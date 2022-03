Zo zal de Amerikaanse remake van ‘De Zaak Alzheimer’ eruitzien: ‘We moeten allemaal dood’

De eerste trailer voor de Amerikaanse remake van ‘De Zaak Alzheimer’ staat online. ‘Memory’ volgt huurmoordenaar Alex Lewis, gespeeld door Liam Neeson, die zelf het doelwit wordt van een gevaarlijke criminele organisatie. Erik Van Looy is alvast enthousiast: ‘Dat de film er is, doet déúgd. Ook al levert die niet meer dan een leuke badkamer op.’

In de trailer herkennen we alvast enkele gezichten uit het thriller-genre: in de hoofdrol kruipt Liam Neeson, bekend van onder andere de ‘Taken’-films. Acteur-muzikant Guy Pearce en Italiaans model-actrice Monica Bellucci vergezellen hem. ‘Memory’ komt bijna 20 jaar na de release van ‘De zaak Alzheimer’ uit.

‘Met die remake voel ik dat mijn erfenis toch weer is aangedikt,’ aldus Erik Van Looy, scenarist en regisseur van de originele ‘De zaak Alzheimer’. Het is niet de eerste keer dat Van Looy’s werk bij de Amerikanen terecht is gekomen, al presteerde ‘The Loft’ ondermaats. Tijd voor een herkansing, dus. Van Looy aan Humo: ‘Zakken geld verdien ik er niet mee, hooguit een leuke badkamer. Maar het doet déúgd dat die film er is.’

‘Memory’ verschijnt op 27 april in de bioscoop.