‘Ze was verslaafd aan medicijnen, had seks met de pastoor en een non, en stal geld voor lingerie en champagne’

Op 31 januari 1978 ziet de Wetterse huisarts Jean-Paul De Corte drie vrouwen in zijn wachtkamer zitten. Het zijn medewerkers van het plaatselijke rusthuis, en ze hebben een onthutsend verhaal te vertellen: hun aan pijnstillers verslaafde hoofdzuster, soeur Godfrieda, vermoordt bewoners met insuline. Er zijn zeventien verdachte overlijdens, maar Godfrieda geeft er slechts drie toe. De drijfveer: de zuster dacht dat ze zelf zou sterven, nadat een neuroloog haar een hersentumor had aangepraat.

Journalist Tom De Smet dook voor zijn boek ‘Soeur Mourir’ in de tamelijk onbekende geschiedenis van zuster Godfrieda, geboren als Cécile Bombeke, sprak met de nog levende getuigen en reconstrueerde hoe een aanvankelijk erg sympathieke non in een seriemoordenaar kon veranderen. Het verhaal is erg actueel, want afgelopen najaar raakte bekend dat in een rusthuis in het West-Vlaamse Oostrozebeke de voorbije jaren drie bejaarden om het leven werden gebracht met een overdosis insuline. De dader is nog niet gevonden.

Daarover straks meer, maar eerst terug naar 1978. Humo ging langs bij Jean-Paul De Corte (74), die zich die winteravond nog goed kan herinneren. Hij heeft een grote knipselmap over de zaak bijgehouden. Hij was toen niet alleen huisarts, maar ook lid van de OCMW-raad van Wetteren. Hij moest onder meer toezien op de werking van het rusthuis Sint-Jozef, dat gerund werd door nonnen uit het nabijgelegen klooster.

JEAN-PAUL DE CORTE «Ik had mezelf al niet zo populair gemaakt bij de nonnen. Zo had ik een zuster die als vroedvrouw in het ziekenhuis werkte, laten ontslaan omdat ze vaker dronken dan nuchter aan het werk was. En ik had opgetreden tegen een zuster in het rusthuis die bejaarden extra liet betalen als ze een bad wilden – daar was maar één badkamer voor dertig mensen.

»Die avond in januari 1978 zaten er drie jonge medewerkers van het rusthuis in mijn wachtkamer. Ze lieten alle andere patiënten voorgaan en toen ze als laatsten overbleven, vroegen ze of ze met z’n drieën mochten binnenkomen. Toen zeiden ze me: ‘Dokter, die non bij ons maakt mensen dood.’

»Daarna weidden ze uit over het losbandige leven van zuster Godfrieda, die de chronische afdeling leidde. Ze vertelden dat de hoofdzuster seks had met de pastoor en met een bevriende non, dat ze geld stal van de bejaarden en daarmee lingerie en champagne kocht, en dat ze verslaafd was aan medicijnen. Ik was verbijsterd en vroeg: ‘Beseffen jullie goed wat jullie zeggen?’ Ze vertelden dat ze moeder-overste hadden ingelicht, dat ze naar het bestuur van het OCMW waren gestapt en andere artsen in het rusthuis op de hoogte hadden gebracht, maar dat niemand wilde luisteren of actie ondernemen. Ze zeiden dat ik de reputatie had van iemand die voor niemand bang was, en ze hoopten dat ik wél zou optreden. Ik antwoordde: ‘Als het waar is wat jullie vertellen, hebben jullie voor 100 procent mijn steun. Maar als het niet klopt, zijn jullie je baan kwijt.’»

HUMO Wat deed u toen?

DE CORTE «Eerst ging ik naar de voorzitter van het OCMW, Romain Verschooris. Hij zei me: ‘Die zotte wijven zijn ook naar mij gekomen met hun complotverhaal. Vergeet het, hè.’ Ik antwoordde: ‘Ik zal doen wat ik niet laten kan.’ Daarna trok ik op onderzoek uit.»

