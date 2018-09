Kanye for president

Politiek draait niet meer om inhoud. Hier niet en al helemaal niet in de VS. Het is entertainment. Hoe meer reality het tv-programma, hoe meer fiction het verkiezingsprogramma. De enige constante is dat beide volstrekt inhoudsloos zijn. En als ergens wat baarlijke bullshit wordt gebrald, dan is Kanye West nooit veraf.

Yeezy wil president worden in 2024 en waarom uiteindelijk ook niet? We zijn intussen opgewarmd, we kunnen de waanzin net zo goed opdrijven tot het maximum.

Het feit alleen al dat Kanye dit roept, bewijst dat hij niet weet waarover hij praat. Obama, zwart voor de leek, kon enkel president worden omdat hij een uitzonderlijk spreker was, een getalenteerd politicus met bakken charisma. West is een wartaal uitkramende waanzinnige. Hij is schatrijk, duldt geen kritiek en deelt de sponde met een leeg, door chirurgen bijeengehamerd schaamlapje van een vrouw. De ambitie is gezien de huidige president begrijpelijk, maar onrealistisch gezien de vorige.

Iedereen gaat er zomaar van uit dat elke zwarte voor Obama heeft gestemd, iedere vrouw voor Hillary en elke wortel voor Trump. Volgens die logica zijn we één suikerziek nijlpaard in een maatpak verwijderd van president Average American. Het is natuurlijk wel een feit dat er met De Wesp progressie zou worden geboekt: hij heeft in zijn leven toch al zeker één zwarte van dichtbij gezien. Al trek je de Afro-Amerikaanse kiezer nu ook niet meteen over de streep door te stellen dat vierhonderd jaar slavernij “een keuze” was.

Will Smith heeft ook jarenlang lopen verkondigen dat hij de eerste donkere president zou zijn. Als Big Willie het al niet kon, de voor bange blanke rijkelui minst onverteerbare zwarte, de minst vloekende rapper annex filmster ten westen van Jeroen Perceval, dan moet Wizzy niet uitpakken.

Sinds Melania ligt ook voor presidentsvrouwen de lat weer op scheenhoogte, maar of de wereld klaar is voor een gehéél uit siliconen opgetrokken first lady valt te betwijfelen. Het zou wel de eerste keer zijn dat de vróúw van de president de publiekst coïterende is van de twee. Anderzijds: bij Wezzel blijft het ploegen van pornosterren tenminste binnen het gezin.

Trump werd ook ooit weggelachen en kijk nu. Binnen zes jaar staat in het Oval Office een mengtafel.