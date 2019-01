Alexandria Ocasio-Cortez (29): de millennial voor wie de politiek siddert.

Een debuut als dit heeft politiek Washington nog nooit gezien. Alexandria Ocasio-Cortez (29) is sinds begin deze maand lid van het Huis van Afgevaardigden en al een van de bekendste Democraten, met meer online volgers dan partijleider Nancy Pelosi en meer aandacht in de nationale media dan sommige collega’s in hun complete carrière krijgen.

’s Lands meest gewaardeerde interview­programma, '60 minutes', nodigde Ocasio-Cortez al op haar eerste zondag als Congreslid uit. Als president Donald Trump in een beladen speech de natie toespreekt om te pleiten voor zijn grensmuur, ogen partijleiders Pelosi en Chuck Schumer in hun reactie stijf en weinig overtuigend. Het is Ocasio die van het scherm spat als ze op MSNBC de president van repliek dient.

'Die vrouwen en kinderen die hier proberen te komen met niets anders dan het shirt om hun lijf om een kans te creëren en te zorgen voor dit land, gedragen zich meer naar de Amerikaanse traditie dan deze president,' zegt ze over immigranten uit het zuiden die in Trumps verhaal vooral gevaarlijk zijn.