HUMO Als lid van het OCMW kon u makkelijk het rusthuis binnenkomen.

DE CORTE «Daar merkte ik al snel dat er discrepanties waren tussen de medicijnen die werden voorgeschreven en de medicatiefiches van de patiënten. Met andere woorden: er werd gesjoemeld met pillen. Toen heb ik contact opgenomen met een regionale apotheekcontroleur, die vervolgens het parket inlichtte. Korte tijd later kwamen er twee speurders bij mij langs, aan wie ik een verklaring moest afleggen.»

MOOIE FOOIEN

Het politieonderzoek focust aanvankelijk op valsheid in geschrifte en diefstal van geld en juwelen. Zuster Godfrieda wordt opgepakt en geeft vrij snel toe dat ze voorschriften vervalste voor zware pijnstillers, zoals het morfinederivaat Dolantine, die ze voor haar hoofdpijn nam. Tijdens een volgend verhoor wordt haar gevraagd naar de vermoorde patiënten en verrassend genoeg biecht ze drie moorden op: die op Irma De Backer, Leon Matthys en Maria Vanderginst. Alle drie stierven ze na een inspuiting met insuline.

DE CORTE «Toen het nieuws over de moorden bekend raakte, werd de OCMW-raad bijeengeroepen voor een spoedvergadering. Het enige punt op de agenda was niet: hoe zullen we de bewoners van het rusthuis psychologisch begeleiden? Maar wel: welke onnozelaar heeft het nieuws naar buiten gebracht? Onvoorstelbaar.»

HUMO En die onnozelaar was u.

DE CORTE «Maar ik zweeg, en de OCMW-secretaris kwam toen met een theorie over een politieagent die geregeld ging eten bij de nonnen. De secretaris leek niet zo verbaasd over de moorden, maar hij was vooral verbijsterd dat zuster Godfrieda de aantijgingen had toegegeven: ‘Die domme kalle heeft toch wel bekend, zeker?’

»Op de vergadering werd ook gezegd dat er een televisieploeg van de RTBF onderweg was. Ik verliet even later het gebouw en buiten sprak ik die journalisten aan: ‘Kom straks even bij mij langs, je zult er geen spijt van hebben.’ Ik heb hun toen het hele verhaal verteld. De OCMW-bazen waren niet bepaald blij dat de reportage begon met een beeld van mijn woonkamer (lacht).»

Zo verwonderlijk is de defensieve houding van de OCMW-top niet: de voorzitter en de secretaris vrezen dat hun lakse optreden zal uitkomen, want al een half jaar eerder hebben de drie bejaardenverzorgsters voorzitter Verschooris ingelicht. Ze hebben hem zelfs een doos vol medicijnen overhandigd die ze uit de kamer van zuster Godfrieda hadden ontvreemd. Verschooris zet de doos in zijn auto, waar die een half jaar later nog altijd staat. Tussendoor wordt zuster Godfrieda naar een privékliniek gestuurd voor een ontwenningskuur, maar zonder veel resultaat. Even later werkt ze weer in het klooster en beginnen de problemen opnieuw.

Als de zaak toch in de openbaarheid komt, keert de gemeenschap zich eerst tegen de drie klokkenluiders. Zij hebben niet alleen de goede naam van het klooster bezoedeld, maar ook die van de gemeente. De media-aandacht voor de non ebt opvallend snel weg, maar de vrouwen krijgen er flink van langs en moeten zelfs doodsbedreigingen slikken.

DE CORTE «Het waren paria’s geworden bij het OCMW. Ze werden ook uit elkaar gespeeld en mochten niet meer samen in het rusthuis werken. Ze kregen andere functies en bleven ernstige bedreigingen krijgen.»

HUMO Ten einde raad kwamen ze opnieuw bij u.

