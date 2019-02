Meyrem Almaci: 'Horendol word ik van al die karikaturen: alsof niks meer zou mogen'

Het neoliberalisme heeft een nieuw kind gebaart - "ecorealisme". Het dient om het geweten te sussen en het is een begrip waar je later nog alle kanten mee uit kunt. Het kan een hele waaier van maatregelen omvatten gaande van het klimaat redden d.m.v. wondermiddelen tot helemaal geen klap uitvoeren - zolang het maar niks kost. Neoliberale partijen hebben nooit interesse getoond in het klimaat omdat het ingaat tegen de belangen van het grootkapitaal, het bedrijfsleven, de kernenergiesector en de fossiele brandstofsector maar omdat het klimaat opeens een zeer belangrijk verkiezingselement is geworden zijn ze wel genoodzaakt om met iets op de proppen te komen. En dat moest dan natuurlijk haaks staan op wat alle andere partijen verkondigen en de omschrijving "ecorealisme" is dan vrijblijvend en vaag genoeg - en het lijkt erop dat er serieus over is nagedacht - om de klimaatontkenners en een deel van de bevolking te bekoren dat niet van plan is om ook maar 1 cent uit te geven voor het klimaat. Zo kunnen ze electoraal toch nog een graantje meepikken. Die N-VA'ers zijn niet dom hoor - die springen op alles wat beweegt en wat stemmen oplevert. En het achtervoegsel - realisme - is daar een dankbaar woord voor. Zie ook eurorealisme.