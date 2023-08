Ze vertrokken met de rugzak, maar kwamen nooit meer thuis: ‘De kans is groot dat we nooit zullen weten hoe onze dochter precies is gestorven’

Rugzak barstensvol gepropt, bergschoenen ingelopen, wandelroutes gedownload: miljoenen backpackers trekken ieder jaar de wijde wereld in, op zoek naar zichzelf, de natuur of het grote avontuur. Een aantal van hen verdwijnt ieder jaar van de radar, sterft in een ongeluk of wordt vermoord. Humo sprak met families van rugzaktoeristen die nooit terugkeerden.

Natacha de Crombrugghe stierf in Peru: ‘Het deed denken aan de zaak-Dutroux: slecht onderzoek en het gerecht nam de zaak niet ernstig’

Beeld Geert Van de Velde

In het huis van Eric en Sabine de Crombrugghe-Verhelst in Linkebeek heerst sinds enkele maanden rust. Vorig jaar bestookten ze de politie in Peru maandenlang met smeekbeden om beter te zoeken naar hun dochter Natacha, die in januari verdwenen was tijdens een trektocht in de diepe Colca-kloof in de Andes. De wanhopige ouders gingen zelf naar Peru, in september werd Natacha de Crombrugghe dood teruggevonden in de bedding van de Colcarivier.



Debbie Maveau werd vermoord in Nepal: ‘Ik had liever niet geweten dat ze werd onthoofd’

Beeld Geert Van de Velde

Op 14 juni 2012 werd het zwaar verminkte lichaam van Debbie Maveau (23) gevonden in Langtang, een vallei in het Nepalese gedeelte van het Himalaya-gebergte. Ze bleek vermoord te zijn met een machete. Elf jaar later worstelen haar ouders in het West-Vlaamse Desselgem nog steeds met haar dood, het onderzoek dat er geen was en de dader die nooit werd gevonden.

Tim Cabie verdween in Hongarije: ‘Misschien leidt hij ergens op een verlaten plek een spiritueel leven’

Beeld Geert Van de Velde

Ten huize Cabie tikken de jaren zonder Tim genadeloos weg. 22 zullen er in november al voorbij zijn. Een mailtje vanuit een Hongaars internetcafé, eind november 2001, was zijn laatste teken van leven: ‘Alles oké hier, ik ga de natuur in.’ Daarna loste de 26-jarige man op in het niets. Yvonne (72) en Aimé (75) Cabie hopen nog altijd dat hun zoon op een dag weer voor de deur staat. ‘Zolang je niets weet, kun je niets afsluiten.’