DE CORTE «Ik kon het niet aanzien en dacht: ik ga als afleiding een bommetje droppen, zodat de zaak weer in de aandacht komt en ook de ernst van zuster Godfrieda’s daden duidelijk is. Ik had daar een goede reden voor, want uit de sterftecijfers van het rusthuis bleek dat er veel méér dan drie moorden gepleegd moesten zijn: er was een onverklaarbare oversterfte. Ik heb toen met de drie vrouwen een persconferentie gegeven in het Gildehuis in Wetteren en heb daar gezegd dat er minstens twintig mensen om het leven zijn gebracht in het rusthuis.

»’s Avonds kreeg ik telefoon van de VRT: ze vroegen me om die verklaring te bevestigen. Even later opende het radionieuws ermee.»

HUMO Het was ook wel een statement.

DE CORTE «En nu komt uit dat ik er niet ver naast zat. Uit de politierapporten die Tom De Smet heeft ingezien, blijkt dat Godfrieda van zeventien moorden werd verdacht.»

De andere moorden zullen nooit bewezen worden. Er worden enkele stoffelijke overschotten opgegraven, maar er zijn geen sporen van insuline te vinden – de stof wordt relatief snel afgebroken in het menselijk lichaam. Bovendien zijn insulinespuitjes klein, waardoor de prikplekken moeilijk opspoorbaar zijn. De drie bejaardenverzorgsters verklaren dat zuster Godfrieda ook op een andere manier patiënten doodde: ze liet bejaarden water drinken terwijl ze op hun borst duwde, waardoor ze de verdrinkingsdood konden sterven. Ook dat was niet te bewijzen.

TOM DE SMET «Stel dat zuster Godfrieda die drie moorden niet had bekend, welke bewijzen had de politie dan gehad? Die valsheid in geschrifte konden ze wel aantonen, maar voor de moorden was er niets. Het zou haar woord tegen de drie verpleegkundigen geweest zijn.

»Er was wel indirect bewijs. Eén van de zeventien verdachte overlijdens was die van een vrouw op 24 december 1976. Zuster Godfrieda had vooraf tegen de familie gezegd: ‘Uw mama zal op kerstavond sterven. Ik zal jullie daar niet mee lastigvallen, ik zal jullie pas op eerste kerstdag op de hoogte brengen.’ En zo is het ook gegaan. Erg verdacht, maar nog geen bewijs om iemand te kunnen veroordelen.

»Nog zo’n geval: bij een 81-jarige man die ’s ochtends klaagde over zijn spijsvertering, zagen de bejaardenhelpsters haar bijvoorbeeld naar buiten komen met een spuit in haar hand. Die middag is hij overleden, maar hij had niet op sterven gelegen.»

HUMO Nog een geluk dat zuster Godfrieda die moorden zo snel heeft bekend.

DE SMET «De agent die haar destijds zag binnenkomen voor het eerste verhoor, vertelde me dat ze half onder invloed leek. Waarschijnlijk was ze nog aan het ontwennen en was ze in de war zonder haar medicijnen. Tijdens die eerste verhoren vertelde ze dat ze haar inspiratie uit Nederland had gehaald: daar werd de verpleger Frans Hooijmaijers, bijgenaamd de Spuitreus, verdacht van 259 moorden met insuline.»

HUMO Ook de diefstallen in het rusthuis zijn moeilijk te bewijzen. Ze zou oudjes bestolen hebben om haar geheime luxueuze leven te bekostigen.

DE CORTE «Die mensen hadden vaak een doos waardepapieren op hun kamer staan, dat was hun spaarpot. Maar hoeveel erin zat, was meestal onduidelijk.

»Op een dag kwam een dochter van een overleden man langs, die om zijn waardepapieren vroeg. Zuster Godfrieda antwoordde: ‘Uw broer heeft die waarschijnlijk meegenomen.’ Even later kwam de zoon langs en Godfrieda zei: ‘Die waardepapieren? Uw zuster was hier net, misschien heeft zij ze meegenomen?’ Daar is een grote familieruzie van gekomen.»

DE SMET «De diefstallen heeft ze altijd ontkend, maar ze heeft wel gezegd dat ze heel veel fooien kreeg.

