebt.

TOON «Nochtans heb ik ook moeten solliciteren. Ik heb de familie, de raad van bestuur en de aandeelhouders moeten overtuigen van mijn visie, namelijk dat ik geloof in de noodzaak van innovatie. Schoenen Torfs is al 75 jaar ongelofelijk sterk in schoenen verkopen, maar om de toekomst te verzekeren zal het bedrijf zich moeten heruitvinden.»

HUMO Wat zijn de voordelen van werken in het familiebedrijf?

TOON «Ik had het er onlangs over met een neef die ook voor Schoenen Torfs werkt. Ik vertelde hem dat mijn werk meer betekenis en bezieling heeft gekregen. Een Torfs ben je dag en nacht en dus wil je nóg meer je best doen. Je legt er je hart en ziel in. Ik voel ook dat ik mijn werk bij Torfs ernstiger neem dan bij vorige werkgevers.»

HUMO Je bent ook mee verantwoordelijk voor de goede naam van de familie. Ik heb begrepen dat dat jou net onzeker maakte, Tine?

TINE «Ik heb het daar moeilijk mee gehad, ja. Ik twijfel snel aan mijn eigen kunnen. Ken je het impostersyndroom (het idee dat je niet deskundig zou zijn, ook al ben je het wel, red.)? Dat heb ik dus (lacht). Dan helpt het niet als je een job doet waarvan je je kunt afvragen: zit ik hier omdat ik het kan of omwille van mijn familienaam?»

WOUTER «Maar jij hebt gewoon gesolliciteerd voor de job, en het bedrijf doet er alles aan om die procedure zoveel mogelijk te objectiveren. In de raad van bestuur laten we de aanwervingen over aan de mensen die geen familie zijn.»

EVELIEN «Ik vraag me wel af in hoeverre de doorsneemedewerkers van Torfs weten dat die procedures zo strikt zijn. Zij zullen snel denken: die krijgt de job omdat die familie is. Mijn man werkt nu ook bij Torfs. Toen hij solliciteerde, mocht niemand weten dat hij mijn partner was. Maar hij hoort nog opmerkingen als: ‘Jij zult het wel makkelijk hebben.’ Of: ‘Ik begrijp wel hoe jij hier binnen bent geraakt.’»

WOUTER «Maar eerlijk is eerlijk: als een lid van de familie het goed doet, wordt die op handen gedragen.»

HUMO Toen Wouter begin dit jaar als CEO stopte, is jullie nicht Lise Conix hem opgevolgd. Waarom verkozen jullie een familiale opvolger? Bij Colruyt is de CEO nu iemand van buiten de familie.

WOUTER «Elk bedrijf verdient de best mogelijke CEO. Als de beste kandidaat van buitenaf komt, zou het stom zijn om die niet te kiezen. Maar als de sterkste kandidaat iemand van de familie is, is het een bijkomende troef. Een familiale CEO rijdt namelijk niet voor zichzelf, maar voor het bedrijf en de familie, en zal meer geneigd zijn om op lange termijn te denken. Hij of zij krijgt wellicht ook meer vertrouwen van de familie en de medewerkers.»

KAAT «Het nadeel is wel dat de hele familie over je schouder meekijkt.»

HUMO Is er geen gevaar dat de familiebanden de werkrelatie vertroebelen?

WOUTER «Dat is zo. Als er een potentieel belangenconflict opduikt, moet je de wijsheid hebben om je terug te trekken. Maar als de familieband goed is, is dat een bonus: de loyaliteit is groot, je begrijpt elkaar met een half woord, je gaat voor elkaar door het vuur.»

HUMO In hoeverre is de familie ook een vorm van marketing? Jullie geven het bedrijf een menselijk gezicht.

KAAT «Dat is zo. Zeker in Vlaanderen houden mensen van ‘gewoon doen’ en een familiebedrijf boezemt vertrouwen in. Alleszins meer dan een start-up of een anoniem beursgenoteerd bedrijf.»

HUMO Heeft het bedrijf ooit gewogen op de goede familiebanden? Mensen kunnen wel rare dingen doen als er veel geld mee gemoeid is.

WOUTER «Net daarom moet je overlegmomenten plannen waarop de familie haar zeg kan doen en waar duidelijke afspraken worden gemaakt, ook over geld. Dat kreeg ik met de paplepel ingegoten.»

KAAT «Het is ook belangrijk dat je elkaar kent. Vandaag hebben elf neven en nichten aandelen in het bedrijf. Die hebben allemaal nog bij bomma en bompa gespeeld, maar hun kinderen kennen elkaar minder goed, daarom moet je geregeld afspreken. Op die manier worden het mensen van vlees en bloed in plaats van een verre tak van de familie. Zo kun je mogelijke conflicten ontmijnen vóór ze zich voordoen.»

