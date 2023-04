Zo kan het dus ook, Jong Groen: CD&V-politica steekt middelvinger op naar partijgenote Veerle Heeren

Oh, wat zit de sfeer goed bij de CD&V! Is het eens geen gekibbel over een voorzitter die plotsklaps opstapt, dan vliegen in de lokale afdelingen de opgestoken middelvingers en minachtende blikken wel vlijtig in het rond. Al beweert CD&V’ster Raymonde Spiritus - een naam die we niét zelf verzonnen hebben, zweren we op ons communiezieltje - bij hoog en laag dat haar theatrale fuck you in de richting van haar partijgenote Veerle Heeren op de Sint-Truidense gemeenteraad géén persoonlijke afrekening betrof.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? CD&V-politica Raymonde Spiritus serveert haar partijgenote Veerle Heeren een niet mis te verstane middelvinger. Waar? Op de gemeenteraad van Sint-Truiden, afgelopen maandag. Waarom is het opvallend? Het moet niet elke dag wereldnieuws zijn..

Stond Raymonde Spiritus - wij herhalen: géén satire - niet op de lijst van ex-burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren toen die voor sinterklaas speelde met de coronavaccins? Wilde het gemeentebestuur haar geen tienduizenden euro’s lenen toen het geld voor ex-burgemeesters door de ramen vloog? Of vindt Raymonde Veerle gewoon een bitch?

Andere conclusies kunnen wij moeilijk trekken na het kinderachtige stukje theater in de gemeenteraad van Sint-Truiden van jongstleden. Terwijl een collega-gemeenteraadslid een, ahum, sappig agendapunt over de stationsbuurt opdreunt kijkt Spiritus in de richting van haar buurvrouw en partijgenote Veerle Heeren - na de vele schandalen nu toch burgemeester af. En plots is ‘ie daar: de middelvinger. Geen subtiel vingertje, onder de tafel of met de blik afgewend, maar een trots rechtopstaande stevige tengel, met de ogen zonder twijfel op Heeren gericht. Kijk en leer, jonge Twitteraartjes van Jong Groen: ook zo kun je partijgenoten dus schofferen.

Wat volgt in de serie platte gemeentepolitiek, aflevering 8.754, een solovoorstelling van Raymonde: een paar gekke bekken die wij enkel kennen van kleuters met een woedeuitbarsting, een vingertje op de mond - vreemd genoeg hier geen scheidsrechter om Spiritus een geel karton onder de neus te schuiven - en het betere wenkbrauwwerk.

Toch zijn de twee CD&V-politici nog steeds besties, beweert Spiritus. ‘Dat was niet specifiek naar Veerle gericht, hoor’, klinkt het in een reactie in Het Laatste Nieuws. ‘Het was eerder een signaal naar het hele gemeentebestuur om te zeggen: ‘Waar zijn jullie toch mee bezig?’ [...] Er zijn dan ook geen spanningen tussen Veerle en mij. Onze standpunten komen misschien niet altijd overeen, maar ze kent mij goed genoeg om te begrijpen dat die middenvinger niet naar haar bedoeld was.’

Als u ons nu wil excuseren, wij moeten dringend onze middelvinger gaan opsteken aan het stulpje van Siegfried Bracke. Maar niet dat we daarmee iets willen zeggen, hoor.