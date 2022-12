Zei Amerika-correspondent Michiel Vos nu écht dat België ‘harde rechtse pers zoals Fox News’ mist?

In ‘De tafel van vier’ mocht gisterenavond Amerika-correspondent Michiel Vos aanschuiven, de enige Nederlandse journalist die op kerstavond ook een kroketje mag meesteken aan de feesttafel van aftredende Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, oftewel zijn schoonmoeder. Des te opvallender was zijn uitspraak dat ons land een ‘harde rechtse pers zoals Fox News’ mist - iets wat ook onze twitterende medemens niet is ontgaan.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Journalist Michiel Vos praat met Gert Verhulst over de Amerikaanse politiek en media. Waar? In ‘De tafel van vier’ op Play4. Waarom is het opvallend? Vos lijkt op te roepen dat we dringend nood hebben aan een Vlaamse versie van Fox News.

Michiel Vos praatte in ‘De tafel van vier’ met Gert Verhulst over de gewelddadige politieke incidenten in de VS de afgelopen paar jaar, zoals de bestorming van het Capitool en de aanval op het gezin van Nancy Pelosi enkele maanden geleden, en het feit dat er in het land amper nog onafhankelijk, identiteitsloos, niet-polariserend nieuws te vinden is. ‘Amerika is vaak een voorbode voor wat er gebeurt in Europa’, zegt Verhulst daarop. ‘Zie je dat ook overslaan naar hier?’

Niet meteen, luidt het antwoord van Vos, maar we gaan wellicht die kant op. ‘Wat jullie nog missen - maar dat komt wel - is een duidelijk, keihard rechtse pers, zoals Fox News.’

Daarop legt hij uit wat zo’n Fox News precies doet: ‘Vanaf een uur of vijf hoor je daar aan één stuk door nieuws, maar vooral ook harde rechtse opinies, waarin op de persoon wordt gespeeld. We kennen dat hier een beetje in de marge, maar het is niet mainstream. In Amerika is dat het wel, ook al zeggen ze zelf van niet, omdat het een soort van geuzennaam is daar om niet bij de mainstream te horen.’

Play4 was er als de kippen bij om de bewuste uitspraak te tweeten:

Amerika-correspondent Michiel Vos: "België mist harde rechtse pers zoals Fox News in de VS." #DeTafelvanVier pic.twitter.com/6lPqqNxCp2 — De Tafel van Vier (@DeTafelvanVier) 6 december 2022

Waarop twitteraars van rechtse strekking bijna over elkaar heen buitelden om te roepen dat Vos ein-de-lijk het licht had gezien, zeker nu zijn schoonmoeder heeft aangekondigd dat ze een stap opzij zal zetten als de leider van de Democratische Partij.

Lees ook: Hoogleraar Bart Kerremans: ‘Trump staat minder sterk. De top van de partij beseft dat hij hen al twee keer op rij heeft geschaad’

Wie goed naar het fragment luistert, kan echter niet helemaal zeker stellen dat Vos in ‘De tafel van vier' pleitte voor een Vlaamse versie van Fox News, omdat we dat nu ‘missen’. Evengoed bedoelde hij dat we, om in het extreem gepolariseerde scenario van de VS te belanden, nog een nieuwszender à la Fox News nodig hebben. Dat is er bij ons niet, en dus gaan we nog niet meteen die kant op.

Welke waarheid je uit het fragment haalt, hangt kortom vooral af van de politieke bril waarmee je het bekijkt. En laat juist dát nu een essentieel kenmerk van die hyperidentitaire mediacultuur in de VS zijn.

Of hoe we er ook in Vlaanderen dus misschien niet zó ver van af staan als we zelf graag denken.