EVELIEN «De familie telt nu tachtig mensen. Vind dan maar eens een huisje om een weekend door te brengen (lacht).»

DE TAAL VAN TORFS

HUMO In interviews hebben jullie het geregeld over het familie-DNA. Hoe zouden jullie dat omschrijven?

EVELIEN «Sociaal.»

WOUTER «Liefdevol.»

TINE «Leergierig.»

KAAT «Warm. Gevoel voor humor, en een gezonde dosis relativeringsvermogen.»

HUMO En zit dat DNA ook in de Torfs-winkels?

EVELIEN «Ik geef geregeld mindfulnesstraining bij Torfs, en of ik nu in een winkel in het Antwerpse of in West-Vlaanderen kom, altijd heb ik de indruk dat we één grote familie zijn. Dat komt enerzijds doordat een bepaald type mensen er vaak bewust voor kiest om bij Torfs te komen werken, en anderzijds worden de medewerkers ondergedompeld in het familie-DNA. Je merkt dat we dezelfde taal spreken.»

HUMO Wouter is erg begaan met het welzijn van zijn medewerkers en, bij uitbreiding, de wereld. Hij is nu voorzitter van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Delen jullie dat engagement?

EVELIEN «Ik voel me ook geroepen om iets goeds te doen voor de wereld. Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld erven, moet er nu iets gebeuren. Wij hebben alles gekregen, we zijn gezond en hebben een financieel vangnet: als wij het niet doen, wie dan wel?»

TINE «Ervaar jij dat als een drijfveer of als druk?»

EVELIEN «Beide. Ik heb Marc Gafni (Amerikaanse filosoof, red.) eens een lezing over dat onderwerp horen geven. Je ziet wat er allemaal fout loopt en je weet wat er zou moeten gebeuren om het op te lossen. Maar de problemen lijken zo immens dat je verlamd raakt en niks doet. Je kunt ook vertrekken van je unieke talent en kijken hoe je daarmee in je omgeving aan de slag kunt. Als iedereen dat zou doen, zou er al veel opgelost raken. Dan hoef je niet in je eentje én de milieuproblemen én de honger in Afrika én de politieke impasse op te lossen. Je moet ontdekken waar je hart sneller van gaat slaan, wat je passie is.»

TOON «Ik wil graag naïef zijn: ik geloof echt dat we een rol kunnen spelen in de oplossing van de grote problemen van onze tijd, zoals de milieuproblematiek. Je hoort soms dat je als individu amper iets kunt betekenen omdat in China en India de fabrieken op volle toeren draaien, maar laten we het op zijn minst proberen.»

HUMO Heel wat mensen zouden er in jullie plaats voor kiezen op een jacht rond te dobberen of een vergelijkende studie van skybars op verschillende continenten te maken.

EVELIEN «Wij hebben zoveel gekregen en zijn zo geprivilegieerd, dat ik iets zinvols wil doen en niet zomaar wil aanmodderen. Ik denk geregeld: wat kan ik doen om nog meer impact te hebben?»

HUMO Vanwaar komt die dadendrang?

EVELIEN «Ik weet het niet. Wil ik mijn ouders trots maken? Ik vraag het me weleens af. Maar ik denk dat het vooral voortkomt uit het idee dat wij alles hebben gekregen, en ik dus ook alles wil geven.»

TINE «Ik voel wel de druk om iets groots of iets van betekenis te doen. We leven dan ook in een maatschappij waarin je het meest geprezen wordt voor je bezigheden. De eerste vraag die iedereen je ook stelt, is: ‘Wat doe je voor werk?’ Ik heb een sabbatjaar achter de rug en heb een half jaar in een koffiezaak gewerkt. Ik heb het gevoel dat ik veel kwaliteiten heb, maar ik worstel met de soms hoge verwachtingen. Met het gevoel iets groots te moeten doen. Vaak denk ik ook: het moet helemaal niet. Als ik mijn leven lang om de twee jaar van job wil veranderen, is dat toch ook prima?»

HUMO Zijn die verwachtingen eigen aan de tijd of hebben jullie ouders de lat zo hoog gelegd?

EVELIEN «Ze hadden natuurlijk een succesvolle carrière. Papa was CEO van één van de mooiste winkelketens van het land en mama heeft een tandartsengroep uitgebouwd. Als dat de norm is... Dat is wel wat.»