»Zuster Godfrieda kreeg wel een loon van het OCMW, maar dat ging naar het klooster, ze kreeg er zelf geen frank van. Voor het klooster was dat natuurlijk een mooie inkomstenbron, en misschien ook een reden om haar de hand boven het hoofd te houden.»

‘Er was een onverklaarbare oversterfte, er moesten veel méér dan drie moorden gepleegd zijn.’ (Foto: dokter Jean-Paul De Corte en de drie klokkenluiders van het rusthuis.)

HERSENTUMOR

Zuster Godfrieda zit tweeënhalf jaar in voorhechtenis omdat het psychiatrisch onderzoek lang aansleept. Vier deskundigen besluiten dat ze op het moment van de feiten ‘in een ernstige staat van geestesstoornis verkeerde, die haar ongeschikt maakte tot het controleren van haar daden’. Op 31 oktober 1980 vindt de rechtbank haar ontoerekeningsvatbaar. Er komt geen assisenproces, de zuster wordt geïnterneerd.

Opvallend is vooral hoe de persoonlijkheid van zuster Godfrieda door de jaren heen drastisch veranderd lijkt. Eind jaren 60 stond de non bekend als een vriendelijke, betrokken en uiterst behulpzame verpleegster. Patiënten getuigen dat de zuster dag en nacht voor hen klaarstond. Een groot verschil met de verslaafde, stelende, gewelddadige en soms hitsige hoofdzuster van eind jaren 70.

Dat zuster Godfrieda verslaafd raakte aan de zware pijnstiller Dolantine, was algemeen bekend. Tegelijk deden ook andere verhalen de ronde. Neuroloog Jules Govaert had midden jaren 70 vastgesteld dat ze een hersentumor had: deed die tumor iets met haar brein? Of was er iets misgegaan tijdens de operatie in 1974, waarbij hij die tumor had verwijderd? Tom De Smet kon het psychiatrisch rapport inkijken en vond enkele opmerkelijke antwoorden.

DE SMET «De vier deskundigen stelden vast dat ze chronische encefalitis had, een hersenontsteking die ernstige hoofdpijn kan veroorzaken, maar die goed behandelbaar is.»

HUMO Ze had dus geen hersentumor?

DE SMET «Nee. Dokter Govaert heeft niet alleen zuster Godfrieda, maar ook haar familie, haar huisarts en andere dokters wijsgemaakt dat hij een hersentumor had verwijderd, terwijl dat niet zo was.»

HUMO Waarom?

DE SMET «Mijn theorie is dat hij te voortvarend te werk is gegaan. Hij heeft de schedel opengelegd en toen gezien dat er helemaal geen tumor was. Intern heeft hij de operatie laten registreren als een biopsie, maar daarvoor hoef je alleen een gaatje te boren, geen schedel open te leggen. Om de operatie voor de buitenwereld te verantwoorden heeft hij wellicht besloten het verhaal van de hersentumor vol te houden.

»Dat had grote gevolgen: zuster Godfrieda werd niet behandeld voor encefalitis en kort na de operatie keerde de hoofdpijn terug. Toen zal ze beseft hebben dat dat heel slecht nieuws was: als de hersentumor niet weg was, had ze niet lang meer te leven. Die neuroloog draagt dus een grote verantwoordelijkheid.»

HUMO Want als je denkt dat je binnen afzienbare tijd zult sterven, ga je anders leven.

DE SMET «Ja, wat maakt het dan nog uit? Zuster Godfrieda dacht wellicht: ik ben stervende en ik heb mijn hele leven opgeofferd voor al die bejaarden. Ik ga er nu eens goed van profiteren.

»Ze is toen zwaar beginnen te drinken en slikte ook meer Dolantine. Daarvan mocht ze één pil per week nemen, maar ze nam er soms twee per dag. Met al die alcohol erbij moet ze als een zombie rondgelopen hebben.»

