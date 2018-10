Vier vragen over de benoeming van Brett Kavanaugh, de zaak die heel Amerika bezighoudt

Ten langen leste komt er toch extra onderzoek naar een vermeende poging tot verkrachting door Brett Kavanaugh als 17-jarige. Kan de FBI een verschil maken?

Het onderzoek moet morgen al af zijn. Dat is voor de FBI geen probleem, denkt Deborah Tuerkheimer, voormalig officier van justitie in New York en rechtenprofessor aan Northwestern University in Chicago die veel over seksueel misbruik publiceert. 'Ik maak me meer zorgen over de invloed die het Witte Huis al dan niet uitoefent op het onderzoek.'

Het Witte Huis en Republikeinen in de Senaat, die Kavanaugh graag willen benoemen, zouden het in het onderzoek bij ondervraging van vier mensen willen houden. Maar president Trump gaf later weer aan dat de FBI wel degelijk de vrije hand krijgt.