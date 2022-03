Zo lijdt de gewone Rus onder Poetin: ‘Ik doe op kleine schaal wat mijn ouders deden in de Sovjet-Unie: inslaan voor slechtere tijden’

Langzaam maar zeker worden de gevolgen van de massale internationale sancties in Rusland zichtbaar. Aflevering twee over de impact van de strafmaatregelen op de gewone burger.

Het is drukker dan ooit tevoren op haar kantoor, vertelt Doenja Karenina over de telefoon vanuit haar woonplaats Rostov aan de Don. De 40-jarige vertaalster uit de Zuid-Russische stad krijgt sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne een onuitputtelijke stroom aanvragen binnen van klanten die officiële documenten willen legaliseren door het zetten van een apostille. ‘Dat soort stempels zetten wij als beëdigd vertaalbureau op allerlei aktes. Mensen hebben het nodig zodat hun documenten in het buitenland geldig zijn.’

Geboortecertificaten, contracten, universitaire diploma’s, huwelijksaktes: Karenina heeft er stapels van op haar bureau liggen. ‘Op veel plekken kan je pas op 12 mei terecht voor een afspraak. De wachttijd is dus ruim zeven weken. Voorheen ging het om hoogstens een paar dagen.’

De reden achter de enorme toename laat zich makkelijk raden. ‘Iedereen vertrekt, omdat ze bang zijn dat de grenzen binnenkort dichtgaan.’ Met name de jonge, hoogopgeleide mensen pakken hun biezen. ‘Dat is verontrustend, want op deze manier blijven er geen specialisten meer over. Er is een braindrain gaande.’

Een paar dagen terug stond er nog een jonge plastisch chirurg aan haar bureau. ‘Hij vertelde dat hij in principe gewoon kan blijven, aangezien zijn kliniek nog altijd goed draait en hij genoeg verdient. Maar hij wil niet blijven, omdat hij walgt bij het idee dat hij nog langer in Rusland moet wonen.’ De schaamte voor en aversie jegens de acties van de regering en het leger zijn onder meer Russen een belangrijke motivatie voor hun vertrek. ‘Eerst zei iedereen die weg wilde ‘in de nabije toekomst’ te vertrekken, nu willen ze per direct weg.’

Sowieso merkt Karenina dat de sfeer aan het veranderen is. ‘Aan het begin dachten veel mensen nog dat de militaire operatie van korte duur zou zijn. Inmiddels zijn we al bijna een maand verder en beginnen velen in te zien dat ze fout zaten.’ Al heerst de angst voor oorlog in Rusland zelf absoluut niet. ‘Mensen hebben meer paniek over de prijzen. Die schieten hard omhoog door de sancties. Motorolie kostte voorheen bijvoorbeeld 3000 roebel per jerrycan, dat is nu 7000 roebel.’

Sommige Russen zijn daardoor aan het hamsteren geslagen. ‘Zelf heb ik nog geen uitgebreide voorraadkast’, vertelt Karenina. ‘Al heb ik wel vier flessen lenzenvloeistof in huis gehaald. Dat wordt gemaakt in het Verenigd Koninkrijk en ik weet niet zeker of de productie binnenkort stil komt te liggen.’ Ook kocht ze grote hoeveelheden papier voor haar kantoor. ‘Zonder papier kan ik mijn werk niet doen. Daarom ben ik nu een soort papier-investeerder’, grinnikt ze. ‘Ik heb vorige week 25 pakken gekocht voor 367 roebel per stuk. Inmiddels kost één pak 1500 roebel (ruim 13 euro, red.).’

Het is een vreemde gewaarwording om zoveel bezig te zijn met tekorten en stijgende prijzen, erkent ze. ‘Ik heb nog nooit iets gekocht ‘voor het geval dat’. Simpelweg omdat ik altijd een normaal leven had waarin alles te verkrijgen was. Nu doe ik op kleine schaal wat mijn ouders deden ten tijde van de Sovjet-Unie: inslaan voor slechtere tijden. Dat voelt heel onwennig.’

