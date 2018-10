Dit zijn ze: de zes markantste campagnefilmpjes van deze verkiezingen

Vanavond komt de verkiezingscampagne met een laatste eindspurt tot een einde: morgen wikt en weegt u de meer dan 36.000 kandidaten die zich de voorbije weken hebben uitgesloofd om zichzelf in de kijker en in uw gunst te werken. De slimste kandidaten zetten hun kandidatuur kracht bij met een audiovisuele campagne. Omdat het geld niet aan de bomen groeit, plooiden de kandidaten zich dubbel om enigszins creatief voor de dag te komen. Humo’s Webteam - voor de gelegenheid versterkt met de cellen Wetstraat, Binnenland en Cultuur - heeft de voorbije weken het wereldwijde web met ijver en vlijt doorploegd, op zoek naar de meest markante campagnefilmpjes.

We zetten zes parels op een rijtje, begeleid door een flard uit het juryrapport, maar u beslist welke kandidaat de oppergaai afschiet. Wij zoeken volgende week de winnaar op, prikken hem of haar een speekmedaille op de borst en peilen en passant naar zijn of haar wedervaren op verkiezingsdag.

Essen: Tamara Henrard en Anne Somers (N-VA)

We gaan van start in Essen, in de agrarische noordrand van Antwerpen. Daar wil de N-VA aan de kaak stellen dat de grensgemeente nog altijd verstoken blijft van een eigen spoeddienst. Om zijn punt kracht bij te zetten, zoekt de regisseur aansluiting bij de Italiaanse neorealistische meester-filmers. We treffen het hoofdpersonage aan de cafétoog: met een sterk bier in de hand klaagt hij over niet verder gespecificeerde gezondheidsklachten. Hij kondigt niettemin aan dat hij ‘toch maar ‘s naar den dokter moet’. Daarop wijst zijn gesprekspartner, Guy, de pijnlijder erop dat het weekend is. We gaan hier niet spoilen en zwijgen over de verdere verhaallijn, maar kunnen meegeven dat de regisseur diep in de cinematografische buidel tast: de aerial shots, beklijvende dialogen en een strakke beeldvoering bliezen de Humo-jury van de sokken.

Vilvoorde: Peter Van Kemseke (CD&V)

In Vilvoorde willen CD&V-voorzitter Peter Van Kemseke en zijn ploeg de Zennestad omturnen in het Brooklyn van Brussel, een vrijhaven voor creatieven, met Berlijnse allures. Kan dit dadaïstisch meesterstukje daartoe de eerste aanzet zijn? De regisseur schrijft zich moeiteloos in die traditie in door engagement en kunst naadloos in elkaar te laten overvloeien, door spontaniteit te laten botsen met actieve simpliciteit. Met raak gekozen spitsvondigheden en slapstick-elementen stelt hij de consensus, de logica en de rede in vraag, bruut en rechtuit, maar zonder dat hij inboet op het vlak van cinematografische bravoure. Let ook op het bijzonder efficiënt gebruik van geluidseffecten en de ingetogen acteerprestaties.

Hasselt: Veerle Schuyten (Open VLD)

In Hasselt is Veerle Schuyten, nummer vier op de lijst van Open VLD, op een eigenaardige tegenstrijdigheid uitgekomen. ‘Hasselt is toch een modestad?’, vraagt ze retorisch. Ze wandelt, enigszins wankel, over straat, om de camera vervolgens te wijzen op de kasseien waarmee de stad rijkelijk geplaveid is. Ze beletten haar om zich ‘op elegante manier’ op hoge hakken door de stad te bewegen. Ter illustratie prikt Veerle haar tien centimeter hoge stiletto’s op enkele exemplarische, te bolle kinderkopjes en ‘slecht gevoegde voegen’. Onthullingsjournalistiek van de bovenste plank, met emancipatorische oogmerk: ‘Welke vrouw wil niet dat dit probleem opgelost wordt?’ Zulk engagement vindt de HUMO-jury aanbevelenswaardig, en daarom beloont ze Veerle met een nominatie.

Gingelom: #Leef

Alaaf, carnavalist! De gemeente Gingelom ligt pal in de Limburgse carnavalbelt, en dat moet je de mensen van de liberale scheurlijst #Leef geen twee keer zeggen. Zij laven zich aan de levendige folkloristische grondstroom van de streek om hun campagne kracht bij te zetten en verblijden ons met een carnavaleske schlager, een stamper van formaat. De voorzanger, DJ Rohnny, bezingt zoals in het betere levenslied de schaduwzijde van het leven. Zoals: het gebrek aan gratis wifi in Gingelom. De frasering is niet altijd niet optimaal, Rhonny klinkt soms wat ijl in de hoge noten, maar laat dat de pret niet drukken: het meeslepende refrein en de betoverende travelling shots van de pittoreske dorpskern zullen u in vervoering brengen.

Ronse: Hervé Suys (Groen)

Van de volgende genomineerde kunnen we u helaas geen beelden aanbieden: Hervé Suys (Lijstduwer Groen!) heeft zijn campagnefilmpje namelijk offline gehaald nadat de VRT had gedreigd met gerechtelijke stappen. Suys had er niet beter op gevonden dan een campagnelied in te zingen op de tonen van de begintune van de kraker ‘Thuis.’ Met zijn ‘Doe je armen om me heen, nergens beter dan Suys’ joeg Suys de VRT de gordijnen in. Een relletje, nationale persbelangstelling: mission accomplished. Suys lyrics waren enigszins melig, en origineel kan je de woordspeling bezwaarlijk noemen, maar Humo wenst Hervé Suys (hier in een ander filmpje te zien) niettemin te nomineren voor de slimste aanwending van de wet op de auteursrechten.

video verwijderd van YouTube

Antwerpen: Soufiane Amrani (CD&V)

Of Soufiane Amrani een goed gemeenteraadslid zal zijn, kunnen we niet opmaken uit zijn campagnefilmpje, maar van al onze genomineerden beschikt hij veruit over de meeste swag. Zijn clip ademt 2018: urban vibe, de beat fuego en de rhymes lit. Amrani tekent ook voor de beste slogan van de verkiezingen: ‘Goeie gast in de nacht/Goeie gast overdag/Stem op Soufiane/da’s tenminste gene spast.’ Opzij, Kanye! Er is ook een opmerkelijke cameo weggelegd voor een sharpei en zijn baasje: jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, die zo zijn tweede nominatie opstrijkt.

En nu stemmen

Dan is het nu aan u. Breng u stem uit op het campagnefilmpje dat volgens u de titel 'Humo's Gouden Campagnevideo' moet winnen. Onder de stemmers verloten wij de LG7, ter waarde van 600 euro, misschien wel de beste telefoon van dit moment.