Jean-Paul De Corte: 'Toen het nieuws over de moorden bekend raakte, werd de OCMW-raad bijeengeroepen. Het enige punt op de agenda: welke onnozelaar heeft het nieuws naar buiten gebracht? Onvoorstelbaar.' Beeld Geert Van de Velde

HUMO Was toen al bekend hoe verslavend opioïden of morfinederivaten als Dolantine zijn?

DE CORTE «Ja. De meeste dokters gingen er zeer verantwoord mee om en schreven ze zo weinig mogelijk voor, ook ik. Alleen als een patiënt lag te kronkelen van de pijn, heb ik ze weleens verstrekt.»

HUMO De dokters die in en rond het rusthuis werkten, voorzagen haar wel enthousiast van pillen.

DE CORTE «Dat was schandalig. Veel artsen hielden ook geen medische dossiers bij. Ze kwamen gewoon langs en vroegen: ‘Nog pilletjes nodig, zuster?’ Het rusthuis was een melkkoe voor die dokters.»

HUMO De hoofdleverancier van zuster Godfrieda was de hoofdarts van het rusthuis. Een hoogbejaarde man die ze niet meer allemaal op een rijtje had.

DE CORTE «Hij tekende zelfs een blanco voorschriftenboekje, zodat Godfrieda zelf kon invullen waar ze zin in had. Die arts is één keer ondervraagd, maar hij kon zijn gang blijven gaan.»

HUMO Ook de andere artsen werden niet gestraft.

DE CORTE «Sterker nog, ik moest als enige op het strafbankje zitten. Ik ben veroordeeld door de Orde der Artsen.

»Ze vroegen me tijdens de tuchtprocedure of ik opnieuw naar de politie en de pers zou stappen als ik nog eens zoiets zou meemaken. ‘Ja, meteen,’ zei ik. Dat was fout, ik moest het hun laten weten en zij zouden de zaak dan beoordelen. En ook: ‘U hebt de eer en waardigheid van collega’s in het gedrang gebracht.’ De eer en waardigheid? Van artsen die kilo’s Dolantine voorschreven waarvan ze wisten dat die niet voor patiënten bedoeld waren? Ik heb gezegd: ‘Mijne heren, jullie kunnen de pot op.’»

Jean-Paul De Corte: ‘We kunnen nu naar een rusthuis gaan en ik ben er vrij zeker van dat we daar zó bij de medicijnvoorraad kunnen. In sommige rusthuizen moet de poetsvrouw de pilletjes voor de bewoners klaarleggen.’ Beeld Geert Van de Velde

ZUSTERLIEFDE

Eind jaren 70 leidt zuster Godfrieda ook een wild leven buiten het klooster: ze rijdt rond op een brommer en gaat naar cafés. Moeder-overste heeft niets door, want zuster Godfrieda woont niet meer in het klooster: ze heeft een flat boven het rusthuis. Daar trekt later ook zuster Mathieu in. Opvallend, want zij werkt in het onderwijs, niet in het rusthuis. ‘Het was algemeen bekend dat die twee een koppel vormden,’ zegt Jean-Paul De Corte. Zuster Mathieu zal zuster Godfrieda vaak bezoeken in de gevangenis en heeft daarbij vermoedelijk pillen en geld binnengesmokkeld.

HUMO Kortom, de moordende en op seks beluste Godfrieda was niet bepaald reclame voor de katholieke kerk.

DE CORTE «En de katholieke zuil was toen nog heel machtig. Je groeide op in een katholieke geest, en op school kreeg je te horen: ‘Jongen, ik voel dat je geroepen bent. Als je die roeping niet volgt, zul je nooit gelukkig zijn.’ En toen op de middelbare school iemand van de leerlingenbegeleiding me vroeg wat ik wilde worden en ik antwoordde dat ik geneeskunde wilde studeren, zei hij: ‘Dat is mooi. Maar mag ik eens een andere kaart spelen? De kaart van Onze-Lieve-Heer.’

»Toen deze zaak losbarstte, deed de katholieke zuil er alles aan om ze uit de aandacht te houden.»

