‘Zonder hoes niet in de poes’: Vlaamse escorte geeft sekstips voor jongeren op TikTok

In de jaren 80 konden tieners met rode oortjes terecht bij Wendytje in ‘De Pin-Up Club’, in de jaren 90 werden genânte vragen dan weer aan de kundige redacteuren van de Joepie voorgeschoteld. Anno 2022 krijgen jongeren sekstips van professionals op TikTok. Te strakke vagina’s, vies smakend sperma of foefscheten: geen vraag is te gek voor Meliciousss. Op haar snel groeiende account beantwoordt de Vlaamse escorte de meest uiteenlopende vragen van jongeren over seks.

Mel (@melmelmeliciousss) is een 27-jarige escorte uit Herentals die haar beroep op een positieve manier onder de aandacht wil brengen - al was ze haar TikTok-account oorspronkelijk wel begonnen omdat ze lipsyncen gewoon leuk vindt. Een maand geleden gooide Mel een video online waarin ze de meest gestelde vragen over haar job beantwoordde, waarna haar account ontplofte. Jongeren ontdekten haar video in groten getale en bombardeerden haar op slag tot een soort online seksjuf. Vandaag heeft Mel al meer dan 46.000 volgers.

Elke dag krijgt ze vragen binnen van onzekere pubers, waarvan het gros vooral geruststelling zoekt met varianten op ‘Doe ik het goed?’ en ‘Is dit normaal?’. Eén keer scrollen door de account van Mel laat zien waar de jeugd zich zoal zorgen over maakt: of foefscheten (sic) normaal zijn, of een penislengte van 18 centimeter groot genoeg is voor een vijftienjarige, of een piercing in je ‘minekemuis’ (wederom sic) pijn doet, of je een besneden lul anders moet pijpen.

Evengoed komen er medische vragen binnen: wat je moet doen als je een schimmelinfectie hebt, is het normaal als je op x-jarige leeftijd nog niet ongesteld bent geworden, wat te doen bij pijn tijdens het vrijen,... Die jongeren verwijst Mel steevast door naar de huisarts, meestal gevolgd door een educatieve video op haar eigen account waarin ze bijvoorbeeld uitlegt dat je ook zwanger kan worden van voorvocht en waarom het belangrijk is om altijd met condoom te vrijen (‘Zonder hoes niet in de poes!').

Dat ook die op het eerste zicht basaal lijkende seksuele voorlichting nog broodnodig is voor de Vlaamse jeugd, blijkt al snel wanneer je de comments onder haar video's lees. In het filmpje over het voorvocht hebben tientallen jongeren hun vriend(inn)en getagd met reacties gaande van ‘shit!’ tot ‘omg!’. Haar volgers zijn Mel dan ook bijzonder dankbaar, zo blijkt uit de vele complimenten en lieve reacties op haar account.