‘Zonnen met je anus omhoog zou het libido stimuleren, maar je moet hem wel goed insmeren.’ 11 verhalen uit de nieuwe Humo

In het hoofd van kinderdoders: ‘Toen ik de blik in zijn ogen zag, wist ik meteen: die man is gevaarlijk’

Bij iedere kindermoord gaat een schok van ontzetting door het land. Maar wat bezielde de daders? Vijf weken lang peilt Humo naar wat zich in het hoofd van kinderdoders afspeelt. Deel 1: de moordenaar van het Sportpaleis.

De geldstromen van de Jehova’s getuigen: ‘God ziet alles, en God heeft veel geld nodig’

Humo, deugdzaam als altijd, werpt licht op de duistere boekhouding van de Jehova’s getuigen, u welbekend van de huis-aan-huisbezoeken.

De Vries Beeld Jildiz Kapitein

‘Seks leidt tot meer seks. Soms moet je elkaar daaraan herinneren’

‘Ik mis in deze tijd de lichtvoetigheid en de zelfspot.’ De rest van de ‘Vive le vélo’-tafel met een fietslengte achter zich latend: Marijn de Vries. De 7 Hoofdzonden!

Rob de Wijk: ‘Maar goed dat Zelenski slechts deels zijn zin krijgt, of we komen in een totale oorlog terecht’

‘Ik voorspel een herfst en winter vol zogezegde problemen met de gastoevoer. Poetin heeft ons in de tang.’ Humo sprak en sloeg dikke truien in met defensiespecialist Rob de Wijk.

Beeld Jeroen Los

Jonas Van Geel: ‘Simpelweg een beetje geluk ervaren: dat zou op dit moment voor mij de hemel op aarde betekenen’

‘Evelien en ik zijn nu al meer dan een jaar uit elkaar, maar het blijft ontzettend moeilijk. Mijn excuses voor de zwaarmoedigheid.’ Weinig hemel, veel hel bij Jonas Van Geel. Vertoeven Isolde Van den Eynde en Jelle De Beule wél boven de wolken?

‘Zonnen met je anus omhoog zou de creativiteit en het libido stimuleren, maar je moet hem wel goed insmeren’

Ongetwijfeld één van de meest onderschatte onderdelen van het lichaam – zeker dat van ú daar, met die geconstipeerde blik – is de anus. Dokter Bart Van Geluwe onthult ons alle geheimen van de roze uitgang, en verklapt hoe we die het best soigneren.

Johan Heldenbergh: ‘Ik wil zo graag woke zijn, maar ik kan het niet. Boeken verbieden, mensen cancelen: zo begon ook de Holocaust’

Johan Heldenbergh is geboren om Karl Marx te vertolken. Het bewijs zit in de brandende monoloog ‘Marx’ uit 2018, heden eenmalig hernomen op Theater Aan Zee. Marx en Heldenbergh dansen op dezelfde beat: zoals de Duitse wijsgeer schreef over het failliet van de 19de eeuw, zo spreekt de acteur over de mankende pas waarmee de 21ste eeuw voorthobbelt.

Beeld AP

Amanda Gorman: ‘Ik meen het serieus: ik wil president van Amerika worden’

Toen Amanda Gorman in 2021 bij de inhuldiging van de Amerikaanse president Joe Biden op het podium stapte, waren er weinig mensen die haar kenden. Maar nadat ze het gedicht ‘The Hill We Climb’ had voorgedragen, werd ze in één klap een wereldberoemde dichteres. ‘Dat ik de kans kreeg om te spreken, is mijn grootste geluk geweest.’

Olivia, de weduwe van George Harrison: ‘Mijn man was niet de rokkenjager waarvoor hij zo vaak werd versleten’

Twee decennia na de dood van de ‘stille Beatle’ brengt weduwe Olivia Harrison (74) hulde aan de nagedachtenis van haar overleden man met een fonkelnieuw genre: de poëtische rockbiografie.‘Nu pas heb ik écht het gevoel dat ik mijn man door en door ken.’

‘Walter voelde geen pijn toen de bewaker hem in elkaar sloeg, maar opluchting. Het was veel erger geweest als de SS’er hem had gefouilleerd’

Amper 19 is Walter Rosenberg wanneer hij in april 1944 samen met Fred Wetzler vlucht uit de hel van Auschwitz. Na zijn ontsnapping neemt Rosenberg de naam Rudolf Vrba aan en vertelt hij de wereld wat er zich écht afspeelt achter het prikkeldraad van Auschwitz, waarmee hij naar schatting 200.000 Joden redt van de deportatie. In ‘De meesterontsnapper van Auschwitz’ vertelt Jonathan Freedland zijn levensverhaal. Een exclusieve voorpublicatie.

‘Depressie komt vaak voor in onze familie. Op mijn vijftiende voelde ik al dat er iets aan de hand was’

Niemand legt ingewikkelde energievraagstukken beter uit dan VRT-onderzoeksjournalist Luc Pauwels. Met kernenergie, gascentrales of sjoemelsoftware in dieselwagens hebben zijn kinderen Tim en Annekin niet veel, maar vaders neiging om alles in vraag te stellen hebben ze overduidelijk wél geërfd.