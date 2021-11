Zeeman maakt statement tegen dure merkkleding met nieuwe kledinglijn Skeer

Zeeman lanceert een nieuwe kledinglijn met de naam Skeer. Dit betekent in straattaal goedkoop of blut en is door de textielketen gekozen om een statement te maken tegen dure merkkleding. Heeft dat zin?

Volgens Zeeman dragen steeds meer jongeren in de straatcultuur ‘overdreven dure kleding omdat ze denken dat dit bijdraagt aan hun status’. Volgens de keten ‘kun je je geld beter besteden’. De nieuwe kledinglijn moet ‘jongeren aan het denken zetten.’ De Skeer-collectie (vanaf vrijdag alleen online te koop) bestaat onder meer uit hoodies, trainingspakken, bomberjacks, T-shirts, slippers en badjassen.

De actie van Zeeman is vooral een uitgekiende marketingcampagne, bedoeld om zoveel mogelijk kleding te verkopen. Dat het bedrijf die truc als geen ander in de vingers heeft, blijkt uit eerdere succesvolle acties met een goedkope trouwjurk, sneaker en parfum. Volgens Kasper Figee, hoofd branding en campagnes bij Zeeman, is de formule nog niet uitgewerkt. ‘We willen met name jongeren laten zien dat je geen honderden euro’s hoeft uit te geven om er goed uit te zien. We zien om ons heen dat het dragen van extreem dure kleding en schoenen aan populariteit wint, terwijl dat in onze optiek zonde is van het geld. Als je voldoende zelfvertrouwen hebt, heb je die dure sneakers van 750 euro helemaal niet nodig. We denken dat onze boodschap ook deze keer gaat landen.’

Rapper Hef (midden) is het gezicht van een nieuwe Zeeman-campagne over betaalbare kleding. Beeld Zeeman

Zeeman bespaarde in ieder geval niet op de campagne die vanaf vrijdag wordt gelanceerd. De Rotterdamse rapper Hef is het gezicht van de nieuwe collectie, hij schreef een nummer om het verhaal achter Skeer kracht bij te zetten. De bijbehorende clip ziet er niet bepaald goedkoop uit, Hef is al rappend te zien op een Zeemantruck en feestend in een van de winkels.

Barkie

Volgens Figee wil Hef vooral uitstralen dat geluk voor hem niet in materiële zaken zit. ‘Kleren maken de man niet, deze man die maakt de kleren, er uitzien als een doezoe voor een barkie moet je leren’, rapt de Rotterdammer. ‘Hef bedoelt dat een betaalbare outfit door middel van persoonlijkheid de uitstraling van een dure outfit krijgt’, zegt Figee. Dat de rapper eerder koketteerde met peperdure merken als Rolex en Gucci, doet daar volgens Figee niets aan af. ‘Wie zijn wij om daar een oordeel over te hebben? We weten dat Hef al eerder een statement heeft gemaakt over betaalbare kleding. Het was voor ons aanleiding hem te betrekken bij deze campagne. We denken dat hij met zijn muziek en uitstraling voor ons een bredere doelgroep kan aanspreken.’’

De collectie bestaat onder meer uit hoodies. Beeld Zeeman

Marketingexpert Erwin Wijman volgt de campagnes van Zeeman al jaren op de voet. Hij denkt dat Zeeman vooral door het inhuren van Hef kan doordringen tot veel jongeren. ‘Aan de ene kant is hij enorm ongeloofwaardig door zijn gedweep met een merk als Gucci, aan de andere kant maakt Hef door zijn populariteit en autoriteit die Skeer-collectie juist begeerlijk voor veel jongens en meiden. Er zit ook veel ironie in deze campagne. Alleen al de naam Skeer. Het getuigt van zelfspot en daar is Zeeman een meester in.’

Wijman denkt niet dat de verkoop van dure Stone Island-truien of shirts van Balenciaga zal kelderen door het statement van Zeeman. ‘Nee, ze zullen niet meteen van hun geloof vallen. Maar sommigen zullen misschien toch nadenken over hoe ontzettend veel geld ze uitgeven aan die merken en of dat wel nodig is. Zeeman heeft een naam hoog te houden als het gaat om de kwaliteit van hun spullen. Als jongeren tevreden zijn over hun Skeer-trainingspak of bomberjack, kan het wederom een hype worden.’

Kleding van Skeer. Beeld Zeeman

Crisis

En dat doet Zeeman dan weer slim. Want kledingwinkels verkeren al jaren in een crisis, maar de textielketen heeft daar geen last van en breidt het aantal winkels met name buiten Nederland fors uit. Wijman: ‘CoolCat, Miss Etam, Hans, Scapino, Didi, McGregor, Gaastra, Mexx, Hudson's Bay. Ze gingen de afgelopen jaren allemaal failliet. En dan heb je dat Nederlandse familiebedrijf dat sinds 1967 bestaat en eigenlijk nooit een heel sterk imago had. Totdat ze met hulp van een uitstekende marketingafdeling en een extern reclamebureau de ene na de andere opvallende campagne bedachten en de weg omhoog hebben gevonden. Door lef te tonen met opvallende commercials.’

Dure merken blijven aantrekkelijk



Uit onderzoek van Winkelstraat.nl, een online marktplaats voor exclusieve mode, blijkt dat de animo voor luxe merken onder jongeren blijft groeien. Uit de recente datagegevens van de site blijkt dat twee op de drie Nederlandse jongeren regelmatig luxe mode koopt, zoals sneakers van Balenciaga of Alexander McQueen met een waarde van 750 euro. De jeugd betaalt met gemak en blijkbaar zonder lang na te denken. Uit het onderzoek blijkt dat vergelijkend warenonderzoek de laatste jaren vaker wordt overgeslagen. Want nadat jonge klanten online een duur paar schoenen of merkkleding voorbij zien komen, duurt het gemiddeld nog geen twee minuten voordat ze die hebben gekocht. Daarbij wordt gemiddeld 200 euro afgerekend. En dat is regelmatig meerdere keren per maand het geval.

De rode draad in die campagnes is volgens Wijman dat artikelen bijzonder worden door ze juist niet bijzonder over te laten komen. ‘Zeeman richt zich in feite op twee soorten klanten. Een traditionele kerndoelgroep van mensen die op de centen moeten letten omdat ze een laag inkomen hebben. En jongere en bewuste mensen die niet langer veel geld uit willen geven voor basics en in dit geval ook andere kledingstukken. Zo wordt die tweede groep dankzij de afwijkende marketinginspanningen steeds groter en breder.’

(AD)