Ze startte op haar 17de als rekkenvuller en is nu CEO van Action: wie is Hajir Hajji?

Hajir Hajji solliciteerde in 1997 op 17-jarige leeftijd bij een bakker, een supermarkt en een Action. Voordat ze aan een nieuwe studie zou beginnen, wilde ze eerst nog wat geld verdienen. Action reageerde als eerste. Nu wordt ze er de hoogste baas.

Hajji begon in 1997 als vakkenvuller en caissière bij Action aan het Waterlandplein in Amsterdam- Noord.

‘Vanaf dag 1 had ik er een goed gevoel bij, en dat kwam vooral door hoe de mensen met elkaar omgingen,’ zei Hajji in een interview met Het Parool in 2017, toen ze vanuit de directie verantwoordelijk werd voor alle duizend vestigingen. ‘Het was voornamelijk gewóón: iedereen was bereid je te helpen, het was heel toegankelijk, we hadden het heel leuk met elkaar.’

Ze trapte haar carrière af bij de keten die de afgelopen decennia uitgroeide tot ’s lands meest geliefde goedkopespullenwinkel. Bijna 25 jaar later staat de Amsterdamse (41) met Marokkaanse achtergrond (haar ouders verhuisden vanuit Marokko naar Nederland en kregen hier acht kinderen) aan de top van de discountformule. Op 1 januari 2022 volgt ze Sander van der Laan op als ceo en gaat ze een onderneming leiden die in 1993 begon met één winkeltje in Enkhuizen en inmiddels 1900 filialen telt in negen landen.

Naast verdere uitbreiding in Europa, zal Hajji zich de komende jaren vooral bezighouden met het verduurzamen van het grotendeels uit China afkomstige assortiment en het stroomlijnen van de webshop. Zelf geeft ze tot zeker 1 januari geen interviews, maar volgens retail- en marketingexpert Kitty Koelemeijer is Hajji de ideale persoon om het roer over te nemen van Van der Laan, die de afgelopen zes jaar de baas was bij Action.

Ins en outs

KOELEMEIJER «Ze heeft haar sporen wel verdiend binnen het bedrijf. Hajji kent daar alle ins en outs. Ze begon als vakkenvuller en klom al snel op tot bedrijfsleider in Amsterdam. Ze had duidelijk potentie en wist van aanpakken, anders gaat het niet zo rap. Dat blijkt uit de carrièresprongen die ze binnen Action maakte. Ze werd hoofd inkoop en sinds 2018 is Hajji commercieel directeur en was ze al verantwoordelijk voor de inkoop, marketing, e-commerce en duurzaamheidsstrategie.»

Het snel wisselende assortiment en de lage prijzen zijn de grote verleidingen voor klanten die, als ze een Action binnenlopen, bijna altijd met iets naar buiten komen.

KOELEMEIJER «Daar is deze formule groot mee geworden, ook in het buitenland. Maar ook Action weet dat die snel wisselende producten koopjesdrang aanwakkeren en dat staat op gespannen voet met verduurzaming. Op dat front moet ook Hajir Hajji stappen zetten. Dat kan onder meer door de verpakkingen recyclebaar te maken. En de hele keten van de bron tot aan de winkel goed tegen het licht te houden en te kijken of bijvoorbeeld de mensen die de kerstballen, speelgoed of woonartikelen in het Verre Oosten maken, wel een fatsoenlijk loon ontvangen.»

Succesverhaal

De retailexpert benadrukt dat Hajji eigenaar 3i hard nodig zal hebben om te blijven investeren. Deze Britse durfinvesteerder nam het familiebedrijf uit Noord-Hollandse Zwaagdijk in 2011 over en zit er volgens Koelemeijer nog steeds bovenop.

KOELEMEIJER «Dat doen ze goed, ze hebben enorm veel geld in Action gepompt en er nog veel meer euro’s voor teruggekregen. Action is voor 3i tot nu toe een groot succesverhaal. Aan Hajir Hajji de taak om dit te continueren.»

Aan doorzettingsvermogen geen gebrek, lijkt het. In een interview in Het Financieele Dagblad vertelde ze vorig jaar dat drie overvalervaringen in de Amsterdamse Actionwinkel haar mede hebben gevormd. Ze werd onder meer onder schot gehouden en geslagen met een pistool. ‘Ik ben er sterker door geworden. Een agressieve klant of iemand met een beetje grote mond raakt mij niet zo snel.’ Het heeft ervoor gezorgd dat ze veiligheid voor de 65.000 werknemers hoog in het vaandel heeft staan. Niet alleen met protocollen, maar ook op het gebied van nazorg. Daarnaast bezoekt de Amsterdamse regelmatig winkels om te kijken hoe het met de medewerkers gaat.

Hajji kreeg in het begin van de coronacrisis, in maart 2020, een storm van kritiek te verduren toen leveranciers van Action een door haar ondertekende brief ontvingen met de mededeling dat de betalingstermijn werd opgeschroefd van zestig naar negentig dagen. Dat viel bij veel mensen verkeerd, aangezien Action al jaren winst maakt en flink wat vet op de botten heeft. De kritiek was dat Action de kosten best zelf kon opvangen en niet meteen bij de leveranciers moest neerleggen. Achteraf had ze het anders moeten aanpakken, gaf ze toe in het Financieele Dagblad.

2000 winkels in 2022 Action begon in 1993 met een kleine winkel in Enkhuizen, opgericht door Gerard Deen en Rob Wagemaker. Later kwam hier nog Boris Deen bij. Nog datzelfde jaar kwamen er vestigingen in Noord- Holland bij. In 1994 breidde de keten met nog eens vijf winkels uit om in 2002 op 94 winkels te komen. In 2005 werd de eerste winkel in Vlaanderen (Rijkevorsel) geopend, in 2009 gevolgd door het eerste filiaal in Duitsland. In 2017 kwam de eerste vestiging in Polen. Eind augustus 2020 opende Action ook zijn eerste deuren in Tsjechië en in april 2021 openden de eerste winkels in de buurt van Turijn en Milaan. De teller komt hiermee op negen landen te staan. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Zwaagdijk, wil in 2022 toewerken naar 2000 winkels. Sinds dit jaar heeft Action ook een webshop met beperkt assortiment. Het bedrijf heeft 65.000 mensen in dienst en boekte vorig jaar een omzet van bijna 5,6 miljard euro.

(AD)