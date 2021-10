Tien dagen nadat de Franse kunstenaar en schrijver Edouard Levé zijn jongste manuscript aan zijn uitgever heeft gegeven, doodt hij zichzelf. Hij is 42. De titel van de tekst? ‘Zelfmoord’. Is het een voorafspiegeling van de zelfdoding van de auteur? Dat is maar de vraag. De verteller haalt herinneringen op aan een vriend die zich een 20-tal jaar eerder door de kop schoot. In tennistenue, want hij zou net gaan sporten met vrouwlief, racket vergeten, nog even naar binnen, naar de kelder, naar het geweer. Kauwend op de juiste woorden schetst de verteller een wat taai maar begripvol portret van die vriend – of van wie, eigenlijk? Door de jij-vorm lijkt de ik-figuur je rechtstreeks aan te spreken en over zichzelf te vertellen van een afstand, een truc die confronteert. ‘Het was alsof iemand anders in jou het woord had gevoerd,’ zegt de verteller ergens. En verderop, enigszins jaloers: ‘Je weet nu meer over de dood dan ik.’ Een tiental dagen later zou die uitspraak niet meer opgaan. Je kunt nooit zeker weten of het ene met het andere verband houdt, maar je kunt het ook nooit helemaal uitsluiten. ‘Zelfmoord’ lezen is als dansen op een slappe koord, met onder je het lokkende gevaar en de veilige overzijde voor je. En het besef dat je nooit zult weten waar je gaat landen.