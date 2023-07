Zuid-Europa schroeit richting hitterecords: ‘Onbezonnen toeristen moeten tegen zichzelf beschermd worden’

Natuurlijk is het warm in het zuiden. Dat hoort zo in de zomer. Maar zó heet? Zuid-Europa en Noord-Afrika sissen op de weerkaarten als gloeiende kooltjes, terwijl toeristen en locals er wanhopig op staan te kijken.

Tweeëntwintig graden, windje, zonnetje. Geen bak- en braadweer voor wie liever zichzelf dan wat worstjes om en om wentelt in de zon, maar de perfecte omstandigheden voor zowat alle andere buitenactiviteiten. De afgelopen dagen kregen de Lage Landen best leefbare temperaturen cadeau.

Dat is iets wat een flink deel van de rest van Europa niet kan zeggen. Vrijwel overal is het momenteel wel degelijk bloedheet. Zelfs in landen als Polen en Tsjechië – niet meteen de Costa Brava – tikte de thermometer deze week respectievelijk 35 en zelfs 38,6 graden aan.

Daar wordt een stukje zuidelijker nog een paar scheppen bovenop gedaan. Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Perugia, Palermo: het zijn maar een paar van de vijftien steden waarvoor in Italië code rood is afgekondigd. Dat wil zeggen: het kan er zo heet worden dat de warmte schadelijk wordt voor de gezondheid, ook wanneer je helemaal fit bent.

Ook Rome staat in het lijstje: 42 graden wordt daar dinsdag verwacht. Op Sicilië en Sardinië zouden de temperaturen mogelijk zelfs tot 48 graden kunnen stijgen. De Italiaanse overheid vraagt om overal waar code rood geldt overdag zoveel mogelijk binnen te blijven.

Akropolis gesloten

En dat is niet alleen in Italië het geval. De Akropolis mocht je de jongste dagen tijdens de heetste momenten van de dag zelfs niet op. Een kwestie van onbezonnen toeristen die hun plannen niet willen laten beïnvloeden door een beetje zonneschijn, te beschermen tegen zichzelf. De Griekse overheid maant ook haar eigen bevolking aan om geen zware inspanningen te doen en mensen met zware beroepen mogen eveneens niet werken wanneer de zon op haar hoogst staat.

Tijdens de heetste uren van de dag blijft de Akropolis in Athene gesloten. Beeld Getty Images

Is dat allemaal nieuw? Nee. Is het compleet uitzonderlijk? Ook dat niet, zegt weerman David Dehenauw. ‘In 2021 en 2022 hebben we ook vrij zware hittegolven gezien en de laatste vier à vijf jaar zijn temperaturen tussen de 35 en 40 graden in het zuiden van Europa niet meer ongewoon.’

Maar, er is een maar. ‘Voorgaande jaren waren dat telkens plaatselijke fenomenen. Het is wel redelijk uitzonderlijk dat het nu in het volledige Middellandse Zeegebied zo heet is. Ik zie 44 graden staan in het Spaanse Cordoba, maar evenveel in het Turkse Antalya. Athene gaat over de 40 graden, Sicilië idem, en in Marrakech wordt 48 graden voorspeld. In Algerije daalt het kwik momenteel ’s nachts amper onder de 40 graden. Dat zijn temperaturen die zelfs voor die streken bijzonder hoog zijn, en dat het overal tegelijk zo warm is, dat heb ik echt nog niet vaak gezien.’

Het Europees Ruimtevaartagentschap ESA dat ons continent via satelliet monitort, waarschuwt bovendien dat al die hoge temperaturen gemeten worden in de lucht, maar dat de grond, daar waar uw geliefde viervoeters zich zonder schoeisel op voortbewegen, nog een pak heter is. In het Spaanse Extremadura werd dit weekend een grondtemperatuur van 60 graden gemeten.

De heetste luchttemperatuur ooit gemeten in Europa is 48,8 graden, in Sicilië. Dat was op 11 augustus 2021. Het zou kunnen, zegt de ESA, dat dat record deze week eraan zal moeten geloven.

Wind uit Noord-Afrika

Hoe dat nu komt, dat het zo extreem heet is op de bestemmingen waar mensen traditioneel gezien heen trekken voor gegarandeerd aangenaam zomerweer? Het is evident dat de klimaatopwarming hier een hand in heeft, zegt Dehenauw. ‘Alleen wind is niet te linken aan de opwarming van de aarde. Maar extreme temperaturen, extreme neerslag, frequentere neerslag, dat is allemaal daarnaar terug te voeren.’

Dat het hele Middellandse Zeegebied net nu zo kreunt en steunt, komt doordat de wind vanuit Noord-Afrika waait, daar waar het ook al zo heet is. ‘Boven het zuiden van Europa hangt bovendien een hogedrukgebied, er zijn nauwelijks wolkenvelden, waardoor je een dôme de chaleur krijgt. Ze zitten daar als het ware onder een stolp’, legt Dehenauw uit. ‘Dat zal duren tot het hogedrukgebied gaat afbreken.’

Extreme temperaturen houden nog even aan maandag 17/07 dinsdag 18/07 woensdag 19/07 donderdag 20/07 vrijdag 21/07 -40 -20 0°C 20 40 BRON ECMWF Extreme temperaturen houden nog even aan maandag 17/07 dinsdag 18/07 donderdag 20/07 woensdag 19/07 -40 -20 0°C 20 40 vrijdag 21/07 BRON ECMWF

De komende week lijkt dat niet op het programma te staan. En het valt te hopen dat het hogedrukgebied niet doorbroken wordt door een lagedrukgebied, zegt de meteoroloog. ‘Dat hebben we vorig jaar gezien rond Corsica: het zeewater was daar tot 30 graden Celsius gestegen, en enkele weken later hebben ze daar extreem zwaar onweer gekregen.’

Ook het andere uiterste dreigt: bosbranden. Op het Canarische eiland La Palma is het al zover. Daar zijn meer dan 4.000 mensen geëvacueerd, 4.500 hectare aan bos en een tiental huizen werd al verwoest. ‘Het geluk is dat het in mei en juni ontzettend hard geregend heeft in Zuid-Europa’, zegt Dehenauw. ‘Op het moment dat wij hittegolven over ons heen kregen, regende het van Portugal tot Turkije. Dat maakt dat het daar nu nog niet massaal brandt. Maar met deze temperaturen verdampt al het resterende water natuurlijk ook razendsnel.’

En hier? Hier blijft het intussen aangenaam weer. In plaats van verzengende Noord-Afrikaanse wind, krijgen wij een bries van over de Atlantische Oceaan. Veel warmer dan 25 graden zal het tot het einde van de maand wellicht niet meer worden. Wie dat spijt, weet waar naartoe.