TOON «Je gaat onwillekeurig denken: papa was de grote baas van Schoenen Torfs, dus zal hij alleen maar trots op ons zijn als wij ook de grote baas worden, terwijl dat in de realiteit niet zo is. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een extra schouderklop kreeg als ik een trapje hoger op de carrièreladder was geklommen. Nee, wij zagen dat hij gelukkig was in zijn job en dat hij impact had, waardoor wij zelf dachten: het zou mooi zijn als wij dat ook konden nastreven.»

WOUTER «Zelf heb ik wel veel gedaan om mijn vader trots te maken. ‘Je moet je best doen,’ zei hij altijd, en met de beste bedoelingen, maar in mijn hoofd werd dat: ‘Ik ben niet goed genoeg.’ Ik heb er bewust voor gekozen om het anders aan te pakken bij mijn kinderen.»

HUMO Eén van de stokpaardjes van Wouter is dat zijn medewerkers zich persoonlijk moeten kunnen ontwikkelen. Heeft hij daar ook thuis op gehamerd?

TINE «Ja. Hij ging geregeld op inspiratieweekend en als hij thuiskwam en vertelde wat hij had gedaan, lagen we vaak te gieren van het lachen.»

WOUTER «Ze zeggen altijd: ‘Don’t try this at home!’ Maar ik probeerde die zaken wel bij de kinderen toe te passen. Laten we zeggen dat ik enthousiast was en mijn inzichten wilde delen. Met weinig succes overigens. Wij gingen bijvoorbeeld al enkele jaren skiën, en Evelien wilde plots leren snowboarden. Ik probeerde haar daarvan af te brengen met een visualisatietechniek of zoiets, en zij zei: ‘Prima, maar ik ga toch snowboarden!’ (lacht)

»Mijn interesse in persoonlijke ontwikkeling werd gewekt toen ik een jonge dertiger was. Ik was in die periode niet de gelukkigste mens. Ik had vier kinderen en een goede job, maar zat toch vaak met het gevoel: is dit het nu? Ik ben toen op zoek gegaan: waar worstel ik mee, waarom heb ik zo’n onvoldaan gevoel? Ik heb geleerd dat met je eigen shit aan de slag gaan de belangrijkste brandstof in je leven is. Sindsdien is de persoonlijke ontwikkeling een passie van me geworden.

»Er zit zoveel meer in ons. Onze ratio wordt voortdurend aangesproken, maar er bestaat ook zoiets als emotionele intelligentie en spiritualiteit. Er is meer in het leven dan louter werken en geld verdienen. Die aandacht voor de mens in zijn totaliteit heb ik toegepast op de medewerkers van Torfs: ik wilde hun de kansen geven om zich te ontwikkelen, om hun hele persoonlijkheid aan te spreken, en ik zag meteen hoe zij gelukkiger werden en meer veerkracht kregen. Dat geeft het bedrijf een boost.»

EVELIEN «Ik wilde altijd al als hulpverlener of pedagoog werken. Ik wilde ouders helpen in de omgang met hun kinderen. Papa heeft me er toen op gewezen dat het ook voor een hulpverlener belangrijk is dat die zichzelf goed leert kennen. Je bent tenslotte je belangrijkste instrument.

»Toen ik de eerste keer een mindfulnesscursus volgde, ging er een wereld voor me open. Ik vond het heerlijk om met mijn lichaam aan de slag te gaan: mediteren, de stilte proeven, blokkades uit de weg ruimen. Er is zoveel meer dan louter het cognitieve.»

HUMO Meneer Torfs, u mediteert ook en hebt een spirituele kijk op het leven. Staan het spirituele en het zakelijke niet diametraal tegenover elkaar?

WOUTER «Voor mij niet. Ik zie mijn werk als meer dan alleen maar geld verdienen of van Torfs het meest winstgevende bedrijf maken. Het is ook een kans om jezelf als mens te ontplooien. Dat is mijn belangrijkste punt van kritiek op het onderwijs: al in de lagere school wordt er gefocust op het cognitieve, al het andere blijft onderbelicht. Maar we zijn meer dan die grijze massa tussen onze oren. Torfs is misschien niet het grootste bedrijf, maar het is wel een plek waar de mens in zijn volheid wordt gezien. Daar ben ik trots op.»

DOOD IN DE OGEN

HUMO Een tijdje geleden werd nierkanker bij u vastgesteld, meneer Torfs. Heeft dat de familiebanden nog versterkt?

EVELIEN «Papa heeft veel geluk gehad. Ze hebben die tumor ontdekt toen ze zijn hoge bloeddruk onderzochten. Hadden ze dat een paar weken later gedaan, dan had het fataal kunnen aflopen.»