HUMO Een katholieke procureur vertraagde het onderzoek en katholieke kranten berichtten er heel summier over.

DE SMET «In het begin was er wel wat media-aandacht, maar in de Vlaamse kranten werd het al snel stil.

»Ondertussen streek de wereldpers neer in Wetteren, van Paris Match tot De Telegraaf. Bij de familie van zuster Godfrieda sloop een Japanse fotograaf door de tuin, en een non uit het klooster verkocht groepsfoto’s.»

HUMO En vervolgens kreeg u, dokter, fanmail uit het buitenland.

DE CORTE «Ja. (Zoekt in zijn stapel documentatie) Deze brief uit Kameroen, bijvoorbeeld, van een man die zegt dat hij onschuldig in de gevangenis zit en vraagt of ik zijn zaak wil bekijken.»

HUMO Een paar jaar later besloot u dat u uw verhaal wilde vertellen.

DE CORTE «Ik heb toen een roman geschreven en wilde die ook uitgeven, maar de burgemeester heeft me dat afgeraden. ‘Je zult oude wonden openrijten, dat is nergens voor nodig. Je hebt het nu van je afgeschreven, laat het rusten.’ De boodschap was overduidelijk: ik moest zwijgen.»

‘Tijdens de verhoren vertelde zuster Godfrieda dat ze haar inspiratie uit Nederland had gehaald: daar werd de verpleger Frans Hooijmaijers verdacht van 259 moorden met insuline.' Beeld HUMO

IN STILTE BEGRAVEN

Zuster Godfrieda was niet de eerste seriemoordenaar die haar slachtoffers met insuline doodspoot, en ook niet de laatste. Afgelopen najaar raakte bekend dat in een rusthuis in Oostrozebeke drie insulinemoorden hebben plaatsgevonden. Het onderzoek loopt nog.

DE SMET «Ook in Oostrozebeke wilde het rusthuis de zaak onder de pet houden.»

DE CORTE «We kunnen nu naar een rusthuis gaan en ik ben er vrij zeker van dat we daar zó bij de medicijnvoorraad kunnen. In sommige rusthuizen moet de poetsvrouw de pilletjes voor de bewoners klaarleggen, en ze krijgt haar instructies op een briefje. Veilig kun je dat niet noemen.»

Zuster Godfrieda wordt jarenlang geïnterneerd, maar in 1990 beslissen de artsen dat ze geen gevaar voor de samenleving meer vormt en ze wordt ontslagen. Ze mag weer aan het werk in een klooster in Poeke. Ze leidt een rustig bestaan, en lijkt in niets nog op de losgeslagen non uit de jaren 70. Haar laatste jaren slijt ze in het vernieuwde rusthuis Sint-Jozef in Wetteren, waar op dat moment ook de moeder van dokter De Corte verblijft.

Zelfs na decennia blijkt de zaak nog gevoelig te liggen. Als de zuster in 2019 overlijdt, besluit de directie niemand op de hoogte te brengen, zelfs de overgebleven familie niet. Om geen aandacht te trekken vindt de uitvaart plaats in een deelgemeente, en de non wordt in alle stilte begraven. Toevallig verneemt een journalist, van wie een ouder in het rusthuis woont, een paar maanden later van een loslippige medewerker dat zuster Godfrieda is heengegaan. Ze is 86 jaar geworden.

DE CORTE «De laatste jaren heb ik haar een paar keer gezien toen ik mijn moeder bezocht. Ze herkende me niet, ze was al aan het dementeren.

»Ik heb altijd gezegd: de hoofdschuldige is niet zuster Godfrieda, maar het systeem dat haar gedrag mogelijk maakte. Een arbeidsgeneesheer deed zijn werk niet goed, de zuster-overste greep niet in, huisartsen hielden haar verslaafd, de OCMW-top negeerde de klokkenluiders en een neurochirurg vertelde haar dat ze een hersentumor had. Er treft heel veel mensen heel veel schuld in dit verhaal.»