WOUTER «Ik had dood kunnen zijn, dat klopt. Maar ze waren er snel bij. Er was zelfs geen nabehandeling nodig.»

HUMO Wat doet het met een kind als die sterke vaderfiguur plots kwetsbaar blijkt?

EVELIEN «Veel kwetsbaarheid viel er niet te bespeuren. In geen tijd stond hij er weer. Hij heeft één familiefeest gemist.»

TOON «Al in het begin kregen we te horen: ‘Het is kanker, maar het komt goed.’ Ik heb nooit gedacht dat papa zou sterven.»

WOUTER «Het heeft van mij wel een dankbaardere mens gemaakt. Sowieso voel ik me met de jaren gelukkiger.»

HUMO Is dat de rust die over u neerdaalt nu u niets meer te bewijzen hebt?

WOUTER «Zeker. Maar wellicht ook omdat de broosheid van het leven tastbaarder wordt. We zijn zo kwetsbaar. Vroeger besefte ik dat minder. Een mens waant zich onsterfelijk, maar in die broosheid zit net de schoonheid van het leven.»

HUMO Over kwetsbaarheid gesproken: ik ga ervan uit dat de kinderen van een succesvolle CEO het leven in een comfortabele zetel beleven. Maar een mens leert vooral uit tegenslagen. Krijgen jullie...

TOON «...genoeg klappen? (lacht)»

TINE «En: hoe goed kun je een klap incasseren als je er nog niet veel gekregen hebt? Die vraag heb ik me ook gesteld.»

TOON «De succesvolste CEO’s blijken stuk voor stuk een moeilijke kindertijd gehad te hebben. Dan denk ik: mijn jeugdjaren waren te mooi, reken maar niet op mij.»

TINE «Je kunt erover blijven discussiëren of je al dan niet minder veerkrachtig bent als je veel liefde en zekerheid hebt gekregen.»

KAAT «Ach, hoe veilig je start in het leven ook was, klappen zul je krijgen.»

HUMO Hebben jullie ouders zich ooit kwetsbaar getoond?

TINE «Er was alleszins plaats voor emoties, als ik hoor hoe het bij andere mensen soms toeging: ‘Ben je verdrietig? Ga dan maar naar je kamer.’»

TOON «Papa verwelkomde kwetsbaarheid, maar zelf toonde hij die niet. Mama, daarentegen, is altijd een advocaat van de kracht van kwetsbaarheid en verbindende communicatie geweest.»

WOUTER «Ik ga wel al met elk van de kinderen afzonderlijk op restaurant sinds hun 12de, met één agendapunt: hun zeggen dat ik hen graag zie. Nu Toon dat zo vertelt, denk ik dat die etentjes een vorm van compensatie waren. Tegen mijn vrouw kon ik niet op. Zij was de queen bee in het warme nest. Ik heb daar altijd geweldig van genoten en ook van geprofiteerd, want het liet mij toe om mijn ding te doen. Die etentjes waren misschien mijn manier om iets goed te maken. Maar ze zijn van het beste wat ik in mijn leven heb gedaan: ik zeg mijn kinderen elk jaar expliciet dat ik ze graag zie. We doen dat veel te weinig. We weten het en we voelen het, maar zeggen we het ook?»

EVELIEN «Maar om op je vraag terug te komen: uiteraard hebben onze ouders ons afgeschermd voor minder aangename zaken. Als kind geloofde ik dat het leven van een volwassene altijd van een leien dakje liep, maar toen ik alleen ging wonen, vielen de schellen me van de ogen. Het leven als volwassene is zwáár: je hebt een job, je moet voor eten zorgen, je huis poetsen... En toen had ik nog geen kinderen.»

HUMO Meneer Torfs, uw kinderen hebben heel wat van u opgestoken, maar wat hebt u van hen geleerd?

WOUTER «Heel veel, maar ik bewonder vooral dat ze zichzelf zijn gebleven. Wij hebben wel zaadjes geplant, maar zij hebben hun eigen koers gevaren, ook al was dat vaak niet de meest voor de hand liggende keuze. Ze zijn voor zingeving en betekenis gegaan.»

HUMO U bent trots dat ze hun eigen koers varen, zegt u. Hebt u dat naar uw gevoel zelf te weinig gedaan door uw vader op te volgen?

WOUTER «De eerste jaren had ik niet het gevoel dat ik mijn eigen levenspad volgde. Maar naarmate ik mijn ziel in het bedrijf wist te leggen, ging ik me er almaar meer thuis voelen. Vandaag ben ik alleen maar dankbaar voor de afgelegde weg.»

HUMO En ik voor het gesprek.